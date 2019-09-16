Да мы же пенсионеры!

Лучшее ветеранское подворье:
Александр и Татьяна Рощины (Струго-Красненский район) и Юрий и Мария Жолудевы (Усвятский район).
Лучший садовый участок:
Аркадий и Валентина Яникянц (Красногородский район) и Иван и Дроздова Марина Богданов (Локнянский район).
Лучший цветовод:
Любовь и Наталья Шуруновы (Великолукский район) и Лариса Федулова (Опочецкий район).
Лучшая детская грядка:
Юлия Фокеева и Анастасия Дроздова, ученицы Усть-Долысской школы (Невельский район)
Лучший уголок отдыха:
Николай Николаевич и Валентина Александровна Перовы (Плюсский район).
Лучший пчеловод, виноградарь:
Анатолий и Татьяна Терентьевы (Псковский район).
Лучший в животноводстве и полеводстве:
Вера Вавилова (Себежский район).
Лучший в декоративно- прикладном творчестве:
Татьяна Алексеева (Островский район), Лилия Дубик (Псков) и Инна Булатова (Пыталовский район).
Приз зрительских симпатий:
Татьяна Иванова и Вячеслав Курносов (Пустошкинский район).
Благодарности:
Нина Голова и Нина Козлова (Гдовский район), Светлана Макарова (Новоржевский район), Татьяна Богданова (Новосокольнический район), Людмила Стеценко (Палкинский район), Виктор Баранов (Печорский район), Зоя Кириллова (Дедовичский район), Людмила Павлова (Бежаницкий район) и Жанна Андреева (Дновский район).