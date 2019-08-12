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Культура / Фестиваль

Не слипнется

Взвар от Воеводы Шуйского, голосование за самый вкусный мед, благотворительный торт ждут гостей Медового фестиваля 17 августа

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Алексей Кедров
12 августа 2019 года, 10:24
Фото: Андрей Степанов
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В Пскове уже в девятый раз пройдет Медовый фестиваль. Десятки пчеловодов со всей области привезут свою сладкую продукцию. Праздник развернет свои площадки в Детском парке с 10 до 18 часов.

Помимо традиционной медовой ярмарки, где можно будет попробовать не только разные сорта меда, но и другие продукты пчеловодства, в Детском парке будут работать развлекательные площадки и ремесленная ярмарка, пройдут мастер-классы для детей и конкурсы с розыгрышем призов, выступят артисты.

На фестиваль полсотни пасечников привезут больше 100 литров меда. На фестивале по традиции определят самый вкусный мёд. Пасечники получат дипломы.

Гости праздника смогут не только полакомиться медом, но и отведать блюда средневековой кухни. В меню включены: взвар от воеводы Шуйского, земляное яблоко на огненном масле, малосольные хрустящие огурчики по старинному рецепту, стрелецкие пирожки. Но и это далеко не все.

На празднике выступят фольклорные и танцевальные коллективы. В их числе популярная фолк-группа «РазноСолы». Пройдут конкурсы на призы от партнеров. В числе призов, конечно, — мёд.

Не слипнется
Сладкое лакомство привезут полсотни пасечников со всей области.
Фото Дарьи Хватковой.
Гостей фестиваля вновь ждет гигантский торт-медовик. Средства от его продажи пойдут на благотворительные цели. По традиции на медовом фестивале собирают средства для детей, нуждающихся в дорогостоящем лечении. В этом году деньги будут собирать на лечение трехлетней малышки Киры Дегтяревой. Их с мамой выписали на четвертый день после родов. Но спустя пару дней малышку пришлось госпитализировать в отделение патологии новорожденных. Здесь Кире поставили диагноз — перинатальной поражение центральной нервной системы. А позднее в медицинской карте маленькой девочки появились еще два - первичный иммунодефицит, детский церебральный паралич.

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Средства на лечение трёхлетней Киры Дегтярёвой будут собирать в Пскове на «Медовом фестивале»
Чтобы Кира развивалась как ее сверстники, малышке необходим дорогостоящий курс реабилитации. «Клиника доктора Мышляева» из Нижнего Новгорода готова взять маленькую псковичку, чтобы провести полномасштабное обследование, организовать занятия с психологом и логопедом, а также комплекс лечебной физкультуры. По словам медиков, это позволит девочке ходить без помощи мамы. На курс реабилитации требуется 185 тысяч 600 рублей.

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«Медовый фестиваль – 2018» в Пскове
Псковский медовый праздник хорошо известен за пределами региона. В 2013 году фестиваль стал лауреатом II степени Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Гастрономический туризм» и победителем Всероссийского конкурса событийного туризма «Russian open Event Expo» в номинации «Экологический туризм».

«Только настоящий мед, хорошее настроение и много интересного» обещают организаторы праздника - Псковское агентство информации и Медиахолдинг Псковской области. 

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