Яблочная скатерть-самобранка

В деревне Искра Дновского района 17 августа во второй раз пройдет гастрономический фестиваль «Скатерть-самобранка». Поскольку фестиваль пройдет накануне Яблочного Спаса, конкурсанты будут готовить блюда из яблок. Также на «яблочную» тему будут конкурсы и выставка мастеров. Кроме того, гости фестиваля смогут прогуляться по фруктовому саду в деревне Искра, у которого есть своя интересная история.

- В XIX веке земли вблизи современной деревни Искра принадлежали помещику Николаю Спиридонову, - рассказывает замглавы района Марина Карпова. - Он известен как просветитель: радел за образование, обучал крестьянских детей. Был страстным любителем сельского хозяйства. На месте усадьбы в деревне Марьина Дубрава была организована женская сельскохозяйственная школа. Им же был заложен огромный фруктовый сад.

Яблочные деревья поражали своей красотой, разнообразием и богатым урожаем. Да и по сей день местные жители помнят предания о лечебных свойствах молодильных спиридоновских яблок.

- Остатки этого сада - конечно, это уже «дочки» тех яблонь, которые росли при Спиридонове, но они тоже плодоносят. И гости фестиваля смогут прогуляться по парку, увидеть сад и отведать разные блюда из яблок, - анонсирует Марина Карпова.