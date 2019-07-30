Зарабатывают интерес

В усадьбе Строгановых в Волышово под Порховом есть что-то магическое. Даже в таком печальном состоянии — полуразрушенная и недавно пережившая пожар — она прекрасна. Переступая порог уже превратившегося в руины графского дома и поднимаясь на второй этаж по засыпанной мусором мраморной лестнице, незаметно влюбляешься в это удивительное место. Наверное, похожие чувства Волышово вызывает у всех, кто здесь бывал. Поэтому не удивительно, что инициативу регионального Научно-производственного центра по охране памятников культуры о проведении на территории усадьбы волонтерского лагеря поддержало так много людей. Второй год подряд в имение приезжают добровольцы, которые готовы внести свой посильный вклад в работу по сохранению этого уникального памятника.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ ФОТОРЕПОРТАЖ 24.07.2019 16:10 Волонтеры помогают сохранить усадьбу Волышово

ОТ ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТУ

Первый летний лагерь «Волонтерская усадьба» прошел здесь в прошлом году, вскоре после пожара от брошенного подростком окурка на чердаке. Случайный пожар еще раз доказывает, что усадьба остро нуждается в помощи. Тем летом добровольцы расчистили территорию графского дома от борщевика, разобрали завалы внутри, вынесли остатки лепнины и паркета. Также под руководством опытных реставраторов восстановили крышу и фактически спасли от обрушения часть стены и входной группы Строгановской школы ремесел, начали противоаварийные работы на голубятне — объекте, находящемся в центре архитектурной композиции ансамбля усадьбы.

Очень отрадно было приехать в этом году и увидеть, что все наши противоаварийные мероприятия были успешными, все надежно и качественно сделано: трещин нет, осыпаний нет. В этом году работа по спасению усадьбы продолжается. Будем двигаться от объекта к объекту.

Алексей Калиненко,

директор Научно-производственного центра по охране памятников Псковской области

Однако замечает, что лагерь тут не только для того, чтобы «что-то отремонтировать или срубить борщевик»: — Основной целью все-таки мы видим сплочение людей вокруг нашего объекта, приобщение к прекрасному культурному наследию, вовлечение их в сохранение этого культурного наследия и в конечном итоге изменение отношения к нашему наследию. И, как отмечают организаторы, в этом году количество желающих приобщиться и помочь выросло почти в два раза, до полусотни человек. — Людей тоже стало больше. В прошлом году о нас никто не знал, а сейчас люди более информированы: знают, что волонтерский лагерь есть, можно приехать, принять участие, поработать, послушать вечером лекции. Мы рассчитываем на то, что этот лагерь станет здесь традиционным. Объект очень большой, значимый, и работа здесь всегда найдется.

КСТАТИ Власти российских регионов должны провести ревизию заброшенных усадеб для того, чтобы эти объекты были включены в реестр и обрели новых владельцев, которые смогут возродить в них жизнь, объявила на днях вице-премьер федерального правительства Ольга Голодец. В России около 3 тысяч усадеб, а в частной собственности сегодня находится чуть больше 30.

СЛУЧАЙНЫХ ЛЮДЕЙ НЕТ

В этом году волонтеры продолжают работы на голубятне. По сравнению с прошлым летом она уже преобразилась.

Практически полностью была разрушенной каменная кладка оснований – четырех столбов, на которых стоит беседка, кирпичная кладка была сильно деструктирована. Мы все выровняли и в настоящий момент покрываем штукатуркой, чтобы не шли микротрещины, которые разрушают стены. Стараемся сохранить центральный объект, который больше всего внимания привлекает, когда заезжаешь на территорию.

Надежда Валеева,

начальник отдела развития Научно-производственного центра

На объекте одновременно трудится человек по десять, но в целом за две недели на территории усадьбы успели поработать примерно 50 человек. — Большая часть приезжает в выходные дни. В будние дни гораздо меньше, и все в плавающем режиме. У нас постоянно нестабильное число людей, — поясняет наша собеседница. В основном это взрослые, хотя среди волонтеров есть и школьники: — Основной возрастной ценз у нас 18+, потому что на строительные работы лучше пускать совершеннолетних, осознающих ответственность за то, как они себя тут ведут. Никаких других критериев нет. Однако, как замечает Надежда Валеева, «случайные люди сюда не попадают»: — Обычно это люди, которые очень любят это место, либо те, кто как-то знаком с вопросами реставрации или организации волонтерского движения на памятниках архитектуры. Так, псковичка, студентка Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета Ксения Дуванова находится в волонтерском лагере почти с самого открытия. Я учусь на архитектора-реставратора и думаю, здесь находиться— моя обязанность, – сказала будущий специалист.

Другой волонтер – школьница из Санкт-Петербурга Рита Даниелян тоже планирует получить образование, связанное с архитектурой. Девушка приехала сюда на три дня, чтобы работать на объектах вместе со своей старшей сестрой. Помимо студенческой молодежи, к работам по сохранению усадьбы стали проявлять интерес и местные жители. — В том году у нас практически не было местного населения, в этом году их все больше и больше, — говорит Надежда Валеева. Одна из местных волонтеров – уроженка деревни Волышово Мария Кривошеина. По специальности она графический дизайнер, работает и живет в Москве, а летом приезжает на родину ухаживать за бабушкой.

Я в этой деревне выросла. И я болею за все это! Решила поучаствовать. По возможности прихожу на пару часов. Помогаю ребятам шпаклевать стены. Мне эта работа нравится. Все ребята приветливые, проблем нет в общении. Да мы сюда и не общаться приходим. Мария Кривошеина, волонтер

КОНКРЕТНО В Псковской области составлен план первоочередных работ по восстановлению уникальных объектов культурного наследия. На реставрацию, а в некоторых случаях консервацию, будет выделено 12 млрд рублей из внебюджетных источников. Всего в списке 20 памятников, в том числе усадьба в Волышово Порховского района. Проект рассчитан на ближайшие пять-шесть лет. Это стало возможным благодаря объединению усилий главы наблюдательного совета госкорпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ, председателя Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия» Сергея Степашина, губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и митрополита Псковского и Порховского Тихона.

РАБОТА И ЗНАНИЯ

Смена в волонтерском лагере начинается с 9 утра и заканчивается в 19.20. Но, как отмечает Алексей Калиненко, в программе лагеря не только работа. Противоаварийная деятельность по сохранению памятников требует определенной квалификации. Такая деятельность ведется только под надзором организаций, имеющих право вести работы на объектах культурного наследия. Поэтому для участников лагеря проводятся мастер-классы, на которых их учат реставрационным технологиям и общению с реставрационными материалами. — Сюда приезжали специалисты из Петербурга, которые привезли нам качественный реставрационный материал, с которым мы сейчас работаем, — показывает Алексей Калиненко. — Они провели большой мастер-класс, который занял почти целый день. Показали всем желающим, как правильно работать с тем или иным материалом, все это наглядно показали и объяснили. Интересно проходит время и вечерами, в палаточном лагере. Жизнь в полевых условиях организаторы постарались сделать максимально комфортной. Участники обеспечены питанием, есть санитарная зона и летний душ. Досуг тоже интересный: кино, лекции, экскурсии, спортивные игры. — Здесь достаточно интересно, на мой взгляд, — считает директор НПЦ. — Во-первых, это общение с памятником и историко-культурным наследием, общение с энтузиастами, которые заинтересованы в сохранении объектов культурного наследия. Это интересная работа на благо наших памятников и новые знания, которые они приобретают, поработав на объекте. Например, в конце первой недели были лекции и «шикарная экскурсия по усадьбе Волышово». — Куда-то ездили? — Зачем куда-то ездить? Здесь 43 объекта, и о каждом можно рассказывать: кем построено, когда и почему в итоге разрушено. — Вы же можете на этом деньги зарабатывать! — Мы зарабатываем интерес.