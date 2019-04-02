Псков глазами школьников

Каким видят Псков и его окрестности школьники из других регионов и что им больше всего запомнилось и понравилось, можно узнать на выставке «Псков и его окрестности глазами юных туристов». Она открылась в Детской экологической библиотеке «Радуга» на ул. Новоселов, 11, в Пскове. На рисунках участников всероссийского конкурса «Все в Псков», который проводили «Псковская правда» и турбюро «Континент», — знакомые псковичам памятники и достопримечательности, с которыми школьники познакомились во время поездки в наш регион.

Рисунки в редакцию «Псковской правды» участники конкурса присылали в электронном виде, поэтому представленные работы — это распечатанные копии рисунков конкурсантов.

— Мы очень переживали, будут ли смотреться распечатанные копии рисунков участников, — во время подготовки выставки рассказала директор турбюро «Континент» Светлана Баранова. — Но работы настолько качественные, что станут украшением выставки и будут интересны псковичам.