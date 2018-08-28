Вспомнить о наследии

Снетогорский монастырь может рухнуть в любой момент, а Мирожский — постоянно затапливает. Уникальная усадьба графа Строганова в Волышово, и так находящаяся в полуразрушенном состоянии, недавно горела. Для решения этих вопросов региональных усилий недостаточно, необходимо внимание и поддержка федерального центра. Чем и заручился на минувшей неделе врио губернатора Михаил Ведерников.

В пятницу, 24 августа, в Пскове с рабочим визитом находились полпред Александр Беглов и министр просвещения Ольга Васильева. Они приняли участие в совещании по вопросам сохранения объектов культурного наследия, где обсуждалась срочная помощь объектам культурного и исторического наследия области. Но в первую очередь речь шла о культурно-образовательном потенциале нашего региона.

О состоянии Снетогорского и Мирожского монастырей эмоционально высказался митрополит Тихон.

— Большего позора, чем потерять Снетогорский монастырь, быть не может, — сказал владыка. — Монастырь может рухнуть в любой момент, в том числе тот корпус, в котором живут сестры. Работы по его спасению нужно начинать срочно.

Склон, на котором стоит монастырь, постоянно размывает. По оценкам специалистов, если не принять мер по укреплению берега, это может привести к утрате Южной башни. А пока ситуация угрожает жизни и здоровью людей.

От похожей проблемы страдает и Мирожский монастырь, где береговая полоса постоянно сокращается, а в период паводка происходит разрушение берегового откоса. Монастырь несколько раз оказывался затопленным.

По словам заместителя губернатора Александра Кузнецова, необходимо строительство водонепроницаемой набережной и устройство внутри монастыря насосной станции, ливневой и дренажной канализации.

Большое беспокойство специалистов вызывает также состояние графской усадьбы в Волышово в Порховском районе. В ночь на 2 июля сгорела деревянная часть графского дома. Несмотря на это в усадьбе провели запланированный ранее волонтерский лагерь. За две недели десяток добровольцев смогли сделать очень много по расчистке территории поместья. Но усадьбе нужны масштабные реставрационные работы и разработка концепции дальнейшего использования. С вариантом такой концепции на совещании выступила генеральный директор «Ленпроектреставрации» Ирина Щербакова. Она предложила использовать усадьбу как здравницу и площадку для проведения этнокультурных фестивалей. Но проект требует обсуждения и доработки.