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Культура / Фестиваль

Курган Дружбы 0707

Насыпанный партизанами холм славы в честь подпольщиков трех стран россияне смогли только увидеть из-за желтой ленточки

Текст:
Екатерина Мазепина и Алексей Гиреев
12 июля 2019 года, 09:59
Фото: Алексей Гиреев
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В воскресенье, 7 июля, на кургане Дружбы под Себежем начиналось особое утро. Уже в 60-й раз курган стал местом встречи партизан трех государств и их потомков. Шли последние приготовления к открытию, и людей на каждом из берегов речки, разделяющей республики, становилось все больше. Прогуливаясь по окрестностям, граждане России неожиданно для себя обнаруживали, что покинули страну и уже наслаждаются пейзажами Витебской области Беларуси. Метров 300 отделяло всех прибывших на праздник от того самого, знаменитого кургана, насыпанного руками советских граждан, но проход к нему был прегражден желтой лентой с надписью: «Стой! Государственная граница». В кустах, невдалеке от мостика через речку, держали пост латвийские пограничники.

Пограничники не одобряют

В это время на российской стороне уже начинали работу интерактивные площадки: россиянки с белорусками по призыву командира на коне отправлялись плести венки для братания народов (это оказалось не таким уж и простым занятием – проверено на себе!). Топилась партизанская баня, привлекали внимание к себе гуси, куры и овцы (видимо, представлявшие быт себежских крестьян). Людей становилось все больше и больше.

Прямо перед началом официальной части пошел сильный дождь, но он не мешал всеобщему возложению венков к памятнику Марии Пынто в России и к мемориалу партизан в Беларуси. В это же время в Латвии отдавали дань памяти самому кургану Дружбы. На пути из Беларуси в Россию, к продолжению официальной части мероприятия, представители трех делегаций и все шествующие за ними остановились на берегу реки. Заиграла «Катюша» в исполнении белорусского хора. К желтой ленте со стороны Латвии побежали люди самых разных возрастов, даже дети! Все пели, махали друг другу, кто-то пытался подступать ближе к мосту, разделявшему Латвию и Беларусь, но пограничники такого поведения не одобряли.

Курган Дружбы 0707
С празднующими на латвийской стороне можно было запросто общаться, главное – не подходить близко к желтой ленте-госгранице.
Фото Алексея Гиреева.

СМОТРЕТЬ ПОЛНЫЙ ФОТОРЕПОРТАЖ С ПРАЗДНИКА

Свой собственный митинг у мемориалов организовали коммунисты России и Беларуси. Транспаранты ярко-красного цвета, портрет Сталина и героев СССР – вся необходимая для праздника атрибутика была наготове.

Праздник распространился по всем трем республикам, отзываясь в каждой из них по-своему. В Беларуси постановка ребят из Полоцка рассказывала о жизни партизанки Татьяны Мариненко, латвийцы у кургана пели песни на русском языке, в России разворачивалась официальная часть мероприятия.

– По итогам войны за самоотверженные и умелые действия, проявленные мужество и героизм, более 311 тысяч партизан были награждены орденами и медалями, причем почти половину наград получили бойцы, которые сражались на территории Беларуси. Наши братья-белорусы внесли колоссальный вклад в общую Победу, и мы – россияне, никогда этого не забудем», – заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

– У нас есть общая память о Великой Отечественной войне, и граница нас никогда не будет сдерживать, – выразил уверенность приехавший на праздник из Москвы Герой России Алексей Романов.

Депутат Сейма Латвии Артур Рубикс пообещал бороться с переписыванием истории, которое сегодня, по его словам, ведется в его государстве, а также с запретами ношения военной формы и атрибутики СССР.

Форменная экзотика

На празднике Себежский район стал вторым в Псковской области (после Дедовичского), получившим почетное звание «Край партизанской славы». Медали в честь 60-летней юбилейной встречи на Кургане Дружбы вручили председателю Всероссийской общественной организации ветеранов Владимиру Епифанову, заместителю председателя общества ветеранов 130-го латышского стрелкового корпуса и латышских партизанских бригад Янису Ивару Каспарсонсу и представителю от Минской организации ветеранов.

Курган Дружбы 0707
Белорусы с россиянами запросто ходили друг к другу в гости.
Фото Алексея Гиреева.

И, казалось, ничего не могло нарушить атмосферу дружбы, единства и патриотизма, которую создавал концерт. Землянки вовсю «работали», а около одной из них, вместе с актерами, одетыми в форму советских солдат, прохаживался и дружелюбно улыбался их коллега из нацистской армии. Кстати, фотографии с данным персонажем пользовались большей популярностью, нежели с другими. Ведь в форму советского военного были одеты даже дети, а тут – экзотика.

Кульминацией праздника стало зажжение партизанского костра. Почетный гражданин Себежского края, участница Великой Отечественной войны, связная партизанского отряда Антонина Матвеевна Клубкова и почетный житель Верхнедвинского района Беларуси, участник партизанского движения Владимир Владимирович Дащенок под всеобщие аплодисменты исполнили свою важную миссию. Костер дружбы жарко и высоко разгорелся.

Курган Дружбы 0707
Ветераны подбросили дров в костер дружбы.
Фото Алексея Гиреева.

Из Пскова мы выехали в шесть утра. Домой вернулись поздним вечером. Промокли. Замерзли. И ощутили себя частью грандиозного события поистине исторического масштаба. До свидания, соседи! Увидимся через год!

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