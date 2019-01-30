Ганза объединяет

Подготовка волонтеров старшего поколения идет уже не первый год: в программе задействовано три языка — английский, немецкий и эстонский. Базовые знания этих языков позволят волонтерам элегантного возраста общаться с гостями фестиваля: знакомить их с городом, объяснять, как добраться до того или иного места, рассказать, где отдохнуть и в какое кафе сходить. А освоить эти знания студентам Университета третьего возраста помогут студенты Псковского госуниверситета. Очередная встреча молодых волонтеров со старшими коллегами прошла в День студента, 25 января.

— У нас уже было заседание, посвященное знакомству со студентами ПсковГУ, которые тоже будут участвовать и уже участвуют в подготовке Ганзейских дней. Всех нас объединяет Ганза, — открыла мероприятие декан факультета иностранных языков Университета третьего возраста Маргарита Ткаченко.

Участники встречи обсудили проведение практикумов по иностранным языкам, они начнутся в феврале. Практиковаться в знаниях по английскому, немецкому и эстонскому языкам слушателям университета третьего возраста помогут не только их преподаватели и студенты, но и носители языка — друзья и родственники из других стран, которые временно находятся в Пскове.