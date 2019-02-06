Мейнстрим и артхаус

Обе премьеры состоятся в феврале. Это уникальный случай, когда параллельно идет работа над двумя спектаклями: новой русской драмой «Жанна» и комиксом без антракта «Гробница малыша Тутанхамона». Оба эти спектакля были эскизами на прошлом Пушкинском фестивале. «Гробницу» включили в официальную программу этого года. О том, чем эскиз отличается от спектакля и что ждет зрителя на премьерах, рассказали режиссеры и актеры.

Спектакль не похож на эскиз

Эскиз — это энергетика, мысль, краткая история. Эскиз делается за три дня, а спектакль делается за полгода, иногда и больше.

По словам режиссера, в новой версии практически ничего не изменилось, но появились костюмы и изменились некоторые сцены:

— Мы начали «копать» глубже. Спектакль обретает мясо. Наверное, в этом и отличие: эскиз — это скелет, а спектакль — полноценное «тело».

По словам режиссера другого премьерного спектакля — «Гробница малыша Тутанхамона» Елизаветы Бондарь, спектакль в отличие от эскиза — это новое произведение:

— Эскиз делался год назад. Для меня важным фактором является время. Год спустя не могу сделать то, что я делала год назад. Могу сказать, что эскиз — это было первое знакомство нашей команды с материалом. А спектакль — это процесс более сложный. Спектакль — это новое произведение для нас.