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Культура / Выставка

«Жесть и цветочки» по-псковски

Повелитель фактуры и властелин плоскости объединили творческие усилия

Текст:
Надежда Киселёва
9 января 2019 года, 10:21
Фото: Андрей Степанов
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«Жесть и цветочки» — это про известных псковских художников Анатолия Жбанова и Эдуарда Шарипова, выставка которых под таким названием до 12 января проходит в галерее современного искусства «Дом на Набережной» (смотреть фоторепортаж).

Жбанов и Шарипов — две яркие противоположности и в то же время органично дополняющие друг друга творцы в жизни и в искусстве. Это как всем известная со школы устойчивая пара согласных: ЖИ-ШИ пиши с буквой «и» (Ж — Жбанов и Ш — Шарипов).

Жбанов — жжет, жарит, жалит, жужжит, жалует, жалеет, жаждет и ждет — одним словом, «жбанит». Яростный борец за справедливость, в своей живописи он отдает предпочтение острым социальным темам, склонен к монументализму и демонстративности, отличается страстным темпераментом, проявляющимся в четких контурах, ясных символах и смыслах, в ярких насыщенных красках — красный, черный, зеленый, синий.

Шарипов — шепчет, шаманит, шелестит, шутит, шокирует, шерстит, штампует, шлет, шаржирует, шумит, штормит, шарманит — то есть попросту «шарипит». Он философ до мозга костей, экзистенциалист, идейный лидер-теоретик, лирический поэт, глубоко проникающий в самую сущность вещей и миров. Предпочитает приглушенную сумеречную палитру, расплывчатые тающие очертания, недосказанность и намек.

Цветочки Анатолия Жбанова оказались с настоящим псковским колоритом.
Фото Андрея Степанова.
Жбанов в живописи идет вширь, а Шарипов — вглубь.

Жбанов — повелитель фактуры, смело применяющий в своих картинах изобретенные им оригинальные изобразительные средства и наполнители в красках.

Шарипов — властелин плоскости, мастерски использующий в качестве основы для картин и одухотворяющий практически любой подручный материал от мебели и лопаты до ржавой консервной банки.

Закадычным друзьям всегда есть чем удивить зрителя, и поэтому их выставки пользуются неизменным вниманием любителей живописи. Да, жестко могут эти двое своим искусством «зажбанить» и «зашарипить», то есть эпатировать, ошарашить и закошмарить неискушенных посетителей, незаметно вводя их в легкий транс.

Но это только цветочки! Ягодки будут впереди. 

КОНКРЕТНО

Галерея современного искусства «Дом на Набережной»: Псков, Советская набережная, 9. Выставка «Жесть и цветочки» работает до 12 января. Галерея открыта в четверг, пятницу и субботу с 15.00 до 19.00. Вход свободный.

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