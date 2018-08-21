Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Культура / Наследие

Кладбище под асфальтом

Чем удивил археологов сезон-2018

Текст:
Светлана Синцова
21 августа 2018 года, 15:03
Фото: Андрей Степанов
0

Золотой венец, прилипший к черепу, нашли псковские археологи. Отреставрировали, но разделить не смогли, так их вместе и показывают. Средневековое кладбище нашли сразу под слоем советского асфальта в центральной части Пскова. Ради исследований заказчик готов перенести сроки строительства.

В День археолога 15 августа в Археологическом центре открылась выставка-обзор находок из раскопов в Пскове и области. Экспозиция заняла шесть стеклянных стендов, однако, как заметили специалисты, представленный материал — это далеко не все результаты работы археологов в этом полевом сезоне. Он начался уже на новогодних праздниках — с 4 января.

КЛАД ИЗ НОВЕНЬКИХ МОНЕТ

Работы проходили всю зиму и продолжились летом после небольшого перерыва. В настоящее время раскопки ведутся с внутренней стороны стены между Варлаамовской башней и Высокой.

Самое интересное, что было найдено внутри Варлаамовской башни, — это первоначальная башня, которая была разрушена во время осады Пскова 1615 года. Затем вокруг нее была построена башня, которую мы видим сегодня. Поскольку в Варлаамовской башне предполагается музейная экспозиция, остатки первоначальной башни будут в нее включены.

Марина Кулакова, руководитель Археологического центра Псковской области
Званицкий II раскоп на ул. Леона Поземского, 31б — небольшой, он был начат в июле этого года.

— Наряду с интересными отложениями здесь был найден клад XVIII века — 8 серебряных монет, которые были спрятаны в запечатанную глиняную кубышку. Судя по тому, что монеты совершенно новые, в ходу они не были, — продолжает Марина Кулакова перечислять самые интересные находки.

Раскопки у Двора Постникова, который приспосабливают для музейных нужд, относятся к периоду XVI — XVII вв. Открыты конструкции, которые относятся к самому Двору Постникова, — с одной стороны въезд для телег, с другой стороны первоначальное крыльцо. Проектировщики должны осмыслить наши открытия и включить их в свой проект: восстановить или показать эти первоначальные конструкции.

Раскоп на территории бывшей ТЭЦ ежегодно приносит новые открытия. В 2018 году работы здесь проходили на новой площадке, часть которой попадает на крепостной ров. Крепостная стена 1375 года располагалась за пределами раскопа, и к ней прилегал крепостной ров. Он полностью исследован, определена глубина рва, она составляет 2 метра от материковой поверхности и 4 метра от отложений XIV века. И на этом же раскопе продолжали изучать курганный могильник X века.

— Если в прошлом году было найдено восемь курганов, то в этом году — два. Но зато под одним есть подкурганное погребение X века, где обнаружены поясной набор и топор. Когда говорят, что наши предки были невысокие, не верьте. Мужчина, которому принадлежали эти вещи, явно был высокий и крупный, — утверждает Марина Кулакова.

Многочисленные стеклянные бусы, бисер и наконечники стрел – итоги работы археологической экспедиции.
Фото Андрея Степанова

КОСТИ СЛОЯМИ

На улице Свердлова археологи работают с августа 2017 года, работы связаны с заменой коммуникаций. Проходили они непосредственно по улице Свердлова под проезжей частью.

— Перед началом работ мы предполагали, что будем открывать проезжую часть, изучать улицу и ее изменения. Но оказалось, что непосредственно под проезжей частью в XV — XVII вв. располагались жилые кварталы и производственные комплексы по обжигу керамики, ювелирные мастерские. То, что попало в траншею, мы и изучили.

На перекрестке улиц Спегальского и Свердлова было открыто средневековое кладбище XV века. Археологи изучили порядка 120 погребений, с которыми затем будут работать антропологи.

— Кладбище находилось под проезжей частью. Конечно, мы знали, что здесь Михайловский монастырь и рядом с монастырской церковью должно быть кладбище. Но неожиданным было то, что кладбище оказалось непосредственно под слоем асфальта, который был положен в конце 60-х – в 70-е годы. Кости слоями уже через 20-30 сантиметров.

По словам Марины Кулаковой, заказчик работ решил, что не по-христиански оставлять кладбище под дорогой, и согласен, что в связи с археологическими исследованиями сроки строительных работ будут отодвинуты. Что касается находок, то рядом с погребением был найден древнерусский браслет XII века и золотостеклянная бусина, которая, возможно, относится к одному из погребений.

— Нас спрашивают, много ли золота нашли. Золота находим мало, но бывает. Например, золотой венец, который прилип к черепу. Его нашли, отреставрировали, но отлепить от черепа не смогли. Поэтому эти кусочки так и показываем.

Золотой венец прилип к черепу, так их вместе и экспонируют.
Фото Андрея Степанова

КАК В ЭРМИТАЖЕ

На территории области археологические раскопки в этом году проводились только на поселении Горожане Новосокольнического района — на двух участках общей площадью 60 квадратных метров. Все находки подтверждают, что это уникальное торгово-ремесленное поселение с большим количеством богатого инвентаря. В основом это бусы, ювелирные украшения, торговый инвентарь — весовые гирьки и фрагменты весов, военный инвентарь в виде 34 наконечников стрел, которые интересны тем, что были найдены в одном месте.

Неожиданные результаты принесло изучение клада, найденного в 2016 году на раскопках во Дворе Подзноева. По словам научного сотрудника Псковского археологического центра Татьяны Ершовой, клад насчитывает более 5 тысяч единиц.

— Одна из них — холщовый мешочек — оказался набит маленькими серебряными монетками. Это чешуйки разного времени, псковские и новгородские. Большое количество 15-копеечных монет. И среди них оказалась такая интересная вещь — бородовой знак, или бородовая копейка, — рассказала Татьяна Ершова.

Введена эта пошлина была Петром I, ее называли бородовая квитанция. Ее нужно было носить с собой в доказательство того, что уплачена пошлина за ношение бороды. Закон был введен в 1668 году, а монеты начали чеканить в 1699 году.

— Чем интересна именно эта монета? Тем, что это самая первая момента — 1699 года. На ней изображена борода. Этих монет очень мало. В 1728 году после смерти Петра эти знаки были изъяты и перечеканены в обычные монеты. Такой же бородовой знак в единственном экземпляре находится в Эрмитаже, и вдруг неожиданно он оказался в нашей коллекции. Вот такие уникальные открытия дает нам изучение этого клада. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

Культура / Фестиваль
21 августа 12:04

Сладкий праздник

Псковичей в очередной раз накормили огромным медовиком

Культура / Театр
16 августа 09:34

Две премьеры

Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина откроет новый сезон 6 сентября

Культура / Фестиваль
17 августа 10:35

10 фактов о Медовом фестивале

Одуванчиковый мед, приболотная кухня, пчелкин улей и огромный медовик — что еще ждет гостей Медового фестиваля?

  • Михаил Ведерников: Псковская область всегда была и остается надежным форпостом Российской Федерации
  • 22 сентября на время проведения сельхозярмарки центр Пскова будет перекрыт
  • Градоначальники Пскова: Мы должны быть достойны великой славы, которую несёт в себе российский флаг
  • Из-за разгерметизации топливной системы в Пушкиногорском районе сгорела иномарка
  • Множество культурных мероприятий запланировано в Псковской области 22 августа
  • За незаконную продажу алкоголя псковскому предпринимателю выписали штраф в 50 тысяч рублей
  • «Титан-Полимер» планирует запустить в Псковской области производство стретч-плёнок
  • После гибели ребенка в Псковском районе проверят канализационные колодцы
  • Александр Котов: В самые важные и трогательные моменты флаг родной страны всегда с нами

    • 21 августа

  • Очевидцы: в псковском «Акваполисе» из-за дождя пробило потолок
  • В Пскове утвердили эскиз ганзейского знака – Ганзейской ладьи
  • Михаил Ведерников: Олимпийских игр на Ганзе в Пскове не будет
  • Ольга Торбич: Мы хотим быть единым окном для бизнеса
  • Эльмира Ахмеева: Инвесторы хотят видеть стабильные правила ведения бизнеса в регионе
  • Хочу поблагодарить сотрудников аптеки на Октябрьском проспекте – Нина Ильина
  • Более 100 поправок к проекту о пенсионных изменениях поступило в Государственную думу
  • Нина Карпова: Желаю всему персоналу Псковской городской больницы здоровья. Так держать!
  • Дмитрий Макеев: За рубежом не знают наши товары, поэтому мы создали бренд Made in Russia
  • В Пскове открылась выездная сессия Петербургского международного экономического форума
  • К очередным этапам капитального ремонта готовится здание псковского ЗАГСа
  • Сократить стаж, который дает право на досрочную пенсию, предложила «Единая Россия»
  • «Единая Россия» предлагает отменить пенсионные льготы для депутатов
  • В Пскове и Великих Луках росгвардейцы задержали нарушителей закона и передали их полиции
  • Андрей Турчак: Позиция единороссов заключается в сохранении пенсионного обеспечения
  • Установлены личности островичей, отобравших у школьника телефон с наушниками
  • 25 августа в центре Острова впервые пройдут соревнования по автомногоборью5
  • После встречи Михаила Ведерникова с Владимиром Путиным Псковская область получит дополнительную помощь
  • В ЕР предложили ввести дополнительный отпуск для лиц предпенсионного возраста

    • 20 августа

  • Грозы и сильный ветер возможны завтра на территории Псковской области
  • 80 кубометров рыболовных сетей достанут из водоёмов Псковской области в этом году

    • Новости

    Общество / Здоровье
    Светлана Синцова 22 августа 10:27

    Острая боль

    Как попасть к детскому стоматологу

    Культура
    15 августа 09:26

    Балетное зазеркалье

    В Палкино появился настоящий балетный класс для детей и взрослых

    Культура / Литература
    14 августа 17:44

    Список на лето

    Мобильные технологии сделают книжные новинки доступнее для псковичей