КРУТИМСЯ ПОНЕМНОЖКУ

Семья Рощиных из деревни Ротный двор Струго-Красненского района держит трех коров, каждая из которых дает от 30 литров молока. Естественно, телята, нетель, поросята, утки, гуси, куры, индюки, овцы, кролики. На огороде картофель, свекла, морковь, лук, капуста. Богатый сад, море цветов. Плодами трудов Рощиных пользуются не только дети и внуки, но и многие жители окрестных деревень. Супруги оказывают ощутимую благотворительную помощь Новосельскому дому интернату для престарелых и инвалидов. Задором и оптимизмом заряжают не только родню, но и всех окружающих.

- Да мы же пенсионеры, - отшучиваются они на вопрос, как удается все успеть. – Делать нечего, вот и крутимся понемножку.

Любимое занятие Татьяны Алексеевой из Острова – изготовление украшений из камня: бусы, браслеты, ожерелья, серьги, подвески. «Камни лечат» - твердо убеждена Татьяна Александровна и старается поделиться своими знаниями о каждом камне, особенно о любимом агате, дарит украшения друзьям, знакомым. А еще она член Союзов писателей и журналистов России, Академии русской словесности и изящных искусств имени Г.Р. Державина, автор многочисленных книг и публикаций в сборниках и альманахах. Да плюс общественная работа. Удивительная женщина!