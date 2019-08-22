Тайны купца Поганкина

Как выглядела крыша Поганкиных палат в XVII веке, с какой заморской страной торговал хозяин дома, какой контрабандный товар привозил купец из Голландии для личного пользования и что оставили в здании фашисты перед взрывом — все это можно узнать на выставке «Археологические открытия у Поганкиных палат» в Псково-Изборском музее, она бесплатно работает до конца августа в главном корпусе музея на улице Некрасова.
Это просто фантастика! Если бы мы имели такое археологическое обеспечение каждого архитектурного памятника, мы были бы гораздо более богатыми не в плане материальном, а в плане историко-культурном.
Александр Голышев,Даже немногочисленные экспонаты могут поведать о многом, особенно в руках специалистов.
директор объединенного музея-заповедника
Мы нашли вещи, которые открывают Поганкина как личность удивительную, незаурядную. Он был не только богатый и влиятельный, но еще и образованный человек.
Татьяна Ершова, старший научный сотрудник Псковского археологического центраНа сегодняшний день в Поганкиных палатах исследовано около 500 квадратных метров — это половина от общей площади раскопа в 1127 квадратов. Такие объемные работы здесь проходят впервые.
Основные открытия связаны с архитектурой Поганкиных палат. Археологи начали работы с торца поварни и обнаружили ледник — холодильник конца XVII века. Другое ценное открытие — так называемые помещения для золотарей.
— Дело в том, что в Поганкиных палатах, как в хороших европейских домах, существовали туалеты, — поясняет Татьяна Ершова. — И мы открыли как раз замечательные архитектурные сооружения — пристройки, в которые выходила деревянная труба из туалетов. Здесь были достаточно большие емкости, и когда в первый раз ремонтировали палаты, разбирали печи, все скидывали в эти помещения.
Благодаря этому сохранилась большая коллекция печных изразцов. В этой же витрине представлена глиняная черепица.
— Мы нашли залежи этой черепицы. Наверное, ею можно покрыть весь дом. Мы можем наверняка сказать, что крыша Поганкиных палат при жизни купца была красной, — отметила Татьяна Ершова.
На выставке много вещей, когда-то украшавших интерьер дома купца Поганкина: расписные стекла для витражных окон, свечи и подсвечники, орнаментированные игральные кости, керамические формы для выпечки пряников с изображением двуглавого орла, дорогая голландская стеклянная посуда, изделия из венецианского стекла.
Еще одна интересная находка — голландские керамические белоглиняные трубки. Все они сломаны, то есть их приобретали не для продажи, а для личного пользования.
— Наши ребята шутят, что культурный слой состоит из трубок с включением темно-серого грунта. За курение трубки казнили, — напомнила Татьяна Ершова, — потому что христианин не может изрыгать из себя дым, аки черт. Однако в 70-80-е годы семнадцатого века было уже послабление, но все равно курение еще было под запретом. Поэтому, думаю, в данном случае у нас контрабандный товар, — говорит сотрудник археологического центра.
Уникальная находка — письменный прибор, который, вероятно, принадлежал хозяину дома. Он сохранился полностью: чернильница, подсвечник и емкость для песка. Есть еще отдельно более дешевые чернильница и емкость для песка. Находки редкие, подобные были сделаны в Москве, но археологи называют наши более красивыми.
Именно этот письменный прибор помогал купцу Поганкину в приумножении капитала.
Фото Светланы Синцовой.
СВИНЕЦ И СЛЕДЫ ОККУПАНТОВПредставлены в витринах и предметы личного обихода: нательный крест, принадлежащий кому-то из семьи Поганкиных, книжная застежка с изображением Пегаса, печать-пломба с изображением государственного герба Великобритании, то есть хозяин дома вел торговлю с англичанами. Рядом ювелирный пинцет, на котором сохранились наплавки серебра, — еще одно доказательство того, что в Поганкиных палатах были серебряные мастерские.
А одна из находок поставила археологов в тупик — 37 колпачков, вставленных друг в друга.
— Эти удивительные вещи мы нашли возле поварни. Они были в технологическом сосуде из грубой керамики. Что это такое — мы не знаем, но это заготовка для какого-то производства, вероятно, это были разновесы, — предполагает Татьяна Ершова.
Как в любой состоятельной усадьбе, в Поганкиных палатах было огнестрельное оружие и обязательно отливались пули. Поэтому в раскопе найдено «какое-то безумство этих пуль и выплесков свинца». Оружие выставлено и в последней витрине, но вот к купцу Поганкину оно уже отношения не имеет:
— Это наша печальная история и наша великая история. Мы нашли материалы, связанные с Великой Отечественной войной и с оккупацией города. Фашисты, которые располагались в Поганкиных палатах, оставили после себя следы: штык-нож, банки из-под сгущенного молока, бутылки из-под французских вин и коньяка. А потом они ушли и взорвали палаты.
Перед отступлением немцы взорвали старинные палаты.
Фото из архива Псково-Изборского музея.
Сейчас палаты, как и Дом Ксендза, и картинная галерея в художественно-промышленной школе Фан-дер-Флита закрыты на масштабную реставрацию, которая завершится в конце следующего года.