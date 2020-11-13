111 лет спустя

В начале ноября вокруг руин мельницы Кукка в Финском парке появился строительный забор. Инвестор настроен восстановить объект. Процесс не быстрый — с момента начала работ и до получения разрешения на строительство может пройти год. Что предстоит сделать за это время, рассказала архитектор Галина Тютюнникова.

Апартаменты с видом на Пскову

В 2012 году в рамках проекта туристического кластера «Псковский» архитекторы подготовили эскизное предложение по воссозданию мельницы и дома Филиппа Осиповича Кукка. Выполнили они его, как говорится, сверх задания, чтобы помочь привлечь потенциальных инвесторов. Пусть и не быстро, но цель была достигнута. В мае 2020 года остатки здания и прилегающий к ним участок были проданы на аукционе. Инвестора заинтересовало эскизное предложение. Он обратился к автору идее Галине Тютюнниковой с просьбой сделать полноценный проект, она согласилась.

- По заданию инвестора, проектом должны быть предусмотрены апартаменты и кафе. Объем здания позволяет сделать несколько гостевых комнат. Место здесь шикарное и гости города, думаю, с удовольствием здесь поселяться. Галина Тютюнникова, архитектор

По словам архитектора, место, где располагалась мельница Кукка, называлось Островком. Он был застроен дворами: кожевенными, солодовыми, снетковыми, повсюду стояли водяные мельницы. Самые ранние упоминания о мельницах на реке Пскове относятся к XV-XVI векам, мельница Кукка в отличие от них довольно поздняя. Разрешение на ее постройку, псковскому мещанину Филиппу Осиповичу было выдано 5 ноября 1909 года. - Получается, спустя 111 лет нашелся инвестор, который решил воссоздать то, что было, - отмечает архитектор.

Воссоздание истории

О мельнице и доме сохранилось большое количество фото- и видеоматериалов: довоенные и послевоенные фотографии, планы 1930 года, где показана планировка, есть аэрофотосъемка 1915 года и 1943 года, где четко прослеживается конфигурация объекта. - Известно, что дом был трехэтажный, стены известняковые, побеленные, верх деревянный. На первом этаже стояла огромная печь, изразец которой был найден в раскопе. На втором этаже жила семья Филиппа Осиповича, на третьем этаже-комнаты отдыха для приезжающих на мельницу.

У дома существовала пристройка, ныне утраченная. Уточнить конфигурацию, границы здания помогут поисковые траншеи, который были заложены на основании плана 1930 года. Благодаря этой информации и будет воссоздаваться дом и мельница Задача их музеефицировать не стоит, подчеркивает архитектор. Сейчас на объекте ведутся комплексные научные исследования. Проводятся историко-архивные, библиографические изыскания, чтобы уточнить строительную периодизацию объекта. - Мельница Кукка датируется 1913 годом, но Филипп Осипович получил разрешение на ее строительство в 1909 году. Я не думаю, что он строил ее три-четыре года. Возможно, будет уточнена датировка постройки. К примеру, в 1910 году газета «Псковской голос» написала, что около мельницы утонул мальчик. Конечно, исходя из этих данных трудно делать какие-то выводы, возможно, это были остатки более древней мельницы. А может, это была уже строящаяся мельница Кукка.

Кроме этого, изучается глубина заложения фундамента, чтобы понимать, какая у него структура, насколько на него можно опереться, нужно ли усиливать. - Так как русло реки изменилось, и не доходит до мельницы, постараемся декоративными средствами, благоустройством показать ситуацию на период рабочего состояния мельницы.

Год на подготовку

В непосредственной близости к здания мельницы когда-то находились запруды, которые повышали уровень воды, за счет чего мельница работала. Через запруды можно было переходить на другой берег. У инвестора есть желание при благоустройстве территории воссоздать частично или полностью переход.

Из того, что сейчас уже открыто и доступно глазу, можно говорит о том, что потребуется восстановить вывалы камней из стен, которые были сложены из каменных глыб. - Пока нет общей картины, можно только строить предположения. Получив полную картину - на основании комплексных научных исследований - в процессе проектирования надо как можно корректнее подойти к оставшимся фрагментам памятника и в то же время приспособить воссозданный объем для приспособления и дальнейшего использования.