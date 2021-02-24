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Культура / Наследие

Домик с историей

Уникальный памятник в Печорах получил шанс выжить, но времени его на спасение осталось не много

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Елена Лешкина
24 февраля 2021 года, 16:58
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Домик стрельца в Печорах - уникальный памятник XVII века — по свидетельству неравнодушных горожан, разрушается на глазах. Спасти его должны срочные противоаварийные работы, для проведения которых создана даже специальная общественная организация. Но начать процесс мешает нерешенный вопрос с земельным участком, на котором стоит памятник. «Псковская правда» узнала подробности этой истории.

Тяжелый снег

«Домик стрельца» (Печоры, улица Эдуарда Верховича, 6) - это типичное жильё для служивых людей, которых в XVII веке направляли на охрану пограничных рубежей. На первом этаже стрельцы готовили пищу, на втором — отдыхали.

Домик с историей
Домик стрельца в 2011 году
Фото Псковского агентства информации
Домик с историей
Домик стрельца в 2011 году
Фото Псковского агентства информации

По соседству с домиком стрельца располагается другой памятник - посадский дом XVIII века, который находится в частной собственности. Ещё лет десять назад житель посадского дома присматривал и за стрелецким, проводил нехитрые ремонтные работы. Больше он этим не занимается в силу возраста и смены места жительства.

Стрелецкий домик между тем продолжает разрушаться и печеряне регулярно отмечают фатальные изменения в постройке. Одно из последних — разрушение кровли: частично она была сорвана во время непогоды в конце прошлого года, теперь её фрагменты падают на землю вместе с тяжёлым снегом.

Домик с историей
Домик стрельца в декабре 2020 года
Автор фото Александра Нудьга

В комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области конечно же о состоянии памятника федерального значения знают. «Наше законодательство таково, что заботу о памятниках должны проявлять собственники. Область не всегда имеет возможность изыскать дополнительные средства для реставрации памятников, которые находятся в муниципальной собственности, несмотря на их ценность для региона», - пояснил «Псковской правде» председатель комитета Вадим Нэдик.

По его словам, комитет контролирует состояние памятника, направляет собственнику письма с требованием провести первоочередные противоаварийные работы, которые, кстати, включают и очистку кровли от снега.

Защитные «окна»

Надо сказать, что появление у домика стрельца собственника — это уже прорыв, поскольку ещё некоторое время назад он был бесхозяйным. Теперь же за памятник несёт ответственность городское поселение «Печоры».

Более того, есть потенциальный арендатор. Это АНО «Открытые окна», которое было создано местными энтузиастами специально для спасения стрелецкого домика. Организация готова взять в аренду памятник и земельный участок на время проведения противоаварийных работ и реставрации, а затем вернуть его муниципалитету.

Домик с историей
Проект защитного каркаса

Как рассказала руководитель общественной организации Татьяна Бойко, проект противоаварийных работ уже готов, осталось пройти экспертизу. «Нам его фактически пожертвовали реставраторы, а рыночная стоимость такого проекта прошлым летом была порядка 3 миллионов рублей», - отметила она.

Вокруг домика планируется возвести деревянный каркас, который позволит сохранить его до начала реставрационных работ. Защитная конструкция, заверила Татьяна Бойко, полностью домик не закроет, его по-прежнему можно будет увидеть.

Вопрос о земле

С реставрацией все сложнее. Имеющийся проект, который предполагает полный разбор постройки, приведение в порядок сохранившихся конструкций и замену тех, которые невозможно будет восстановить, а затем возведение памятника в первоначальном виде, уже потерял актуальность, поскольку состояние дома изменилось.

«Реставраторы сказали, что технологии для спасения есть, но это очень дорогостоящие вещи. Нужны будут большие деньги, рассчитываем на привлечение грантов», - говорит Татьяна Бойко.

Пока же главная цель «Открытых окон» - строительство защитного каркаса. Работы рассчитывают начать уже в этом году ближе к лету — когда из почвы выйдет донник. Правда, для этого необходимо получить памятник и землю в аренду, а эти процессы затягиваются.

Домик с историей
Домик стрельца 24 февраля 2021 года
Фото администрации городского поселения «Печоры»
Домик с историей
Домик стрельца 24 февраля 2021 года
Фото администрации городского поселения «Печоры»
Домик с историей
Домик стрельца 24 февраля 2021 года
Фото администрации городского поселения «Печоры»
Домик с историей
Домик стрельца 21 февраля 2021 года
Фото Елены Лешкиной

В администрации Печор «Псковской правде» рассказали, что ещё в ноябре направили схему земельного участка на согласование в областной комитет по управлению государственным имуществом. В течение 30 дней процедура должна была завершится, однако на календаре февраль, а никаких бумаг из комитета так и не пришло. При этом в печорской администрации заверили, что как только согласование будет получено максимум за два месяца проведут межевание участка, постановку на кадастровый учёт и сразу передадут в аренду «Открытым окнам».

Вадим Нэдик пообещал в рамках полномочий комитета содействовать в положительном решении вопроса. «Мы поддерживаем любую инициативу, которая направлена на сохранение памятника. Ту помощь, которую можем оказать в рамках своих полномочий, мы будем оказывать», - заверил он.

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