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Культура / Наследие

Огонь, вода, труба

Археологи копнули под псковскую ТЭЦ. А там…

Текст:
Ольга Нефёдова
14 августа 2019 года, 14:29
Фото: ПАИ
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Что там, за забором, интересно всегда. Псковичи хорошо знают, что в центре Пскова, за забором на ул. Советской на месте ТЭЦ, а точнее, вместо, возводится жилой комплекс. Современное строительство предваряют раскопки. На этой неделе заглянуть всем желающим «через забор» и «под» ТЭЦ позволили археологи. Оказалось, что на месте теплоэлектроцентрали и трупы жгли, и город горел, и в свистульки свистели, и в куклы играли.

Великоулицкий раскоп — часть комплекса раскопов, предваряющих строительство жилого комплекса на территории бывшей ТЭЦ. Его площадь около 200 кв.м. По сути, он — продолжение знаменитых Мстиславских раскопов. Называется он Великоулицкий, так как расположен рядом или на трассе средневековой улицы, которая называлась Великой и была одной из главных улиц старинного Пскова.

КАК ПСКОВИЧИ ГОРОД ЖГЛИ

Мстиславские раскопы порядочно заставили нас пересмотреть наши взгляды на формирование городской застройки в этом районе.


Огонь, вода, трубаСергей Салмин,
старший научный сотрудник АНО «Псковский археологический центр», археолог

В этом году на Мстилавских раскопах был «раскрыт» очередной участок мощеной дороги. До этого подобный мощеный участок находили в 2006 году на ул. Коммунальной, длиной более 30 метров. На Мстиславском раскопе археологи проследили 8 метров замощенной улицы.

Два погребения по обряду трупосожжения — тоже находки этого года. От одного, правда, осталось совсем немного: небольшая круглая ямка с кальцинированными костями. Второе же хоть и нарушено, но все же досталось археологам в довольно хорошем состоянии: при желании можно восстановить форму горшка, в котором находились кости.

В нынешнем же Великоулицком раскопе обнаружены разновременные постройки и настилы, перекрывающие и как бы уничтожающие друг друга.

— Одна кладка известняковая, выполнена была в ХIX веке, а подправлена — в ХХ веке, когда эти фундаменты использовались для сооружений ТЭЦ, — приводит пример Сергей Салмин. — В центре — срубная постройка. Она относится к середине ХIX века. Маленький сруб внутри — это не колодец, как думают многие, когда видят, это опечек — основание печи, оно было забито глиной и на него ставили печь для того, чтобы она была более устойчивой. Скорее всего, на этом месте стояла небольшая сторожка.

Рядом еще один настил. Археологи пока затрудняются сказать, как он возник.

— Он сильно просевший, а рядом щепяной слой, — говорит Сергей Салмин. — Видимо, щепой засыпали какую—то яму, но она все равно просела. И тогда уже сверху положили настил, который в итоге тоже провалился. Судя по тому, что сначала использовали хорошие доски, а потом накидали жердей, делали этот настил люди для себя.

Еще один опечек нашли в блоке истлевшего дерева. Печка рухнула вниз, поэтому археологи надеются, что основной массив окажется ниже и они смогут не только определить, какие изразцы и дуговые кирпичи использовались, но и восстановить общий облик.

Выше раскопанного участка — слой пожара, датируемый 1776 — 1778 годами.

— Я всегда говорю, что псковичи умели и любили жечь свой город, — шутит Сергей Салмин. — Это они делали регулярно и с большим размахом, отлично справляясь без помощников.

Огонь, вода, труба
Археологи прозвали этот раскоп деревянным.
Фото ПАИ.
Огонь, вода, труба
Археологи прозвали этот раскоп деревянным.
Фото ПАИ.
Огонь, вода, труба
Археологи прозвали этот раскоп деревянным.
Фото ПАИ.
Огонь, вода, труба
Археологи прозвали этот раскоп деревянным.
Фото ПАИ.
Огонь, вода, труба
Археологи прозвали этот раскоп деревянным.
Фото ПАИ.

Воспользуйтесь стрелочками, чтобы пролистать фотографии.

ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА И ЦАРЬ ДАВИД

На Великоулицком раскопе археологи обнаружили уже более трехсот находок. Среди них — свистулька ХIX века, керамика из погребения, различные подвески, нож, кремень и кресало, чернильница, наконечник арбалетной стрелы, держатель фитильного оружия, малые печати, пивная кружка, бусинки и бисеринки.

— Это перстень—печатка, — показывает Сергей Салмин. — Типичная вещь для позднесредневекового города, он свидетельствует о развитой деловой активности. Эти печати были прикладными, ими скрепляли письма, документы.

Среди находок — фигурка из мейсенского фарфора (в немецком Мейсене в начале XVIII века впервые в Европе начали изготавливать фарфор). Из—за розового личика и розового воротника в первый момент кажется, что это девочка.

— На самом деле это, скорее всего, Роберт Грант из «Детей Капитана Гранта», — высказывает предположение археолог о том, что же это за фигурка. — Он в матросских штанах и соответствует классическим иллюстрациям Жюля Верна. Просто розовый цвет тогда еще не был гендероопределяющим. Находка относится к концу ХIX — началу ХХ века.

Кроме этой фигурки археологи нашли фарфорового пупсика и ухо от фарфоровой куклы.

Бронзовая икона с чернью и тонкой гравировкой — еще одна интересная находка. Она выполнена в сложной и дорогой технологии.

Огонь, вода, труба
Икона с изображением бородатого мужчины.
Фото ПАИ.

— На иконе изображен бородатый мужчина, — объясняет Салмин. — В одной руке он держит свиток, а что держит во второй — неясно. Очень похоже на гусли. Если это так, то, возможно, на иконе изображен царь Давид. Однако его всегда изображали с короной, а здесь короны нет. Надеюсь, что после реставрации вскроются некоторые детали, которые позволят нам разобраться. 

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