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Культура / Выставка

Главный экспонат

В музее Псково-Печорского монастыря открывается уникальная выставка

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Алексей Кедров
4 июня 2021 года, 16:42
Фото: Арсений Тимашов
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В этом году в России отмечают 800-летие со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. В числе приуроченных к этой дате мероприятий — выставка «Александр Невский в изобразительном искусстве». О том, чем она уникальна и что можно будет на ней увидеть, организаторы выставки 4 июня рассказали на пресс-конференции в Медиацентре Псковского агентства информации.

«Во всех ипостасях»

Выставка в Печорах организована в рамках нацпроекта «Культура», одна из задач которого - сделать национальное наследие доступнее. «В предыдущие годы не уделяли внимание небольшим городам. Теперь мы исправляемся и начинаем с Печор», - пояснил Иван Есин, член Общественной палаты РФ, управляющий директор Фонда Гуманитарных проектов.

Главный экспонат
Иван Есин
Фото Арсения Тимашова
Для того, чтобы организовать ее, по словам Есина, была проведена длившаяся больше года «уникальная работа с различными музейными собраниями, в том числе частными». Дело в том, что, как рассказала директор Государственного музейно-выставочного объединения РОСИЗО Татьяна Волосатова, «камерная выставка - более сложная работа, чем большая экспозиция». Ведь на ней надо ограниченными средствами рассказать историю выдающейся личности.

Выставка уникальна, поскольку на ней представлены живопись, иконы, скульптура, говорит Татьяна Волосатова. «Мы показываем Александра Невского во всех ипостасях. Говорим о том, насколько был важен этот образ», - поясняет она.

Для того, чтобы «раскрыть тему», будут использованы артефакты из разных эпох: это и плакаты времен Первой и Второй мировой войн с изображением князя (в том числе авторства Виктора Васнецова), и афиши к фильму Эйзенштейна и кантате Прокофьева, и даже мозаичное панно из Петербургского метрополитена. «Показ такого экспоната - уникальный прецедент. Было очень сложно его привезти», - заверила Татьяна Волосатова.

Коллекции Псково-Изборского музея-заповедника, как сообщил его гендиректор Александр Голышев, представлены на выставке четырьмя полотнами Петра Оссовского и иконой 1691 года «Александр Невский с избранными святыми», только что вернувшейся после реставрации.

Главный экспонат
Александр Голышев
Фото Арсения Тимашова
Но главный вклад псковского музея в экспозицию - меч псковского князя Довмонта, связанного с Александром Невским «и родственно [он был женат на его внучке - «ПП»], и духовно». «Это один из главных экспонатов», - заявил Александр Голышев.

«Это необходимо делать»

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) напомнил, что сейчас идут работы по созданию посвященного Александру Невскому памятника у деревни Самолва, недалеко от места Ледового побоища.

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Авторы монумента задумали историческую перекличку: лица дружинников князя — это лица реальных бойцов 6-й роты. Открыть мемориал планируется уже 12 сентября. «Всех православных прошу помолиться, чтобы все получилось!» - попросил митрополит Тихон.

«Надеюсь, это будет еще одна притягательная точка - не для молодежной работы, а для жизни молодых людей», - сказал он.

СПРАВКА

В музее Псково-Печерского монастыря уже проходили выставки, посвященные памяти старца Иоанна Крестьянкина и легендарного настоятеля обители, архимандрита Алипия (Воронова). В планах епархии - проводить в музее выставки, в том числе современных художников. А также работать в формате «выставки одной картины». Например — представляя полотна из коллекции Алипия.

Самому месту Ледового побоища псковский владыка и его соратники хотели бы придать официальный статус Поля ратной славы. «Такое ратное поле необходимо. Не будем думать, насколько это сложно. Это необходимо делать», - уверен Тихон.

По его мнению, «есть все возможности создать такое пространство где люди прикасались бы к живительной памяти а главным экспонатом будет не памятник, а само это пространство».

«Мы не хотим его захламлять новоделами, - пояснил митрополит Псковский Порховский. - Это поле и берег озера - и есть главный экспонат. Место, где люди могут приобщиться к духу того времени. Это должно быть первым ратным полем России. С этого все началось».

СПРАВКА

Выставка «Александр Невский в изобразительном искусстве» в музее Псково-Печерского монастыря будет открыта для бесплатного посещения с 8 июня по 11 июля. Каждый день в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00 там будут проводиться экскурсии. Кроме того, все желающие смогут воспользоваться бесплатным аудиогидом.

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