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Культура / Наследие

Крымская мечта

Псковичи собрали ополчение в Крым и хотят получить там земли

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Светлана Синцова
28 февраля 2018 года, 17:32
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Архивная служба отметит 100 лет со дня образования 1 июня. К этой дате жителям Псковской области стали доступны абсолютно все метрические книги, по которым можно составить родословную, а уже 12 марта в архиве откроется выставка «Крым и псковская земля». Она посвящена общим точкам соприкосновения между нашими территориями.

Часть документов – это свидетельства о военных событиях, в том числе о Крымской войне 1853-1856 гг.

По документам мы проследили, что было создано псковской ополчение, которое направлялось в Крым. Есть даже рисунки походной одежды стрелка этого периода.

Екатерина Перепелкина

По ее словам, основная масса документов – это документы об уроженцах Псковской губернии, которые связаны с Крымом и городом Севастополем. Оказалось, что их очень много. Это такие известные фамилии, как Арбузов, Голенищевы-Кутузовы, Потемкин, Бородины, Назимовы. Псковичи увидят их родословные, гербы, переписку и т.д.

- Выставка очень интересная. На ней будут представлены подлинники документов начиная с 1783 года, когда был принят полуостров Крымский в российскую державу, - рассказала начальник отдела информации, публикации и научного использования документов Государственного архива Псковской области Екатерина Перепелкина. - Также можно будет увидеть документы общего характера о крестьянах, которые хотели переселиться на территорию Крыма, о помещиках и землевладельцах, которые хотели получить там землю. Различные карты, например, карту Таврической губернии.

Также к 100-летию архивной службы приурочен ряд мероприятий научного характера.

Совместно с ПсковГУ планируем проведение международной научной конференции, посвященной, в том числе, проблемам архивного дела. Уже 12 лет архив проводит конференцию. И в этом году совместно мы хотим расширить ее рамки и пригласить научное сообщество на эту конференцию.

Валерий Кузьмин

Он также добавил, что в мероприятии примут участие не только российские ученые, но и исследователи из Белоруссии и Прибалтики.

Мероприятия, направленные на популяризацию архивного дела, проводятся в рамках проекта «Архив – живая память поколений». Это занятия в образовательных учреждениях по истории псковского края и даже по составлению родословных. Впрочем, архив поможет изучить историю своей семьи всем желающим – все необходимые документы для этого есть.

- Знание о семейной истории берется из метрических книг. В конце прошлого года мы получили последнюю партию метрических книг, и они все доступны для исследователей в архиве и в читальном зале. Любой человек может прийти, взять любой документ и изучить его в читальном зале, - сообщил директор Госархива Псковской области Валерий Кузьмин.

Кроме того, архивные документы «расскажут» много интересного об истории псковской земли. Например, о том, что Псков на начало ХХ века считался многонациональным городом, где проживали 40 национальностей. В архиве сохранились сведенья о прихожанах псковского костела, псковской общины старообрядцев, псковской синагоги.

ЦИФРЫ

В Государственный архив ежегодно поступает порядка 10 тысяч обращений. Большая часть – запросы социально-правового характера. Но около 1,5 тыс носят тематический характер биографического плана. В архив часто обращаются люди, предки которых были выходцами из Псковской области. География обширна: запросы приходят из стран Европы, США и даже из Австралии.

Главное фото: Четыре года назад псковичи радовались воссоединению Крыма и России - как и их предки два с половиной столетия назад.

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