Покататься на деревянных качелях образца 1905 года, примерить бумажный цилиндр, поучаствовать в съемках фильма о Пушкине, стать свидетелем спора 17-летнего Пушкина с собой же 37-летним, услышать его стихи от гостей из Эфиопии и Мексики, а на параде увидеть 220 (!) Пушкиных смогут гости поляны в Михайловском 8 июня. Детали обсудили участники совещания под руководством советника президента России Владимира Толстого 11 апреля. В этом году праздник с более чем полувековой историей сменит имя. Поскольку фестиваль давно уже вышел за рамки праздника поэзии, участники совещания поддержали идею митрополита Псковский и Порховского Тихона назвать мероприятие Днями пушкинской поэзии и русской культуры. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников напомнил, что в былые времена Пушкинский праздник поэзии собирал по 70 тысяч человек, и поляна превращалась в людское море. Но, к сожалению, последние годы число участников мероприятия резко сократилось. — Одна из задач — сделать так, чтобы интерес к мероприятию возрождался. Конечно, стержнем мероприятия останутся дни поэзии, Пушкин, но должны происходить и какие-то интерактивные моменты и события. Предлагаю к новому формату добавить живопись, театр, музейное дело и постараться сделать так, чтобы этот праздник стал еще одной возможностью для популяризации российской истории, культуры, — сказал губернатор.

Постоять за Пушкина

Советник президента Владимир Толстой посоветовал выйти с инициативой к президенту о возможности федерального финансирования. — Действительно, 220 лет — красивая цифра. Хочется, чтобы праздник получился достойный Александра Сергеевича и его юбилейной даты. Александр Сергеевич заслужил особое отношение. Поэтому стоит выйти с предложением 225-летие поэта отметить на всероссийском уровне. Мы за Пушкина должны все вместе постоять. Хочется, чтобы бюджет праздника был стабильный, — отметил он. Также в рамках совещания поступило предложение придать Дням пушкинской поэзии и русской культуры международный статус. — Мы провели переговоры с послами Эфиопии, Азербайджана, Белоруссии, Мексики и Уругвая. Они готовы приехать и даже готовы прочитать Пушкина, — сообщил художественный руководитель праздника Гедиминас Таранда.

Кино и театр

В Пушкинских днях примет участие «Ленфильм». В Михайловском этим летом будут снимать фильм «Учености плоды». — Одну из площадок надо предоставить «Ленфильму», чтобы они анонсировали свою картину, — предложил Михаил Ведерников. В этом году, который объявлен Годом театра, вклад в программу внесет владыка Тихон. Он разрабатывает художественную постановку «Пушкин. Метаморфозы». — Пушкин говорил о важнейших темах для человека: поэзия, любовь, счастье, народ, Россия, власть, цензура, свобода, вера, — напомнил митрополит. — В разное время своей жизни и творчества Пушкин по-разному оценивал эти понятия. Предлагается создать такую постановку, которая представляла бы собой Пушкина разных времен. Пусть будет 10 Пушкиных на сцене. И пусть они будут спорить друг с другом: Пушкин 18-летний с 27-летним, а 27-летний с 37-летним. Это будет всё Пушкин. Будет важно особенно молодому поколению видеть, как развивался и мыслил этот человек. По словам митрополита Тихона, это непростая работа. В ней принимал участие и псковский университет, и Пушкинский музей-заповедник.

Солнце Будет!

Проект афиши представил художественный руководитель праздника Гедиминас Таранда. Он сообщил, что на поэтической поляне будет поставлено четыре сцены: историческая, классическая и две театральных. — В том году мы сделали реконструкцию исторической деревни Зуево. В этом году она будет расширена. Внутри этой деревни будут проходить фольклорные выступления. Там же будет представлен театр песни, смотрины русского костюма разных областей России XIX-XX веков и обряд русской свадьбы, — рассказал он. Для участников праздника будут работать торговая ярмарка и точки общепита. Все конструкции будут выполнены из дерева. Также для гостей будут работать деревянные аттракционы: — Это качели образца 1905 года. В тот раз была одна такая конструкция, в этот раз будет большой ряд качелей, на которых катались наши дедушки и бабушки. Они все сделаны из дерева и прошли сертификацию, — пояснил Гедиминас Таранда. Еще одна площадка будет отдана этноспорту. На ней зрители увидят старинные игры и гимнаста Алексея Немова и борца Александра Карелина. — Есть такая игра, которую еще Пушкин зал, — свайка. Проведем чемпионат по свайке. А начнется открытие с большого парада, в котором примут участие представители всех 26 муниципалитетов Псковской области. — Когда я узнал, что «Метаморфозы» будет делать наш владыка, я придумал одну вещь — парад у нас будет открывать 220 Пушкиных, — сообщил Гедиминас Таранда. На классической сцене выступят ансамбль Росгвардии, театр танца «Казаки России», солисты Мариинки, Имперский русский балет, Дидюля. Завершит вечер Симфонический оркестр Псковской филармонии. Затем зрителей пригласят на продолжение программы в Бугрово, где на сцене на воде выступят поэт Вера Полозкова, группа «Кватро» и Петр Налич. Также Гедиминас Таранда предложил устроить в НКЦ Пушкинских Гор настоящий Пушкинский бал, «как в Австрии». Но эта идея поддержана не была из-за требующегося на ее воплощение миллионного бюджета. Зато всем понравилась идея одеть публику на празднике в бумажные белые цилиндры с росписью Пушкина. Для этих целей планируют закупить около 1500 таких цилиндров. Также поступило предложение в качестве сувениров приготовить для гостей праздника полотняные сумки с путеводителем и бутылкой воды. — У нас не всегда бывает такой замечательный день, как в прошлом году, — заметил директор Пушкинского музея-заповедника Георгий Василевич. — Будет солнце! Будет! — уверенно пообещал Гедиминас Таранда.