Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Культура / Наследие

Всё перемелется

Гостиницу с рестораном сделают из мельницы Кукка

Текст:
Ольга Нефёдова
2 ноября 2020 года, 17:21
Фото: фото Псковской правды
0

Строительный забор, который появился несколько дней назад в Финском парке вокруг совсем уже развалившейся мельницы Кукка, вызвал неподдельный интерес у жителей Пскова. Не каждый год в городе берутся за реконструкцию объекта культурного наследия — работу трудоемкую и не всегда благодарную. «Псковской правде» удалось поговорить с инвестором Альбертом Петросяном, который приоткрыл завесу тайны над судьбой бывшей мельницы.

- Восстановлением этого объекта хотели заняться еще несколько лет назад, - рассказал он. - Архитекторы Галина и Александр Тютюнниковы подготовили проект ее реконструкции, но дальше этого дело не пошло.

Напомним, что «Мельница водяная Ф. О. Кукка», расположенная на улице Гоголя, 54 — это объект культурного наследия, поэтому собственник вместе с руинами получает еще и обременение в виде охранных обязательств.

В мае 2020 года остатки здания и прилегающий к ним участок были проданы КУГИ Псковской области на аукционе за 2,6 млн рублей. Инвестора заинтересовал проект Тютюнниковых, он решил взять его за основу и обратился к Галине Тютюнниковой с просьбой продолжить над ним работу. Архитектор согласилась.

- Проект предполагает реконструкцию мельницы под ресторан, - отметил Альберт Петросян. - Кроме того, планируется сделать несколько гостиничных номеров.

Последнее, кстати, вполне соответствует историческим реалиям. В начале XX века на одном из этажей мельницы действительно располагались номера для «командировочных»: иногородних поставщиков зерна и покупателей муки.

Всё перемелется
Территорию объекта оградили забором
фото Псковской правды

Альберт Петросян добавляет, что если позволят финансовые возможности, он хотел бы восстановить мостик через Пскову, располагавшийся в этом месте. Благо, фотографии этого сооружения в архивах есть.

В ближайшие дни к работе на объекте приступают археологи, перед этим территория и руины были очищены от кустарников и деревьев.

- Дом мельника был Г-образной формы, - поясняет инвестор. - Часть дома, мы полагаем, скрыта под землей. Его границы и контуры предстоит установить археологам. На основе их заключений проект будет дорабатываться архитекторами.

Следующий этап — согласование проекта в комитете Псковской области по охране объектов культурного наследия. Как только проект пройдет экспертизу и будет получено разрешение, инвестор приступит в работам.

- Процесс этот не быстрый, - отметил Альберт Петросян. - И займет не один год. Наверное, нет ничего сложнее восстановления памятников. Один только проект стоит колоссальных средств.

Как только работы будут завершены, забор обязательно уберут. У инвестора нет даже в мыслях огораживать территорию комплекса.

- Проход к реке никто закрывать не будет, - уверяет он. - Нельзя же такую красоту прятать за забором.

Отметим, что объект культурного наследия «Мельница водяная Ф. О. Кукка» (ул. Гоголя, 54), датируемый началом XX века, включён в государственный реестр объектов культурного наследия. Мельница работала вплоть до середины 1960-х готов. По данным на 1973 год, ее здание находилось на балансе псковского Горжилуправления. В 1990-х годах были утрачены почти все деревянные конструкции мельницы, и к настоящему времени она превратилась в руины.

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
«Шагай вперед по пеплу листьев»

Культура / Литература
31 октября 10:00

«Шагай вперед по пеплу листьев»

Осенняя прогулка со стихами Геннадия Кононова вдоль стен Окольного города

Изобрази Изборск

Культура
22 октября 10:00

Изобрази Изборск

Спуск к Городищенскому озеру стал более удобным, а на пути к Словенским ключам появятся беседки и мольберты
Алмазы и стекло

Культура
13 октября 10:20

Алмазы и стекло

В палатах Постникова открылась первая музейная выставка, на которой можно увидеть археологические находки с раскопок этого объекта
  • Про псковские сыр и лён узнают участники туристского онлайн-марафона из разных регионов России
  • Четыре сотрудника Псковской инфекционной больницы заразились коронавирусом
  • В Псковской области скорректированы требования к самоизоляции для граждан старше 65 лет
  • Псковские финалисты конкурса «Большая перемена» смогли пообщаться с Путиным
  • Галина Макарова рассказала о впечатлениях детей от поездки на шоу Алексея Немова
  • Более 1700 жалоб поступили от жителей Псковской области в октябре
  • 82 километра прибрежной полосы отчистили в Псковской области
  • Власти Пскова выбирают помещение для участкового пункта полиции в Овсище
  • Несколько федеральных форумов пройдут в Псковской области в 2021 году
  • Угнанную в Петербурге машину засекли в Псковской области
  • Со 2 ноября отменены концерты в псковской филармонии и спектакли в театрах
  • Минздрав РФ оценил деятельность властей и медиков Псковской области по сдерживанию COVID-19
  • 23,5 млн рублей получит Псковская область на закупку лекарств для больных COVID
  • Главврач Псковской горбольницы вылечился от коронавируса
  • Псковской инфекционной больнице требуются специалисты
  • Псковский Центр гигиены и эпидемиологии перестал проводить платные исследования на коронавирус
  • Появились первые претенденты на получение премии «Народное признание -2020»
  • Ведерников: Школы не являются местами массового заражения коронавирусом
  • 120 человек заболели коронавирусом в Псковской области 1 ноября

    • 1 ноября

  • Михаил Ведерников поблагодарил псковских пограничников за добросовестную и честную службу
  • 24 юных спортсмена из Псковской области посетили шоу Алексея Немова
  • Мельницу Кука в Пскове готовят к реконструкции под ресторан?
  • Александр Котов: Через неотвратимость исполнения судебных решений воплощается принцип главенства закона
  • Михаил Ведерников поздравил судебных приставов с профессиональным праздником
  • Два человека заболели коронавирусом в Псковской областной больнице
  • Транспортными картами теперь можно оплатить проезд в псковских автобусах
  • У 117 жителей Псковской области подтвердился коронавирус за минувшие сутки

    • 31 октября

  • Почти 6 млн рублей выделены на оснащение псковских лабораторий, тестирующих на коронавирус
  • В Петербурге почтили память погибших при крушении самолёта над Синаем
  • В ноябре усадьбы Пушкинского заповедника закроют на санитарные дни

    • Новости

    Праздник с доставкой на дом

    Экономика / Я – социальный предприниматель
    Светлана Синцова 28 октября 14:52

    Праздник с доставкой на дом

    Выпускница мехмаша открыла бизнес на квестах

    «Я не Лавр»

    Культура / Литература
    29 сентября 13:18

    «Я не Лавр»

    Писатель Евгений Водолазкин — о страхе смерти, коронавирусе и миссии литературы
    Навести мосты

    Культура / Наследие
    17 сентября 14:37

    Навести мосты

    Главный археолог Москвы рассказал «Псковской правде», какой он видит переправу в историческом центре Пскова