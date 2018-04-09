Петь, плясать и мастерить

Мастер-классы и интерактивные площадки, ремесленные ряды, бесплатные пасхальные угощения и благотворительный аукцион, показательные полеты хищных птиц и выступление собак - только часть большой программы Пасхального фестиваля-ярмарки в Пскове.
Мастер-классы и интерактивные площадки, ремесленные ряды, бесплатные пасхальные угощения и благотворительный аукцион, показательные полеты хищных птиц и выступление собак - только часть большой программы Пасхального фестиваля-ярмарки в Пскове.
Молодежный центр Пскова шесть лет проводил это мероприятие самостоятельно, как же здорово, что в этом году к нам присоединилось так много партнеров. Хочется надеяться, что в следующем году их стает еще больше. Пасха – важный праздник, а мы живет в православном городе со своими традициями, и это замечательно, что находятся люди, готовые эти традиции сохранять и передавать.
Псковичам акция понравилась, и они в ней охотно участвую. На это раз не обошлось без нововведений. К пакетам с продуктами, канцтоварами и хозтоварами добавятся комплекты, собранные специально для бездомных животных. Это может быть корм, средства гигиены и ухода.
Андрей Семёнов, руководитель
Псковского регионального сообщества «Поколение», организатор марафона «Добрый
Псков»
Пасхальный фестиваль-ярмарка пройдет 15 апреля. В этом году в Пскове он проводится уже в седьмой раз. Интерактивные площадки, забавы, мастер-классы, выступление фольклорных коллективов – настоящие народные гуляния.
- Два года фестиваль мы проводили в Детском парке, - сообщил Андрей Таскаев. – Но погода неоднозначна, поэтому стали искать место, где бы можно было спрятаться под крышей. Таким местом стал экспоцентр «Бизнес без границ» на стадионе «Машиностроитель».
С 11 утра начнут работать ремесленные ряды, а в 13 часов состоится официальное открытие фестиваля, которое продолжится благотворительным аукционом. На продажу будут выставлены 12 уникальных куличей от самых известных рестораторов Пскова.
- Приобретая куличи, псковичи порадуют себя и свои семьи, а также сделают доброе дело, так как все средства тут же будут отданы маме Дарьи Ардашевой. 9-летней девочке требуются средства на лечение. Часть заработанных средств отдадут и работающие в этот день на фестивале ремесленники и другие организации, - сказал Андрей Таскаев.
С 14 часов начнется концерт, в котором участвуют три коллектива и около 12 молодых солистов и чтецов.
На фестивале будет работать много интерактивных площадок. Вместе с коллективами «Уграда» и «Скоморошина» гости будут катать яйца, профессор Открывашкин познакомит всех с прикладной химией и физикой, «Былины древнего Пскова» научат стрелять из лука, а еще можно будет посмотреть показательные полеты хищных птиц и выступление собак.
Сразу три площадки на фестивале организует «Корпорация отдыха и развлечений».
На одной площадке пройдет концерт. Вторая будет пасхально-спортивная, потому что молодежь надо как-то задействовать, да и дети любят, когда с ними играют. А вот на пасхально-сказочной площадке будет править сказка. Марья-искусница, Кикимора и Баба-яга расскажут, что такое русская сказка, будут загадывать и разгадывать загадки, придумают с маленькими гостями свою сказку и найдут пасхальное яйцо.
Ксения
Жадан, генеральный директор организации
В этом году мы немного изменили формат пасхального фестиваля, но надеемся, что он придется по душе горожанам. Наша главная задача сделать так, чтобы люди не просто пришли, постояли и ушли. Мы хотим, чтобы они стали активными участниками праздника: танцевали, пели, мастерили, а попутно узнавали что-то о русских традициях, обычаях.
Если вы не сможете побывать на Пасхальном фестивале, но хотите перечислить средства на лечение Дани Ардашевой, то вот реквизиты:
КАРТА СБЕРБАНКА РОССИИ 5336 6900 1986 3713 (карта оформлена на Ардашеву Юлию Николаевну, мама Даши)
ЯНДЕКС ДЕНЬГИ 410016288698358
QIWI КОШЕЛЕК +79646772483
У Даши при рождении была обнаружена патология позвоночника и спинного мозга, очень нужна ваша помощь. Хирургическое вмешательство поможет Даше осуществить главную мечту ее жизни — нормально ходить. Пока, к сожалению, это невозможно. Девочка уже перенесла семь операций, однако все усилия врачей не принесли желаемого результата.