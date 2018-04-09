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Культура / Фестиваль

Петь, плясать и мастерить

Пасхальный фестиваль пройдет в новом формате

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Ольга Нефёдова
9 апреля 2018 года, 17:37
Фото: Андрей Степанов
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Мастер-классы и интерактивные площадки, ремесленные ряды, бесплатные пасхальные угощения и благотворительный аукцион, показательные полеты хищных птиц и выступление собак - только часть большой программы Пасхального фестиваля-ярмарки в Пскове.

Молодежный центр Пскова шесть лет проводил это мероприятие самостоятельно, как же здорово, что в этом году к нам присоединилось так много партнеров. Хочется надеяться, что в следующем году их стает еще больше. Пасха – важный праздник, а мы живет в православном городе со своими традициями, и это замечательно, что находятся люди, готовые эти традиции сохранять и передавать.

Андрей Таскаев, методист духовно-нравственного направления Псковского городского молодежного центра
Начало фестивалю положила акция «Добрая авоська», которая стартовала в понедельник, 9 апреля. Она проходит уже в третий раз. За предыдущий год (с марта 2017 по февраль 2018) было собрано более 2,5 тонн продукции на общую сумму 254 700 рублей. Продуктовые наборы получили социально ориентированные организаций, как то: Независимый женский центр, Центр социального обеспечения Пскова, детская Деревня - SOS в Пскове.

Псковичам акция понравилась, и они в ней охотно участвую. На это раз не обошлось без нововведений. К пакетам с продуктами, канцтоварами и хозтоварами добавятся комплекты, собранные специально для бездомных животных. Это может быть корм, средства гигиены и ухода.

Андрей Семёнов, руководитель Псковского регионального сообщества «Поколение», организатор марафона «Добрый Псков» 

Пока акция проходит только в гипермаркете «Империал», но со второй половины апреля собрать «авоську» можно будет и в «Ленте».

Пасхальный фестиваль-ярмарка пройдет 15 апреля. В этом году в Пскове он проводится уже в седьмой раз. Интерактивные площадки, забавы, мастер-классы, выступление фольклорных коллективов – настоящие народные гуляния.

- Два года фестиваль мы проводили в Детском парке, - сообщил Андрей Таскаев. – Но погода неоднозначна, поэтому стали искать место, где бы можно было спрятаться под крышей. Таким местом стал экспоцентр «Бизнес без границ» на стадионе «Машиностроитель».

С 11 утра начнут работать ремесленные ряды, а в 13 часов состоится официальное открытие фестиваля, которое продолжится благотворительным аукционом. На продажу будут выставлены 12 уникальных куличей от самых известных рестораторов Пскова.

- Приобретая куличи, псковичи порадуют себя и свои семьи, а также сделают доброе дело, так как все средства тут же будут отданы маме Дарьи Ардашевой. 9-летней девочке требуются средства на лечение. Часть заработанных средств отдадут и работающие в этот день на фестивале ремесленники и другие организации, - сказал Андрей Таскаев.

С 14 часов начнется концерт, в котором участвуют три коллектива и около 12 молодых солистов и чтецов.

На фестивале будет работать много интерактивных площадок. Вместе с коллективами «Уграда» и «Скоморошина» гости будут катать яйца, профессор Открывашкин познакомит всех с прикладной химией и физикой, «Былины древнего Пскова» научат стрелять из лука, а еще можно будет посмотреть показательные полеты хищных птиц и выступление собак.

Сразу три площадки на фестивале организует «Корпорация отдыха и развлечений».

На одной площадке пройдет концерт. Вторая будет пасхально-спортивная, потому что молодежь надо как-то задействовать, да и дети любят, когда с ними играют. А вот на пасхально-сказочной площадке будет править сказка. Марья-искусница, Кикимора и Баба-яга расскажут, что такое русская сказка, будут загадывать и разгадывать загадки, придумают с маленькими гостями свою сказку и найдут пасхальное яйцо.

Ксения Жадан,  генеральный директор организации 

Ну и какое же народное гуляние без сытного стола? Продукты на фестиваль привезут молодые фермеры области. У всех гостей будет возможность отведать сыр, хлеб, конфеты и другие угощения собственного изготовления. Угощать гостей праздника совершенно бесплатно будет и торговая сеть «Пчелка»

В этом году мы немного изменили формат пасхального фестиваля, но надеемся, что он придется по душе горожанам. Наша главная задача сделать так, чтобы люди не просто пришли, постояли и ушли. Мы хотим, чтобы они стали активными участниками праздника: танцевали, пели, мастерили, а попутно узнавали что-то о русских традициях, обычаях.

Марина Кожевникова, начальник отдела рекламных и маркетинговых проектов Северо-Западного Центра социологии и маркетинга
КАК ПОМОЧЬ

Если вы не сможете побывать на Пасхальном фестивале, но хотите перечислить средства на лечение Дани Ардашевой, то вот реквизиты:

КАРТА СБЕРБАНКА РОССИИ 5336 6900 1986 3713 (карта оформлена на Ардашеву Юлию Николаевну, мама Даши)

ЯНДЕКС ДЕНЬГИ 410016288698358

QIWI КОШЕЛЕК +79646772483

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