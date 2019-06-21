Ганза в городе

До начала Ганзейских дней осталась неделя. Программа праздника такая, что глаза разбегаются. Для тех, кто не решил еще куда сходить и что посмотреть – советы наших экспертов. Обратите внимание, что на ряд мероприятий вход по пригласительным билетам.

ОТКРОЕМ И ЗАКРОЕМ

В Ганзейские дни планирую увидеть все сцены и концерты. Не часто представляется такая возможность культурного обогащения 24/7. Филармония, что очень почетно, своими коллективами открывает и закрывает Ганзу. Выступления симфонического оркестра и ансамбля Псков - вот что я советую. А в целом, гулять, смотреть, слушать и веселиться в эти дни - обязательно.

ЦВЕТА ГАНЗЫ

Программа обширная, просто глаза разбегаются. Не смогу пройти мимо фестиваля клубов исторической реконструкции. Такого количества исторических клубов Псков ещё не видел. Конечно, загляну на Ганзейский рынок: ведь торговля - это основное содержание старой Ганзы. Это вечная тема: «что там за морем» вкусно, красиво. Здорово, что в рамки Ганзейских дней вписалось одно из моих любимых городских мероприятий: фестиваль «Цвет белой стены». Мне уже удавалось удивить им своих коллег, уверена, что в этом году праздник станет ещё ярче.

КАЖДЫЙ ГОРОД - ТЕАТР

Я бы советовала посетить Ганзейский рынок. Презентационные палатки городов - это всегда интересно. Участники из других стран представят туристический потенциал своего края, народные традиции, ремесло. И все это они не только покажут, но и расскажут в живом общении с жителями Пскова и гостями. Специально для этого они готовят информационные стойки, выполненные в соответствующем народном стиле. Каждая такая палатка, по сути, маленькое театрализованное представление о том или ином городе.

... И ПОКАЖЕТ КИНО

Международный кинофестиваль «Западные ворота» обещает интересную программу. Думаю, стоит пойти. Организаторы говорят, что будут достойные работы. Я много слышала о шествии участников делегаций Ганзейских городов и творческих коллективов. Самой видеть лично не доводилось. Это как мини чемпионат мира, когда, надеюсь, мы увидим много гостей из других стран. Мне кажется, это должно быть ярко и интересно. И безусловно - оркестр джазовой музыки имени Лундстрема, который даст концерт на Октябрьской площади.

ПОЭМА УГЛОВ И ПАЛАТ

Куда, мне кажется, надо сходить, причем и псковичу, который утонул в повседневности, и туристу, который видит город впервые? Это, конечно, псковский Кремль. Сходы на башни - это великолепно. Можно пройтись по пряслам стен, спуститься, посмотреть, увидеть выставку. Удивительно! Заглянуть на площадку «Псковской Ганзы». В устье Пскове будет ладья, сделанная по технологиям XI века. Большой лагерь у церкви Богоявления с Запсковья. Там все можно увидеть: как работали ремесленники, как делали оружие, как плели сети, как шили камзолы, как красили ткань. Но и самое главное – Варлаамовский угол и Палаты Постникова. Там недавно закончили работы, нет еще каких-то интерьерных вещей, но этого и не нужно. Сами эти стены, переходы, входы, ступеньки – целая поэма. Для псковичей - это по-настоящему большой праздник торжества русской культуры.

МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА

Как человек, который не первый год участвует в Ганзейских мероприятиях, посоветовал бы следующее. Во-первых, как можно больше погулять по палаткам ганзейских городов, пообщаться и попробовать что-нибудь из привезенных ими угощений. Во-вторых, постараться надеть национальный костюм - и почувствовать себя в нем замечательно. В-третьих, погулять по сценическим площадкам и послушать музыку. Так как у нас будет своя сцена «В Гостях у «Сказа» с живым звуком у центральной аптеки на Октябрьском проспекте, то я всех псковичей и гостей приглашаю на нее! Будет разнообразно, интересно и, надеюсь, запомниться на долгие годы! У псковичей есть хороший шанс показать себя гостеприимными и дружелюбными, для того чтобы и в последующие годы к нам приезжали туристы из Ганзейских и не только городов в гости!

НА ШЕСТВИЕ

Обязательно к посещению - рынок городов-участников. Это самое увлекательное действо, можно пообщаться с людьми из других городов и стран. Они едут именно для этого, для общения. Вечерние концертные программы на Октябрьской площади - лучшие музыкальные группы Пскова и, конечно, такие звезды как: оркестр имени Лундстрема, Кубанская казачья вольница, группа «Фрукты». И, наверно, самое важное - это шествие 30 июня, когда все гости города пройдут по улицам Пскова, это всегда очень эффектно.

ТОП-5 СОБЫТИЙ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ К ПОСЕЩЕНИЮ (ПО ВЕРСИИ «ПСКОВСКОЙ ПРАВДЫ»)

Международный Хоровой праздник.

Выступление Детского хора России, зарубежного сводного детского хора, Российского национального молодежного симфонического оркестра, симфонического оркестра Псковской области. Исполнять будут произведения мировой и русской классики, русские фольклорные композиции в сопровождении танцевальных и театральных номеров. Праздник откроется на главной сцене в Кремле сводным хором (примерное количество участников - 1000 человек). Далее хоровые коллективы будут работать по расписанию сценических площадок и площадях презентационного и ремесленного рынков.

Кинофестиваль «Западные ворота».

Покажут 50 европейских фильмов-лидеров национальных кинопрокатов. На фестивале зрителям будут представлены три программы: «Ленфильм-клуб» (она призвана показать лучшие фильмы киностудии за последние пять лет), «Псков на экране» (фильмы разных лет, съемки которых проходили в Пскове и Псковской области) и «Любимцы публики» (фавориты экрана из золотой коллекции мирового кино)

Мультимедийный фестиваль фотохудожников «Цвет белой стены».

Проводится в форме мультимедийной демонстрации фотографий авторов из Псковской области, регионов России и зарубежных стран. Показ фотографий осуществляется через проецирование на белые стены в вечернее или ночное время. Представлены практически все жанры фотографии: пейзаж, портрет, арт-фото, мобилография и другие.

Фестиваль клубов исторической реконструкции.

На территории лагеря будут устраиваться бугурты, инсценировки и мастер-классы. На берегу Псковы разместится самый настоящий военно-полевой лагерь русской дружины и западно-европейских клубов – более 450 участников. На площадке пройдут большие полноформатные столкновения: 120 на 120 человек.

Салют.

Пройдет на набережной реки Великой.