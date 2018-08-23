Впервые в Пскове

Первая персональная выставка двух художников из Китая состоялась в Пскове. Для города это также первая выставка художников из Поднебес­ной.

— Мы поддерживаем реализм. Верим честной живописи. Мы сохраняем свою культуру и приехали в Псков, потому что Россия начинается здесь, это старинный традиционный город, — объясняет научный руководитель выставки Ляо Чжэндин, кандидат искусствоведения, почетный член Союза художников России, почетный профессор РГПУ им. А. И. Герцена.

Оба художника, представившие свои работы в Пскове, сейчас продолжают обучение в университете имени Герцена. Се Юеюе — аспирантка, она привезла в Псков акварели «Живопись уезда Уюань». Чжан Вэйцзянь — студент магистратуры, автор акварельных натюрмортов.

«Розы перед водоемом», «Любование цветами во время утреннего чая», «Золотой Уюань» — реализм на полотнах дышит литературой, возвышенной поэзией.

Литературный критик Валентин Курбатов вспомнил, как в советские годы лучшие щеголи носили синие китайские плащи, а отношение к китайцам было как к младшим братьям. Теперь эти братья сами «поглядывают на нас снисходительно».

— Мы еще не стали детьми своего Отечества, а они стали. Мы все дети одной высокой империи, мы все тайные конфуцианцы, — уверен Валентин Курбатов.

— Китайцы очень прагматичный народ, — напомнил на вернисаже председатель регионального отделения Союза художников Виктор Лысюк. — Из всех направлений реалистической живописи они выбрали российскую. Она еще хранит методику, дающую положительный результат. Китайцы знают, где брать уроки.

— Я второй раз в Пскове. Уже немножко осмотрелся и привез своих студентов. Высшее образование они получили в Китае и только-только поступили в Герцена, — рассказал Ляо Чжэндин. — Почему именно такие темы они выбрали для своих работ? Уюань — самая красивая традиционная деревня Китая. А цветы, как жизнь, — разные в разное время.