10 фактов о Медовом фестивале

18 августа в Детском парке Пскова уже в 8-й раз пройдет Медовый фестиваль. Сладкий праздник традиционно собирает производителей и любителей меда. Как всегда, помимо традиционной медовой ярмарки, на которой представят свою продукцию псковские пасечники, гостей фестиваля ждут развлекательные площадки, конкурсы, подарки и выступления артистов. «Псковская правда» собрала интересные факты о фестивале.

ФАКТ ПЕРВЫЙ

На Медовом фестивале будут представлены разные виды меда, например, мед на основе одуванчика или борщевика. Покупатели найдут мед и продукцию пчеловодства на любой вкус. Пчеловоды привезут на фестиваль разные виды меда: на основе одуванчика, малины, вербы, ивы, багульника, борщевика, донника, фацелии. Также на ярмарке можно приобрести прополис, природный антисептик и пергу, переработанную пчелами цветочную пыльцу – продукт, полезный для здоровья и укрепления иммунитета.

ФАКТ ВТОРОЙ

На Медовом фестивале будет представлена исключительно местная продукция от более 40 пчеловодческих хозяйств Псковской области. Поддержка местных производителей продукции пчеловодства и продвижение бренда «Псковский мед» это и есть главная цель фестиваля! К тому же, как утверждают сами пчеловоды, чем севернее мед, тем он вкуснее, потому что он из дикого разнотравья, с оригинальным терпким вкусом.

ФАКТ ТРЕТИЙ

На фестивале выберут самый вкусный мед. Гости фестиваля традиционно будут пробовать продукцию пчеловодов и с помощью голосования выбирать самый вкусный мед. В этом году почетного звания будет удостоена продукция трех пчеловодов.

ФАКТ ЧЕТВЕРТЫЙ

Баночку свежесобранного меда может выиграть каждый желающий. Более 40 литров меда участники фестиваля передали в призовой фонд мероприятия. Часть этого меда пойдет на изготовление медовика, а часть – на призы гостям фестиваля.

ФАКТ ПЯТЫЙ

На память о Медовом фестивале можно приобрести «медовые» сувениры. На территории фестиваля откроется летняя ярмарка подарков ручной работы «ART-ель». Посетители ярмарки смогут выбрать и купить изделия из ткани, глины, кожи, украшения из бусин и бисера, тематические «медовые».

КСТАТИ Фестиваль проводит Медиахолдинг Псковской области при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре. Цель мероприятия – поддержка местных производителей продукции пчеловодства и продвижение бренда «Псковский мед».

ФАКТ ШЕСТОЙ

Псковичей угостят блюдами кухни приболотных деревень. Специально для гурманов на площадке будут представлены лакомства от жительниц приболотных деревень. Традиционная местная выпечка, натуральные компоты и чаи и другие угощения от деревенских хозяек - в рамках Медового фестиваля их смогут попробовать и приобрести все желающие. Также гости фестиваля смогут попробовать блюда средневековой кухни: травяной «взвар от воеводы Шуйского», «земляное яблоко на огненном масле», «сочные куски мяса поросенка на вертеле с лучком и соусом», «овощи, подожженные на порохе», и утолить жажду традиционным русским сбитнем.

ФАКТ СЕДЬМОЙ

Маленьких участников фестиваля ждет «Пчелкин улей». Детей на Медовом фестивале ждет целый игровой городок «Пчелкин улей». Также на площадке будут работать аниматоры, которые предложат малышам участие в веселых играх.

ФАКТ ВОСЬМОЙ

Никто не уйдет без фото с огромной пчелой. На фестивале каждый может сделать себе веселый грим пчелки. А также сфотографироваться с ростовыми куклами – пчелами и медведем.

ФАКТ ДЕВЯТЫЙ

Гвоздем программы станет огромный 200-килограммовый медовик. Огромный торт испекут специально для участников и гостей фестиваля. Каждый сможет попробовать кусочек этого лакомства. Вырученные от продажи торта средства будут направлены на благотворительность. Напомним, что в прошлом году для приготовления торта понадобилось порядка 40 литров молока, 40 литров сливок, 150 граммов ванилина, 1000 яиц, 35 килограммов сахара, 19 килограммов сливочного масла, 10 килограммов меда и 31,5 килограмма муки. На украшение – пчел и цветы – примерно 40 килограммов сахарной мастики.

ФАКТ ДЕСЯТЫЙ

Гости Медового фестиваля смогут помочь обрести слух маленькому псковичу. Средства, которые будут собраны на Медовом фестивале, пойдут на операцию для маленького псковича Артёма Смирнова. У мальчика атрезия наружного слухового прохода слева (левое ухо), другими словами, у него отсутствует слуховой проход, то есть между деформированным наружным ушком и улиткой - костная стенка. Кроме этого, у ребенка имеются проблемы со зрением. На операцию и реабилитацию Артёма Смирнова необходима неподъемная для его семьи сумма – более 5 млн 264 тыс. 968 рублей. «Многие не верят, что их небольшое пожертвование сможет изменить ситуацию, но это не так!» - подчеркивают организаторы фестиваля.