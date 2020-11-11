От подобы до обабника

Подобу, обабник и «крендель сето» можно было попробовать в Пскове в конце прошлой недели. И это не говоря еще о куда более привычных и знакомых нам расстегаев, пирогов с тыквой и ревенем. Такая счастливая возможность выпала членам жюри конкурса «Причудский пирог». Вкусные подробности — в репортаже корреспондента «Псковской правды».

Вкусный туризм

Конкурс «Причудский пирог» проводится в Псковской области впервые. Но по словам Ольги Василенко, возглавляющей организовавшую необычное состязание общественную организацию «Чудской проект», идея витала в воздухе давно. Благо, псковская кухня действительно богата рецептами пирогов, и при этом совершенно неизвестна большинству жителей нашего региона, не говоря уже об остальной России. Созданный в рамках проекта «Культурное и природное наследие региона Чудского озера» конкурс как раз и призван сохранить и популяризировать рецепты традиционной кухни народов, проживающих на берегах Чудского озера - в Печорском, Псковском и Гдовском районах. А в перспективе — повысить туристическую привлекательность региона. Поскольку гастрономические путешествия сегодня как раз в моде. В первом этапе конкурса рецептами приготовления аутентичных псковских пирогов поделились три с лишним десятка участников. Из них оргкомитет конкурса отобрал 8 финалистов. Планировалось, что презентация их пирогов станет чем-то вроде кулинарного шоу. Но из-за ограничений, связанных с коронавирусом, пришлось спешно менять планы и задействовать изрядно набивший сегодня всем оскомину видеоформат.

Сами пироги, впрочем, члены жюри смогли попробовать, что называется, «вживую»: каждый получил кусочек. Арбитрами в этом вопросе стали региональный координатор проекта «Гастрономическая карта России» Мария Булатова, шеф-повар ресторана «Аристократ» и бара «Рублев» Андрей Лебедев, главный специалист по формированию Реестра объектов нематериального культурного наследия Псковской области Марина Шевелева, коммерческий директор ГТРК «Псков» Ольга Хрулева и менеджер «Чудского проекта» Нелля Попова. Оценивая претендентов на победу, члены жюри учитывали оригинальность рецепта, местный колорит, вкус, внешний вид, а также яркость презентации.

Пирог с намёками

Анжелика Тюлина из деревни Островцы Гдовского района представила на суд жюри свадебный обрядовый пирог с подобой. «Подоба» — это внутренности налима: печень, икра, молоки. На свадьбе говорили: «Сколько икринок в пироге, столько и детишек в семье» — и все гости желали молодоженам много детей. Другая примета гласила: если жених ест только печень в пироге, значит будет любить свою жену. За свадебным столом так и говорили: «Ешь печенку — люби свою женку».



По словам Анжелики, сейчас свадеб мало, но традиция печь любимый пирог в ее семье осталась. Сейчас его делают на праздники, преимущественно, на Рождество. Рецепт Анжелике Тюлиной достался от свекрови, а той - от ее свекрови. Теперь участница передала его своей невестке и нам. Для приготовления используется любое дрожжевое тесто. Начинка - внутренности налима, отварные яйца и обжаренный лук. В кафе «Золотой карась», расположенном в деревне Верхоляне-2 Гдовского района, сознательно развивают псковскую кухню. Его сотрудники сами собирали у местных жителей рецепты традиционных блюд русских и эстонских крестьян, русских староверов, народа сето. «Людей, хранящих традиционные для этих мест рецепты, очень мало и большой пласт национальной культуры может исчезнуть, уступив место картошке фри, гамбургерам и суши», - посетовала представитель кафе Наталья Федотова.

Сама она представила на конкурс причудский луковый пирог. По словам Натальи, лук — это один из символов старообрядческого Причудья. Не даром говорили «Лук — добро и в бою, и во щах». Первые старообрядцы пришли на берега Чудского озера в конце XVII века, тогда и стали активно внедрять лук в псковскую кухню.

Азиатский гость

Елена Макарова из деревни Печорское-Олохово Печорского района презентовала тыквенный ржаной пирог. Она отметила, что раньше ржаная мука была более традиционна, чем пшеничная, и ее использовали для приготовления обычной повседневной пищи. Тыквенный пирог — сезонный. Рецепт финалистка узнала от жителя деревни Дубровка Печорского района. Особенностью пирога является овальная форма — размером он чуть больше стандартного нарезного батона. Часто под пирог подкладывали капустный лист: он не давал ему подгореть.

Еще одним интересным сезонным пирогом судьи признали пирог из ревеня. Рецепт привезла жительница Печор Лариса Чаурова. Она призналась, что никогда не задумывалась над историей ревеня, но для презентации своего блюда узнала, что это растение завезли в Европу из Азии. Предположительно, его родиной был Китай. В Европе ревень первыми по достоинству оценили французы. А в России он появился во времена Петра I, который даже ввел государственную монополию на продажу и возделывание растения. В ревене содержится большая группа витаминов В. «После зимы это особенно здорово», - подчеркнула участница.

Еще одна участница из Печор представила пирог из судака. Псковская земля очень богата озерами и в любой семье найдется рыбак. Вот и у Екатерины Петровской есть свой, поэтому приходится придумывать разнообразные рыбные блюда. Ну и конечно же печь пироги. У которых, как она напомнила, один корень со словом «пир». Свою выпечку на конкурс представили и сотрудницы музея-усадьбы народа сето в деревне Сигово. Представительница сето Хелью Маяк рассказала о традиционном кренделе этого народа. На конкурс она привезла сладкий вариант, хотя рецепт вполне можно изменить и сделать блюдо мясным. «Крендель сето» пекут на праздники, особенно церковные.

Рецепт достаточно простой, но со своими тонкостями. Например, тесто обязательно делается на воде. Так оно становится более пышным. А мешать его нужно не менее 300 раз и «делать это сердцем и душой, иначе ничего не получится», отметила финалистка. Для начинки можно добавить все, что есть: изюм, клюкву, бруснику, яблоки. Тесто смазывают растопленным маслом, посыпают сахарной пудрой, ягодами, изюмом, тертым яблоком, какао и корицей. Готовый пирог поливают глазурью и посыпают орехами или семечками тыквы.

Хлопотное дело

Псковичка Арина Румянцева представила на конкурс пирог-обабник. Участница живет в Пскове, но ее предки испокон века жили в Гдовском районе у берегов Чудского озера. Выпекать пироги ее научила бабушка. «Пироги готовили в доме не каждый день. Это был серьезный процесс. Тесто на пироги, как говорила моя бабушка, долгое. Помимо этого, нужно было печку русскую истопить. Поэтому это делали только по выходным. И не каждые выходные, а скорее только по праздникам, в основном церковным. Ну или если гости великие приехали. Моя бабушка говорила: хлопот много, но пирогов напечешь — всю семью неделю кормить будешь», - рассказала Арина и добавила, что не секунды не сомневалась, что будет участвовать. Так как конкурс осенний, выбор девушки пал на грибной пирог. «Грибы могут быть любые, но моя родня живет до приличного бора далеко, поэтому ходили в свои кусты. Там все чаще подберезовики встречаются, но не крепкие, которые мы привыкли видеть. В этих кустах растет обабок, у которого тоненькие ножки и сам он не очень приятного вида, но не вкуса», - рассказала она. Кроме грибов для начинки используют заливку из яйца со сметаной. По словам участницы, заливку жители Причудья используют практически всегда: и для сладких, и для соленых пирогов.

Вместе с презентацией пирога Арина Румянцева показала специальную одежду, в которую облачаются прежде, чем начать готовить. Это прежде всего передник — атрибут всех хозяек. Чтобы убрать волосы с глаз использовали косынку. И самое главное — потерушка. Это полотенце или тряпочка, которые вешали на плечо, а в случае необходимости вытирали руки. Последняя участница - Ольга Бедских - испекла сразу два пирога: сдобный и расстегай. Она приехала в Псков из деревни Малая Остенка Ершовской волости Псковского района. Печь традиционные пироги финалистку научила бабушка. Для этого они использовали русскую печку, закваску и все, что было под рукой.

На пир приезжала вся родня. Расстегай был закуской к основным блюдам. Его всегда подавали к бульону с кореньями и специями. Считалось, что в пирог добавляют остатки ужина: крупу, соленья, рыбу. При этом, обязательной составляющей начинки была красная рыба — форель (естественно, чудская). Ну а для сладкого пирога использовали домашний творог, также традиционный продукт для Руси. Ведь почти в каждом хозяйстве держали кур и коров.

Финал

Выбрать одного победителя оказалось не так-то просто. Работы финалистов были настолько высокого качества, а презентации настолько интересными и проработанными, что счет баллов шел на сотые доли процента. Однако по итогам голосования (почти что тайного, ведь жюри выбирали дистанционно и друг с другом не совещались) победила псковичка Ольга Бедских с расстегаем.

У нее была самая трогательная презентация и очень вкусные пироги, которые ее научила печь бабушка. «Бабушки не стало, а пироги остались», - пояснила Ольга. Здорово, что традиция печь пироги не умирает, а передается через поколения. Теперь каждый сможет испечь расстегай по рецепту бабушки Ольги Бедских, проживавшей в деревне Малая Остенка Ершовской волости Псковского района, ведь она выиграла запись видеосюжета по приготовлению и его трансляцию на региональном телевидении.