Всё перемелется

Строительный забор, который появился несколько дней назад в Финском парке вокруг совсем уже развалившейся мельницы Кукка, вызвал неподдельный интерес у жителей Пскова. Не каждый год в городе берутся за реконструкцию объекта культурного наследия — работу трудоемкую и не всегда благодарную. «Псковской правде» удалось поговорить с инвестором Альбертом Петросяном, который приоткрыл завесу тайны над судьбой бывшей мельницы.

- Восстановлением этого объекта хотели заняться еще несколько лет назад, - рассказал он. - Архитекторы Галина и Александр Тютюнниковы подготовили проект ее реконструкции, но дальше этого дело не пошло.

Напомним, что «Мельница водяная Ф. О. Кукка», расположенная на улице Гоголя, 54 — это объект культурного наследия, поэтому собственник вместе с руинами получает еще и обременение в виде охранных обязательств.

В мае 2020 года остатки здания и прилегающий к ним участок были проданы КУГИ Псковской области на аукционе за 2,6 млн рублей. Инвестора заинтересовал проект Тютюнниковых, он решил взять его за основу и обратился к Галине Тютюнниковой с просьбой продолжить над ним работу. Архитектор согласилась.

- Проект предполагает реконструкцию мельницы под ресторан, - отметил Альберт Петросян. - Кроме того, планируется сделать несколько гостиничных номеров.

Последнее, кстати, вполне соответствует историческим реалиям. В начале XX века на одном из этажей мельницы действительно располагались номера для «командировочных»: иногородних поставщиков зерна и покупателей муки.