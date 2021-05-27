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Культура / Наследие

Косьма, Дамиан и тайник в звоннице

Что узнали ученые в процессе реставрации псковского храма из списка ЮНЕСКО?

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Максим Андреев
27 мая 2021 года, 15:30
Фото: Арсений Тимашов
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В сердце Пскова, на ближнем Запсковье, полным ходом идет реставрация старинной церкви Косьмы и Дамиана с Примостья. Прямо сейчас на глазах у изумленных горожан растет звонница храма, рухнувшая столетия назад и замененная колокольней, в свою очередь разрушенной при взятии Пскова в июле 1941 года. «Псковская правда» узнала подробности о ходе реализации этого беспрецедентного проекта, об отношении к нему ЮНЕСКО и о том, что реставраторы нашли и узнали в процессе работ.

«Нетривиальное решение»

Научный руководитель проекта реставрации звонницы — псковский архитектор Игорь Лагунин. По его словам, сейчас работы в самом разгаре. По плану, они должны завершиться в 2022 году. Но когда точно — сказать трудно: «Объект сложный и могут быть изменения графика».

По словам Игоря Лагунина, храм Косьмы и Дамиана - «памятник очень непростой и недостаточно исследованный по объективным причинам». Так что объем работ уточняется прямо в процессе. Так, выяснилось, что состояние памятника хуже, чем это казалось при проектировании. Каменная кладка оказалась очень сильно деструктирована. «Пока штукатурку не снимешь, масштабы проблемы до конца не поймешь», - поясняет архитектор.

Если мы и воссоздаем звонницу, то это не фантазия, а продолжение традиции. Главное, чтобы использовались традиционные техники, технологии и материалы

Косьма, Дамиан и тайник в звонницеИгорь Лагунин, архитектор

Реставраторы уже узнали очень много нового о древнем псковском храме: материалах, технологии отделки, конструкции купольной части, особенностях устройства его южного предела который, «хоть и поздний, но интересный».

В начале XVI века, судя по летописным данным, в храме произошел взрыв: взлетели на воздух запасы пороха. И в процессе исследований эти сведения подтверждаются. «Все это требует осмысления», - констатирует Игорь Лагунин.

Косьма, Дамиан и тайник в звоннице

Фото Арсения Тимашова
Косьма, Дамиан и тайник в звоннице

Фото Арсения Тимашова
Косьма, Дамиан и тайник в звоннице

Фото Арсения Тимашова
Косьма, Дамиан и тайник в звоннице

Фото Арсения Тимашова
Косьма, Дамиан и тайник в звоннице

Фото Арсения Тимашова
Косьма, Дамиан и тайник в звоннице

Фото Арсения Тимашова
Косьма, Дамиан и тайник в звоннице

Фото Арсения Тимашова
Пролит свет и на историю разрушения колокольни, надстроенной в XVIII веке на более древнем трехъярусном основании звонницы. По разным источникам, она рухнула в июле 1941 года то ли от артобстрела, то ли в результате прямого попадания авиабомбы. Архитектор сегодня склоняется к первому варианту: западный фасад колокольни был под огнем, который велся в том числе с территории Псковского кремля.

В основании звонницы, рассказал Игорь Лагунин, нашли тайник. Но подробности находки и ее содержимое — пока тайна. «Было принято очень нетривиальное решение, поэтому пока рано что-то говорить», - только добавил интриги архитектор.

Косьма, Дамиан и тайник в звоннице

Фото Арсения Тимашова

«ЮНЕСКО мы предупредили»

Что касается восстановления утраченной части памятника, то, по мнению автора проекта, «было бы неправильно восстанавливать позднюю колокольню, искажавшую вид объекта». «Во имя чего это делать, если есть шикарная возможность восстановить древний вид памятника? Это же исторический шанс!» - убежден он. Именно этими соображениями и руководствовался методсовет при региональном комитете по охране культурного наследия, утверждая проект.

Косьма, Дамиан и тайник в звоннице

Фото Арсения Тимашова
Проблемы с ЮНЕСКО, в список всемирного культурного наследия которой в 2019 году вошел храм Косьмы и Дамиана с Примостья, по словам Игоря Лагунина, возникнуть не должны: на стадии принятия решения ЮНЕСКО, извещали что есть проект реставрации храма.

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И вообще, утверждает исследователь, «существует примитивное представление о ЮНЕСКО: ничего не трогайте и не подходите», а на самом деле «в Леванте [общее название стран восточной части Средиземного моря - «ПП»] есть города, которые взяты под охрану и состоят из домиков, про которые вы никогда не поймете, какого они века». «Просто они строятся в той же технике, что и тысячу лет назад. Это продукт традиционной культуры», - поясняет Игорь Лагунин.

Косьма, Дамиан и тайник в звоннице

Фото Арсения Тимашова
«Главное, чтобы использовались традиционные техники, технологии и материалы. Здесь у нас нечто подобное. Если мы и воссоздаем звонницу, то это не фантазия, а продолжение традиции. Каркассон [город на юге Франции, средневековый архитектурный ансамбль которого в 1997 году был включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО - «ПП»] восстановлен при меньшем количестве данных!» - рассказал архитектор. «Школ реставрации много. Одни придерживаются более строгих подходов, другие менее. Каждый памятник уникален и требует своего подхода», - напомнил он.

Косьма, Дамиан и тайник в звоннице

Фото Арсения Тимашова
Наконец, утверждает Игорь Лагунин, «у ЮНЕСКО есть еще такой принцип: памятники, пострадавшие при форс-мажорных ситуациях, таких как война, подлежат восстановлению, чтобы мировая культура не утратила свои достижения». И случай с храмом Косьмы и Дамиана, по его мнению, как нельзя лучше подходит тут в качестве примера.

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