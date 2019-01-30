Ганза объединяет

Подготовка волонтеров старшего поколения идет уже не первый год: в программе задействовано три языка — английский, немецкий и эстонский. Базовые знания этих языков позволят волонтерам элегантного возраста общаться с гостями фестиваля: знакомить их с городом, объяснять, как добраться до того или иного места, рассказать, где отдохнуть и в какое кафе сходить. А освоить эти знания студентам Университета третьего возраста помогут студенты Псковского госуниверситета. Очередная встреча молодых волонтеров со старшими коллегами прошла в День студента, 25 января.
— У нас уже было заседание, посвященное знакомству со студентами ПсковГУ, которые тоже будут участвовать и уже участвуют в подготовке Ганзейских дней. Всех нас объединяет Ганза, — открыла мероприятие декан факультета иностранных языков Университета третьего возраста Маргарита Ткаченко.
Участники встречи обсудили проведение практикумов по иностранным языкам, они начнутся в феврале. Практиковаться в знаниях по английскому, немецкому и эстонскому языкам слушателям университета третьего возраста помогут не только их преподаватели и студенты, но и носители языка — друзья и родственники из других стран, которые временно находятся в Пскове.
— В нашем возрасте к обучению подходишь с другим чувством. В студенческие годы всегда куда-то торопился, было много дел. Сейчас же можно изучать то, что ты хочешь, — отметила менеджер регионального отделения Союза пенсионеров России Надежда Доронина. — Для чего нам иностранный язык? Чтобы завершить то, что не получил в школе. Также знание языка решает много личных, бытовых проблем. Кто-то часто в Прибалтику ездит, а у кого-то за границей родственники: дети, внуки. А Ганза — это тоже мотивация для изучения иностранных языков. Каждый из слушателей университета определяет свои возможности и соответственно им будет участвовать в Ганзейских днях в качестве волонтера.
Отметим, что по проекту «Псковская Ганза 39 — площадка для европейского партнерства» обучают волонтеров пенсионного и предпенсионного возраста для Ганзейских дней Нового времени базовым диалогам на английском, немецком и эстонском зыках. Цель проекта — вовлечение в активный образ жизни пожилых людей, а также популяризация Ганзейского движения.
КСТАТИ
Псковский городской молодежный центр подготовил два потока волонтеров для помощи в проведении Ганзейских дней. Первый поток закончил обучение в октябре, а второй — в декабре прошлого года. Третий и заключительный набор в Школу волонтера состоялся в начале этого года. Свыше 70 человек захотело пройти обучение в последней Школе волонтера Молодой Ганзы, что значительно превышает предыдущие наборы. Программа Школы включает в себя четыре еженедельных занятия и итоговое тестирование. В частности, учащиеся узнают об истории Ганзейского союза, Пскова и Ганзы, о Ганзейском союзе Нового времени, научатся базовым диалогам на английском и немецком языках для общения с иностранными делегатами.