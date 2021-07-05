Отмечается, что копоть — это осевшие на стенах выхлопы автомобильных газов. В результате за 50 лет цвета фресок потускнели. «Это потрясающе! Какой чистый синий цвет росписи Анастасиевской часовни открывается из-под грязно-серой копоти», - подчеркнули авторы сообщения.

Фрески Анастасиевской часовни в Пскове очищают от копоти, сообщается на странице pskovmural в Instagram.

В Instagram АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» ранее появилась информация о том, что работы по противоаварийному укреплению росписей часовни ведут художники - реставраторы из Москвы (МНРХУ).

Очистка — это первый этап работ, далее предполагается реставрация стенной росписи, которая начнётся после переноса часовни и ее архитектурной реставрации.