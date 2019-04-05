Нелюбовь к позированию

На днях случился юбилей: 80 лет исполнилось Александру Александровичу Александрову. С трудом поверили, что ему уже 80. Для аксакала, пожалуй, слишком легок на ногу, скор на слово, не склонен к ложной многозначительности и не предпринимает попыток водрузиться на пьедестал. Природная скромность не позволяет, вероятно. А ведь мог бы — оснований более чем достаточно. В его творческом багаже — прекрасные живописные работы и незнамо сколько сотен выпущенных неординарных учеников. Стоит только кинуть клич, и соберутся инженеры, архитекторы, художники, журналисты, врачи, менеджеры и айтишники, намертво прикипевшие к изобразительному искусству в разных его формах благодаря стараниям Александра Александровича.

Последний романтик

Художник и педагог уживались и уживаются в нем органично, практически на равных. Разве что с 90-х годов больше и активнее проявляется как живописец. При этом еще пишет, жаль, что не книгу мемуаров, цены бы не было той книге. За последние семь лет издано три альбома живописи Александрова. Один из них — «Являлся Пушкин знаменитый» — по форме, скорее, книга-монолог в мемуарной форме. Авторский текст перемежается авторской же живописью, по большей части — пушкиногорскими пейзажами. Книга написана довольно высоким слогом, страницы, посвященные Пушкину, — в исключительно восторженном ключе, но именно слог выдает с головой Сан Саныча как одного из последних романтиков. Автор смакует фразы и сами события описывает с нескрываемым удовольствием. Книга насыщена яркими эпизодами, расцветившими его жизнь с рельефно выписанными приметами времени 40, 50 и 60-х годов. В последнее время жизненные зигзаги немыслимыми путями приводили ко мне все новых учеников Александрова, хотя и прежде вроде бы встречались. Почти все считают, что Сан Саныч — педагог от Бога и встреча с ним — удача. Говорят, что уроки порой походили на сказку, что учились не только рисунку и живописи, но и жизни. Само здание Детской художественной школы на углу улиц Льва Толстого и Металлистов — старый деревянный дом, не доживший, к сожалению, до наших дней, — было местом особенным, для многих волшебным. Преподавать ему довелось в разных местах: в строительном техникуме, училище культуры и в 14-м училище, но в художественной школе — целых 20 лет.

Вполголоса и в набат

Да, педагог, но в первую очередь, что ни говорите, Александр Александрович художник. Работы его сдержанны, как правило, по цветовой гамме. Персонажи на холстах и сама природа чаще всего звучат вполголоса, чем еще сильнее притягивают ваше внимание. Но уж ежели эмоция захлестнет автора, то — прощай скромность. Набатный колокол, вещающий то ли о пожаре, то ли о нашествии, будет им написан звонко, хлестко, во весь голос. Оставив сдержанность и отодвинув природную свою интеллигентность, художник прибегнет к непривычно резкой цветовой гамме, построив работу на диссонирующих цветовых контрастах (если враг на пороге, важнее всего быть услышанным!). И даже живописные приемы вместо спокойных, порой прохладных «александровских» сменятся лихой, размашистой манерой.

КСТАТИ 5 апреля мы все приглашены на творческую встречу с художником и выставку по случаю его восьмидесятилетия в библиотеку имени Василёва: Псков, Октябрьский пр., 19а. Начало в 16.00. 0+

Природная чуткость

В этом тоже он весь: эмоциональнейший человек и художник, «рыбье» равнодушие ему чуждо. Если любить, то по полной программе, а уж не любить, так лучше развернуться на 180 градусов и продолжить свой собственный путь. С откровенной любовью и, пожалуй, даже преклонив колено, пишет художник Александров знаменитых псковичей: архитекторов Юрия Павловича Спегальского, Бориса Степановича Скобельцына, Михаила Ивановича Семёнова, археолога, профессора Ингу Константиновну Лабутину. А портрет Семёна Степановича Гейченко, легендарного Хранителя Пушкинского заповедника, не просто пронизан любовью: такого мягкого Гейченко, любящего, кажется, весь мир, мало кто знал. Привыкли видеть Домового стремительным, готовым как сострить, так и сымпровизировать минут на 30 гениальную историю либо сказку. А здесь в нем именно столько любви, сколько захотел художник нам показать — просто через край. Дело в том именно, что Сан Саныч переносит на холст мир и людей в мире такими, какими хочет их видеть.

Не откроем Америку, сказав, что портрет — сложнейший из жанров живописи, и далеко не каждому эта работа по плечу. Портретами Александрова специально прихожу любоваться в Василёвку. Сан Саныч давно дружит с краеведческой библиотекой, его работы здесь можно увидеть практически всегда, время от времени автор лишь меняет экспозицию. На мой взгляд, настоящий портрет тем и отличается от псевдопортрета-натюрморта, что автор растворяется в том, кого пишет, иначе просто невозможно. Они не формальны, александровские портреты, скорее, эмоциональны и реально трепетны (протяни руку и можешь пожать протянутую навстречу). Автор прекрасно знает, что за личность перед ним, более того — он дарит зрителю попытку диалога с теми, с кем у нас может не быть возможности увидеться. Природная чуткость и талант портретиста позволяют художнику создавать исключительные по психологической насыщенности образы, а не просто добиваться фотографического сходства. Он сам больше из ХХ века, чем из нынешнего, тонко чувствует время и владеет искусством передачи самого духа времени и погружает зрителя в конкретную атмосферу.

Мы не сможем с вами пройти мимо портретов настоятеля Псково-Печерского монастыря отца Алипия (Воронова) и художника-фронтовика Юрия Николаевича Наумова. Отец Алипий на портрете — человек-знак своей эпохи, неотделимый от монастыря и паствы. А Юрий Наумов просто светится, точно так же, как светился при жизни. Немногословные и емкие, портреты эти — летопись Пскова от художника Александрова. Лишь на одно пеняет живописец: не любят сегодня позировать, всё норовят фотографию вместо себя предложить. А с фотографии портрет разве тот, что надо, получится? — Естественно нет.

И тут, в разговоре, вдруг вспоминает: — А знаете, кто мне однажды позировал? Царский офицер, родившийся в 1888 году. Было ему тогда 93 года, а супруга офицера преподавала в 47-й школе. Вспоминает серьезную, основательную постовую медсестру, также позировавшую для портрета, и еще многих. Не так давно существующий при отделении Союза писателей литературный музей получил в подарок от художника целую серию портретов поэтов и писателей. — Часто ли вы дарите свои работы? — Очень часто. Случаи продаж по пальцам можно пересчитать, а для подарков — тут никаких пальцев не хватит. Из беседы с Сан Санычем узнала и о планах: отдал на редактуру книгу воспоминаний. Должно все получиться.

ДОСЬЕ Александр Александрович Александров родился 26 марта 1939 года в городе Острове Псковской области. Во время Великой Отечественной войны, в пятилетнем возрасте, оказался в числе угнанных в Германию. Окончил Костромской педагогический государственный институт им. Н. А. Некрасова, художественно-графический факультет. Преподавал рисунок и живопись в строительном техникуме, художественной школе, профессиональном лицее № 14, детской школе искусств. Создал художественные отделения в профессиональном училище № 14 и в культпросветучилище (ныне колледж искусств). Общий педагогический стаж около 40 лет. Участник городских, областных, групповых, зональных художественных выставок, автор десятков персональных выставок. Живописец и график. Работает в технике масляной живописи, акварели, рисунка. Награжден дипломами, почетными грамотами, благодарностями за участие в художественных выставках.