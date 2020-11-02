Всё перемелется

Строительный забор, который появился несколько дней назад в Финском парке вокруг совсем уже развалившейся мельницы Кукка, вызвал неподдельный интерес у жителей Пскова. Не каждый год в городе берутся за реконструкцию объекта культурного наследия — работу трудоемкую и не всегда благодарную. «Псковской правде» удалось поговорить с инвестором Альбертом Петросяном, который приоткрыл завесу тайны над судьбой бывшей мельницы.
- Восстановлением этого объекта хотели заняться еще несколько лет назад, - рассказал он. - Архитекторы Галина и Александр Тютюнниковы подготовили проект ее реконструкции, но дальше этого дело не пошло.
Напомним, что «Мельница водяная Ф. О. Кукка», расположенная на улице Гоголя, 54 — это объект культурного наследия, поэтому собственник вместе с руинами получает еще и обременение в виде охранных обязательств.
В мае 2020 года остатки здания и прилегающий к ним участок были проданы КУГИ Псковской области на аукционе за 2,6 млн рублей. Инвестора заинтересовал проект Тютюнниковых, он решил взять его за основу и обратился к Галине Тютюнниковой с просьбой продолжить над ним работу. Архитектор согласилась.
- Проект предполагает реконструкцию мельницы под ресторан, - отметил Альберт Петросян. - Кроме того, планируется сделать несколько гостиничных номеров.
Последнее, кстати, вполне соответствует историческим реалиям. В начале XX века на одном из этажей мельницы действительно располагались номера для «командировочных»: иногородних поставщиков зерна и покупателей муки.
Территорию объекта оградили забором
фото Псковской правды
Альберт Петросян добавляет, что если позволят финансовые возможности, он хотел бы восстановить мостик через Пскову, располагавшийся в этом месте. Благо, фотографии этого сооружения в архивах есть.
В ближайшие дни к работе на объекте приступают археологи, перед этим территория и руины были очищены от кустарников и деревьев.
- Дом мельника был Г-образной формы, - поясняет инвестор. - Часть дома, мы полагаем, скрыта под землей. Его границы и контуры предстоит установить археологам. На основе их заключений проект будет дорабатываться архитекторами.
Следующий этап — согласование проекта в комитете Псковской области по охране объектов культурного наследия. Как только проект пройдет экспертизу и будет получено разрешение, инвестор приступит в работам.
- Процесс этот не быстрый, - отметил Альберт Петросян. - И займет не один год. Наверное, нет ничего сложнее восстановления памятников. Один только проект стоит колоссальных средств.
Как только работы будут завершены, забор обязательно уберут. У инвестора нет даже в мыслях огораживать территорию комплекса.
- Проход к реке никто закрывать не будет, - уверяет он. - Нельзя же такую красоту прятать за забором.
Отметим, что объект культурного наследия «Мельница водяная Ф. О. Кукка» (ул. Гоголя, 54), датируемый началом XX века, включён в государственный реестр объектов культурного наследия. Мельница работала вплоть до середины 1960-х готов. По данным на 1973 год, ее здание находилось на балансе псковского Горжилуправления. В 1990-х годах были утрачены почти все деревянные конструкции мельницы, и к настоящему времени она превратилась в руины.