Другое искусство показали Пскову

В Пскове состоялся международный фестиваль людей с особенностями развития «Другое искусство». Торжественная церемония открытия состоялась в среду, 16 мая, на большой сцене Псковского театра драмы им. А. С. Пушкина.

Фестиваль проходил в Псковской области в третий раз, и его участники приехали из разных уголков нашего региона, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Карелии, Латвии, Узбекистана и Германии.

«Мы с вами все разные. Каждый по-своему видит и чувствует этот мир, и очень важно, чтобы у каждого из нас была возможность делиться своими чувствами, ощущениями и эмоциями. Еще более важно, что у нас есть возможность для реализации совместных творческих проектов», — сказал врио губернатора Михаил Ведерников, обращаясь к участникам и гостям фестиваля.

Он поблагодарил организаторов мероприятия за проделанную работу, отдельно отметив автора и идейного вдохновителя проекта — кинорежиссера, заслуженного деятеля искусств РФ Дмитрия Месхиева.

Михаил Ведерников также подчеркнул, что областные власти и дальше будут поддерживать фестиваль «Другое искусство» и другие проекты, направленные на реализацию творческих возможностей жителей региона.

«Желаю всем хорошего вечера, замечательного настроения и ярких эмоций», — заключил врио губернатора.

Директор Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области, член Общественной палаты РФ Андрей Царёв, говоря о значимости фестиваля, подчеркнул, что искусство людей с безграничными возможностями делает людей добрее, а благодаря их талантам люди лучше понимают друг друга.

Третий фестиваль «Другое искусство» открылся выступлением московского Центра реализации творческих проектов «Инклюзион» Фонда поддержки слепоглухих «Соединение». Профессиональные актеры и артисты с особыми возможностями показали спектакль по новелле Проспера Мериме «Кармен».

На международном форуме людей с особыми возможностями состоялись творческие мастер-классы (по бисероплетению, росписи по стеклу, музыкальному, театральному, художественному и другим видам искусства), выставки, ярмарки изделий участников фестиваля, инклюзивные игры, театральные и хореографические представления и кинопоказы, а также благотворительный аукцион в поддержку проекта «Сопровождаемое проживание в Пскове».

Завершился фестиваль 18 мая уличным концертом «Воздух-джаз» с участием коллективов «Рур-рок — мы вместе» (Россия, Германия), Beverly Daley (Германия), Ska-Jazz Review (Санкт-Петербург) и «Профессор-Джаз» (Псков). Вход на все мероприятия был бесплатным.