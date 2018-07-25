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Культура / Фестиваль

Жёстко и без каскадёров

Грохот артиллерии, звон рыцарских доспехов и фолк-музыка над Городищенским озером — живой «Железный град»

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Валерия Андреева
25 июля 2018 года, 10:45
Фото: Слава Мельник
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В музее-заповеднике «Изборск» с 4 по 5 августа пройдет фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град». Фестиваль воссоздает эпизоды военной и мирной жизни XIII-XVII веков Руси и Европы, дает возможность окунуться в эпоху Средневековья, знакомит с культурой, традициями, обычаями, жизнью и ратными подвигами средневековых воинов.

— Для музея-заповедника это одно из главных мероприятий лета, — рассказала «Псковской правде» директор государственного музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская. — Оно внесено во все афиши, это действительно большой и красивый исторический праздник, это живая история.

По словам зампредседателя Государственного комитета Псковской области по культуре Владимира Куприна, успех фестиваля «Железный град» — это красота удивительного исторического природного ландшафта. Зрители, сидя на склоне над Городищенским озером, увидят воочию живую историю в точности, как это было несколько веков назад.

— У нас получилось создать полноценный фестиваль живой истории в таком живописном месте, как Изборск, — отметил Владимир Куприн. — У меня есть мечта, чтобы фестиваль стал международным, и предпосылки к этому могут быть со следующего года, когда в Пскове начнутся Ганзейские дни, приедет много гостей, они узнают о том, что есть такой фестиваль, и, возможно, появятся соответствующие предложения.

Конный турнир — одно из самых зрелищных событий.
Фото Славы Мельника

АРТИЛЛЕРИЯ И РЫЦАРСКИЙ ТУРНИР

Организаторы считают, что праздник будет интересен и пожилым людям, и семьям, и детям школьного возраста, и молодежи. Для зрителя площадки фестиваля будут открыты два дня.

— Самым зрелищным элементом программы в субботу будет реконструкция эпизода сражений XVII века, — рассказал исполнительный директор центра исторических проектов «Доблесть эпох» Олег Лукьянов. — У нас много артиллерии, что является самым интересным элементом реконструкции этого периода. Мы постараемся привлечь как можно больше участников этого направления.

Не менее захватывающе будут выглядеть конные состязания, в которых продемонстрируют приемы с различными видами вооружения в конном строю. Будет работать детская площадка, и для всех желающих, даже для тех, кто не успел попасть на фестиваль, будет бесплатный традиционный концерт «Под стенами Изборской крепости», на котором по многочисленным просьбам зрителей выступит харьковская фолк-группа «Spiritual Seasons».

В воскресенье, 5 августа, состоится настоящий традиционный конный рыцарский турнир, интерес к которому у посетителей, по словам Олега Лукьянова, растет с каждым годом. Прибавляется около 100-150 человек.

— Турнир максимально приближен к реальным правилам XV века, — рассказал реконструктор. — Будут представлены настоящие латы и копья. Столкновения рыцарей, выбивания из седел демонстрируются без каскадерской подготовки и без постановки. Происходит очень жесткое и бескомпромиссное состязание.

В сражениях примут участие военно-исторические клубы из Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Пскова, Тулы и Москвы — порядка 150 участников.


К нам приедет клуб из Петрозаводска, который ранее участие в состязаниях не принимал, также заявилась большая делегация из Белгорода.

12 лет назад, приехав случайно в Изборск, мы увидели, что это идеальное место для проведения такого мероприятия, и сразу предложили провести первый фестиваль «Железный град». Получили поддержку в лице комитета по культуре, губернатора и сделали на территории крепости первый фестиваль. С тех пор он проходит каждый год, без исключений.

Олег Лукьянов, директор центра исторических проектов «Доблесть эпох»

КАК ДОБРАТЬСЯ

Площадка фестиваля разворачивается на равнине у Городищенского озера, сразу за Старым Изборском. Добраться можно как на автомобиле, так и на рейсовых автобусах из Пскова, которые отправляются с автовокзала.

Автомобильная парковка на улице Минской будет абсолютно бесплатной, но движение по самому Изборску в это время будет ограничено.

Пребывание гостей мероприятия должно быть максимально комфортным: приглашено 6 кафе различной направленности, где посетители могут пообедать и поужинать. На территории музея-заповедника будут дежурить скорая помощь и МЧС.

ЦЕНА БИЛЕТА

— Вход на фестиваль будет строго по билетам, — уточнила Наталия Дубровская. — Стоимость билетов мы оставили прежней, она у нас не поднимается уже несколько лет. Взрослый билет — 400 рублей, дети от 7 до 14 лет, а также жители Изборска имеют скидку 50 %, для них стоимость билета составит 200 рублей. Бесплатно, при предъявлении документа, на фестиваль могут попасть: дети до 7 лет, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, участники боевых действий, Герои Советского Союза и России и инвалиды I группы. 

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