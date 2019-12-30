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Культура / Выставка

Наколдовали

В уходящие дни старого года «Псковская правда» создавала новогоднее настроение псковичам

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Ольга Нефёдова
30 декабря 2019 года, 15:15
Фото: Дарья Хваткова
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Когда елка украшена, а продукты для новогоднего застолья лежат в холодильнике и ждут своего часа, самое время выбирать подарки и аксессуары для праздника или новогоднего наряда. Традиционная новогодняя ярмарка товаров ручной работы «ART-ель» на одной территории собрала все, что необходимо для встречи Нового года.

Ароматное мыло, теплые варежки, сумки и броши, открытки ручной работы, уютные пижамки, сладости и мёд, светильники, изумительной красоты куклы, вязаные игрушки, елки в ботинках и новогодние шары из бисера - глаза разбегаются от красоты. Два последних уик-энда перед новым годом, две разных локации и целых четыре дня, чтобы запастись необходимым.

Съели до праздника

Семья Пеньковых на ярмарку в спортивно-развлекательный парк «Простория» пришла с определенной целью.

- Про ярмарку мы знаем и не первый год на нее приходим, - рассказывает Мария Пенькова. - Ведь на ней можно не только подарки купить, но и настроением праздничным зарядиться. Атмосфера на ярмарке каждый год необыкновенная, а сколько красоты всякой разной.

Пеньковы 21 и 22 декабря были на ярмарке, которая проходила в новом торгово-развлекательном центре «Fjord Plaza», все необходимое купили, и идти в «Просторию» через неделю не собирались, но…

Наколдовали
Армия мышек и крысок готова сделать год каждого счастливым
Фото Дарьи Хватковой

- Наш младший сын добрался до пряников, которые мы приобрели в подарок друзьям, - смеется Мария. - Ну, и конечно, от них ничего не осталось, даже крошечки. Пришли, чтобы купить новые взамен съеденным.

Вкусные и ароматные пряники на ярмарке можно было купить сразу у нескольких мастеров.

- Наши пряники изготовлены исключительно из натуральных, свежих продуктов, не содержат совсем никакой химии и консервантов, - рассказывает мастер Светлана Петрова. - Процесс приготовления довольно длительный, но в целом рецепт прост: возьми щепотку доброты, горсточку терпения, веточку везения, капельку смеха, крошечку удачи. Залей стаканом душевной теплоты, ложечкой сердечности. Размешай и поставь на солнышко, на несколько сказочных дней.

Наколдовали
Елок на ярмарке было на любой цвет, вкус и материал
Фото Дарьи Хватковой

Имбирные пряники Юлии Новиковой можно не только есть, они прекрасно дополняют собой праздничное убранство квартиры или дома.

-Пряник – это отличный, вкусный, оригинальный, душевный подарок, - говорит она. Пряники – это вкусное угощение, сувенир, презент. А ещё их можно использовать как интерьерное украшение, которое создаёт тёплую атмосферу праздника

Наколдовали
Не обошлось на ярмарке и без сладостей
Фото Дарьи Хватковой

Исполнить мечту

- Если бы мне подарили пряничный домик, я бы его, наверное, не решилась съесть. Ну как, как такую красоту можно ломать, скажите мне на милость, - улыбается Тамара Петровна.

Она, кстати, тоже на ярмарке не из праздного любопытства. Говорит, что еще год назад у одного из мастеров присмотрела чайный домик в технике декупаж.

- Тогда я пожмотничала денег, - признается она. - А потом он у меня целый год из головы не выходил. Решила, что если увижу на этот раз, сразу куплю. Я уже даже придумала, где он у меня стоять будет.

Наколдовали
Чай из такой кружки будет согревать вдвойне
Фото Дарьи Хватковой

К слову сказать, таких покупателей, как Тамара Петровна, на ярмарке оказалось немало. Одни еще года назад присмотрели себе украшения из натуральных камней, другие наконец-то созрели для того, чтобы купить потрясающей красоты новогодний венок, а третьи — бабочку.

Мастер Ольга Егорова бабочки шьет уже три года, и ее стол просто пестрит красками. Ее увлечение началось с празднования дня рождения сына. Тогда она хотела, чтобы он прошел в джинсовом стиле, и сама всем членам семьи сшила бабочки из старых джинсов. И так ее этот процесс увлек, что шьет до сих пор. В общей сложности через ее руки прошли более тысячи бабочек.

Наколдовали
Бабочка придаст новогоднему образу завершенность
Фото Дарьи Хватковой

- У меня в наличии более трехсот тканей и ассортимент всегда меняется, - говорит Ольга. - Чаще всего для пошива я использую хлопковые ткани с разными принтами. Но зимой очень актуальны и шерстяные бабочки, и бабочки из костюмных тканей.

Подарок с оформлением

Открытие ярмарки 21 декабря совпало с открытием ТРЦ «Fjord Plaza».

- Атмосфера была приятная: музыка, все новое, - делится впечатлениями Ольга Егорова. - В будущем, наверное, это не плохая площадка, особенно когда откроется кинотеатр и фуд-корт.

Наколдовали
Мыло было таким ароматным, что его хотелось съесть
Фото Дарьи Хватковой

- Гости идут на ярмарку целенаправленно за подарками именно туда, где привыкли выбирать, «ART-ель» в «Простории» стала уже традиционной, - отмечает мастер Марина Смирнова. - Но мы рады тому, что на новом месте было довольно много заинтересованных покупателей.

В этом году организаторы сделали несколько подарков. Во «Fjord Plaza» можно было поучаствовать в мастер-классе от фонда «Старость в радость», смастерить открытку в подарок для бабушек и дедушек, которые нуждаются в заботе. В «Простории» купленные подарки можно было упаковать совершенно бесплатно.

Наколдовали
Все купленные подарки можно было упаковать совершенно бесплатно
Фото Дарьи Хватковой

- Мне мастер, у которой я елочку покупала, подсказала, что так можно сделать, и я услугой воспользовалась, - говорит Светлана. - Знаете, очень удобно, учитывая тот факт, что как раз сейчас иду на встречу с подругой, елку купила в подарок ей и теперь голова не болит, где подарок упаковать. С Новым годом!

СПРАВКА

Фотографы «Псковской правды» отсняли фоторепортажи с новогодней ярмарки «ART-ель», которая работала в новом торговом центре «Fjord Plaza» и в спортивно-развлекательном комплексе «Простория».

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