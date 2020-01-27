Редкие издания из личной библиотеки Спегальского впервые представлены широкой публике

Библиотека Спегальского насчитывает 722 издания, обычно книги находятся в шкафу за стеклом. А такие выставки дают уникальную возможность поближе познакомиться с редкими изданиями, прикоснуться, причем в буквальном смысле (если разрешат сотрудники музея), к страницам, которые читал наш знаменитый земляк.

Здесь представлены уникальные раритетные издания, часть которых относится к революционным годам. То есть это совсем небольшие тиражи, и сегодня, безусловно, это библиографическая редкость, которой сможет гордиться наш музей.

Среди таких раритетов - книга «Псков в его прошлом», изданная в 1927 году. Она написана Августом Янсоном, который известен тем, что в 1920-е годы преподавал курс «История Псковского края» и руководил Псковским музеем-заповедником. Книга снабжена дарственной надписью: «Дорогому Юрию Павловичу Спегальскому от автора».

Другой редкий экземпляр — «Алмазы востока» Павла Безсалько. Это сборник восточных легенд, рассказанных пролетарским писателем. Это издание послереволюционное, 1919 года, сопровождено предисловием наркома Луначарского.

- На выставке представлены книги, которые Юрий Павлович Спегальский собирал на протяжении всей жизни. Многое он приобретал в букинистических магазинах в Ленинграде. Например, каталог братьев Алинари, изданный в 1907 году во Флоренции, который знакомит читателя с видами Неаполя и сокровищницей итальянского города – Национальным археологическим музеем Неаполя, - рассказала сотрудник музея.

Посетители выставки увидят книги, написанные знаменитыми коллегами ученого, в том числе монографию «Русские летописи» академика Дмитрия Лихачева, с которым Спегальский был лично знаком. Интересны также издания в красивых переплетах, выполненных самим Юрием Павловичем.

- Особенность этой выставки еще и в том, - подчеркивает Анна Радченко, - что мы вышли за рамки библиотеки Спегальского и добавили новые поступления, связанные с его именем. Одним из таких изданий стала его книга «Псков», изданная в 1963 году. Издание в 2018 году передал в дар музею доктор филологических наук, петербуржец Геннадий Новиков. В юности, в 50-е годы, он был знаком с Юрием Павловичем.

Книгу сопровождает дарственная надпись: «Музею-квартире Ю. П. Спегальского от Геннадия Ивановича Новикова, потомка скобарей в восьмом ему известном колене. Я хорошо помню теплое рукопожатие Юрия Павловича и встречи с ним в Ленинграде».

Другой дар музею - сборник научных статей конференции к 110-летию Ю. П. Спегальского — передал пскович, директор государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Юрий Мудров. Имя Юрия Спегальского тесно связано с Исаакием, архитектор участвовал в обследовании и реставрации храма в послевоенные годы в Ленинграде.

- Вот уже 51 год, как нет Юрия Павловича, но память о нем жива, - отметила Анна Радченко. - Несмотря на то, что наш музей небольшой и сравнительно молодой - ему 33 года, его ежедневно посещают и псковичи и гости города.