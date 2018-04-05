Литературный драйв

С помощью Прилепина организаторы фестиваля хотят вырвать флаг «Сергей Довлатов» из рук «либеральной интеллигенции». И просят не путать свой июльский фестиваль с «Заповедником», что проводят в сентябре при поддержке государства.
Сообщение об участии Захара Прилепина в фестивале «Дом Довлатова» появилось на сайте музея, созданного на частные средства в деревне Березино под Пушкинскими Горами в доме, где Сергей Довлатов снимал комнату во время работы экскурсоводом в Пушкинском заповеднике в конце 70-х годов. Фестиваль продлится с 20 по 22 июля. Творческий вечер Захара Прилепина запланирован на 21 июля.
За подтверждением этой информации «Псковская правда» обратилась непосредственно к писателю, отправив письмо по адресу, указанному на его официальном сайте. «Да, Захар дал согласие на приезд и встречу», - последовал ответ от Людмилы Зуевой, помощника Захара Прилепина. Несколько дополнительных вопросов остались без ответа. «Интервью возможно только на самом фестивале, если в программе организаторов будет время на пресс-подход».
«Всегда я рад заметить разность…» писал в этих местах Пушкин об Онегине и себе. Такая же разность, целая пропасть, на первый взгляд лежит между писателями Захаром Прилепиным и Сергеем Довлатовым. Помимо того, что воевал на Кавказе и на Донбассе, Прилепин выпустил книгу «Взвод» о классиках русской литературы под погонами. Ундервуд Сергея Довлатова дал миру «Зону», основанную на опыте прохождения военной службы на режимном объекте – произведение если не антивоенное, то антисистемное точно. По «Зоне», кстати, на фестивале покажут пьесу театра-студии Санкт-Петербургского государственного университета. Того самого вуза, с филфака которого выгнали в армию Сергея Довлатова.
Понимал, что приглашение Захара Прилепина вызовет у целого ряда люд массу вопросов. Но дело в том, что мы хотим делать фестиваль Довлатова не каким-то комплементарным фестивалем памяти замечательного и прекрасного писателя. Площадка рассматривается нами как место активной творческой и литературной жизни. Что может быть интереснее стыковки различных точек зрения? Банально, но в спорах рождается истина. Ради существования литературного драйва хотим приглашать людей с различными точками зрения. И знаете, Сергея Довлатова часто использует так называемая либеральная интеллигенция как некий флаг. Мне кажется, это неправильно. Мы бы хотели, чтобы Довлатова любили все.
Валерий Костин, организатор фестиваляЗахар Прилепин получил приглашение на все три дня фестиваля. Пока неизвестно, сколько времени он проведет в Пушкинских Горах и где будет жить.
Валерий Костин организует фестиваль по просьбе мецената Алексея Власова, вкладывающего средства в содержание музея. Костин – петербуржец, и широкой публике хорошо известны песни, написанные им под псевдонимом Панфилов. Его «Зеленоглазое такси» исполняет Михаил Боярский, «Крысолов» - Алла Пугачева, «Суббота есть суббота» - Игорь Скляр, «Оттепель» - Лариса Долина, «Отставной майор» и «Югорская звезда» находились в репертуаре Николая Караченцова. Также он автор слов официального гимна к 300-летию Петербурга.
Одним из отличий «Дома Довлатова» от фестиваля «Заповедник» Валерий Костин называет тот факт, что фестиваль полностью проводится у дома Довлатова и внутри него.
В прошлом году после «Заповедника» Пскову остались граффити на опорах Ольгинского моста.
Фото Андрея Степанова
- Мы считаем, что дом является героем замечательного произведения «Заповедник» и, как правило, в нашем фестивале участвуют другие герои этого самого произведения, многие из них еще живы и помнят Довлатова.
Организатор фестиваля честно признался, что опасается толпы народа, которая может собраться на писателя Прилепина. Проблема в том, что площадь самого дома и небольшая территория рядом с ним не рассчитаны на большое число людей.
«Заповедник» в Пскове собирает толпы - этого-то как раз и боятся устроители «Дома Довлатова».
Фото Андрея Степанова
- Мы рассчитываем на то, что на фестивале царит атмосфера довлатовского духа, - продолжает Валерий Костин перечислять отличия от «официального» фестиваля. - У Довлатова была проблема - напечататься. Мы предоставляем на нашем фестивале площадку в большей степени молодым талантливым писателям, музыкантам, артистам - тем, кто еще не застолбил себе прочного места в творческой жизни. Задача фестиваля - дать возможность молодым ребятам проявить себя.
КСТАТИ
Фестиваль Довлатова «Заповедник» устраивали на протяжении ряда последних лет в сентябре, он становился громким событием в культурной жизни региона. Пскову от него остались как минимум инсталляция «Россия начинается здесь» на набережной и граффити на опорах Ольгинского моста. «Псковская правда» связалась с Дмитрием Месхиевым, руководителем Театрально-концертной дирекции Псковской области. Именно его структура занималась организацией «Заповедника». Мы хотели узнать, проведут ли «Заповедник» в этом году, и есть ли уже какие-то детали программы. «Пока не могу сказать», - сообщил Дмитрий Месхиев.
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ «ДОМ ДОВЛАТОВА»
20 июля
18:30 - «Довлатов. Пять углов». Спектакль. В главной роли Антон Шварц (БДТ).
22:00 - «Заповедник». Симфония в двух частях петербургского композитора Юрия Касьяника.
21 июля
12:30 - «Волшебное кольцо». Спектакль. Постановка «Безусловного театра», объединяющего творческих людей с ограниченными возможностями здоровья.
18:00 - Творческая встреча с Захаром Прилепиным. Писатель, филолог, публицист. Известен также своей общественно-политической, гуманитарной и военной деятельностью в России и ближнем зарубежье.
22:00 - «Искус». Музыкально-поэтический вечер. Рэп, рок, поэзия, танцы. Программа Валерия Панфилова.
22 июля
12:00 - «Зона». Спектакль по произведениям Сергея Довлатова в постановке театра-студии Санкт-Петербургского государственного университета.