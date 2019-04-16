Воины Невского снова победят «ливонцев»

В субботу, 20 апреля, в деревне Самолва Гдовского района в 13-й раз пройдет военно-исторический фестиваль «Ледовое побоище». Традиционно он соберет более 130 представителей клубов военно-исторической реконструкции, которые постараются воссоздать для зрителей события 1242 года, когда воины Александра Невского одержали победу над войском Ливонского ордена. О том, насколько костюмы будут соответствовать представленной эпохе, тяжело ли сражаться в доспехах и какие мифы о «Ледовом побоище» хотели бы развенчать реконструкторы, «Псковской правде» рассказал один из организаторов фестиваля — руководитель клуба исторической реконструкции и фехтования «Плесков Град» Борис Колесников.

Наши победят

— В реконструкции битвы планируется участие порядка 100 пеших и 15 конных воинов. Русских немного больше, чем «ливонцев», как и было в реальности. География реконструкторов — Москва, Санкт-Петербург, Тула, Владимир, Воркута, Псков, а также Эстония, — говорит Борис Колесников. Руководитель клуба «Плесков Град» обещает, что соответствие обмундирования заявленной эпохе (XIII век) будет абсолютным: — Все костюмы, доспехи, оружие проходят допуск до начала фестиваля, заранее. Занимаются этим организаторы-реконструкторы Олег Лукьянов, Владимир Терехов и я. Иногда мы допускаем исключения, но только в очень редких случаях и в очень малозначительных деталях. Впрочем, и сама реконструкция сражения для его участников будет не такой уж легкой. Конечно, воины не будут биться на смерть, но даже «понарошку» сражаться в полном обмундировании тяжело — причем, в прямом смысле слова. — Представьте поединок боксеров. Раунд 3 минуты, и к концу первого у тренированных и опытных спортсменов уже и пульс 150, и дыхание, как после 100-метровки. А теперь представьте, что бойцы не в трусах и майках, а в поддоспешной одежде, поверх которой надет доспех. Общий вес амуниции — 15-25 кило. И на руках не только перчатки. В них еще и меч — 1,2-1,5 килограмма, щит — 2-3 килограмма. А двигаться надо быстро, будешь зевать — проиграешь. Это в нашем случае, а в реальном бою — похоронят, — поясняет Борис Колесников. Доспехи европейских воинов и русичей по весу примерно равны. Русский может быть немного тяжелее, так как на Руси тогда уже использовали ламеллярный доспех из металлических пластин, позаимствованный у степняков, а европейское рыцарство — только кольчуги. — Поэтому реконструкторам тренироваться приходится постоянно. Не только фехтовать, но и заниматься общефизической подготовкой, развивать выносливость, силу, скорость. Иначе — никак! Но как бы хорошо ни сражался противник, исход реконструкции битвы у деревни Самолва известен заранее: — Конечно, наши победят. Переписывать историю никто не собирается!

Мифы и реальность

Зато в боевых столкновениях, которые гости фестиваля увидят после главного сражения, отряды равны и результат неизвестен. Более того, в отличие от показательного выступления в таких боях воины «награждают» друг друга уже полновесными ударами. — Обязательным является ношение доспеха и шлема. Без них к бою не допустят. Зачем нам травмированные? Зрителям тоже важно соблюдать осторожность и не приближаться к сражающимся на расстояние ближе разрешенного. Вокруг поля обычно делают коридор, в который заходить нельзя, так как бывают случаи поломки оружия. — Иногда стальные каленые клинки лопаются при ударе и кусок летит по непредсказуемой траектории, — предупреждает реконструктор. Зато подержать в руках меч или даже примерить доспех смогут все желающие: — Надо просто обратиться к любому реконструктору. Главное — ни при каких обстоятельствах не хватать чужие вещи самостоятельно, не заходить без спроса в шатры. Это наши дома, мы там живем, — поясняет Борис Колесников. Неинтересных моментов на фестивале нет, и посмотреть стоит всю программу. — Вокруг Ледового побоища множество выдумок. Сейчас о реалиях этого сражения кроме реконструкторов знают только историки, специализирующиеся на этом периоде. Хочется, чтобы люди знали правду. Знали о том, что никакие рыцари не тонули, да и сама битва была не на льду, а на берегу. Что русское войско примерно в два раза превосходило по численности войско европейцев, что количество последних не превышало четырех сотен, а русских, соответственно, было не больше 800. Что никакой засадный полк Невский никуда не прятал, потому что не было вообще этого полка. Что знаменитое построение «свиньей» на тот момент выглядело не как трапеция, а как прямоугольник, а трапециевидным оно стало позже. В этом и состоит мой личный интерес — донести до людей правду, — отмечает реконструктор.