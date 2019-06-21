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Культура / Фестиваль

Ганза в городе

Кино, рынок, хор, шествие, салют - на какие мероприятия стоит сходить

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Светлана Синцова
21 июня 2019 года, 09:31
Фото: center-dialog.ru
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До начала Ганзейских дней осталась неделя. Программа праздника такая, что глаза разбегаются. Для тех, кто не решил еще куда сходить и что посмотреть – советы наших экспертов. Обратите внимание, что на ряд мероприятий вход по пригласительным билетам.

ОТКРОЕМ И ЗАКРОЕМ

В Ганзейские дни планирую увидеть все сцены и концерты. Не часто представляется такая возможность культурного обогащения 24/7. Филармония, что очень почетно, своими коллективами открывает и закрывает Ганзу. Выступления симфонического оркестра и ансамбля Псков - вот что я советую. А в целом, гулять, смотреть, слушать и веселиться в эти дни - обязательно.


Елизавета Барышникова, директор Псковской областной филармонии<br>Елизавета Барышникова, директор Псковской областной филармонии

ЦВЕТА ГАНЗЫ

Программа обширная, просто глаза разбегаются. Не смогу пройти мимо фестиваля клубов исторической реконструкции. Такого количества исторических клубов Псков ещё не видел. Конечно, загляну на Ганзейский рынок: ведь торговля - это основное содержание старой Ганзы. Это вечная тема: «что там за морем» вкусно, красиво. Здорово, что в рамки Ганзейских дней вписалось одно из моих любимых городских мероприятий: фестиваль «Цвет белой стены». Мне уже удавалось удивить им своих коллег, уверена, что в этом году праздник станет ещё ярче.


Светлана Баранова, председатель общественного совета по туризму при комитете Псковской области по культуреСветлана Баранова, председатель общественного совета по туризму при комитете Псковской области по культуре

КАЖДЫЙ ГОРОД - ТЕАТР

Я бы советовала посетить Ганзейский рынок. Презентационные палатки городов - это всегда интересно. Участники из других стран представят туристический потенциал своего края, народные традиции, ремесло. И все это они не только покажут, но и расскажут в живом общении с жителями Пскова и гостями. Специально для этого они готовят информационные стойки, выполненные в соответствующем народном стиле. Каждая такая палатка, по сути, маленькое театрализованное представление о том или ином городе.


Татьяна Пустошкина, директор Ганзейской дирекцииТатьяна Пустошкина, директор Ганзейской дирекции

... И ПОКАЖЕТ КИНО

Международный кинофестиваль «Западные ворота» обещает интересную программу. Думаю, стоит пойти. Организаторы говорят, что будут достойные работы. Я много слышала о шествии участников делегаций Ганзейских городов и творческих коллективов. Самой видеть лично не доводилось. Это как мини чемпионат мира, когда, надеюсь, мы увидим много гостей из других стран. Мне кажется, это должно быть ярко и интересно. И безусловно - оркестр джазовой музыки имени Лундстрема, который даст концерт на Октябрьской площади.


Наталья Юрченко, директор ГТРК «Псков»Наталья Юрченко, директор ГТРК «Псков»

ПОЭМА УГЛОВ И ПАЛАТ

Куда, мне кажется, надо сходить, причем и псковичу, который утонул в повседневности, и туристу, который видит город впервые? Это, конечно, псковский Кремль. Сходы на башни - это великолепно. Можно пройтись по пряслам стен, спуститься, посмотреть, увидеть выставку. Удивительно! Заглянуть на площадку «Псковской Ганзы». В устье Пскове будет ладья, сделанная по технологиям XI века. Большой лагерь у церкви Богоявления с Запсковья. Там все можно увидеть: как работали ремесленники, как делали оружие, как плели сети, как шили камзолы, как красили ткань. Но и самое главное – Варлаамовский угол и Палаты Постникова. Там недавно закончили работы, нет еще каких-то интерьерных вещей, но этого и не нужно. Сами эти стены, переходы, входы, ступеньки – целая поэма. Для псковичей - это по-настоящему большой праздник торжества русской культуры.


Александр Голышев, председатель регионального отделения Российского военно-исторического обществаАлександр Голышев, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества

МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА

Как человек, который не первый год участвует в Ганзейских мероприятиях, посоветовал бы следующее. Во-первых, как можно больше погулять по палаткам ганзейских городов, пообщаться и попробовать что-нибудь из привезенных ими угощений. Во-вторых, постараться надеть национальный костюм - и почувствовать себя в нем замечательно. В-третьих, погулять по сценическим площадкам и послушать музыку. Так как у нас будет своя сцена «В Гостях у «Сказа» с живым звуком у центральной аптеки на Октябрьском проспекте, то я всех псковичей и гостей приглашаю на нее! Будет разнообразно, интересно и, надеюсь, запомниться на долгие годы! У псковичей есть хороший шанс показать себя гостеприимными и дружелюбными, для того чтобы и в последующие годы к нам приезжали туристы из Ганзейских и не только городов в гости!


Константин Абабков, художественный руководитель ансамбля «Сказ»Константин Абабков, художественный руководитель ансамбля «Сказ»

НА ШЕСТВИЕ

Обязательно к посещению - рынок городов-участников. Это самое увлекательное действо, можно пообщаться с людьми из других городов и стран. Они едут именно для этого, для общения. Вечерние концертные программы на Октябрьской площади - лучшие музыкальные группы Пскова и, конечно, такие звезды как: оркестр имени Лундстрема, Кубанская казачья вольница, группа «Фрукты». И, наверно, самое важное - это шествие 30 июня, когда все гости города пройдут по улицам Пскова, это всегда очень эффектно.


Дмитрий Волхонов, консультант по творческим вопросам Театрально-концертной дирекции Псковской областиДмитрий Волхонов, консультант по творческим вопросам Театрально-концертной дирекции Псковской области

ТОП-5 СОБЫТИЙ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ К ПОСЕЩЕНИЮ (ПО ВЕРСИИ «ПСКОВСКОЙ ПРАВДЫ»)

Международный Хоровой праздник.

Выступление Детского хора России, зарубежного сводного детского хора, Российского национального молодежного симфонического оркестра, симфонического оркестра Псковской области. Исполнять будут произведения мировой и русской классики, русские фольклорные композиции в сопровождении танцевальных и театральных номеров. Праздник откроется на главной сцене в Кремле сводным хором (примерное количество участников - 1000 человек). Далее хоровые коллективы будут работать по расписанию сценических площадок и площадях презентационного и ремесленного рынков.

Кинофестиваль «Западные ворота».

Покажут 50 европейских фильмов-лидеров национальных кинопрокатов. На фестивале зрителям будут представлены три программы: «Ленфильм-клуб» (она призвана показать лучшие фильмы киностудии за последние пять лет), «Псков на экране» (фильмы разных лет, съемки которых проходили в Пскове и Псковской области) и «Любимцы публики» (фавориты экрана из золотой коллекции мирового кино)

Мультимедийный фестиваль фотохудожников «Цвет белой стены».

Проводится в форме мультимедийной демонстрации фотографий авторов из Псковской области, регионов России и зарубежных стран. Показ фотографий осуществляется через проецирование на белые стены в вечернее или ночное время. Представлены практически все жанры фотографии: пейзаж, портрет, арт-фото, мобилография и другие.

Фестиваль клубов исторической реконструкции.

На территории лагеря будут устраиваться бугурты, инсценировки и мастер-классы. На берегу Псковы разместится самый настоящий военно-полевой лагерь русской дружины и западно-европейских клубов – более 450 участников. На площадке пройдут большие полноформатные столкновения: 120 на 120 человек.

Салют.

Пройдет на набережной реки Великой.

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