Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Культура / Наследие

Тайны купца Поганкина

Что рассказали о знаменитом и влиятельном псковиче находки археологов у его палат

Текст:
Светлана Синцова
22 августа 2019 года, 09:05
Фото: Андрей Степанов
0

Как выглядела крыша Поганкиных палат в XVII веке, с какой заморской страной торговал хозяин дома, какой контрабандный товар привозил купец из Голландии для личного пользования и что оставили в здании фашисты перед взрывом — все это можно узнать на выставке «Археологические открытия у Поганкиных палат» в Псково-Изборском музее, она бесплатно работает до конца августа в главном корпусе музея на улице Некрасова.

Это просто фантастика! Если бы мы имели такое археологическое обеспечение каждого архитектурного памятника, мы были бы гораздо более богатыми не в плане материальном, а в плане историко-культурном.


Тайны купца ПоганкинаАлександр Голышев,
директор объединенного музея-заповедника
Даже немногочисленные экспонаты могут поведать о многом, особенно в руках специалистов.

Мы нашли вещи, которые открывают Поганкина как личность удивительную, незаурядную. Он был не только богатый и влиятельный, но еще и образованный человек.


Тайны купца ПоганкинаТатьяна Ершова, старший научный сотрудник Псковского археологического центра
На сегодняшний день в Поганкиных палатах исследовано около 500 квадратных метров — это половина от общей площади раскопа в 1127 квадратов. Такие объемные работы здесь проходят впервые.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Объединенный Псково-Изборский музей-заповедник официально зарегистрировали

КРАСНАЯ КРЫША

Основные открытия связаны с архитектурой Поганкиных палат. Археологи начали работы с торца поварни и обнаружили ледник — холодильник конца XVII века. Другое ценное открытие — так называемые помещения для золотарей.

— Дело в том, что в Поганкиных палатах, как в хороших европейских домах, существовали туалеты, — поясняет Татьяна Ершова. — И мы открыли как раз замечательные архитектурные сооружения — пристройки, в которые выходила деревянная труба из туалетов. Здесь были достаточно большие емкости, и когда в первый раз ремонтировали палаты, разбирали печи, все скидывали в эти помещения.

Благодаря этому сохранилась большая коллекция печных изразцов. В этой же витрине представлена глиняная черепица.

— Мы нашли залежи этой черепицы. Наверное, ею можно покрыть весь дом. Мы можем наверняка сказать, что крыша Поганкиных палат при жизни купца была красной, — отметила Татьяна Ершова.

На выставке много вещей, когда-то украшавших интерьер дома купца Поганкина: расписные стекла для витражных окон, свечи и подсвечники, орнаментированные игральные кости, керамические формы для выпечки пряников с изображением двуглавого орла, дорогая голландская стеклянная посуда, изделия из венецианского стекла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Древний холодильник обнаружили во время раскопок двора Поганкиных палат в Пскове

КОНТРАБАНДА ИЗ ГОЛЛАНДИИ

Еще одна интересная находка — голландские керамические белоглиняные трубки. Все они сломаны, то есть их приобретали не для продажи, а для личного пользования.

— Наши ребята шутят, что культурный слой состоит из трубок с включением темно-серого грунта. За курение трубки казнили, — напомнила Татьяна Ершова, — потому что христианин не может изрыгать из себя дым, аки черт. Однако в 70-80-е годы семнадцатого века было уже послабление, но все равно курение еще было под запретом. Поэтому, думаю, в данном случае у нас контрабандный товар, — говорит сотрудник археологического центра.

Тайны купца Поганкина
Именно этот письменный прибор помогал купцу Поганкину в приумножении капитала.
Фото Светланы Синцовой.
Уникальная находка — письменный прибор, который, вероятно, принадлежал хозяину дома. Он сохранился полностью: чернильница, подсвечник и емкость для песка. Есть еще отдельно более дешевые чернильница и емкость для песка. Находки редкие, подобные были сделаны в Москве, но археологи называют наши более красивыми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На могильнике времен вечевой республике стоят Поганкины палаты, выяснили псковские археологи

СВИНЕЦ И СЛЕДЫ ОККУПАНТОВ

Представлены в витринах и предметы личного обихода: нательный крест, принадлежащий кому-то из семьи Поганкиных, книжная застежка с изображением Пегаса, печать-пломба с изображением государственного герба Великобритании, то есть хозяин дома вел торговлю с англичанами. Рядом ювелирный пинцет, на котором сохранились наплавки серебра, — еще одно доказательство того, что в Поганкиных палатах были серебряные мастерские.

А одна из находок поставила археологов в тупик — 37 колпачков, вставленных друг в друга.

— Эти удивительные вещи мы нашли возле поварни. Они были в технологическом сосуде из грубой керамики. Что это такое — мы не знаем, но это заготовка для какого-то производства, вероятно, это были разновесы, — предполагает Татьяна Ершова.

Как в любой состоятельной усадьбе, в Поганкиных палатах было огнестрельное оружие и обязательно отливались пули. Поэтому в раскопе найдено «какое-то безумство этих пуль и выплесков свинца». Оружие выставлено и в последней витрине, но вот к купцу Поганкину оно уже отношения не имеет:

Тайны купца Поганкина
Перед отступлением немцы взорвали старинные палаты.
Фото из архива Псково-Изборского музея.
— Это наша печальная история и наша великая история. Мы нашли материалы, связанные с Великой Отечественной войной и с оккупацией города. Фашисты, которые располагались в Поганкиных палатах, оставили после себя следы: штык-нож, банки из-под сгущенного молока, бутылки из-под французских вин и коньяка. А потом они ушли и взорвали палаты.

Сейчас палаты, как и Дом Ксендза, и картинная галерея в художественно-промышленной школе Фан-дер-Флита закрыты на масштабную реставрацию, которая завершится в конце следующего года. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
По библиотеке с QR-кодом

Культура / Литература
16 августа 10:07

По библиотеке с QR-кодом

Обозреватель «Псковской правды» на Завеличье прошла квест, познакомилась с барсом БЦОшкой, увидела книги с автографами писателей, сфотографировалась с Мурзилкой и получила сладкий приз (ФОТО)
Огонь, вода, труба

Культура / Наследие
14 августа 14:29

Огонь, вода, труба

Археологи копнули под псковскую ТЭЦ. А там…
Не слипнется

Культура / Фестиваль
12 августа 10:24

Не слипнется

Взвар от Воеводы Шуйского, голосование за самый вкусный мед, благотворительный торт ждут гостей Медового фестиваля 17 августа
  • Худощавого великолучанина с чёрным рюкзаком разыскивают уже третью неделю (ФОТО)
  • Перевернулся пассажирский автобус следовавший из Пскова в Москву, есть пострадавшие
  • Александр Котов: Будем преданы родной стране и достойны её великой истории
  • Незабываемый показ этномоды состоится во время гала-концерта в псковском ГКЦ
  • Псковичи не раз служили примером истинного патриотизма – градоначальники Пскова
  • Себежанин незаконно жил в доме водителя автобуса, пока тот был в командировке
  • Михаил Ведерников: Жители Псковской земли – пример чести, верности и доблести

    • 21 августа

  • На бесплатную экскурсию по четырём современным жилым комплексам приглашают псковичей
  • Псковские музейщики о гибели Михаила Абрамова: Мы всматривались в его жизнь, где было много достойного и великого
  • В список ЮНЕСКО планируют включить ещё несколько псковских памятников
  • Псковский губернатор о режиме работы «24/7»: Уходить с работы в 22:00 будем не скоро
  • В Псковской области могут увеличить сумму сертификата для «подарка новорожденному»
  • Древний холодильник обнаружили во время раскопок двора Поганкиных палат в Пскове
  • Полтысячи работ от мастеров Псковской области выставили в областном Центре народного творчества
  • Михаил Ведерников рассказал, почему пользуется социальными сетями
  • Жителей Пскова 23 августа приглашают на открытие выставки «Подвиг после войны»
  • В Пскове продолжается поиск площадки для «Немов-центра»
  • Театральные коллективы призвали давать благотворительные концерты в соцучреждениях Псковской области
  • Наталья Никифорова: Год театра ещё не закончился, но считаем его плодотворным
  • «Понадобятся только ваши руки»: в Пскове набирают участников для праздничного флэшмоба
  • Известный певец Юрий Кононов даст концерт в честь 75-летия Псковской области
  • В Черехе хотят построить станцию очистки воды за 43 миллиона рублей
  • Псковичи могут получить образование в Московском институте госуправления и права
  • «Золотой голос России» Кристина Евдокимова выступит в Невеле 22 августа
  • Зампрокурора области приедет в Плюссу, чтобы ответить на вопросы граждан
  • Ярмарка вакансий, стартовавшая сегодня в Пскове, проработает до обеда

    • 20 августа

  • Следователи проверяют качество медицинской помощи роженице в Псковской области
  • Для строительства новой школы на 800 мест в городе на Ловати ищут подрядчика
  • Дорогостоящее медицинское оборудование для борьбы с онкологией поступит в Псковскую область
  • «Волонтёры наследия» наводят порядок в Печорах, Изборске и Снетогорском монастыре

    • Новости

    Что псковичи думают о работе четыре дня вместо пяти

    Экономика
    Наталья Баранова 22 августа 09:55

    Что псковичи думают о работе четыре дня вместо пяти

    Сокращение рабочей недели всерьез взялись обсуждать диетологи и психиатры, депутаты и чиновники

    Читающее Любятово

    Культура / Литература
    9 августа 09:54

    Читающее Любятово

    Здесь выдают на руки дореволюционные издания, ведут «Инстаграм» от имени кошки, с детьми собирают военные макеты, а взрослых ждут на чаепития и встречи с писателями (ФОТО)
    Яблочная скатерть-самобранка

    Культура / Фестиваль
    5 августа 14:02

    Яблочная скатерть-самобранка

    Почему дновцы оставили себе гастрономический фестиваль, который хотели передать в другой район, и чем будут угощать на празднике