«Жесть и цветочки» по-псковски

«Жесть и цветочки» — это про известных псковских художников Анатолия Жбанова и Эдуарда Шарипова, выставка которых под таким названием до 12 января проходит в галерее современного искусства «Дом на Набережной» (смотреть фоторепортаж).

Жбанов и Шарипов — две яркие противоположности и в то же время органично дополняющие друг друга творцы в жизни и в искусстве. Это как всем известная со школы устойчивая пара согласных: ЖИ-ШИ пиши с буквой «и» (Ж — Жбанов и Ш — Шарипов).

Жбанов — жжет, жарит, жалит, жужжит, жалует, жалеет, жаждет и ждет — одним словом, «жбанит». Яростный борец за справедливость, в своей живописи он отдает предпочтение острым социальным темам, склонен к монументализму и демонстративности, отличается страстным темпераментом, проявляющимся в четких контурах, ясных символах и смыслах, в ярких насыщенных красках — красный, черный, зеленый, синий.

Шарипов — шепчет, шаманит, шелестит, шутит, шокирует, шерстит, штампует, шлет, шаржирует, шумит, штормит, шарманит — то есть попросту «шарипит». Он философ до мозга костей, экзистенциалист, идейный лидер-теоретик, лирический поэт, глубоко проникающий в самую сущность вещей и миров. Предпочитает приглушенную сумеречную палитру, расплывчатые тающие очертания, недосказанность и намек.