Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Культура / Фестиваль

10 фактов о Медовом фестивале

Одуванчиковый мед, приболотная кухня, пчелкин улей и огромный медовик — что еще ждет гостей Медового фестиваля?

Текст:
Светлана Синцова
17 августа 2018 года, 10:35
Фото: Андрей Степанов
0

18 августа в Детском парке Пскова уже в 8-й раз пройдет Медовый фестиваль. Сладкий праздник традиционно собирает производителей и любителей меда. Как всегда, помимо традиционной медовой ярмарки, на которой представят свою продукцию псковские пасечники, гостей фестиваля ждут развлекательные площадки, конкурсы, подарки и выступления артистов. «Псковская правда» собрала интересные факты о фестивале.

ФАКТ ПЕРВЫЙ

На Медовом фестивале будут представлены разные виды меда, например, мед на основе одуванчика или борщевика.

Покупатели найдут мед и продукцию пчеловодства на любой вкус. Пчеловоды привезут на фестиваль разные виды меда: на основе одуванчика, малины, вербы, ивы, багульника, борщевика, донника, фацелии. Также на ярмарке можно приобрести прополис, природный антисептик и пергу, переработанную пчелами цветочную пыльцу – продукт, полезный для здоровья и укрепления иммунитета.

ФАКТ ВТОРОЙ

На Медовом фестивале будет представлена исключительно местная продукция от более 40 пчеловодческих хозяйств Псковской области.

Поддержка местных производителей продукции пчеловодства и продвижение бренда «Псковский мед» это и есть главная цель фестиваля! К тому же, как утверждают сами пчеловоды, чем севернее мед, тем он вкуснее, потому что он из дикого разнотравья, с оригинальным терпким вкусом.

ФАКТ ТРЕТИЙ

На фестивале выберут самый вкусный мед.

Гости фестиваля традиционно будут пробовать продукцию пчеловодов и с помощью голосования выбирать самый вкусный мед. В этом году почетного звания будет удостоена продукция трех пчеловодов.

ФАКТ ЧЕТВЕРТЫЙ

Баночку свежесобранного меда может выиграть каждый желающий.

Более 40 литров меда участники фестиваля передали в призовой фонд мероприятия. Часть этого меда пойдет на изготовление медовика, а часть – на призы гостям фестиваля.

ФАКТ ПЯТЫЙ

На память о Медовом фестивале можно приобрести «медовые» сувениры.

На территории фестиваля откроется летняя ярмарка подарков ручной работы «ART-ель». Посетители ярмарки смогут выбрать и купить изделия из ткани, глины, кожи, украшения из бусин и бисера, тематические «медовые». 

Гостей фестиваля ждут самые разные виды меда.
Фото Андрея Степанова
КСТАТИ

Фестиваль проводит Медиахолдинг Псковской области при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре. Цель мероприятия – поддержка местных производителей продукции пчеловодства и продвижение бренда «Псковский мед».

ФАКТ ШЕСТОЙ

Псковичей угостят блюдами кухни приболотных деревень.

Специально для гурманов на площадке будут представлены лакомства от жительниц приболотных деревень. Традиционная местная выпечка, натуральные компоты и чаи и другие угощения от деревенских хозяек - в рамках Медового фестиваля их смогут попробовать и приобрести все желающие. Также гости фестиваля смогут попробовать блюда средневековой кухни: травяной «взвар от воеводы Шуйского», «земляное яблоко на огненном масле», «сочные куски мяса поросенка на вертеле с лучком и соусом», «овощи, подожженные на порохе», и утолить жажду традиционным русским сбитнем.

ФАКТ СЕДЬМОЙ

Маленьких участников фестиваля ждет «Пчелкин улей».

Детей на Медовом фестивале ждет целый игровой городок «Пчелкин улей». Также на площадке будут работать аниматоры, которые предложат малышам участие в веселых играх.

ФАКТ ВОСЬМОЙ

Никто не уйдет без фото с огромной пчелой.

На фестивале каждый может сделать себе веселый грим пчелки. А также сфотографироваться с ростовыми куклами – пчелами и медведем.

ФАКТ ДЕВЯТЫЙ

Гвоздем программы станет огромный 200-килограммовый медовик.

Огромный торт испекут специально для участников и гостей фестиваля. Каждый сможет попробовать кусочек этого лакомства. Вырученные от продажи торта средства будут направлены на благотворительность.

Напомним, что в прошлом году для приготовления торта понадобилось порядка 40 литров молока, 40 литров сливок, 150 граммов ванилина, 1000 яиц, 35 килограммов сахара, 19 килограммов сливочного масла, 10 килограммов меда и 31,5 килограмма муки. На украшение – пчел и цветы – примерно 40 килограммов сахарной мастики.

ФАКТ ДЕСЯТЫЙ

Гости Медового фестиваля смогут помочь обрести слух маленькому псковичу.

Средства, которые будут собраны на Медовом фестивале, пойдут на операцию для маленького псковича Артёма Смирнова. У мальчика атрезия наружного слухового прохода слева (левое ухо), другими словами, у него отсутствует слуховой проход, то есть между деформированным наружным ушком и улиткой - костная стенка. Кроме этого, у ребенка имеются проблемы со зрением. На операцию и реабилитацию Артёма Смирнова необходима неподъемная для его семьи сумма – более 5 млн 264 тыс.  968 рублей. «Многие не верят, что их небольшое пожертвование сможет изменить ситуацию, но это не так!» - подчеркивают организаторы фестиваля.

КСТАТИ

Псковский медовый праздник известен далеко за пределами региона. В 2013 году он стал лауреатом II степени Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Гастрономический туризм» и победителем Всероссийского конкурса событийного туризма «Russian open Event Expo» в номинации «Экологический туризм».

Кликните на картинку, чтобы увеличить.
Инфографика Алексея Кедрова.
  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

Культура / Наследие
21 августа 15:03

Кладбище под асфальтом

Чем удивил археологов сезон-2018

Культура / Фестиваль
21 августа 12:04

Сладкий праздник

Псковичей в очередной раз накормили огромным медовиком

Культура / Театр
16 августа 09:34

Две премьеры

Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина откроет новый сезон 6 сентября
  • Михаил Ведерников: Псковская область всегда была и остается надежным форпостом Российской Федерации
  • 22 сентября на время проведения сельхозярмарки центр Пскова будет перекрыт
  • Градоначальники Пскова: Мы должны быть достойны великой славы, которую несёт в себе российский флаг
  • Из-за разгерметизации топливной системы в Пушкиногорском районе сгорела иномарка
  • Множество культурных мероприятий запланировано в Псковской области 22 августа
  • За незаконную продажу алкоголя псковскому предпринимателю выписали штраф в 50 тысяч рублей
  • «Титан-Полимер» планирует запустить в Псковской области производство стретч-плёнок
  • После гибели ребенка в Псковском районе проверят канализационные колодцы
  • Александр Котов: В самые важные и трогательные моменты флаг родной страны всегда с нами

    • 21 августа

  • Очевидцы: в псковском «Акваполисе» из-за дождя пробило потолок
  • В Пскове утвердили эскиз ганзейского знака – Ганзейской ладьи
  • Михаил Ведерников: Олимпийских игр на Ганзе в Пскове не будет
  • Ольга Торбич: Мы хотим быть единым окном для бизнеса
  • Эльмира Ахмеева: Инвесторы хотят видеть стабильные правила ведения бизнеса в регионе
  • Хочу поблагодарить сотрудников аптеки на Октябрьском проспекте – Нина Ильина
  • Более 100 поправок к проекту о пенсионных изменениях поступило в Государственную думу
  • Нина Карпова: Желаю всему персоналу Псковской городской больницы здоровья. Так держать!
  • Дмитрий Макеев: За рубежом не знают наши товары, поэтому мы создали бренд Made in Russia
  • В Пскове открылась выездная сессия Петербургского международного экономического форума
  • К очередным этапам капитального ремонта готовится здание псковского ЗАГСа
  • Сократить стаж, который дает право на досрочную пенсию, предложила «Единая Россия»
  • «Единая Россия» предлагает отменить пенсионные льготы для депутатов
  • В Пскове и Великих Луках росгвардейцы задержали нарушителей закона и передали их полиции
  • Андрей Турчак: Позиция единороссов заключается в сохранении пенсионного обеспечения
  • Установлены личности островичей, отобравших у школьника телефон с наушниками
  • 25 августа в центре Острова впервые пройдут соревнования по автомногоборью5
  • После встречи Михаила Ведерникова с Владимиром Путиным Псковская область получит дополнительную помощь
  • В ЕР предложили ввести дополнительный отпуск для лиц предпенсионного возраста

    • 20 августа

  • Грозы и сильный ветер возможны завтра на территории Псковской области
  • 80 кубометров рыболовных сетей достанут из водоёмов Псковской области в этом году

    • Новости

    Общество / Здоровье
    Светлана Синцова 22 августа 10:27

    Острая боль

    Как попасть к детскому стоматологу

    Культура
    15 августа 09:26

    Балетное зазеркалье

    В Палкино появился настоящий балетный класс для детей и взрослых

    Культура / Литература
    14 августа 17:44

    Список на лето

    Мобильные технологии сделают книжные новинки доступнее для псковичей