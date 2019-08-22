Тайны купца Поганкина

Как выглядела крыша Поганкиных палат в XVII веке, с какой заморской страной торговал хозяин дома, какой контрабандный товар привозил купец из Голландии для личного пользования и что оставили в здании фашисты перед взрывом — все это можно узнать на выставке «Археологические открытия у Поганкиных палат» в Псково-Изборском музее, она бесплатно работает до конца августа в главном корпусе музея на улице Некрасова.

Это просто фантастика! Если бы мы имели такое археологическое обеспечение каждого архитектурного памятника, мы были бы гораздо более богатыми не в плане материальном, а в плане историко-культурном.

Мы нашли вещи, которые открывают Поганкина как личность удивительную, незаурядную. Он был не только богатый и влиятельный, но еще и образованный человек.

КРАСНАЯ КРЫША

Основные открытия связаны с архитектурой Поганкиных палат. Археологи начали работы с торца поварни и обнаружили ледник — холодильник конца XVII века. Другое ценное открытие — так называемые помещения для золотарей.

— Дело в том, что в Поганкиных палатах, как в хороших европейских домах, существовали туалеты, — поясняет Татьяна Ершова. — И мы открыли как раз замечательные архитектурные сооружения — пристройки, в которые выходила деревянная труба из туалетов. Здесь были достаточно большие емкости, и когда в первый раз ремонтировали палаты, разбирали печи, все скидывали в эти помещения.

Благодаря этому сохранилась большая коллекция печных изразцов. В этой же витрине представлена глиняная черепица.

— Мы нашли залежи этой черепицы. Наверное, ею можно покрыть весь дом. Мы можем наверняка сказать, что крыша Поганкиных палат при жизни купца была красной, — отметила Татьяна Ершова.

На выставке много вещей, когда-то украшавших интерьер дома купца Поганкина: расписные стекла для витражных окон, свечи и подсвечники, орнаментированные игральные кости, керамические формы для выпечки пряников с изображением двуглавого орла, дорогая голландская стеклянная посуда, изделия из венецианского стекла.