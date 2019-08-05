Яблочная скатерть-самобранка

В деревне Искра Дновского района 17 августа во второй раз пройдет гастрономический фестиваль «Скатерть-самобранка». Поскольку фестиваль пройдет накануне Яблочного Спаса, конкурсанты будут готовить блюда из яблок. Также на «яблочную» тему будут конкурсы и выставка мастеров. Кроме того, гости фестиваля смогут прогуляться по фруктовому саду в деревне Искра, у которого есть своя интересная история.
- В XIX веке земли вблизи современной деревни Искра принадлежали помещику Николаю Спиридонову, - рассказывает замглавы района Марина Карпова. - Он известен как просветитель: радел за образование, обучал крестьянских детей. Был страстным любителем сельского хозяйства. На месте усадьбы в деревне Марьина Дубрава была организована женская сельскохозяйственная школа. Им же был заложен огромный фруктовый сад.
Яблочные деревья поражали своей красотой, разнообразием и богатым урожаем. Да и по сей день местные жители помнят предания о лечебных свойствах молодильных спиридоновских яблок.
- Остатки этого сада - конечно, это уже «дочки» тех яблонь, которые росли при Спиридонове, но они тоже плодоносят. И гости фестиваля смогут прогуляться по парку, увидеть сад и отведать разные блюда из яблок, - анонсирует Марина Карпова.
КСТАТИ
Впервые этот кулинарный праздник прошел в Дновском районе год назад.
Фестиваль проводится при поддержке администрации Псковской области и автономной некоммерческой организации «Центр инноваций социальной сферы Псковской области».
- Разработанный нами социальный проект «Скатерть самобранка, или Гастрономическая составляющая турпродукта Псковщины» получил грант администрации Псковской области на конкурсе по предоставлению субсидий НКО. Мы планировали провести первый муниципальный фестиваль, а потом передать эстафету в другие районы, - рассказала Марина Карпова.
Однако опыт прошлого года оказался настолько удачным, что организаторы решили провести еще один фестиваль в своем районе. Главным событием фестиваля, как и в прошлом году, будет кулинарная выставка-конкурс. В ней примут участие любители вкусно готовить, владельцы личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств, а также предприятия общественного питания и индивидуальные предприниматели.
К участию приглашают все районы. По словам Марины Карповой, фестивалем уже заинтересовались новгородские соседи.
КСТАТИ
Потомок Спиридоновых – внучатый племянник дочери Николая Спиридонова - Георгий Владимирович Вилинбахов является заместителем директора Эрмитажа и председателем Геральдического совета России. Именно он утверждал герб Псковской области.