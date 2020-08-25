В Псков за наследством

Псков в этом году уже в четвертый раз принимает детей по федеральным программам развития детского туризма, за это время почти 4 тысячи школьников посетили наш регион! Отличие этого года в том, что участниками проекта станут дети из районов Псковской области. Им и предстоит побороться за главные призы всероссийского конкурса «Все в Псков». О новых номинациях, требованиях к работам, призах и подарках мы поговорили с региональным координатором проекта, директором бюро путешествий «Континент» Светланой Барановой.

Псковская область в TikTok

Конкурс пройдет уже в четвертый раз? - Совершенно верно. Мы стали первым регионом, в котором придумали такой конкурс. Когда мы думали о том, как освещать этот проект, – а начался он еще в 2014 году, - от редакции газеты «Псковская правда» поступило предложение организовать конкурс «Все в Псков». Идея понравилась, ее подхватили остальные регионы - участники проекта. Был создан портал «Каникулы.ру», где подводятся итоги Национального проекта, в котором участие принимают дети, проехавшие по разным маршрутам. Почти каждый год вы предлагаете новые номинации. В этом – селфи, видео в TikTok и эссе на тему «Семь причин приехать в Псковскую область». Следите за молодежными трендами? - Мы отметили, что в период самоизоляции активировалась реклама в TikTok со стороны Ростуризма. Несколько удачных роликов снял наш туристско-информационный центр. Аудитория TikTok - как раз школьники, вот мы и подумали, что это надо использовать.

Коротенький видеосюжет – это то, что надо. Практика показывает, что писать эссе они не любят. Большие развернутые сочинения с трудом им даются, хотя работы были очень хорошие, такие, что за душу берут. В 2018 году на конкурс школьник прислал такое эссе о своих впечатлениях, что я его несколько раз пыталась зачитать на курсах экскурсоводов, но каждый раз комок к горлу подступал и не получилось закончить, настолько эмоционально написано. Какие номинации у школьников самые популярные? - Селфи, конечно. Рисуют тоже хорошо, но в прошлом году на конкурс поступило мало рисунков, и мы отказались от этого формата. На самом деле, у нас с рисунками была очень интересная практика. К нам в гости приезжали школьники из художественной школы, мы от них потом получили большое количество качественных рисунков. Совместно с детской экологической библиотекой «Радуга» мы организовали выставку этих рисунков. Получилось, что наши псковские дети увидели свой город глазами школьников из других регионов. Выставка открылась в преддверии Ганзейских дней.

Окно в мир

Когда-то одним из призов был поездка в Псковскую область для всей семьи. Больше вы такое не практикуете? - Практикуем, исключение сделали только для этого года, в силу географии участников проекта. Но, на мой взгляд, довольно правильно одним из призов делать сертификат на поездку в регион. Это привлекает туристов, дает возможность людям увидеть область своими глазами. Победители - они же тоже все разные. Однажды я отвозила подарки – кисти и краски – победительнице в Елец Липецкой области. И мне там сказали, что если бы не этот проект, то девочка, а ее воспитывает одна бабушка, никуда бы никогда не выехала.

Главный приз этого года — смартфон, который получит победитель в каждой номинации. В прежние годы мы этим самым телефоном хотели подогреть интерес к номинации «Селфи». Нам казалось, что это самый адекватный подарок, который даст ребенку возможность эти самые селфи делать. Хотя надо сказать, что и сертификаты на посещение области всегда пользовались спросом. Как много школьников, приезжающих в регион в рамках проекта, потом участвуют в конкурсе? - Примерно 10-20%. Начиная со скольки лет они могут к нам приехать? - Возрастные рамки проекта – 10-17 лет. Но десятилетние бывают редко, дети едут с 12 лет. Это, в принципе, понятно, учитывая, откуда приезжают ребята - Хабаровский край, Томская область. Представляете, где это находится? Не у всех родителей хватает смелости отправить в такую поездку десятилеток.

Коронавирус на руку

Действительно, география прошлых лет впечатляет – Севастополь, Северная Осетия. В этом году участвуют только школьники из Псковского региона? - Мы предполагали, что проект будет в двух частях. В рамках первой отдохнут дети из Псковской области, в рамках второй - из других регионов России. Однако от Министерства культуры мы получили подтверждение, что в связи с эпидемиологической ситуацией нам придется ограничиться школьниками только из своего региона. Согласно требованиям Роспотребнадзора путешествовать можно между регионами, которые находятся на третьем этапе снятия ограничений. Псковская область на третий этап пока так и не вышла, поэтому приехать из других регионов дети к нам не могут.

Может, это и к лучшему? Возможность узнать больше об истории своего родного края получили наши школьники. - Нам дети пишут отзывы, они просто замечательные. Даже те, кто в Пскове были, пишут о том, что как оказалось, Пскова-то они совсем и не знали. Многие отмечают, что двух дней мало, чтобы посмотреть все, что хочется. Сколько детей в этом году участвуют в проекте? - В рамках первой части проекта в Псков приедут 484 ребенка, а в течение сентября мы ожидаем еще 671 человека. Из каких районов уже приезжали? - Из Новоржева, Палкино, Пустошки, Великих Лук и Великолукского района, Невеля и Себежа. В воскресенье, 23 августа, заехали группы из Порхова и Плюссы, 24 августа – из Опочки и Усвят, а 25 августа – из Пушкиснких Гор, Бежаниц и Локни. В проекте участвуют все районы кроме двух: Куньинского и Красногородского, которые отказались по неизвестным нам причинам.

Примерить «Ожерелье»

Какая программа разработана в этом году? - Совершенно новая. В первый год мы принимали школьников по программе «Псков – Изборск - Печоры», программа второго года была посвящена Александру Невскому. В прошлом году гости приезжали к нам аж на три ночи. Они гуляли по Пскову, мы возили их в Печоры, Изборск, Пушкинские Горы и даже в Великий Новгород. В этом году идем коротким вариантом. Программа называется «Серебряное ожерелье. Псков» - двухдневный тур, включает в себя посещение Пскова, Изборска и Печор. В Пскове мы смотрим очень много музейных объектов: выставка «Господин Псков» в Приказной палате, Власьевская башня, Варлаамовский угол, когда у ребят есть возможность посетить Варлаамовскую и Высокую башню, пройти по пряслу крепостной стены. Включено в программу посещение Пушкинского театра, с прошлого года мы проводим экскурсию «Театральное закулисье».

В Печорах из-за запрета на посещение монастыря мы показываем его только с внешней стороны – школьники обходят его вокруг. Но с другой стороны, это позволило открыть совершенно неожиданные ракурсы для фотографий. Вместо монастыря мы посещаем музей истории Печор. Там довольно интересная экспозиция, рассказывающая об истории этого местечка. Этот двухдневный тур заканчиваем мы Изборском и Изборской крепостью, где школьники проходят квест. А наши школьники другие регионы могут посетить по такой программе? - Конечно. В прошлом году они ездили по Лермонтовским местам - это Северный Кавказ. Была дальняя поездка – императорский маршрут Тюмень-Тобольск. Группы из псковских школьников комплектует Центр детского и юношеского туризма. Предпочтение отдают творческим и художественным коллективам, а также тем школьникам, которые достигли каких-то успехов. Продолжится ли проект в следующем году? - Сложно сказать. Это национальный проект «Культура», финансирование федеральное, пока оно еще есть. Каждый год надо подавать новую заявку, ее даже не мы подаем, идут торги и предлагают программу. Псковский регион один из немногих, который из года в год участие в этом проекте принимает, будем надеяться.

СПРАВКА Кто может принять участие в конкурсе? - Школьники, посетившие Псковскую область в рамках национального проекта «Культура» по культурно-просветительскому маршруту «Серебряное ожерелье. Псков» До какого числа принимаются работы? - Работы принимаются до 1 декабря 2020 года. Куда отправлять свои работы? - Работы в номинации «Селфи» нужно выложить либо Вконтакте, либо Фейсбуке, либо Instagram с хештегом конкурса #всевпсков и #селфи. Работы в номинации «Видео» – выложить в соцсети Tik Tok c хештегами #всевПсков и #континентпсков. Работы в номинации «Семь причин приехать в Псков» - отправить организатору на электронный адрес vsevpskov@mail.ru с пометкой «На конкурc #всевпсков». В течение суток придет (либо на почту, либо в соцсетях) подтверждение с порядковым номером участника.