Не слипнется

В Пскове уже в девятый раз пройдет Медовый фестиваль. Десятки пчеловодов со всей области привезут свою сладкую продукцию. Праздник развернет свои площадки в Детском парке с 10 до 18 часов.

Помимо традиционной медовой ярмарки, где можно будет попробовать не только разные сорта меда, но и другие продукты пчеловодства, в Детском парке будут работать развлекательные площадки и ремесленная ярмарка, пройдут мастер-классы для детей и конкурсы с розыгрышем призов, выступят артисты.

На фестиваль полсотни пасечников привезут больше 100 литров меда. На фестивале по традиции определят самый вкусный мёд. Пасечники получат дипломы.

Гости праздника смогут не только полакомиться медом, но и отведать блюда средневековой кухни. В меню включены: взвар от воеводы Шуйского, земляное яблоко на огненном масле, малосольные хрустящие огурчики по старинному рецепту, стрелецкие пирожки. Но и это далеко не все.

На празднике выступят фольклорные и танцевальные коллективы. В их числе популярная фолк-группа «РазноСолы». Пройдут конкурсы на призы от партнеров. В числе призов, конечно, — мёд.