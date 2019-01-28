Чудеса Пушкинского фестиваля

Проведение 26-ого Пушкинского театрального фестиваля в этом году до недавнего времени находилось под большим вопросом. Никто толком по этому поводу ничего сказать не мог. Отмашку дали чуть ли не в последний момент. Сформировать программу за три месяца вместо обычных десяти организаторам стоило немалых усилий. Худруководитель Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина Дмитрий Месхиев в успех предприятия не верил.
- Мы до последнего не знали, состоится он или нет, - признался Дмитрий Месхиев, – и вынуждены были формировать программу с колес. То, что мы ее такой сделали – чудо. Имея достаточно скудные средства - из кожи вон лезли, умоляли и договорились с некоторыми театрами и регионами, чтобы они сами оплатили приезды своих спектаклей. Это не очень хорошее реноме для фестиваля.
Программа получилась хоть и скромнее, чем в предыдущие годы, но ничуть не хуже.
Бюджет фестиваля – 4 миллиона 200 тысяч рублей. Организаторы уверяют, что это совсем небольшая сумма. Сравнивают ее с 2 миллионами рублей, которые выделили власти Сахалина для того, чтобы их театр смог приехать в Псков. За свой счет приедет и Театр юного зрителя из Казани, чьим «Выстрелом» откроется фестиваль. Приезд румынского театра станет возможным благодаря поддержке фондов.
- В рамках наших возможностей попытались максимально расширить географию театров, - пояснил Дмитрий Месхиев. - Будут гости с Сахалина, из Румынии, Нижнего Новгорода, Красноярска. Мы постарались охватить всю территорию нашей страны и даже залезли за границу.
Гости из заграницы везут «Женитьбу» Петра Шерешевского, того самого, который поставил в Пскове «Ревизора». По итогам двух спектаклей у зрителей будет возможность задать вопросы режиссеру на творческой встрече.
- Мы старались привезти разных театров для разной публики, - отметил худрук. – Анонсы и истории всех спектаклей есть на сайте театра. Хорошо бы было, чтобы зритель ознакомился с ними, чтобы понимать, на что он идет. Будет много классических постановок, но мы везем немножко и не простых спектаклей.
На вопрос стоит ли псковичам ждать приезда именитых звезд, организаторы ответили, что на них средств не хватило.
- Хотя смотря кого считать звездами, - отметил арт-директор Пушкинского театрального фестиваля Андрей Пронин. - Если Юрия Ицкова, народного артиста России, считать звездой, то, наверное, да. Будет Илья Носков, которого прославила роль Фандорина в телесериале «Азазель», исполнитель главной роли в фильме Алексея Учителя «Восьмерка» Алексей Манцыгин.
- Не звезды, но звездочки будут, - добавил Дмитрий Месхиев. – Но это артисты, которые принимают участие в спектаклях. Отдельно приглашенных звезд, которые будут гулять по городу Пскову, в этом году не будет.
КСТАТИ
Полную программу XXVI Пушкинского театрального фестиваля, который пройдет с 8 по 16 февраля в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина смотрите здесь.
В этом году фестивальная программа состоит из трех подпрограмм. Первая – пушкинская, она составлена по произведениям самого поэта - «Выстрел», «Пушкин. Из повестей Белкина», «Пушкин. Борис Годунов», «Смотритель».
Вторая подпрограмма – русская классика на современной сцене. Сюда можно отнести постановку «Мещане» Горького. На этот спектакль можно идти без страха, уверяют организаторы, там не будет ничего, кроме прекрасной актерской игры и погружения режиссера в пьесу. «Женитьба» Шерешевского – более смелый спектакль, «Морфий» - учебник игрового театра, попытка молодых артистов по-разному примерить на себя булгаковские ситуации. «Собачье сердце» - и вовсе спектакль-эксперимент, спектакль-скандал, история для любителей разгадывать загадки.
В рамках третьей подпрограммы организаторы мечтали привести спектакль «Зулейха открывает глаза» по роману Гузели Яхиной из Уфы, но не сложилось. В итоге остановились на «Видимой стороне жизни» Бориса Павловича, «Свидетельскиих показаниях» «Театра на крыше» из Красноярска и «Подлинной истории фрекен Хильдур Бок, ровесницы века», постановке - победительницы четырех международных фестивалей.
К сожалению, удалось привезти не все, что хотелось. В одних случаях сделать это не позволили параметры сцены, в других – неподъемный для псковского театра бюджет.
- Руководитель Магнитогорского театра за свои деньги хотел привезти «Капитанскую дочку», - рассказал Андрей Пронин. - Но где ее играть? Не всякий спектакль может быть показан у нас. Хотели привеЗти «Руслана и Людмилу» из Улан-Удэ, но посчитали бюджет – чуть больше, чем бюджет фестиваля в целом.
Примерно такая же история вышла с «Пиковой дамой» из Хорватии – театр попросил за постановку 10 000 евро гонорара.
- А плохие спектакли мы не везем, - подчеркнул Андрей Пронин. - Сватали нам один спектакль очень активно, но я понимаю, что он вызовет скандал в Пскове. Был бы он хороший, куда бы ни шло, но он очень плохой, поэтому не надо.
- Плохой спектакль и скандальный – это перебор совсем уж, - подтвердил Дмитрий Месхиев.
Псковский театр порадует зрителей сразу двумя спектаклями – «Ревизор» и «Гробница малыша Тутанхомона». Последний появился благодаря работе прошлогодней лаборатории Лоевского.
- Это даже не столько премьера, сколько предпремьера, - пояснил худрук театра. - Уникальная возможность для зрителя увидеть то, что видят на сцене на закрытых показах. Мы специально делали его к фестивалю. И будем стараться, если, конечно, будем заниматься псковским театром дальше, делать премьеру к каждому фестивалю.
«Ревизора» покажут в день закрытия. Билеты на него будут одними из самых дешевых.
- Мы пока не определились с ценой, но точно не дороже 200 рублей, - отметил Дмитрий Месхиев. – Делаем мы это для того, чтобы на спектакль мог попасть любой желающий. Это подарок театра псковскому зрителю.
Будет ли фестиваль проходить в следующем году пока неясно. До сих пор неизвестна судьба «Заповедника», «Крещендо» и «Другого искусства».
- Я думаю, что Довлатовский фестиваль умер, - заметил Дмитрий Месхиев. – Очень жалко, он только набрал силу. Можно будет его потом возродить, конечно, но это сложнее и дороже. Я не знаю, будет ли в этом году фестиваль «Другое искусство». Во всяком случае, про это мне никто ничего не сказал, а я являюсь его создателем. Надежды я не теряю, но если мне в апреле скажут, что я в мае должен его сделать, делать его я не стану, потому что больше не хочу, чтоб получилось как с Пушкинским театральным фестивалем. Подготовить «Другое искусство», в котором участие принимают люди с ограниченными возможностями, еще сложнее.