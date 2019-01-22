От легенды до премьеры

Спектакль на румынском, допрос свидетелей падения человека из окна, передача ролей по эстафете, выставки, лекции, творческие встречи — изучаем программу 26-го Пушкинского театрального фестиваля, который пройдет с 8 по 16 февраля. Полную программу фестиваля смотрите здесь.

«Выстрел» (Театр юного зрителя, Казань)

Достойный пример литературного театра. Начинаясь как читка по ролям, спектакль все глубже затягивает актеров в предлагаемые обстоятельства пушкинской повести, отстраненность сменяется страстью, чопорная декламация оборачивается азартной театральной игрой. Снова разыгрывается описанная Пушкиным история дуэли, невольно рифмующаяся с роковой дуэлью самого поэта. Жанр спектакля обозначен как «беседа о русской культуре». Недаром актеры одеваются и гримируются прямо перед зрителем под аудиозапись лекции Юрия Лотмана.

«Видимая сторона жизни» (Киров — Санкт-Петербург)

Проект режиссера Бориса Павловича и актрисы Яны Савицкой — спектакль по текстам одной из ярчайших поэтесс конца ХХ столетия Елены Шварц. Собрав его из обрывков дневниковых записей Шварц, создатели задались целью приоткрыть завесу над метафизикой творчества. Серые будни, жизнь на грани истерики и безумия, мелкие удачи и большие неурядицы — и мир, большой и прекрасный, предстает с невидимой стороны. Той, которая открывается только прозорливому взгляду поэта.

«Морфий» («Этюд-Театр», Санкт-Петербург)

Два года назад на фестивале с огромным успехом прошел моноспектакль «Записки юного врача» по автобиографическим рассказам Михаила Булгакова о юношеской медицинской практике. «Морфий», страшная история про то, как личность молодого доктора рушится под тяжестью наркотической зависимости, говорят, тоже написан Булгаковым на основе личного опыта. Молодой петербургский режиссер Андрей Гончаров поставил на основе булгаковского рассказа спектакль, который можно назвать настоящим учебником игрового театра. Еще один спектакль по Булгакову — «Собачье сердце» — дважды даст в дни фестиваля Сахалинский международный театральный центр имени А. П. Чехова.

«Свидетельские показания» («Театр на крыше», Красноярск)

Спектакль по новой пьесе романиста, поэта, журналиста, неоднократного номинанта и лауреата крупнейших российских литературных премий Дмитрия Данилова. Поставил его один из самых заметных российских режиссеров нового поколения — Семён Александровский. «Театр на крыше» работает преимущественно с современной драматургией и нетривиальной театральной формой. Человек вышел из дома. Из окна. Насмерть. Что или кто были тому причиной? Кем был сам пострадавший? Долгая череда допросов свидетелей, чьи показания удивительным образом разнятся. В чем смысл этой загадки и есть ли у нее решение, детектив это, метафизическая притча, социальная драма или драма абсурда — каждому решать самостоятельно.

«Женитьба» (Театр Nottara, Бухарест, Румыния)

Режиссер спектакля Пётр Шерешевский хорошо знаком псковским зрителям по созданному им на сцене Псковской драмы «Ревизору». Румынская «Женитьба» была создана сразу по окончании работы в Пскове. Эта история про то, что в сегодняшнем мире один человек так отделен от другого, что уже не хочет никакого контакта. Не способен открыться. Болезнь сегодняшнего мира — социофобия.

Все роли в спектакле исполняют женщины. Кроме одной — в ней занят Рареш Андрич, которого любители кино могли видеть в фильме знаменитого Кристиана Мунджу «Бакалавриат». Спектакль идет на румынском языке с русскими субтитрами

«Пушкин. Борис Годунов (Спектакль, который никогда не будет поставлен)» («Наш театр», Санкт-Петербург)

«Борис Годунов» — одна из самых загадочных пьес в истории русского театра. Великая, но, по общему мнению, не сценичная. В массовом сознании опера Мусоргского вытеснила текст Пушкина. «Наш театр» предпринимает дерзкую попытку вернуть величайшую пьесу русского классического репертуара любителям театра и поэзии. Спектакль предельно бережный по отношению к тексту Пушкина и одновременно неожиданный: роли Годунова и Самозванца не закреплены за конкретными актерами, они передаются от одного артиста другому, словно в эстафете. Как и образ Сочинителя — самого Александра Сергеевича.

«Гробница малыша Тутанхамона» (Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина, Псков)

Спектакль по произведению молодого американского драматурга Оливии Дюфо впервые сыграют на псковской сцене, и это будет сценическая премьера пьесы не только в России, но и в Европе. В последние годы Псковская драма редко обращалась к современной зарубежной пьесе. Новый камерный спектакль ликвидирует этот пробел. Еще один спектакль местной труппы в программе фестиваля — «Ревизор», премьера текущего сезона.

«Из повестей Белкина» (Музейно-театральный проект Государственного музея А. С. Пушкина, Москва)