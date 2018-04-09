Петь, плясать и мастерить

Мастер-классы и интерактивные площадки, ремесленные ряды, бесплатные пасхальные угощения и благотворительный аукцион, показательные полеты хищных птиц и выступление собак - только часть большой программы Пасхального фестиваля-ярмарки в Пскове.

Молодежный центр Пскова шесть лет проводил это мероприятие самостоятельно, как же здорово, что в этом году к нам присоединилось так много партнеров. Хочется надеяться, что в следующем году их стает еще больше. Пасха – важный праздник, а мы живет в православном городе со своими традициями, и это замечательно, что находятся люди, готовые эти традиции сохранять и передавать.

Псковичам акция понравилась, и они в ней охотно участвую. На это раз не обошлось без нововведений. К пакетам с продуктами, канцтоварами и хозтоварами добавятся комплекты, собранные специально для бездомных животных. Это может быть корм, средства гигиены и ухода.

Пока акция проходит только в гипермаркете «Империал», но со второй половины апреля собрать «авоську» можно будет и в «Ленте».

Пасхальный фестиваль-ярмарка пройдет 15 апреля. В этом году в Пскове он проводится уже в седьмой раз. Интерактивные площадки, забавы, мастер-классы, выступление фольклорных коллективов – настоящие народные гуляния.

- Два года фестиваль мы проводили в Детском парке, - сообщил Андрей Таскаев. – Но погода неоднозначна, поэтому стали искать место, где бы можно было спрятаться под крышей. Таким местом стал экспоцентр «Бизнес без границ» на стадионе «Машиностроитель».

С 11 утра начнут работать ремесленные ряды, а в 13 часов состоится официальное открытие фестиваля, которое продолжится благотворительным аукционом. На продажу будут выставлены 12 уникальных куличей от самых известных рестораторов Пскова.

- Приобретая куличи, псковичи порадуют себя и свои семьи, а также сделают доброе дело, так как все средства тут же будут отданы маме Дарьи Ардашевой. 9-летней девочке требуются средства на лечение. Часть заработанных средств отдадут и работающие в этот день на фестивале ремесленники и другие организации, - сказал Андрей Таскаев.

С 14 часов начнется концерт, в котором участвуют три коллектива и около 12 молодых солистов и чтецов.

На фестивале будет работать много интерактивных площадок. Вместе с коллективами «Уграда» и «Скоморошина» гости будут катать яйца, профессор Открывашкин познакомит всех с прикладной химией и физикой, «Былины древнего Пскова» научат стрелять из лука, а еще можно будет посмотреть показательные полеты хищных птиц и выступление собак.

Сразу три площадки на фестивале организует «Корпорация отдыха и развлечений».