Для вас рисует с наслажденьем

Как-то в разговоре с Андреем Щукиным у меня невольно вырвалось: «Ты сам-то понимаешь, что ты — счастливый человек?» Он согласился. Потому что это правда. Он сам ее выстроил, эту счастливую жизнь. Одно только название последней его выставки чего стоит: «Для вас рисую с наслажденьем». Давно не давала покоя (и не мне одной) мысль о том, почему так по-разному распоряжаемся мы полученными с рождения возможностями или, если хотите, талантами, чего нам вечно не хватает для достижения цели? А на днях, словно специально, на глаза попался изумительный текст любимой Татьяны Черниговской, учёного в области психолингвистики и нейронауки: «Везение с генами — это как рояль «Steinway», доставшийся по наследству. Хорошо, конечно, но играть-то на нём всё равно нужно учиться... Мозг запоминает всё, мимо чего он прошёл, унюхал и так далее... Поэтому: не надо слушать плохую музыку, читать плохие книги, не надо всякое дерьмо есть, дрянь пить, не надо общаться с плохими людьми.» Словом, «можно родиться Моцартом и никогда им не стать». Надо же, словно об Андрее Щукине написано: самобытный, цельный художник, создавший собственный мир в рукотворной и компьютерной графике, начал рисовать всего лишь 20 лет тому назад. На тот момент ему было 40 лет. Что было до этого? Много всего, хватило бы на целую книгу, а не на короткую статью. Для многих ДЦП (детский церебральный паралич) звучит как приговор и сейчас. А тогда, 60 лет тому назад, тем более. Мудрые родители Андрея (папа Евгений Матвеевич — военный летчик, мама Любовь Павловна — служащая) сделали все возможное, чтобы мир их ребенка не замкнулся на четырех стенах, а сам он вырос сильным, мужественным, ответственным. Самоиронии научил отец, к книгам пристрастила мама. Не знаю, от кого именно у него исключительный музыкальный вкус. Но то, что он, потомок богатейших уральских казаков по линии отца, всегда «на коне», в любую минуту готов кинуться в новый бой — это точно. Похоже, гены деда, лично знавшего Василия Ивановича Чапаева (служил ветеринаром в чапаевской дивизии), не дают ему покоя. И не дадут. Уверена. Вот уже три года подряд на разных выставочных площадках Пскова происходят его персональные выставки (до этого — участие в нескольких групповых выставках). Они не похожи, каждая — открытие для нас, зрителей. Андрей не привык повторяться, ищет и находит новые темы и пути их воплощения. В прошлом году, к выставке в Академическом драмтеатре имени А. С. Пушкина, подготовил немало работ именно о театре. Одних только Гамлетов было несколько, и каждый поражал глубиной звучания и совершенно новым, авторским прочтением.

СПОСОБ МЕДИТАЦИИ

— Откуда такая привязанность к шекспировским персонажам?

Театр меня всегда увлекал, ну а какой театр без Шекспира? Меня даже не столько его пьесы привлекают, сколько он сам: существовал ли такой драматург в действительности или все его произведения написаны разными авторами, выступавшими под общим псевдонимом? Версия ведь такая есть, и никто пока что не доказал ее абсурдность.

Андрей Щукин,

худождник



— Самое время, мне кажется, начать формулировать, чем для тебя является изобразительное искусство. — Для меня рисунок — психологическая разгрузка, определенный способ медитации. Уже первые проведенные на листе линии настолько увлекают, что мне не остановиться. Далеко не всегда бываю доволен результатом, но выбрасывать листы (называю их черновиками) не тороплюсь. Сканирую. Потом буду перелистывать работы в папке (число их там давно уже перевалило за тысячу), искать что-то интересное для меня в эту минуту. А найдя, начну создавать-лепить образ, менять в нем и вокруг него все — антураж, атмосферу, состояние. Считаю, что только в компьютерной графике могу довести работу до того уровня, который меня устраивает. Те самые «черновики», к которым Андрей до недавнего времени относился несерьезно, — великолепная рукотворная графика, рисунки карандашом или гелевой ручкой на бумаге. На той выставке, что сейчас работает в псковском Доме офицеров, нам удалось показать значительную часть этих работ. Рисунки трепетные, живые, с очень ярко выраженными характерами и глубокой внутренней жизнью, то же самое можно сказать и о персонажах, ведь большая часть работ портретные. Линии создают впечатление живых и подвижных, более того — они как бы вне времени: то ли современный художник рисовал, то ли они пришли к нам из начала прошлого века. Более двадцати лет тому назад Щукин был очарован графикой англичанина Обри Бёрдсли. Сам он тогда еще рисовать не начал, это случится, но лишь через два года. И где, вы думаете, он впервые увидел работы английского графика и сделал массу открытий для себя? Тогда только-только начал вещание канал «Культура». — Да, «Культура» — это был подарок. Царский. Ничего подобного прежде не видел, да и не слышал, просто негде было. А работы Бёрдсли настолько поразили, что просто начали мне сниться. И уже тогда появилось предчувствие, что сам непременно буду рисовать. — Что для тебя сложнее, нарисовать нечто на бумаге или создать работу в компьютерной программе? — Если рисование от руки, как я уже говорил — медитация, то в компьютере — очень тяжелая работа, проблем и заморочек много. Вот на последней выставке у меня есть работа «Поздний ужин при полной луне». Эскиз был выполнен тонкой линией, гелевой ручкой, но в компьютере мне результат не понравился совершенно. 10 дней сидел в программе, пока не убедился, что Пикассо теперь может отдохнуть. Моя взяла (хохочет).

— А сидеть за компьютером тебе не тяжело? — Моей спине тяжело все, и сидение для нее противоестественно в принципе.

СВОЙ ПУТЬ И СТИЛЬ