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Культура / Фестиваль

Ганза объединяет

Псковские пенсионеры учат три языка для встречи гостей Ганзы

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Алексей Кедров
30 января 2019 года, 09:49
Фото: Андрей Степанов
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Подготовка волонтеров старшего поколения идет уже не первый год: в программе задействовано три языка — английский, немецкий и эстонский. Базовые знания этих языков позволят волонтерам элегантного возраста общаться с гостями фестиваля: знакомить их с городом, объяснять, как добраться до того или иного места, рассказать, где отдохнуть и в какое кафе сходить. А освоить эти знания студентам Университета третьего возраста помогут студенты Псковского госуниверситета. Очередная встреча молодых волонтеров со старшими коллегами прошла в День студента, 25 января.

— У нас уже было заседание, посвященное знакомству со студентами ПсковГУ, которые тоже будут участвовать и уже участвуют в подготовке Ганзейских дней. Всех нас объединяет Ганза, — открыла мероприятие декан факультета иностранных языков Университета третьего возраста Маргарита Ткаченко.

Участники встречи обсудили проведение практикумов по иностранным языкам, они начнутся в феврале. Практиковаться в знаниях по английскому, немецкому и эстонскому языкам слушателям университета третьего возраста помогут не только их преподаватели и студенты, но и носители языка — друзья и родственники из других стран, которые временно находятся в Пскове.

С практикой студентам-пенсионерам помогут преподаватели и носители языка.
Фото Андрея Степанова.
— В нашем возрасте к обучению подходишь с другим чувством. В студенческие годы всегда куда-то торопился, было много дел. Сейчас же можно изучать то, что ты хочешь, — отметила менеджер регионального отделения Союза пенсионеров России Надежда Доронина. — Для чего нам иностранный язык? Чтобы завершить то, что не получил в школе. Также знание языка решает много личных, бытовых проблем. Кто-то часто в Прибалтику ездит, а у кого-то за границей родственники: дети, внуки. А Ганза — это тоже мотивация для изучения иностранных языков. Каждый из слушателей университета определяет свои возможности и соответственно им будет участвовать в Ганзейских днях в качестве волонтера.

Отметим, что по проекту «Псковская Ганза 39 — площадка для европейского партнерства» обучают волонтеров пенсионного и предпенсионного возраста для Ганзейских дней Нового времени базовым диалогам на английском, немецком и эстонском зыках. Цель проекта — вовлечение в активный образ жизни пожилых людей, а также популяризация Ганзейского движения. 

КСТАТИ

Псковский городской молодежный центр подготовил два потока волонтеров для помощи в проведении Ганзейских дней. Первый поток закончил обучение в октябре, а второй — в декабре прошлого года. Третий и заключительный набор в Школу волонтера состоялся в начале этого года. Свыше 70 человек захотело пройти обучение в последней Школе волонтера Молодой Ганзы, что значительно превышает предыдущие наборы. Программа Школы включает в себя четыре еженедельных занятия и итоговое тестирование. В частности, учащиеся узнают об истории Ганзейского союза, Пскова и Ганзы, о Ганзейском союзе Нового времени, научатся базовым диалогам на английском и немецком языках для общения с иностранными делегатами. 

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