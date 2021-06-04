Главный экспонат

В этом году в России отмечают 800-летие со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. В числе приуроченных к этой дате мероприятий — выставка «Александр Невский в изобразительном искусстве». О том, чем она уникальна и что можно будет на ней увидеть, организаторы выставки 4 июня рассказали на пресс-конференции в Медиацентре Псковского агентства информации.

«Во всех ипостасях»

Для того, чтобы организовать ее, по словам Есина, была проведена длившаяся больше года «уникальная работа с различными музейными собраниями, в том числе частными». Дело в том, что, как рассказала директор Государственного музейно-выставочного объединения РОСИЗО, «камерная выставка - более сложная работа, чем большая экспозиция». Ведь на ней надо ограниченными средствами рассказать историю выдающейся личности.

Выставка уникальна, поскольку на ней представлены живопись, иконы, скульптура, говорит Татьяна Волосатова. «Мы показываем Александра Невского во всех ипостасях. Говорим о том, насколько был важен этот образ», - поясняет она.

Для того, чтобы «раскрыть тему», будут использованы артефакты из разных эпох: это и плакаты времен Первой и Второй мировой войн с изображением князя (в том числе авторства Виктора Васнецова), и афиши к фильму Эйзенштейна и кантате Прокофьева, и даже мозаичное панно из Петербургского метрополитена. «Показ такого экспоната - уникальный прецедент. Было очень сложно его привезти», - заверила Татьяна Волосатова.

Коллекции Псково-Изборского музея-заповедника, как сообщил его гендиректор Александр Голышев, представлены на выставке четырьмя полотнами Петра Оссовского и иконой 1691 года «Александр Невский с избранными святыми», только что вернувшейся после реставрации.