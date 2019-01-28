Чудеса Пушкинского фестиваля

Проведение 26-ого Пушкинского театрального фестиваля в этом году до недавнего времени находилось под большим вопросом. Никто толком по этому поводу ничего сказать не мог. Отмашку дали чуть ли не в последний момент. Сформировать программу за три месяца вместо обычных десяти организаторам стоило немалых усилий. Худруководитель Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина Дмитрий Месхиев в успех предприятия не верил.

За ваш счет

- Мы до последнего не знали, состоится он или нет, - признался Дмитрий Месхиев, – и вынуждены были формировать программу с колес. То, что мы ее такой сделали – чудо. Имея достаточно скудные средства - из кожи вон лезли, умоляли и договорились с некоторыми театрами и регионами, чтобы они сами оплатили приезды своих спектаклей. Это не очень хорошее реноме для фестиваля.

Программа получилась хоть и скромнее, чем в предыдущие годы, но ничуть не хуже.

Бюджет фестиваля – 4 миллиона 200 тысяч рублей. Организаторы уверяют, что это совсем небольшая сумма. Сравнивают ее с 2 миллионами рублей, которые выделили власти Сахалина для того, чтобы их театр смог приехать в Псков. За свой счет приедет и Театр юного зрителя из Казани, чьим «Выстрелом» откроется фестиваль. Приезд румынского театра станет возможным благодаря поддержке фондов.

- В рамках наших возможностей попытались максимально расширить географию театров, - пояснил Дмитрий Месхиев. - Будут гости с Сахалина, из Румынии, Нижнего Новгорода, Красноярска. Мы постарались охватить всю территорию нашей страны и даже залезли за границу.

Гости из заграницы везут «Женитьбу» Петра Шерешевского, того самого, который поставил в Пскове «Ревизора». По итогам двух спектаклей у зрителей будет возможность задать вопросы режиссеру на творческой встрече.

- Мы старались привезти разных театров для разной публики, - отметил худрук. – Анонсы и истории всех спектаклей есть на сайте театра. Хорошо бы было, чтобы зритель ознакомился с ними, чтобы понимать, на что он идет. Будет много классических постановок, но мы везем немножко и не простых спектаклей.

На вопрос стоит ли псковичам ждать приезда именитых звезд, организаторы ответили, что на них средств не хватило.

- Хотя смотря кого считать звездами, - отметил арт-директор Пушкинского театрального фестиваля Андрей Пронин. - Если Юрия Ицкова, народного артиста России, считать звездой, то, наверное, да. Будет Илья Носков, которого прославила роль Фандорина в телесериале «Азазель», исполнитель главной роли в фильме Алексея Учителя «Восьмерка» Алексей Манцыгин.

- Не звезды, но звездочки будут, - добавил Дмитрий Месхиев. – Но это артисты, которые принимают участие в спектаклях. Отдельно приглашенных звезд, которые будут гулять по городу Пскову, в этом году не будет.