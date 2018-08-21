Кладбище под асфальтом

Золотой венец, прилипший к черепу, нашли псковские археологи. Отреставрировали, но разделить не смогли, так их вместе и показывают. Средневековое кладбище нашли сразу под слоем советского асфальта в центральной части Пскова. Ради исследований заказчик готов перенести сроки строительства. В День археолога 15 августа в Археологическом центре открылась выставка-обзор находок из раскопов в Пскове и области. Экспозиция заняла шесть стеклянных стендов, однако, как заметили специалисты, представленный материал — это далеко не все результаты работы археологов в этом полевом сезоне. Он начался уже на новогодних праздниках — с 4 января.

КЛАД ИЗ НОВЕНЬКИХ МОНЕТ

Работы проходили всю зиму и продолжились летом после небольшого перерыва. В настоящее время раскопки ведутся с внутренней стороны стены между Варлаамовской башней и Высокой.

Самое интересное, что было найдено внутри Варлаамовской башни, — это первоначальная башня, которая была разрушена во время осады Пскова 1615 года. Затем вокруг нее была построена башня, которую мы видим сегодня. Поскольку в Варлаамовской башне предполагается музейная экспозиция, остатки первоначальной башни будут в нее включены. Марина Кулакова, руководитель Археологического центра Псковской области

Званицкий II раскоп на ул. Леона Поземского, 31б — небольшой, он был начат в июле этого года. — Наряду с интересными отложениями здесь был найден клад XVIII века — 8 серебряных монет, которые были спрятаны в запечатанную глиняную кубышку. Судя по тому, что монеты совершенно новые, в ходу они не были, — продолжает Марина Кулакова перечислять самые интересные находки. Раскопки у Двора Постникова, который приспосабливают для музейных нужд, относятся к периоду XVI — XVII вв. Открыты конструкции, которые относятся к самому Двору Постникова, — с одной стороны въезд для телег, с другой стороны первоначальное крыльцо. Проектировщики должны осмыслить наши открытия и включить их в свой проект: восстановить или показать эти первоначальные конструкции. Раскоп на территории бывшей ТЭЦ ежегодно приносит новые открытия. В 2018 году работы здесь проходили на новой площадке, часть которой попадает на крепостной ров. Крепостная стена 1375 года располагалась за пределами раскопа, и к ней прилегал крепостной ров. Он полностью исследован, определена глубина рва, она составляет 2 метра от материковой поверхности и 4 метра от отложений XIV века. И на этом же раскопе продолжали изучать курганный могильник X века. — Если в прошлом году было найдено восемь курганов, то в этом году — два. Но зато под одним есть подкурганное погребение X века, где обнаружены поясной набор и топор. Когда говорят, что наши предки были невысокие, не верьте. Мужчина, которому принадлежали эти вещи, явно был высокий и крупный, — утверждает Марина Кулакова.

КОСТИ СЛОЯМИ

На улице Свердлова археологи работают с августа 2017 года, работы связаны с заменой коммуникаций. Проходили они непосредственно по улице Свердлова под проезжей частью. — Перед началом работ мы предполагали, что будем открывать проезжую часть, изучать улицу и ее изменения. Но оказалось, что непосредственно под проезжей частью в XV — XVII вв. располагались жилые кварталы и производственные комплексы по обжигу керамики, ювелирные мастерские. То, что попало в траншею, мы и изучили. На перекрестке улиц Спегальского и Свердлова было открыто средневековое кладбище XV века. Археологи изучили порядка 120 погребений, с которыми затем будут работать антропологи. — Кладбище находилось под проезжей частью. Конечно, мы знали, что здесь Михайловский монастырь и рядом с монастырской церковью должно быть кладбище. Но неожиданным было то, что кладбище оказалось непосредственно под слоем асфальта, который был положен в конце 60-х – в 70-е годы. Кости слоями уже через 20-30 сантиметров. По словам Марины Кулаковой, заказчик работ решил, что не по-христиански оставлять кладбище под дорогой, и согласен, что в связи с археологическими исследованиями сроки строительных работ будут отодвинуты. Что касается находок, то рядом с погребением был найден древнерусский браслет XII века и золотостеклянная бусина, которая, возможно, относится к одному из погребений. — Нас спрашивают, много ли золота нашли. Золота находим мало, но бывает. Например, золотой венец, который прилип к черепу. Его нашли, отреставрировали, но отлепить от черепа не смогли. Поэтому эти кусочки так и показываем.

КАК В ЭРМИТАЖЕ