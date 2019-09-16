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Культура / Фестиваль

Да мы же пенсионеры!

Праздник любви к земле и изобилия в этом году принимал Палкинский район (ФОТО)

Текст:
Николай Иванов
16 сентября 2019 года, 14:12
Фото: Сергей Герасимов
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Столы на «Ветеранском подворье» ломились от разных по размеру и сортам овощей, фруктов, ягод, домашних заготовок на зиму и готовых к дегустации хоть сейчас. Про цветы надо не говорить, а видеть, слышать запахи. Участники конкурса старались сделать произведения искусства из обыкновенных кабачков, картофельного клубня, тыквы.

Да мы же пенсионеры!
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Фото Сергея Герасимова.
Да мы же пенсионеры!
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Сергея Герасимова.
Да мы же пенсионеры!
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Сергея Герасимова.
Да мы же пенсионеры!
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Сергея Герасимова.
Да мы же пенсионеры!
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Сергея Герасимова.
Да мы же пенсионеры!
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Сергея Герасимова.
Да мы же пенсионеры!
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Сергея Герасимова.
Да мы же пенсионеры!
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Сергея Герасимова.
Да мы же пенсионеры!
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Сергея Герасимова.
Да мы же пенсионеры!
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Сергея Герасимова.
Да мы же пенсионеры!
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Сергея Герасимова.
Да мы же пенсионеры!
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Сергея Герасимова.
Да мы же пенсионеры!
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Сергея Герасимова.
Да мы же пенсионеры!
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Сергея Герасимова.
Да мы же пенсионеры!
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Сергея Герасимова.
Да мы же пенсионеры!
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Сергея Герасимова.
Да мы же пенсионеры!
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Сергея Герасимова.
Да мы же пенсионеры!
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Сергея Герасимова.
Да мы же пенсионеры!
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Сергея Герасимова.
Да мы же пенсионеры!
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Сергея Герасимова.
Да мы же пенсионеры!
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Сергея Герасимова.
Да мы же пенсионеры!
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Сергея Герасимова.
Да мы же пенсионеры!
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Сергея Герасимова.
Да мы же пенсионеры!
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Сергея Герасимова.
Да мы же пенсионеры!
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Сергея Герасимова.
Да мы же пенсионеры!
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Сергея Герасимова.
Да мы же пенсионеры!
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Сергея Герасимова.
Да мы же пенсионеры!
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Сергея Герасимова.
Да мы же пенсионеры!
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Сергея Герасимова.
Да мы же пенсионеры!
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Сергея Герасимова.
Да мы же пенсионеры!
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Сергея Герасимова.
Да мы же пенсионеры!
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Сергея Герасимова.
Да мы же пенсионеры!
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Сергея Герасимова.
Да мы же пенсионеры!
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Сергея Герасимова.
Да мы же пенсионеры!
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Сергея Герасимова.
Да мы же пенсионеры!
Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Сергея Герасимова.

КРУТИМСЯ ПОНЕМНОЖКУ

Семья Рощиных из деревни Ротный двор Струго-Красненского района держит трех коров, каждая из которых дает от 30 литров молока. Естественно, телята, нетель, поросята, утки, гуси, куры, индюки, овцы, кролики. На огороде картофель, свекла, морковь, лук, капуста. Богатый сад, море цветов. Плодами трудов Рощиных пользуются не только дети и внуки, но и многие жители окрестных деревень. Супруги оказывают ощутимую благотворительную помощь Новосельскому дому интернату для престарелых и инвалидов. Задором и оптимизмом заряжают не только родню, но и всех окружающих.

- Да мы же пенсионеры, - отшучиваются они на вопрос, как удается все успеть. – Делать нечего, вот и крутимся понемножку.

Любимое занятие Татьяны Алексеевой из Острова – изготовление украшений из камня: бусы, браслеты, ожерелья, серьги, подвески. «Камни лечат» - твердо убеждена Татьяна Александровна и старается поделиться своими знаниями о каждом камне, особенно о любимом агате, дарит украшения друзьям, знакомым. А еще она член Союзов писателей и журналистов России, Академии русской словесности и изящных искусств имени Г.Р. Державина, автор многочисленных книг и публикаций в сборниках и альманахах. Да плюс общественная работа. Удивительная женщина!

ПЕРЕДАЛИ ЭСТАФЕТУ

Всего же в финале этого славного ветеранского движения свои достижения в девяти номинациях продемонстрировали 32 участника из 23 районов и Пскова. Их тепло приветствовали заместитель председателя областного Собрания депутатов Анатолий Копосов, начальник отдела социального развития села Комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору области Виктория Рогаткина, глава Палкинского района Евгений Седов, председатель областного Совета ветеранов войны и труда Николай Груздов.

Да мы же пенсионеры!
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Фото Сергея Герасимова.
Да мы же пенсионеры!
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Фото Сергея Герасимова.
Да мы же пенсионеры!
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Фото Сергея Герасимова.
Да мы же пенсионеры!
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Фото Сергея Герасимова.
Да мы же пенсионеры!
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Фото Сергея Герасимова.
Да мы же пенсионеры!
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Фото Сергея Герасимова.
Да мы же пенсионеры!
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Фото Сергея Герасимова.
Да мы же пенсионеры!
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Фото Сергея Герасимова.
Да мы же пенсионеры!
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Фото Сергея Герасимова.
Да мы же пенсионеры!
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Фото Сергея Герасимова.
Да мы же пенсионеры!
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Фото Сергея Герасимова.
Да мы же пенсионеры!
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Фото Сергея Герасимова.
Да мы же пенсионеры!
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Фото Сергея Герасимова.
Первый заместитель губернатора Вера Емельянова поблагодарила ветеранов «за труд и участие в важном и серьезном мероприятии, которое находится в одном ряду с такими понятиями как Родина, двор, семья, патриотизм». Она предложила в следующем году, когда будет отмечаться 75-летие Великой Победы, провести смотр еще шире и собрать уже 75, а может и больше финалистов:

Администрация области окажет всяческую поддержку. Мы выходим на новый юбилейный уровень.


Да мы же пенсионеры!Вера Емельянова, первый заместитель губернатора Псковской области
В заключение торжества председатель Палкинского районного Совета ветеранов войны и труда Александр Королев передал Кубок – символическую эстафету «Ветеранского подворья» председателю Совета ветеранов Красногородского района Галине Николаевой.

Участники конкурса благодарили руководство Палкинского района, работников культуры за гостеприимство, интересную встречу и программу, за тепло и уют.

Да мы же пенсионеры!
Лучшие виноградари и пчеловоды Анатолий и Татьяна Терентьевы своим трудом доказывают, что на Псковщине можно есть местный виноград.
Фото Николая Иванова.
ПОБЕДИТЕЛИ

Лучшее ветеранское подворье:

Александр и Татьяна Рощины (Струго-Красненский район) и Юрий и Мария Жолудевы (Усвятский район).

Лучший садовый участок:

Аркадий и Валентина Яникянц (Красногородский район) и Иван и Дроздова Марина Богданов (Локнянский район).

Лучший цветовод:

Любовь и Наталья Шуруновы (Великолукский район) и Лариса Федулова (Опочецкий район).

Лучшая детская грядка:

Юлия Фокеева и Анастасия Дроздова, ученицы Усть-Долысской школы (Невельский район)

Лучший уголок отдыха:

Николай Николаевич и Валентина Александровна Перовы (Плюсский район).

Лучший пчеловод, виноградарь:

Анатолий и Татьяна Терентьевы (Псковский район).

Лучший в животноводстве и полеводстве:

Вера Вавилова (Себежский район).

Лучший в декоративно- прикладном творчестве:

Татьяна Алексеева (Островский район), Лилия Дубик (Псков) и Инна Булатова (Пыталовский район).

Приз зрительских симпатий:

Татьяна Иванова и Вячеслав Курносов (Пустошкинский район).

Благодарности:

Нина Голова и Нина Козлова (Гдовский район), Светлана Макарова (Новоржевский район), Татьяна Богданова (Новосокольнический район), Людмила Стеценко (Палкинский район), Виктор Баранов (Печорский район), Зоя Кириллова (Дедовичский район), Людмила Павлова (Бежаницкий район) и Жанна Андреева (Дновский район).

КСТАТИ

Финал VIII областного смотра-конкурса «Ветеранское подворье – 2019» начался раньше назначенного часа и не в Центре культуры, а в парке. Здесь посадили молодые деревца, которые привезли в Палкино вместе с дарами садов и огородов руководители ветеранских организаций из районов. Заложили новую аллею памяти Бориса Ильина, который год назад как председатель районного Совета ветеранов принимал эстафету «Подворья», но, велика горечь утраты, не дожил до этого светлого дня.

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