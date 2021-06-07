Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Культура / Выставка

Имя князя

В Печорах открылась приуроченная к 800-летию Александра Невского выставка

Текст:
Анастасия Турсунова
7 июня 2021 года, 22:02
Фото:
0

О подвигах великого князя Александра Невского, о значимости этой личности для истории и культуры нашей страны смогут узнать жители и гости Печор. В музее Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря открылась первая в России выставка «Александр Невский в изобразительном искусстве». Экспозиция включает иконы, живопись, скульптуры и даже мозаичное панно, созданные более чем двумя десятками художников XIX-XXI веков. Корреспондент «Псковской правды» побывал на открытии выставки.

Площадь Невского

«Это большая честь, что первой была выбрана именно Псковская земля, с которой связано немало моментов жизни великого князя», - отметил научный координатор выставки Иван Привалов в ходе церемонии открытия, которая состоялась 7 июня.

«Это удивительное, эпохальное событие», - подчеркнул, в свою очередь, директор Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев и поблагодарил организаторов выставки - Министерство культуры России, Патриарший совет по культуре, а также Третьяковскую галерею и РосИЗО.

Представитель Псковской митрополии, архимандрит Марк поприветствовал гостей выставки от имени митрополита Псковского и Порховского Тихона и отметил, что для Печор эта выставка является честью.

Имя князя

Фото Арсения Тимашова

Уникальность экспозиции, заключается в том, что она состоит из экспонатов государственных музеев и частных коллекций искусства. Всего на ней представлены 34 экспоната, среди которых есть и военные плакаты с изображением Александра Невского, и иллюстрации к книге Олега Тихомирова «На поле Куликовом», и эскизы декораций к сценической постановке кантаты «Александр Невский» на музыку Прокофьева, и постеры к фильму «Александр Невский» и даже фрагмент мозаичного панно со станции метро «Площадь Александра Невского» в Санкт-Петербурге.

«Конечно, к личности Александра Невского художники обращаются в тяжелые периоды, особенно в периоды войны. Александр Невский на сегодняшний день является даже покровителем сухопутных войск России», - отметил Иван Привалов в ходе экскурсии.

Например, в 1914 году, когда началась Первая мировая война, Виктор Васнецов (художник, известный нам как автор картин «Алёнушка», «Витязь на распутье», «Иван-Царевич на Сером Волке») создал плакат «Благоверный князь Александр Невский перед Ледовым побоищем». На нем изображен Александр Невский, ободряющий свою дружину перед сражением. И надпись: «Не в силе Бог, а в правде».

Имя князя

Фото Арсения Тимашова

В годы Великой Отечественной войны образ Александра Невского также часто использовали в агитационных плакатах. Всего их было около 30, однако, на выставке представлены только два: плакат «Ледовое побоище» Владимира Серова и работа художников Виктора Иванова и Ольги Буровой. Последние изобразили Александра Невского сражающимся бок о бок с красноармейским кавалеристом. Внизу плаката цитата из фильма Сергея Эйзенштейна: «Кто с мечом к нам войдёт, от меча и погибнет».

Каким он был?

Музей Псково-Печерского монастыря собрал экспонаты из 30 городов России. Их предоставили, например, Рыбинский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Нижегородский государственный художественный музей, Государственный музей обороны Москвы, военно-выставочный центр «РОСИЗО».

Псковский музей передал картины известного художника, уроженца Пскова Петра Осовского. «Этот человек более 40 лет прожил на Псковщине. Он, наверное, каждой клеточкой своей души чувствовал и любил эту землю», - отметил Иван Привалов и добавил, что это особенно значимые картины, потому что именно Псков стал первым городом, разделившим радость победы на Чудском озере.

Имя князя

Фото Арсения Тимашова

О знаковых битвах Александра Ярославича рассказывает и художник Алексей Шмаринов в цикле «На поле Куликовом». Он проиллюстрировал подвиг князя в ходе Невской битвы, когда тот на лице короля оставил след от копья. На эстампе «Житие Александра Невского. Гаврило Олексич» изображён один из самых храбрых дружинников Александра Невского, а эстамп ««Житие Александра Невского. Пленные рыцари» посвящён победе на Чудском озере.

Также первые гости музея узнали, что прижизненные изображения Александра Невского не сохранились. Самая ранняя картина, представленная на выставке в Печорах, датируется XIX веком. Тогда художники представляли князя как зрелого и мощного мужчину. Однако, битву на Неве князь выиграл в девятнадцать лет, а на Чудском озере - в двадцать.

Имя князя

Фото Арсения Тимашова

Молодым Александра Невского изобразил академик живописи Алексей Марков. Он написал свое произведение для иконостаса Благовещенской церкви при лейб-гвардии Конному полку в Санкт-Петербурге. Эту работу также можно найти на выставке. 

Самую молодую картину экспозиции - «Александр Невский. Береги эту землю» - создал художник Дмитрий Зарва в этом году. Он изобразил мальчика с деревянным мечом, на котором сидит божья коровка — символ мира.

«Мало кто задумывается, что земная жизнь Александра Невского составила всего 42 года», - отметил представитель музея и добавил, что великий русский полководец родился 30 мая 1221 года, в переводе на новый стиль – 12 июня. День России.

Имя князя

Фото Арсения Тимашова

* * *

Каждый желающий сможет посетить экспозицию с 8 июня до 11 июля. Выставка будет работать каждый день с 10:00 до 18:00, кроме понедельников. По субботам и воскресеньям познакомиться с экспонатами можно бесплатно. Сбор групп на экскурсии будет проходить в фойе музея в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00.

Для удобства посетителей организован бесплатный аудиогид. История каждого экспоната озвучена и размещена на сайте izi.TRAVEL. Попасть на него можно отсканировав QR-код на входе в музей.

Экспозиция приурочена к 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. После Псковской области она переместится в Ярославский художественный музей, далее — в Новгородский государственный объединенный музей-заповедник. Кроме того, 12 июня в Третьяковской галерее в Москве откроется экспозиция, посвященная Александру Невскому и исторической живописи России VIII–начала XX веков. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
Шампанского зрителю!

Культура / Театр
7 июня 10:38

Шампанского зрителю!

Псковских театралов ждут новые репертуар и буфет
Главный экспонат

Культура / Выставка
4 июня 16:42

Главный экспонат

В музее Псково-Печорского монастыря открывается уникальная выставка
Воспитание театром

Культура / Событие
2 июня 17:49

Воспитание театром

Лучшие школьные театральные коллективы выступят в Михайловском

7 июня

  • В машине порховского депутата неизвестные закрасили краской окна
  • В Палкино задержан мужчина, до смерти избивший соседа по даче
  • Михаил Сутягинский: Проведена большая работа по улучшению технологических процессов завода «Титан-Полимер»
  • Первым компонентом вакцин от COVID-19 привились более 62 тысяч псковичей
  • Псковичей приглашают поучаствовать в форуме молодых семей
  • Старт предстоящей выборной кампании дали псковские единороссы
  • Задержан мужчина, виновный в смерти жительницы Ленобласти в Плюсском районе
  • К концу недели водоемы Псковской области прогреются до +20
  • В Псковской области ожидаются грозы и усиление ветра
  • Два человека погибли в ДТП на трассе Петербург-Невель
  • Сколько стоит тепловой аэростат рассказала участница Великолукского фестиваля воздухоплавания
  • Посвящённая Александру Невскому выставка открылась в Печорах
  • Идентификационные карточки собираются ввести для псковских экскурсоводов
  • Эксперт назвал факторы, влияющие на стоимость поездок на такси в Пскове
  • 47 пьяных водителей поймали на дорогах Псковской области за неделю
  • Авторы проекта «Без срока давности» предлагают подписать петицию о геноциде советского народа
  • До 29 градусов тепла обещают жителям Псковской области 7 июня
  • У 33 жителей Псковской области выявили коронавирус 6 июня

    • 6 июня

  • Грозы ожидаются в Псковской области 7 июня
  • Михаил Ведерников: Никакие больницы мы закрывать не планируем
  • Михаил Ведерников поделился с вакцинирующимися от коронавируса псковичами лайфхаком
  • Губернатор рассказал, когда жители Псковской области смогут избавиться от масок
  • Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём рождения Пушкина
  • Муниципальную гостиницу в Пушкинских Горах хотят отдать в концессию
  • Псковская область войдет в макрорегион, на территории которого будут развивать туристскую инфраструктуру
  • 222-летие со дня рождения Александра Пушкина отмечают в России
  • Еще 39 псковичей заболели коронавирусом

    • 5 июня

  • В Пушкинских Горах прошли памятные мероприятия в честь 222-й годовщины со дня рождения поэта
  • Вечером 5 июня площадь Ленина в Пскове перекроют в связи с проведением дорожных работ
  • Четвертый выпуск видеопроекта «Псковская сводка» вышел в эфир

    • Новости

    Горячий фронт

    Общество
    Светлана Синцова 4 июня 14:54

    Горячий фронт

    Куда податься псковским туристам в условиях закрытых границ и бешеных цен?

    Схватить зрителя

    Культура / Театр
    2 июня 09:38

    Схватить зрителя

    Вениамин Смехов поделился откровением в стихах и прозе и рассказал, чем его поразил Псков

    Косьма, Дамиан и тайник в звоннице

    Культура / Наследие
    27 мая 15:30

    Косьма, Дамиан и тайник в звоннице

    Что узнали ученые в процессе реставрации псковского храма из списка ЮНЕСКО?