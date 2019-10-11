В начале недели интернет-общественность взбудоражила новость – на зеленом лужке на берегу Псковы, практически у подножия храма Богоявления с Запсковья, который в этом году внесли, между прочим, в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, появился строительный вагончик и началось возведение какого-то забора. Любые новые объекты тут не к месту и портят вид на памятник архитектуры. А поскольку в начале прошлого века здесь был двухэтажный дом и участок относится к зоне регулирования застройки, подрядчика, организовавшего здесь свою базу, заподозрили в частном строительстве. «Говорят, что домик кто-то собирается строить», - написали в соцсетях.
Пользователи соцсетей возмутились фактом появления строительного забора у церкви Богоявления с Запсковья.
Фото Андрея Степанова.
СТРОИТЕЛЬНАЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬПсковичей, взволнованных вопросом о том, кто и на каком основании посмел начать строительство у памятника ЮНЕСКО, администрация города успокоила.
Строительные работы, которые начались в Пскове на улице Верхне-Береговой, 1, не являются индивидуальной жилищной застройкой.
Александр Коновалов,Оказалось, что строительный лагерь на участке самовольно был поставлен подрядной организацией, выполняющей работы по реконструкции улицы Леона Поземского и прилегающих территорий. Как сказал один из общественников, «увидели лужок – поставили вагончики». При этом подрядчик нарушил 200-метровую водоохранную зону и правила организации строительных работ в зоне охраняемого природного ландшафта. То есть и без объекта ЮНЕСКО тут установка бытовок недопустима.
и. п. главы администрации Пскова
Заказчик работ - администрация Пскова, которая направила в адрес подрядчика требование разобрать конструкции, а на следующий день провела выездное совещание, пригласив на него представителей подрядной и субподрядной организаций. Договорились, что строительный городок демонтируют до конца недели.
Строительный городок демонтируют до конца этой недели.
Фото Андрея Степанова.
Мы провели совещание прямо на объекте. Речь о необходимости четкого соблюдения проекта организации строительства. Согласно проекту организации строительства, размещение строительных городков для складирования в прибрежной зоне и в зоне охраняемого природного ландшафта категорически запрещено. Представителям подрядной организации было указано, чтобы эту «самодеятельность» они демонтировали и перенесли в другие места.
Валентина Зубова,То есть уже в ближайшее время строительного городка на поляне у храма Богоявления не будет. И псковская общественность может быть спокойна. До следующего подобного факта. А таких случаев, как заметил в комментарии для нашего издания председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, на этой территории уже было немало.
заместитель главы администрации Пскова
Территория, на которой появился забор у церкви Богоявления с Запсковья, входит в границы зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Кремля», утвержденных депутатами Псковского областного Собрания в декабре 2013 года. К сожалению, за шесть лет существования документа нам не раз приходилось констатировать нарушения установленных регламентов. Устранения некоторых из них органы исполнительной власти добиваются через суд.
Александр Котов,По его словам, обсуждаемая ситуация заставила обратить внимание на странное деление в проекте зон охраны объектов культурного наследия.
председатель Псковского областного Собрания
- Как говорится, дьявол кроется в деталях. Участок у пешеходного моста в соответствии с утвержденной схемой относится к зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности. На другом берегу, в парке Куопио, даже существующие дома включены в зону охраняемого природного ландшафта, предполагающую самые строгие запреты, а здесь зеленый склон у церкви имеет самый мягкий из возможных режимов использования. Для понимания – в этой же зоне находится гостиница и жилая застройка. Не могу объяснить мотивировку авторов проекта, – отметил спикер областного Собрания.
Александр Котов пояснил, что зона регулирования застройки позволяет воссоздание утраченных объектов культурного наследия и проведение комплексной реконструкции кварталов, но при наличии положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы.
Металлический забор и будку рабочие возвели буквально за пару дней.
Фото Андрея Степанова.
- Исторически здесь были постройки. Но я бы предложил в данном случае руководствоваться в первую очередь здравым смыслом. Этот участок ежегодно подтопляется, не думаю, что это удачное место для строительства. Полагаю, что он находится в водоохранной зоне. А с включением церкви Богоявления с Запсковья в Список Всемирного наследия эта территория приобрела особое значение и, безусловно, получила дополнительную защиту, - сказал он.
Спикер регионального парламента призвал псковичей подготовиться к изменениям на территории у Богоявленской церкви и вспомнить, как выглядел левый берег Псковы еще несколько лет назад, когда там проводилась массовая расчистка, прокладка дорожек и прочие работы, превратившие заросли в благоустроенную набережную. Теперь благоустройство пришло на правый берег – скоро у нас появится еще одна прогулочная зона.
Кстати, с проектом реконструкции правого берега Псковы горожане пока что могут ознакомиться, посмотрев паспорт объекта, размещенный на заборе строительного городка. На информационном щите — эскиз проекта и очень красочные фотографии. Многие прохожие, подходившие к забору узнать, что за стройка тут планируется, подолгу задерживались возле этой своеобразной презентации проекта реконструкции.
Паспорт объекта.
Фото Андрея Степанова.
- А ведь красиво! - сказала одна из псковичек, рассматривая изображения будущей набережной.
Спорить трудно. Лишь бы и реальность оказалась столь же красочной, а нарушения при производстве работ закончились на заборе.