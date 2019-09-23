Группа взрослая, но экскурсовод не перегружает рассказ цифрами и фактами, а информацию излагает доступно и понятно — как детям. Церковь Георгия со Взвоза — псковский храм XV века, который в числе еще десяти церквей попал в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО в июле нынешнего года. Был построен еще во времена Псковской республики у переправы через реку Великую. Назван в честь Георгия Победоносца — покровителя воинства.

Церковь очень древняя, красивая. Этот храм лишился пристроек и от этого стал более стройным и высоким. Храм напоминает пламя свечи. В этом храме крестили известного псковского архитектора Юрия Спегальского.

Жанна Аракчеева,

экскурсовод, начальник отдела «Псковский кремль» Псково-Изборского музея-заповедника

КСТАТИ Экскурсии для сотрудников-воспитанников Псковских производственно-интеграционных мастерских Псковский музей проводит уже десять лет в рамках совместной программы «Мой друг — музей».

НА ЭМОЦИЯХ

Мастерские активно работают над социализацией своих подопечных. А это люди с различными нарушениями здоровья, в том числе с ментальными и нарушениями опорно-двигательного аппарата. И мы давно с ними работаем: принимаем группы в музее, организуем экскурсии по городу и области. Побывали в Печорах, Изборске, Крыпецком и Елеазаровском монастырях. Ко Дню Победы посещаем памятные места, связанные с Великой Отечественной войной, возлагаем цветы.

Зинаида Колесникова, начальник отдела «Музейный образовательный центр»

Интересен особенным посетителям и маршрут «Псков - город воинской славы», который начинается у памятника героям-летчикам в Крестах и завершается посещением монумента в честь героев 6-й роты в Черехе, и историческая экскурсия «Крепости и башни рассказывают». - Маршрут начинается у Покровской башни и охватывает многие объекты в центре Пскова. Мы вместе рассматриваем башни, беседуем. Стараемся программу выстроить так, чтобы вызвать эмоциональный отклик, показать, в каком прекрасном древнем городе мы живем, - говорит Зинаида Колесникова. И теперь, когда десять псковских памятников вошли в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, музей знакомит своих особых посетителей и с некоторыми из них. Обычно в маршрут входит три объекта. В этот раз, помимо церкви Георгия со Взвоза, участникам группы показали храмы Николы со Усохи и Василия на Горке.

ПРИНЯТЬ И ПОЛЮБИТЬ

Сотрудничество с мастерскими экскурсиями не ограничивается. Музейщики - частые гости в Корытово. Для учреждения они разрабатывают и проводят специальные культурно-образовательные программы по истории и народной культуре. А иногда проводят целые выставки. - К сожалению, наша Картинная галерея была недоступна людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Поэтому одну из «экспозиций» мы организовали на территории мастерских, чтобы инвалиды-колясочники тоже могли с ней познакомиться, - рассказывает Зинаида Колесникова о найденном выходе. - Выставка была сформирована из картин-репродукций русских художников, чьи полотна украшают Картинную галерею музея. Наши сотрудники провели там специальные занятия-экскурсии. Чтобы работать с такой категорией посетителей, как люди с ограниченными возможностями здоровья, музейные работники проходят обучение в Санкт-Петербургском государственном университете культуры, посещают различные курсы повышения квалификации и семинары. В настоящее время две сотрудницы музея находятся на стажировке в Германии. - Овладение методиками важно. Но не менее важен и собственный настрой. У людей с ментальными нарушениями могут быть непредсказуемые реакции. Но чтобы работать с ними, мы сами должны их принять и полюбить, - говорит Зинаида Колесникова.

ДОСТУПЕН ДЛЯ ВСЕХ

Встречи с воспитанниками мастерских проходят раз в неделю. Но люди с ментальными нарушениями – не единственные особые посетители. Музей работает со слабовидящими людьми и людьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Ни один музей не сможет обслужить посетителей со всеми видами инвалидности. Обычно учреждения культуры сосредотачиваются на работе с одной-тремя категориями людей с ОВЗ. И когда мы только начинали работать над этим проектом, мы задавали себе вопрос: «А музей готов к такой работе?» Потому что это сложно в том числе и для самих сотрудников. Нужно обучаться, перестраиваться, нужно понимать человека с особенностями развития.

Марина Николаева,

научный сотрудник музея

- Мы провели несколько занятий для ребят из псковской школы №7 для слабовидящих детей. Познакомили их с экспозицией по истории чаепития и угостили чаем. Также планируем работу с детским садом «Тополек» для детей с нарушениями зрения. Появились и новые возможности работать с библиотекой для слепых. А вот в работе с такой категорией, как глухие и слабослышащие посетители, есть проблема - нужны специалисты, владеющие жестовым языком, и специальное оснащение. Сотрудники музея надеются, что в связи с открытием новых музейных объектов, масштабной реставрацией и приобретением современного оборудования многие проблемы доступности музейной среды будут решены. - В новом музейном комплексе Двор Постникова будет специальное пространство для работы с людьми с ограниченными возможностями, - рассказала Зинаида Колесникова. - Мы хотели бы сделать наши объекты максимально доступными для всех посетителей. Причем речь идет не только о людях с инвалидностью, но и о молодых мамах с колясками, пожилых людях и посетителях с временными ограничениями по здоровью.

В мае этого года музей посетила Ирина Поволоцкая - слепоглухой литератор, актриса, художник, психолог, член Российского союза писателей и Союза журналистов России, журналист портала «Особый взгляд» и газеты «Комсомольская правда». Ирина ничего не видит и почти ничего не слышит. Слух потеряла в детстве, а позднее лишилась и зрения. - Ирина приезжала на фестиваль «Другое искусство» с выставкой «Фиолетовая экспрессия» и спектаклем «Живые картины». Это уникальный спектакль о восприятии живописи людьми, которые по-разному видят мир. Слепоглухие и зрячеслышащие актеры через пластический танец в сочетании с живописной анимацией, музыкой и светом проживают историю мирового изобразительного искусства и создают семь шедевров из коллекции Эрмитажа. Нам выпала честь показать Ирине и ее друзьям экспозицию «Культура и искусство древнего Пскова», познакомить с нашими тактильными макетами и рассказать о чудесном городе Пскове, - рассказала научный сотрудник Марина Николаева.