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Культура / Наследие

Фрески Анастасиевской часовни в Пскове очищают от копоти

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Редакция
5 июля 2021 года, 13:00
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Фрески Анастасиевской часовни в Пскове очищают от копоти, сообщается  на странице pskovmural в Instagram.

Отмечается, что копоть — это осевшие на стенах выхлопы автомобильных газов. В результате за 50 лет цвета фресок потускнели. «Это потрясающе! Какой чистый синий цвет росписи Анастасиевской часовни открывается из-под грязно-серой копоти», - подчеркнули авторы сообщения.

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В Instagram АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» ранее появилась информация о том, что работы по противоаварийному укреплению росписей часовни ведут художники - реставраторы из Москвы (МНРХУ).

Очистка — это первый этап работ, далее предполагается реставрация стенной росписи, которая начнётся после переноса часовни и ее архитектурной реставрации.

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Противоаварийные работы проходят на средства, собранные Благотворительным фондом Е. И. Рерих при поддержке Фонда «Внимание». Сбор денег продолжается.

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