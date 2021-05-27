Косьма, Дамиан и тайник в звоннице

В сердце Пскова, на ближнем Запсковье, полным ходом идет реставрация старинной церкви Косьмы и Дамиана с Примостья. Прямо сейчас на глазах у изумленных горожан растет звонница храма, рухнувшая столетия назад и замененная колокольней, в свою очередь разрушенной при взятии Пскова в июле 1941 года. «Псковская правда» узнала подробности о ходе реализации этого беспрецедентного проекта, об отношении к нему ЮНЕСКО и о том, что реставраторы нашли и узнали в процессе работ.

«Нетривиальное решение»

По словам Игоря Лагунина, храм Косьмы и Дамиана - «памятник очень непростой и недостаточно исследованный по объективным причинам». Так что объем работ уточняется прямо в процессе. Так, выяснилось, что состояние памятника хуже, чем это казалось при проектировании. Каменная кладка оказалась очень сильно деструктирована. «Пока штукатурку не снимешь, масштабы проблемы до конца не поймешь», - поясняет архитектор.

Если мы и воссоздаем звонницу, то это не фантазия, а продолжение традиции. Главное, чтобы использовались традиционные техники, технологии и материалы

Реставраторы уже узнали очень много нового о древнем псковском храме: материалах, технологии отделки, конструкции купольной части, особенностях устройства его южного предела который, «хоть и поздний, но интересный».

В начале XVI века, судя по летописным данным, в храме произошел взрыв: взлетели на воздух запасы пороха. И в процессе исследований эти сведения подтверждаются. «Все это требует осмысления», - констатирует Игорь Лагунин.