Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Культура / Фестиваль

Яблочная скатерть-самобранка

Почему дновцы оставили себе гастрономический фестиваль, который хотели передать в другой район, и чем будут угощать на празднике

Текст:
Светлана Синцова
5 августа 2019 года, 14:02
Фото:
0

В деревне Искра Дновского района 17 августа во второй раз пройдет гастрономический фестиваль «Скатерть-самобранка». Поскольку фестиваль пройдет накануне Яблочного Спаса, конкурсанты будут готовить блюда из яблок. Также на «яблочную» тему будут конкурсы и выставка мастеров. Кроме того, гости фестиваля смогут прогуляться по фруктовому саду в деревне Искра, у которого есть своя интересная история.

- В XIX веке земли вблизи современной деревни Искра принадлежали помещику Николаю Спиридонову, - рассказывает замглавы района Марина Карпова. - Он известен как просветитель: радел за образование, обучал крестьянских детей. Был страстным любителем сельского хозяйства. На месте усадьбы в деревне Марьина Дубрава была организована женская сельскохозяйственная школа. Им же был заложен огромный фруктовый сад.

Яблочные деревья поражали своей красотой, разнообразием и богатым урожаем. Да и по сей день местные жители помнят предания о лечебных свойствах молодильных спиридоновских яблок.

- Остатки этого сада - конечно, это уже «дочки» тех яблонь, которые росли при Спиридонове, но они тоже плодоносят. И гости фестиваля смогут прогуляться по парку, увидеть сад и отведать разные блюда из яблок, - анонсирует Марина Карпова.

КСТАТИ

Фестиваль проводится при поддержке администрации Псковской области и автономной некоммерческой организации «Центр инноваций социальной сферы Псковской области».

Впервые этот кулинарный праздник прошел в Дновском районе год назад.

- Разработанный нами социальный проект «Скатерть самобранка, или Гастрономическая составляющая турпродукта Псковщины» получил грант администрации Псковской области на конкурсе по предоставлению субсидий НКО. Мы планировали провести первый муниципальный фестиваль, а потом передать эстафету в другие районы, - рассказала Марина Карпова.

Однако опыт прошлого года оказался настолько удачным, что организаторы решили провести еще один фестиваль в своем районе. Главным событием фестиваля, как и в прошлом году, будет кулинарная выставка-конкурс. В ней примут участие любители вкусно готовить, владельцы личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств, а также предприятия общественного питания и индивидуальные предприниматели.

К участию приглашают все районы. По словам Марины Карповой, фестивалем уже заинтересовались новгородские соседи.

КСТАТИ

Потомок Спиридоновых – внучатый племянник дочери Николая Спиридонова - Георгий Владимирович Вилинбахов является заместителем директора Эрмитажа и председателем Геральдического совета России. Именно он утверждал герб Псковской области.

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
Книжный рейд

Культура / Литература
2 августа 10:23

Книжный рейд

«Псковская правда» обошла самые популярные букинистические магазины Пскова в поисках сокровищ (ФОТО)
Зарабатывают интерес

Культура / Наследие
30 июля 10:59

Зарабатывают интерес

Как полсотни волонтеров проводят время в графской усадьбе Волышово
Спасибо, Сан Саныч!

Культура
26 июля 09:42

Спасибо, Сан Саныч!

Стихи прозаика Александра Бологова стали настоящим откровением для его друзей
  • Изнасиловал, порезал и поджёг: псковича подозревают в зверском преступлении
  • Более полумиллиона пассажиров за год перевезли «Ласточки» между Псковом и Петербургом
  • Псковская семья купила коляску сразу после получения сертификата для новорожденных
  • Великолукский Агрохолдинг проиндексирует зарплаты своих сотрудников на 30%
  • За организацию наркопритона жителю Печорского района грозит тюремный срок
  • Михаил Ведерников заявил о намерении закупить дополнительные мобильные ФАПы
  • Ещё девять псковских ветеранов войны получат миллионную субсидию на покупку жилья
  • Рыцарский турнир стал самым зрелищным событием «Железного града» в Изборске
  • Заслуженный учитель России Людмила Фуфаева отпраздновала в Дно своё 70-летие

    • 4 августа

  • Эмигрант в США с именем в честь Ленина: от онкологии скончался Вилли Токарев
  • Передвижные комплексы для лучевой диагностики уехали еще в три района Псковской области
  • Наталья Бочкарева: Поездка в Печерский монастырь перевернула мою жизнь
  • Юлия Пересильд: Не могу смотреть на себя на экране
  • Угнанный от дачного дома в Псковском районе «Шанс» нашли у судимого за угон
  • Александр Котов: Поезда – комфортный и современный вид транспорта
  • Михаил Ведерников в «Инстаграме» намекнул на еще один авиамаршрут из Пскова
  • Конный рыцарский турнир увидят сегодня зрители на фестивале «Железный град»
  • Стало известно, из каких стран военные приехали в Псков на «Десантный взвод»
  • Михаил Ведерников назвал псковские города, выросшие благодаря железным дорогам

    • 3 августа

  • Михаил Ведерников: «Десантный взвод» в Псковской области – хорошая традиция
  • В Псковской области появится свой «Сириус»
  • В День Псковского района на горе Соколиха состоится фолк-батл
  • Дефиле исторического костюма, конные состязания и два концерта ждут сегодня гостей «Железного града»
  • Торжественное открытие «Десантного взвода» состоится через несколько часов

    • 2 августа

  • Более 50 спортсменов станут участниками силового чемпионата мира по воркауту в Пскове
  • Предприятие по выращиванию хрена в Пустошкинском районе посетил Иван Штылин
  • Губернатор рассказал в Instagram о борьбе псковских десантников с терроризмом в Сирии
  • Марина Гаращенко высоко оценила ремонт, выполненный в дновской больнице
  • Учебное оборудование на 22 миллиона рублей закупили для новой школы в Дно
  • В День ВДВ в Островском районе пройдёт фестиваль «Когда мы были на войне…»

    • Новости

    Участковый вынес на себе из леса заблудившегося грибника с инфарктом

    Происшествия
    Наталья Баранова 5 августа 12:30

    Участковый вынес на себе из леса заблудившегося грибника с инфарктом

    Питерский пенсионер, отдыхавший с семьей в Дедовичском районе, ушел за грибами и заблудился

    Россия отдаёт долг Пскову

    Культура
    23 июля 09:35

    Россия отдаёт долг Пскову

    Что стало с директорами объединенных Псковского и Изборского музеев, как новый руководитель собирается превратить для посетителей визит в музей в праздник, какой уникальный шанс выпал Пскову и кто решит судьбу филиалов
    Двадцать вместо шести

    Культура / ТВ
    17 июля 12:41

    Двадцать вместо шести

    Как волонтеры помогают псковичам подключить цифровое ТВ и где получить компенсацию за приставку