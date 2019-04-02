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Культура / Выставка

Псков глазами школьников

Выставка участников конкурса «Все в Псков» открылась в детской библиотеке

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Светлана Синцова
2 апреля 2019 года, 09:59
Фото: Дарья Хваткова
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Каким видят Псков и его окрестности школьники из других регионов и что им больше всего запомнилось и понравилось, можно узнать на выставке «Псков и его окрестности глазами юных туристов». Она открылась в Детской экологической библиотеке «Радуга» на ул. Новоселов, 11, в Пскове. На рисунках участников всероссийского конкурса «Все в Псков», который проводили «Псковская правда» и турбюро «Континент», — знакомые псковичам памятники и достопримечательности, с которыми школьники познакомились во время поездки в наш регион.

Рисунки в редакцию «Псковской правды» участники конкурса присылали в электронном виде, поэтому представленные работы — это распечатанные копии рисунков конкурсантов.

— Мы очень переживали, будут ли смотреться распечатанные копии рисунков участников, — во время подготовки выставки рассказала директор турбюро «Континент» Светлана Баранова. — Но работы настолько качественные, что станут украшением выставки и будут интересны псковичам.

Выставка открылась под звуки живой музыки юного саксофониста Алексея Негина.
Фото Дарьи Хватковой.
Выставка открылась 28 марта, в дни школьных каникул, и первыми работы своих сверстников оценили участники лагеря псковской школы ­­

№ 22, которые побывали на открытии экспозиции.

— Рисунки, которые вы видите, нарисовали ребята немножко старше вас. Они побывали в нашем городе в прошлом году, — сообщила им Светлана Баранова. — Псков посетили школьники из разных регионов: Санкт-Петербурга, Республики Карелии, а также из Великого Новгорода, Владимира, Краснодара и Волгограда. Псков их восхищал и удивлял. И, наверное, поэтому они решили его нарисовать.

Первыми выставку участников конкурса «Все в Псков» увидели школьники.
Фото Дарьи Хватковой.
Познакомились первые посетители и с работой победительницы конкурса рисунков — школьницы из города Покров Владимирской области Александры Клепиковой. Саша изобразила Псковский кремль зимой. Победитель конкурса получила приз — семейную поездку в Псков.

— Также школьники делали селфи с хештегом #всевпсков. Знали бы вы, сколько очаровательных мордашек на фоне псковских памятников мы получили! Но я думаю, что и мы с вами, псковичи, должны знать и любить свой город, — отметила Светлана Баранова.

Знания о Пскове школьники показали, участвуя в исторической викторине.
Фото Дарьи Хватковой.
После знакомства с выставкой юные читатели библиотеки приняли участие в исторической викторине «Мой Псков» и в интерактивной игре «Ганзейская ладья». Каждая группа попробовала применить свои способности на трех площадках: «Собери воина в поход», «Довмонтов меч», «Узнай наш город ». Участники с удовольствием фотографировались в русских нарядах.

— Выставку рисунков мы приурочили к Неделе детской книги и подготовке к Ганзейскому фестивалю, — отметила заведующая экологической библиотекой «Радуга» Ольга Незнанова. По ее словам, рисунки замечательные и вызывают интерес у посетителей библиотеки.

К выставке заведующая сектором маркетинга библиотечно-информационных услуг Ирина Столова подготовила путеводитель, рассказывающий об объектах, запечатленных на детских рисунках. Планируется, что выставка «Псков и его окрестности глазами юных туристов» будет работать в библиотеке несколько месяцев — до проведения в Пскове Ганзейских дней. 

СПРАВКА

В прошлом году в рамках федеральной программы развития детского туризма «Моя Россия» Псковскую область посетили более полутора тысяч школьников из разных уголков страны. После путешествия они присылали в редакцию селфи, эссе и рисунки, сделанные во время поездки или после нее. Победители в основных и специальных номинациях получили призы: семейный тур в Псковскую область, смартфон, портативные колонки, наборы для художественного творчества, книги о Пскове.

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