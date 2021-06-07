О подвигах великого князя Александра Невского, о значимости этой личности для истории и культуры нашей страны смогут узнать жители и гости Печор. В музее Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря открылась первая в России выставка «Александр Невский в изобразительном искусстве». Экспозиция включает иконы, живопись, скульптуры и даже мозаичное панно, созданные более чем двумя десятками художников XIX-XXI веков. Корреспондент «Псковской правды» побывал на открытии выставки.

Площадь Невского

«Это большая честь, что первой была выбрана именно Псковская земля, с которой связано немало моментов жизни великого князя», - отметил научный координатор выставки Иван Привалов в ходе церемонии открытия, которая состоялась 7 июня. «Это удивительное, эпохальное событие», - подчеркнул, в свою очередь, директор Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев и поблагодарил организаторов выставки - Министерство культуры России, Патриарший совет по культуре, а также Третьяковскую галерею и РосИЗО. Представитель Псковской митрополии, архимандрит Марк поприветствовал гостей выставки от имени митрополита Псковского и Порховского Тихона и отметил, что для Печор эта выставка является честью.

Уникальность экспозиции, заключается в том, что она состоит из экспонатов государственных музеев и частных коллекций искусства. Всего на ней представлены 34 экспоната, среди которых есть и военные плакаты с изображением Александра Невского, и иллюстрации к книге Олега Тихомирова «На поле Куликовом», и эскизы декораций к сценической постановке кантаты «Александр Невский» на музыку Прокофьева, и постеры к фильму «Александр Невский» и даже фрагмент мозаичного панно со станции метро «Площадь Александра Невского» в Санкт-Петербурге. «Конечно, к личности Александра Невского художники обращаются в тяжелые периоды, особенно в периоды войны. Александр Невский на сегодняшний день является даже покровителем сухопутных войск России», - отметил Иван Привалов в ходе экскурсии. Например, в 1914 году, когда началась Первая мировая война, Виктор Васнецов (художник, известный нам как автор картин «Алёнушка», «Витязь на распутье», «Иван-Царевич на Сером Волке») создал плакат «Благоверный князь Александр Невский перед Ледовым побоищем». На нем изображен Александр Невский, ободряющий свою дружину перед сражением. И надпись: «Не в силе Бог, а в правде».

В годы Великой Отечественной войны образ Александра Невского также часто использовали в агитационных плакатах. Всего их было около 30, однако, на выставке представлены только два: плакат «Ледовое побоище» Владимира Серова и работа художников Виктора Иванова и Ольги Буровой. Последние изобразили Александра Невского сражающимся бок о бок с красноармейским кавалеристом. Внизу плаката цитата из фильма Сергея Эйзенштейна: «Кто с мечом к нам войдёт, от меча и погибнет».

Каким он был?

Музей Псково-Печерского монастыря собрал экспонаты из 30 городов России. Их предоставили, например, Рыбинский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Нижегородский государственный художественный музей, Государственный музей обороны Москвы, военно-выставочный центр «РОСИЗО». Псковский музей передал картины известного художника, уроженца Пскова Петра Осовского. «Этот человек более 40 лет прожил на Псковщине. Он, наверное, каждой клеточкой своей души чувствовал и любил эту землю», - отметил Иван Привалов и добавил, что это особенно значимые картины, потому что именно Псков стал первым городом, разделившим радость победы на Чудском озере.

О знаковых битвах Александра Ярославича рассказывает и художник Алексей Шмаринов в цикле «На поле Куликовом». Он проиллюстрировал подвиг князя в ходе Невской битвы, когда тот на лице короля оставил след от копья. На эстампе «Житие Александра Невского. Гаврило Олексич» изображён один из самых храбрых дружинников Александра Невского, а эстамп ««Житие Александра Невского. Пленные рыцари» посвящён победе на Чудском озере. Также первые гости музея узнали, что прижизненные изображения Александра Невского не сохранились. Самая ранняя картина, представленная на выставке в Печорах, датируется XIX веком. Тогда художники представляли князя как зрелого и мощного мужчину. Однако, битву на Неве князь выиграл в девятнадцать лет, а на Чудском озере - в двадцать.

Молодым Александра Невского изобразил академик живописи Алексей Марков. Он написал свое произведение для иконостаса Благовещенской церкви при лейб-гвардии Конному полку в Санкт-Петербурге. Эту работу также можно найти на выставке. Самую молодую картину экспозиции - «Александр Невский. Береги эту землю» - создал художник Дмитрий Зарва в этом году. Он изобразил мальчика с деревянным мечом, на котором сидит божья коровка — символ мира. «Мало кто задумывается, что земная жизнь Александра Невского составила всего 42 года», - отметил представитель музея и добавил, что великий русский полководец родился 30 мая 1221 года, в переводе на новый стиль – 12 июня. День России.