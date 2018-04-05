Литературный драйв

С помощью Прилепина организаторы фестиваля хотят вырвать флаг «Сергей Довлатов» из рук «либеральной интеллигенции». И просят не путать свой июльский фестиваль с «Заповедником», что проводят в сентябре при поддержке государства.

Сообщение об участии Захара Прилепина в фестивале «Дом Довлатова» появилось на сайте музея, созданного на частные средства в деревне Березино под Пушкинскими Горами в доме, где Сергей Довлатов снимал комнату во время работы экскурсоводом в Пушкинском заповеднике в конце 70-х годов. Фестиваль продлится с 20 по 22 июля. Творческий вечер Захара Прилепина запланирован на 21 июля.

За подтверждением этой информации «Псковская правда» обратилась непосредственно к писателю, отправив письмо по адресу, указанному на его официальном сайте. «Да, Захар дал согласие на приезд и встречу», - последовал ответ от Людмилы Зуевой, помощника Захара Прилепина. Несколько дополнительных вопросов остались без ответа. «Интервью возможно только на самом фестивале, если в программе организаторов будет время на пресс-подход».

«Всегда я рад заметить разность…» писал в этих местах Пушкин об Онегине и себе. Такая же разность, целая пропасть, на первый взгляд лежит между писателями Захаром Прилепиным и Сергеем Довлатовым. Помимо того, что воевал на Кавказе и на Донбассе, Прилепин выпустил книгу «Взвод» о классиках русской литературы под погонами. Ундервуд Сергея Довлатова дал миру «Зону», основанную на опыте прохождения военной службы на режимном объекте – произведение если не антивоенное, то антисистемное точно. По «Зоне», кстати, на фестивале покажут пьесу театра-студии Санкт-Петербургского государственного университета. Того самого вуза, с филфака которого выгнали в армию Сергея Довлатова.