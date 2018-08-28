Вспомнить о наследии

Снетогорский монастырь может рухнуть в любой момент, а Мирожский — постоянно затапливает. Уникальная усадьба графа Строганова в Волышово, и так находящаяся в полуразрушенном состоянии, недавно горела. Для решения этих вопросов региональных усилий недостаточно, необходимо внимание и поддержка федерального центра. Чем и заручился на минувшей неделе врио губернатора Михаил Ведерников.
В пятницу, 24 августа, в Пскове с рабочим визитом находились полпред Александр Беглов и министр просвещения Ольга Васильева. Они приняли участие в совещании по вопросам сохранения объектов культурного наследия, где обсуждалась срочная помощь объектам культурного и исторического наследия области. Но в первую очередь речь шла о культурно-образовательном потенциале нашего региона.
О состоянии Снетогорского и Мирожского монастырей эмоционально высказался митрополит Тихон.
— Большего позора, чем потерять Снетогорский монастырь, быть не может, — сказал владыка. — Монастырь может рухнуть в любой момент, в том числе тот корпус, в котором живут сестры. Работы по его спасению нужно начинать срочно.
Склон, на котором стоит монастырь, постоянно размывает. По оценкам специалистов, если не принять мер по укреплению берега, это может привести к утрате Южной башни. А пока ситуация угрожает жизни и здоровью людей.
От похожей проблемы страдает и Мирожский монастырь, где береговая полоса постоянно сокращается, а в период паводка происходит разрушение берегового откоса. Монастырь несколько раз оказывался затопленным.
По словам заместителя губернатора Александра Кузнецова, необходимо строительство водонепроницаемой набережной и устройство внутри монастыря насосной станции, ливневой и дренажной канализации.
Большое беспокойство специалистов вызывает также состояние графской усадьбы в Волышово в Порховском районе. В ночь на 2 июля сгорела деревянная часть графского дома. Несмотря на это в усадьбе провели запланированный ранее волонтерский лагерь. За две недели десяток добровольцев смогли сделать очень много по расчистке территории поместья. Но усадьбе нужны масштабные реставрационные работы и разработка концепции дальнейшего использования. С вариантом такой концепции на совещании выступила генеральный директор «Ленпроектреставрации» Ирина Щербакова. Она предложила использовать усадьбу как здравницу и площадку для проведения этнокультурных фестивалей. Но проект требует обсуждения и доработки.
Врио губернатора Михаил Ведерников предложил создать рабочую группу по вопросам сохранения культурного наследия Псковской области под председательством полпреда президента СЗФО.
— Множество памятников нуждается в реставрации и капитальном ремонте, но проблема еще и в том, что у нас нет единой стратегии относительно того, что с ними делать, — отметил Михаил Ведерников. — В регионе необходимо создать программу по использованию культурных объектов для культурно-познавательного и образовательного туризма. Но это не та работа, которую можно выполнить наскоком. Есть объекты, которым требуется срочная помощь, и они не могут ждать — например, Волышово. Области нужна программа хотя бы с пятилетним горизонтом планирования.
Александр Беглов идею поддержал.
— Псковский регион имеет бесценное историческое наследие. Именно поэтому вопрос его сохранения приобретает особое значение на древней Псковской земле, — сказал он.
Первое заседание рабочей группы пройдет в сентябре.
Михаил Ведерников отметил, что решение укрепить недостроенную конструкцию берега Снетогорского монастыря уже принято.
— Михаил Ведерников выходил на высокий уровень, чтобы решать вопрос по Снетогорскому и Мирожскому монастырям, — сказал митрополит Тихон. — Надеюсь, что в ближайшее время ситуация сдвинется с мертвой точки и к весне-лету 2019 года эти проблемы удастся решить полностью. Вся надежда на Михаила Юрьевича теперь.
Культурное наследие — это не только материальные объекты. Министр Ольга Васильева предложила возродить традицию певческих праздников в регионе и начать со школьных хоров. Министр пообещала финансовую помощь.
Ольга Васильева напомнила, что в 1911 году на Псковщине провели первый в истории России праздник русской хоровой музыки. Он собрал почти полторы тысячи певцов и имел имперский масштаб. Потом праздник проводили ежегодно, его центром становились Псков, Изборск, Печоры и другие города области.
— Хор объединяет, хорошо влияет на нравственное здоровье и снижает уровень социальной напряженности, как бы парадоксально это ни звучало, — заметила Ольга Васильева. — У детей развиваются навыки общения, сопричастности к общему делу, повышается самооценка.
— Мы с владыкой хотели сами обратиться к вам с таким предложением, поэтому с большим удовольствием поддерживаем вашу инициативу, — ответил Михаил Ведерников.
Митрополит Тихон пообещал приложить все усилия для возрождения певческих традиций в нашей области.
СПРАВКА
Спасо-Преображенский Мирожский монастырь — монастырский комплекс XII века, знаменитый единственными в России по степени сохранности домонгольскими фресками соборного храма. Росписи в Снетогорском монастыре — яркий пример самобытной псковской школы фресковой живописи, черпавшей вдохновение во фресках Мирожского монастыря.