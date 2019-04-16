Воины Невского снова победят «ливонцев»

В субботу, 20 апреля, в деревне Самолва Гдовского района в 13-й раз пройдет военно-исторический фестиваль «Ледовое побоище». Традиционно он соберет более 130 представителей клубов военно-исторической реконструкции, которые постараются воссоздать для зрителей события 1242 года, когда воины Александра Невского одержали победу над войском Ливонского ордена.
О том, насколько костюмы будут соответствовать представленной эпохе, тяжело ли сражаться в доспехах и какие мифы о «Ледовом побоище» хотели бы развенчать реконструкторы, «Псковской правде» рассказал один из организаторов фестиваля — руководитель клуба исторической реконструкции и фехтования «Плесков Град» Борис Колесников.
— В реконструкции битвы планируется участие порядка 100 пеших и 15 конных воинов. Русских немного больше, чем «ливонцев», как и было в реальности. География реконструкторов — Москва, Санкт-Петербург, Тула, Владимир, Воркута, Псков, а также Эстония, — говорит Борис Колесников.
Руководитель клуба «Плесков Град» обещает, что соответствие обмундирования заявленной эпохе (XIII век) будет абсолютным:
— Все костюмы, доспехи, оружие проходят допуск до начала фестиваля, заранее. Занимаются этим организаторы-реконструкторы Олег Лукьянов, Владимир Терехов и я. Иногда мы допускаем исключения, но только в очень редких случаях и в очень малозначительных деталях.
Впрочем, и сама реконструкция сражения для его участников будет не такой уж легкой. Конечно, воины не будут биться на смерть, но даже «понарошку» сражаться в полном обмундировании тяжело — причем, в прямом смысле слова.
— Представьте поединок боксеров. Раунд 3 минуты, и к концу первого у тренированных и опытных спортсменов уже и пульс 150, и дыхание, как после 100-метровки. А теперь представьте, что бойцы не в трусах и майках, а в поддоспешной одежде, поверх которой надет доспех. Общий вес амуниции — 15-25 кило. И на руках не только перчатки. В них еще и меч — 1,2-1,5 килограмма, щит — 2-3 килограмма. А двигаться надо быстро, будешь зевать — проиграешь. Это в нашем случае, а в реальном бою — похоронят, — поясняет Борис Колесников.
Доспехи европейских воинов и русичей по весу примерно равны. Русский может быть немного тяжелее, так как на Руси тогда уже использовали ламеллярный доспех из металлических пластин, позаимствованный у степняков, а европейское рыцарство — только кольчуги.
— Поэтому реконструкторам тренироваться приходится постоянно. Не только фехтовать, но и заниматься общефизической подготовкой, развивать выносливость, силу, скорость. Иначе — никак!
Но как бы хорошо ни сражался противник, исход реконструкции битвы у деревни Самолва известен заранее:
— Конечно, наши победят. Переписывать историю никто не собирается!
Знаменитая битва была не на льду, а на берегу.
Фото Андрея Степанова.
Зато в боевых столкновениях, которые гости фестиваля увидят после главного сражения, отряды равны и результат неизвестен. Более того, в отличие от показательного выступления в таких боях воины «награждают» друг друга уже полновесными ударами.
— Обязательным является ношение доспеха и шлема. Без них к бою не допустят. Зачем нам травмированные?
Зрителям тоже важно соблюдать осторожность и не приближаться к сражающимся на расстояние ближе разрешенного. Вокруг поля обычно делают коридор, в который заходить нельзя, так как бывают случаи поломки оружия.
— Иногда стальные каленые клинки лопаются при ударе и кусок летит по непредсказуемой траектории, — предупреждает реконструктор.
Зато подержать в руках меч или даже примерить доспех смогут все желающие:
— Надо просто обратиться к любому реконструктору. Главное — ни при каких обстоятельствах не хватать чужие вещи самостоятельно, не заходить без спроса в шатры. Это наши дома, мы там живем, — поясняет Борис Колесников.
Неинтересных моментов на фестивале нет, и посмотреть стоит всю программу.
— Вокруг Ледового побоища множество выдумок. Сейчас о реалиях этого сражения кроме реконструкторов знают только историки, специализирующиеся на этом периоде. Хочется, чтобы люди знали правду. Знали о том, что никакие рыцари не тонули, да и сама битва была не на льду, а на берегу. Что русское войско примерно в два раза превосходило по численности войско европейцев, что количество последних не превышало четырех сотен, а русских, соответственно, было не больше 800. Что никакой засадный полк Невский никуда не прятал, потому что не было вообще этого полка. Что знаменитое построение «свиньей» на тот момент выглядело не как трапеция, а как прямоугольник, а трапециевидным оно стало позже. В этом и состоит мой личный интерес — донести до людей правду, — отмечает реконструктор.
ПОДРОБНОСТИ
По традиции фестиваль «Ледовое побоище» начнется в 10.50 с панихиды по воинам дружины князя Александра Невского в церкви Михаила Архангела в деревне Кобылье Городище. В 11.00 у церкви состоится торжественный митинг, а в 13.00 в Самолве главное мероприятие программы — реконструкция великой битвы. Программу фестиваля продолжат турнир, пешие и конные состязания рыцарей. Для посетителей будут работать средневековая ярмарка, интерактивные площадки, пункты общественного питания.
Вход на место проведения фестиваля бесплатный. Все площадки фестиваля будут доступны для гостей: палаточный лагерь реконструкторов, интерактивная площадка «Лучный тир», детская площадка для фехтования на тямбарах (мягких мечах). Парковка для личного транспорта традиционно будет организована на поле вблизи места проведения фестиваля. Будут дежурить сотрудники ГИБДД.