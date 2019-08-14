Огонь, вода, труба

Великоулицкий раскоп — часть комплекса раскопов, предваряющих строительство жилого комплекса на территории бывшей ТЭЦ. Его площадь около 200 кв.м. По сути, он — продолжение знаменитых Мстиславских раскопов. Называется он Великоулицкий, так как расположен рядом или на трассе средневековой улицы, которая называлась Великой и была одной из главных улиц старинного Пскова.

Что там, за забором, интересно всегда. Псковичи хорошо знают, что в центре Пскова, за забором на ул. Советской на месте ТЭЦ, а точнее, вместо, возводится жилой комплекс. Современное строительство предваряют раскопки. На этой неделе заглянуть всем желающим «через забор» и «под» ТЭЦ позволили археологи. Оказалось, что на месте теплоэлектроцентрали и трупы жгли, и город горел, и в свистульки свистели, и в куклы играли.

КАК ПСКОВИЧИ ГОРОД ЖГЛИ

Мстиславские раскопы порядочно заставили нас пересмотреть наши взгляды на формирование городской застройки в этом районе.

В этом году на Мстилавских раскопах был «раскрыт» очередной участок мощеной дороги. До этого подобный мощеный участок находили в 2006 году на ул. Коммунальной, длиной более 30 метров. На Мстиславском раскопе археологи проследили 8 метров замощенной улицы.

Два погребения по обряду трупосожжения — тоже находки этого года. От одного, правда, осталось совсем немного: небольшая круглая ямка с кальцинированными костями. Второе же хоть и нарушено, но все же досталось археологам в довольно хорошем состоянии: при желании можно восстановить форму горшка, в котором находились кости.

В нынешнем же Великоулицком раскопе обнаружены разновременные постройки и настилы, перекрывающие и как бы уничтожающие друг друга.

— Одна кладка известняковая, выполнена была в ХIX веке, а подправлена — в ХХ веке, когда эти фундаменты использовались для сооружений ТЭЦ, — приводит пример Сергей Салмин. — В центре — срубная постройка. Она относится к середине ХIX века. Маленький сруб внутри — это не колодец, как думают многие, когда видят, это опечек — основание печи, оно было забито глиной и на него ставили печь для того, чтобы она была более устойчивой. Скорее всего, на этом месте стояла небольшая сторожка.

Рядом еще один настил. Археологи пока затрудняются сказать, как он возник.

— Он сильно просевший, а рядом щепяной слой, — говорит Сергей Салмин. — Видимо, щепой засыпали какую—то яму, но она все равно просела. И тогда уже сверху положили настил, который в итоге тоже провалился. Судя по тому, что сначала использовали хорошие доски, а потом накидали жердей, делали этот настил люди для себя.

Еще один опечек нашли в блоке истлевшего дерева. Печка рухнула вниз, поэтому археологи надеются, что основной массив окажется ниже и они смогут не только определить, какие изразцы и дуговые кирпичи использовались, но и восстановить общий облик.

Выше раскопанного участка — слой пожара, датируемый 1776 — 1778 годами.

— Я всегда говорю, что псковичи умели и любили жечь свой город, — шутит Сергей Салмин. — Это они делали регулярно и с большим размахом, отлично справляясь без помощников.