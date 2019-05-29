Для вас рисует с наслажденьем

Как-то в разговоре с Андреем Щукиным у меня невольно вырвалось: «Ты сам-то понимаешь, что ты — счастливый человек?» Он согласился. Потому что это правда. Он сам ее выстроил, эту счастливую жизнь. Одно только название последней его выставки чего стоит: «Для вас рисую с наслажденьем».
Давно не давала покоя (и не мне одной) мысль о том, почему так по-разному распоряжаемся мы полученными с рождения возможностями или, если хотите, талантами, чего нам вечно не хватает для достижения цели? А на днях, словно специально, на глаза попался изумительный текст любимой Татьяны Черниговской, учёного в области психолингвистики и нейронауки: «Везение с генами — это как рояль «Steinway», доставшийся по наследству. Хорошо, конечно, но играть-то на нём всё равно нужно учиться... Мозг запоминает всё, мимо чего он прошёл, унюхал и так далее... Поэтому: не надо слушать плохую музыку, читать плохие книги, не надо всякое дерьмо есть, дрянь пить, не надо общаться с плохими людьми.» Словом, «можно родиться Моцартом и никогда им не стать». Надо же, словно об Андрее Щукине написано: самобытный, цельный художник, создавший собственный мир в рукотворной и компьютерной графике, начал рисовать всего лишь 20 лет тому назад. На тот момент ему было 40 лет. Что было до этого? Много всего, хватило бы на целую книгу, а не на короткую статью.
Для многих ДЦП (детский церебральный паралич) звучит как приговор и сейчас. А тогда, 60 лет тому назад, тем более. Мудрые родители Андрея (папа Евгений Матвеевич — военный летчик, мама Любовь Павловна — служащая) сделали все возможное, чтобы мир их ребенка не замкнулся на четырех стенах, а сам он вырос сильным, мужественным, ответственным. Самоиронии научил отец, к книгам пристрастила мама. Не знаю, от кого именно у него исключительный музыкальный вкус. Но то, что он, потомок богатейших уральских казаков по линии отца, всегда «на коне», в любую минуту готов кинуться в новый бой — это точно. Похоже, гены деда, лично знавшего Василия Ивановича Чапаева (служил ветеринаром в чапаевской дивизии), не дают ему покоя. И не дадут. Уверена. Вот уже три года подряд на разных выставочных площадках Пскова происходят его персональные выставки (до этого — участие в нескольких групповых выставках). Они не похожи, каждая — открытие для нас, зрителей. Андрей не привык повторяться, ищет и находит новые темы и пути их воплощения. В прошлом году, к выставке в Академическом драмтеатре имени А. С. Пушкина, подготовил немало работ именно о театре. Одних только Гамлетов было несколько, и каждый поражал глубиной звучания и совершенно новым, авторским прочтением.
— Откуда такая привязанность к шекспировским персонажам?
Театр меня всегда увлекал, ну а какой театр без Шекспира? Меня даже не столько его пьесы привлекают, сколько он сам: существовал ли такой драматург в действительности или все его произведения написаны разными авторами, выступавшими под общим псевдонимом? Версия ведь такая есть, и никто пока что не доказал ее абсурдность.
Андрей Щукин,— Самое время, мне кажется, начать формулировать, чем для тебя является изобразительное искусство.
худождник
— Для меня рисунок — психологическая разгрузка, определенный способ медитации. Уже первые проведенные на листе линии настолько увлекают, что мне не остановиться. Далеко не всегда бываю доволен результатом, но выбрасывать листы (называю их черновиками) не тороплюсь. Сканирую. Потом буду перелистывать работы в папке (число их там давно уже перевалило за тысячу), искать что-то интересное для меня в эту минуту. А найдя, начну создавать-лепить образ, менять в нем и вокруг него все — антураж, атмосферу, состояние. Считаю, что только в компьютерной графике могу довести работу до того уровня, который меня устраивает.
Те самые «черновики», к которым Андрей до недавнего времени относился несерьезно, — великолепная рукотворная графика, рисунки карандашом или гелевой ручкой на бумаге. На той выставке, что сейчас работает в псковском Доме офицеров, нам удалось показать значительную часть этих работ. Рисунки трепетные, живые, с очень ярко выраженными характерами и глубокой внутренней жизнью, то же самое можно сказать и о персонажах, ведь большая часть работ портретные. Линии создают впечатление живых и подвижных, более того — они как бы вне времени: то ли современный художник рисовал, то ли они пришли к нам из начала прошлого века. Более двадцати лет тому назад Щукин был очарован графикой англичанина Обри Бёрдсли. Сам он тогда еще рисовать не начал, это случится, но лишь через два года. И где, вы думаете, он впервые увидел работы английского графика и сделал массу открытий для себя? Тогда только-только начал вещание канал «Культура».
— Да, «Культура» — это был подарок. Царский. Ничего подобного прежде не видел, да и не слышал, просто негде было. А работы Бёрдсли настолько поразили, что просто начали мне сниться. И уже тогда появилось предчувствие, что сам непременно буду рисовать.
— Что для тебя сложнее, нарисовать нечто на бумаге или создать работу в компьютерной программе?
— Если рисование от руки, как я уже говорил — медитация, то в компьютере — очень тяжелая работа, проблем и заморочек много. Вот на последней выставке у меня есть работа «Поздний ужин при полной луне». Эскиз был выполнен тонкой линией, гелевой ручкой, но в компьютере мне результат не понравился совершенно. 10 дней сидел в программе, пока не убедился, что Пикассо теперь может отдохнуть. Моя взяла (хохочет).
— А сидеть за компьютером тебе не тяжело?
Поздний ужин при полной луне.
Работа Андрея Щукина
— Моей спине тяжело все, и сидение для нее противоестественно в принципе.
И тут я вспоминаю, что в течение всего вернисажа Андрей сидел. А художник объясняет это, посмеиваясь, своей прекрасной физической формой. Да, я уже в курсе, что каждое утро он, после обливания холодной водой, несколько часов тренируется по собственной системе: дыхательная и прочие гимнастики, бесчисленные подтягивания, выжимание немыслимых тяжестей, и все это работает на результат. И дело тут не в одной лишь физической форме, что, безусловно, важно. Творчество для него — очень важная составляющая жизни. Писал интересные стихи, много и активно, но как только пришла в его жизнь графика, рисунок, стихи ушли. Наверное, отдаваться без остатка одному виду творчества для него — естественное состояние. У Щукина в графике уже найдены свой путь и стиль. Он — не подражатель, но творец, интересный, к счастью, не только искусствоведам, но и зрителям.
— Чтобы писать о работах Андрея, надо хотя бы немного знать автора, — говорит о нем друг, художник Сергей Семёнов. — Чем он живет и почему работает в этой технике и именно так. Работы Андрея Щукина для меня неразрывно связаны с автором. И почему они выполнены с помощью компьютера? Да потому, что автор ввиду своего врожденного недуга не может работать в материале. Работы все выстраданы, и если бы он смог работать в материале, по моему ощущению, это бы было нечто. По моему представлению, это работы профессионального художника с очень сильным характером и с большим фантазийным рядом. Почему фантазийным? Да потому, что человек живет в своих работах той полноценной жизнью, которой он лишен ввиду обстоятельств. Люблю Андрея, его работы. Удачи тебе, друг!
Когда готовилась новая выставка, произошло непредвиденное: не стало мамы Андрея. Думали отменять выставку. Но Андрей продолжил подготовку, написал текст посвящения, подписал его и мы разместили посвящение на выставке:
«В день светлого праздника Благовещения, когда готовилась выставка, 7-го апреля 2019 года ушла из жизни этой в жизнь вечную моя мама. С первых минут моего появления на свет и до последних часов маминого земного пребывания она была моим добрым Ангелом Хранителем во плоти и окружала меня любовью и заботой. Всё тепло души и сердца, все жизненные силы она без остатка отдала мне и моему брату. Благодарю Бога за то, что Он по великой милости Своей послал мне Ангела Хранителя-маму и позволил ей находиться рядом со мной 60 лет, 10 месяцев и 7 дней моей жизни. Благодарю Его за каждый день, прожитый с мамой. Мама была великой труженицей и моей незаменимой помощницей. Ей досталась нелёгкая судьба. Особенно тяжелые испытания выпали на её долю в последние годы. Но, вопреки всему пережитому, и в 90 лет мама обладала ясным умом и самоиронией. Она научила меня не ныть в сложных жизненных ситуациях, а искать решение проблемы, всегда сохранять достоинство, чувство юмора, веру в Бога и в хороших людей. В нашей семье не принято было говорить о любви. Любовь проявлялась в реальных делах и конкретных поступках. Поэтому всё, что мне хотелось сказать маме при её земной жизни, я могу сказать только теперь, словами этого посвящения. Светлой памяти моей мамы, моего самого родного, самого близкого, моего самого любимого человека, Щукиной Любови Павловны, посвящаю эту выставку.
Мама любила поэзию, и мне хотелось бы написать ей посвящение в стихах, но получилось пока только две строчки: Мой старенький, маленький Ангел Хранитель
Ушёл от меня высоко в небеса…»
Но жизнь продолжается. У художника Андрея Щукина 30 мая будет День рождения. Поздравляем с Днём рождения и с удачной выставкой!
На главном фото: «Алексей Маслов». Работа Андрея Щукина.