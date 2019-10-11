Увидели лужок – поставили вагончики

В начале недели интернет-общественность взбудоражила новость – на зеленом лужке на берегу Псковы, практически у подножия храма Богоявления с Запсковья, который в этом году внесли, между прочим, в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО , появился строительный вагончик и началось возведение какого-то забора. Любые новые объекты тут не к месту и портят вид на памятник архитектуры. А поскольку в начале прошлого века здесь был двухэтажный дом и участок относится к зоне регулирования застройки, подрядчика, организовавшего здесь свою базу, заподозрили в частном строительстве. «Говорят, что домик кто-то собирается строить», - написали в соцсетях.

СТРОИТЕЛЬНАЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Мы провели совещание прямо на объекте. Речь о необходимости четкого соблюдения проекта организации строительства. Согласно проекту организации строительства, размещение строительных городков для складирования в прибрежной зоне и в зоне охраняемого природного ландшафта категорически запрещено. Представителям подрядной организации было указано, чтобы эту «самодеятельность» они демонтировали и перенесли в другие места.

ДЬЯВОЛ КРОЕТСЯ В ДЕТАЛЯХ

Территория, на которой появился забор у церкви Богоявления с Запсковья, входит в границы зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Кремля», утвержденных депутатами Псковского областного Собрания в декабре 2013 года. К сожалению, за шесть лет существования документа нам не раз приходилось констатировать нарушения установленных регламентов. Устранения некоторых из них органы исполнительной власти добиваются через суд.

- Как говорится, дьявол кроется в деталях. Участок у пешеходного моста в соответствии с утвержденной схемой относится к зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности. На другом берегу, в парке Куопио, даже существующие дома включены в зону охраняемого природного ландшафта, предполагающую самые строгие запреты, а здесь зеленый склон у церкви имеет самый мягкий из возможных режимов использования. Для понимания – в этой же зоне находится гостиница и жилая застройка. Не могу объяснить мотивировку авторов проекта, – отметил спикер областного Собрания.

Александр Котов пояснил, что зона регулирования застройки позволяет воссоздание утраченных объектов культурного наследия и проведение комплексной реконструкции кварталов, но при наличии положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы.

- Исторически здесь были постройки. Но я бы предложил в данном случае руководствоваться в первую очередь здравым смыслом. Этот участок ежегодно подтопляется, не думаю, что это удачное место для строительства. Полагаю, что он находится в водоохранной зоне. А с включением церкви Богоявления с Запсковья в Список Всемирного наследия эта территория приобрела особое значение и, безусловно, получила дополнительную защиту, - сказал он.

Спикер регионального парламента призвал псковичей подготовиться к изменениям на территории у Богоявленской церкви и вспомнить, как выглядел левый берег Псковы еще несколько лет назад, когда там проводилась массовая расчистка, прокладка дорожек и прочие работы, превратившие заросли в благоустроенную набережную. Теперь благоустройство пришло на правый берег – скоро у нас появится еще одна прогулочная зона.