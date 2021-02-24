Домик с историей

В администрации Печор «Псковской правде» рассказали, что ещё в ноябре направили схему земельного участка на согласование в областной комитет по управлению государственным имуществом. В течение 30 дней процедура должна была завершится, однако на календаре февраль, а никаких бумаг из комитета так и не пришло. При этом в печорской администрации заверили, что как только согласование будет получено максимум за два месяца проведут межевание участка, постановку на кадастровый учёт и сразу передадут в аренду «Открытым окнам».
Вадим Нэдик пообещал в рамках полномочий комитета содействовать в положительном решении вопроса. «Мы поддерживаем любую инициативу, которая направлена на сохранение памятника. Ту помощь, которую можем оказать в рамках своих полномочий, мы будем оказывать», - заверил он.