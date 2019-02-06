Мейнстрим и артхаус

Обе премьеры состоятся в феврале. Это уникальный случай, когда параллельно идет работа над двумя спектаклями: новой русской драмой «Жанна» и комиксом без антракта «Гробница малыша Тутанхамона». Оба эти спектакля были эскизами на прошлом Пушкинском фестивале. «Гробницу» включили в официальную программу этого года. О том, чем эскиз отличается от спектакля и что ждет зрителя на премьерах, рассказали режиссеры и актеры.
Спектакль не похож на эскиз
Эскиз — это энергетика, мысль, краткая история. Эскиз делается за три дня, а спектакль делается за полгода, иногда и больше.
Михаил
Заец,
главный режиссер Ростовского молодежного театра
По словам режиссера, в новой версии практически ничего не изменилось, но появились костюмы и изменились некоторые сцены:
— Мы начали «копать» глубже. Спектакль обретает мясо. Наверное, в этом и отличие: эскиз — это скелет, а спектакль — полноценное «тело».
По словам режиссера другого премьерного спектакля — «Гробница малыша Тутанхамона» Елизаветы Бондарь, спектакль в отличие от эскиза — это новое произведение:
— Эскиз делался год назад. Для меня важным фактором является время. Год спустя не могу сделать то, что я делала год назад. Могу сказать, что эскиз — это было первое знакомство нашей команды с материалом. А спектакль — это процесс более сложный. Спектакль — это новое произведение для нас.
«Жанну» Ярославы Пулинович ставят многие российские театры. Сюжет вполне годится для сериала: Жанна, богатая провинциалка 50 лет, сколотившая состояние в лихие 90-е, живет с молодым любовником. И вдруг узнает, что парень ее оставляет, что у него уже давно есть молодая девушка. Это завязка. Что будет дальше, увидит зритель.
Мы все прошли эти 90-е — ужасные, страшные, прекрасные для кого-то, потому что были молоды в то время. У каждого был свой путь становления как личности. Моя героиня не понаслышке знает о рэкете, о том, что происходило в те года. На таких сильных женщинах держится этот мир. Это женщина, не умеющая проигрывать.
Но можно ли назвать Жанну «героиней нашего времени»? На этот вопрос актриса и режиссер не стали отвечать утвердительно.
Ирина
Смирнова, актриса Псковского драматического театра им. А. С. Пушкина
— Сейчас удивительное время для нашей страны — время без героев. Если в 60-е мы понимали, это были молодые геологи, физики, химики, во время войны — герои войн. То сейчас нет героев. Есть любовь, смерть, предательство, дружба. Это единственное, что остается незыблемым. Мы можем переживать только по поводу человеческих взаимоотношений, но не по поводу героя. Герой — это история идеологическая. Здесь человеческая история. Здесь нет героя, — отметил Михаил Заец.
Впервые за пределами Нью-Йорка
Другой спектакль по произведению молодого американского драматурга Оливии Дюфо «Гробница малыша Тутанхамона» — это сценическая премьера не только в России, но и в Европе.
«Гробница малыша Тутанхамона» — американская пьеса. Поэтому, по словам режиссера, произведение пришлось адаптировать для российского зрителя:
Я в Америке никогда не была. И на полном серьезе разбирать эти шутки я не могу. Денис (Кугай, актер и профессиональный переводчик. — Авт.) помогал адаптировать текст для нашего спектакля. Мы разрабатывали что-то новое в материале. Пытались свои шутки придумать и сделать его понятным для нашего зрителя и в первую очередь для нас. Поэтому этот спектакль будет совершенно не похож на эскиз.
По сюжету, в жизни художницы Джейн Хейли происходят два важных события. Ее номинируют на очень престижную премию, самую престижную для авторов комиксов в Новой Англии. В тот же день она теряет свою единственную дочь. Но Джейн продолжает рисовать главный комикс своей жизни.
Елизавета Бондарь,
режиссер премьерного спектакля «Гробница малыша Тутанхамона»
Как отметила исполнительница главной роли Наталья Петрова, это не семейная история о взаимоотношениях матери и ребенка, а спектакль о художнике, о его одержимости своей работой.
Мы задумывали изначально, что «Жанна» — это будет мейнстримовский спектакль для широкого зрителя, а «Гробница малыша Тутанхамона» — арт-хаусная история для более тонких ценителей и знатоков театрального искусства. Но получиться может совершенно наоборот. Не исключаю, что я посмотрю и пойму, что спектакль вовсе не для того зрителя, для которого планировали, а совсем для другого.
«Жанну» на псковской сцене уже показали, премьера состоялась 3 февраля, через два дня — следующий показ. У зрителей появилась возможность сравнить собственные ощущения с замыслом создателей.
Андрей Пронин,
помощник худрука Псковского драмтеатра по репертуарной политике
ПОДРОБНОСТИ
Даты премьерных показов «Жанна» — 5, 6, 23, 24 февраля.
«Гробница малыша Тутанхамона» — 9, 21, 24 февраля.