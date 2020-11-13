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Культура / Наследие

111 лет спустя

Что происходит c мельницей Кукка

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Ольга Нефёдова
13 ноября 2020 года, 15:51
Фото: фото Псковской правды
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В начале ноября вокруг руин мельницы Кукка в Финском парке появился строительный забор. Инвестор настроен восстановить объект. Процесс не быстрый — с момента начала работ и до получения разрешения на строительство может пройти год. Что предстоит сделать за это время, рассказала архитектор Галина Тютюнникова.

Апартаменты с видом на Пскову

В 2012 году в рамках проекта туристического кластера «Псковский» архитекторы подготовили эскизное предложение по воссозданию мельницы и дома Филиппа Осиповича Кукка. Выполнили они его, как говорится, сверх задания, чтобы помочь привлечь потенциальных инвесторов.

Пусть и не быстро, но цель была достигнута. В мае 2020 года остатки здания и прилегающий к ним участок были проданы на аукционе. Инвестора заинтересовало эскизное предложение. Он обратился к автору идее Галине Тютюнниковой с просьбой сделать полноценный проект, она согласилась.

- По заданию инвестора, проектом должны быть предусмотрены апартаменты и кафе. Объем здания позволяет сделать несколько гостевых комнат. Место здесь шикарное и гости города, думаю, с удовольствием здесь поселяться. 

111 лет спустяГалина Тютюнникова, архитектор

По словам архитектора, место, где располагалась мельница Кукка, называлось Островком. Он был застроен дворами: кожевенными, солодовыми, снетковыми, повсюду стояли водяные мельницы. Самые ранние упоминания о мельницах на реке Пскове относятся к XV-XVI векам, мельница Кукка в отличие от них довольно поздняя. Разрешение на ее постройку, псковскому мещанину Филиппу Осиповичу было выдано 5 ноября 1909 года.

- Получается, спустя 111 лет нашелся инвестор, который решил воссоздать то, что было, - отмечает архитектор.

Воссоздание истории 

О мельнице и доме сохранилось большое количество фото- и видеоматериалов: довоенные и послевоенные фотографии, планы 1930 года, где показана планировка, есть аэрофотосъемка 1915 года и 1943 года, где четко прослеживается конфигурация объекта.

- Известно, что дом был трехэтажный, стены известняковые, побеленные, верх деревянный. На первом этаже стояла огромная печь, изразец которой был найден в раскопе. На втором этаже жила семья Филиппа Осиповича, на третьем этаже-комнаты отдыха для приезжающих на мельницу.

111 лет спустя
На втором этаже дома жила семья Филиппа Осиповича Кукка
Архивное фото

У дома существовала пристройка, ныне утраченная. Уточнить конфигурацию, границы здания помогут поисковые траншеи, который были заложены на основании плана 1930 года.

Благодаря этой информации и будет воссоздаваться дом и мельница Задача их музеефицировать не стоит, подчеркивает архитектор.

Сейчас на объекте ведутся комплексные научные исследования. Проводятся историко-архивные, библиографические изыскания, чтобы уточнить строительную периодизацию объекта.

- Мельница Кукка датируется 1913 годом, но Филипп Осипович получил разрешение на ее строительство в 1909 году. Я не думаю, что он строил ее три-четыре года. Возможно, будет уточнена датировка постройки. К примеру, в 1910 году газета «Псковской голос» написала, что около мельницы утонул мальчик. Конечно, исходя из этих данных трудно делать какие-то выводы, возможно, это были остатки более древней мельницы. А может, это была уже строящаяся мельница Кукка.

111 лет спустя
На объекте ведутся комплексные научные исследования
Фото Псковской правды

Кроме этого, изучается глубина заложения фундамента, чтобы понимать, какая у него структура, насколько на него можно опереться, нужно ли усиливать.

- Так как русло реки изменилось, и не доходит до мельницы, постараемся декоративными средствами, благоустройством показать ситуацию на период рабочего состояния мельницы.

Год на подготовку

В непосредственной близости к здания мельницы когда-то находились запруды, которые повышали уровень воды, за счет чего мельница работала. Через запруды можно было переходить на другой берег. У инвестора есть желание при благоустройстве территории воссоздать частично или полностью переход.

111 лет спустя
На первом этаже стояла огромная печь, изразец которой был найден в раскопе
Фото Псковской правды

Из того, что сейчас уже открыто и доступно глазу, можно говорит о том, что потребуется восстановить вывалы камней из стен, которые были сложены из каменных глыб.

- Пока нет общей картины, можно только строить предположения. Получив полную картину - на основании комплексных научных исследований - в процессе проектирования надо как можно корректнее подойти к оставшимся фрагментам памятника и в то же время приспособить воссозданный объем для приспособления и дальнейшего использования.

111 лет спустя
В ходе раскопок были найдены жернова более древней мельницы. Из них на территории комплекса планируют сделать инсталляцию
Фото Псковской правды

После того, как проект будет готов, его представят на методическом совете в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области. Потом будет проведена историко-культурная экспертиза и после всех согласований должно быть выдано разрешение на реставрацию, воссоздание и приспособление памятника. Это займет около года.

- Будем стараться к следующему сезону пройти все согласования и иметь на руках согласованный проект, - надеется Галина Тютюнникову. 

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