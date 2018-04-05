Время лозунгов, говорите, прошло? Предлагаю новый: «Развеем миф о художниках в целом и о художниках-кукольниках в частности». Кто из вас, положа руку на сердце, не считал кукольниц и кукольников вдоволь не наигравшимися в детстве людьми? А игра ли это? Присмотритесь для начала к известному не только в Пскове художнику Марии Воробьёвой.
Этот удивительный человек может с утра пахать, как папа Карло, напрочь забыв обо всём остальном, а к вечеру обернуться бонтонной дамой, которой без шляпки и перчаток - ну никуда, ни в пир, ни в мир… Словом, человек-театр.
Театр и Маша неразрывны: в конце 1990-х - начале 2000-х она работала в Псковском академическом театре драмы им. А.С.Пушкина главным художником. А сейчас практически в тех же стенах, в галерее «Цех» проходит её выставка «КуклоМания». Один из экспонатов так и называется «Театр». Не скроем, притягивает он буквально каждого - будоражит умы и провоцирует на разгадывание не ребусов, но вечных тайн. Каждый считывает эту композицию по-своему.
Почему театральный занавес – единое целое с дамским платьем? И сама женщина отчего-то выше разыгрываемого представления. Неужели намёк на то, что всё в этом мире делается ради неё, разыгрываются представления и турниры ради одного лишь благосклонного её взгляда? А почему бы и нет. Вы только взгляните на автора работы в минуту душевного подъёма, на вернисаже: она прекрасна, вся светится - от горящего взгляда до кончиков ногтей. И во всеуслышание заявляет:
«Театр» (смешанная техника). Автор Мария Воробьёва
Фото Андрея Кокшарова
- Вот говорят, что бывает недостаточно любви, а мне кажется, что я в этой любви за последние дни чуть не утонула. Честное слово!
Маша умеет работать самозабвенно и так же дружить. Совершенно справедливо она назвала соавтором этой выставки своего друга, дизайнера Татьяну Данилову. Без гениальных экспозиционных ходов, сочинённых Танечкой, и без её фантастической самоотверженной помощи при подготовке неизвестно, какова была бы судьба этой роскошной выставки. Ведь бурный поток по имени Маша не удержать в каких бы то ни было рамках. Сейчас у неё новый, драгоценный для этой натуры, период.
Время вернисажа - время цветов. Мария Воробьёва едва не утонула в любви и цветах.
Фото Андрея Кокшарова
Если раньше зритель влюблялся в машинных ангелов, то теперь он падает ниц перед её живописными рельефами. Пленительные женские образы из разных эпох и стран решены в необычной технике. Художник отрывает живописное изображение от поверхности, сделав его объёмным, смело используя весьма эффектные декоративные приёмы. Но это лишь начало: в композициях по мотивам Амедео Модильяни, Марка Шагала, Нико Пиросмани проявилась её тяга к скульптуре, и, в соответствии техникой, усложнился стиль. Образный, эмоциональный диалог художника с любимыми авторами, окрашенный трепетно-музыкальным отношением к своим персонажам… Словно заскучала Маша и стала подбирать себе компанию, пригласила в гости тех удивительных героинь, которым всегда симпатизировала и сейчас будет нам их представлять. А там, глядишь, и чайку с ними попьём, и пообщаемся.
Равнодушных на вернисаже не было, очарованных - весь зал...
Фото Андрея Кокшарова
Когда новую куклу, а точнее, всё-таки, монументальный объект по имени Луиза привезли в галерею, и псковское солнце его преобразило по-весеннему, художник Татьяна Данилова, наша, всегда такая уравновешенная, Танечка бегом устремилась к фотоаппарату. И то, что она запечатлела, похоже на чудо: лицо куклы настолько изменчиво, что кажется ЖИВЫМ. Не верите – убедитесь сами. Такая нежность и трепетность в этом образе, что лицо её – не иначе, как лик, и стихи лучшие - ей, и цветы к ногам. Словом, прекрасная дама.
Откуда всё это у Маши? – можете вы спросить. Этому учат где-нибудь? Да, она профессионал. Но никакое образование не заменит того, что передаётся нам от предков, и что мы называем наследственностью. Плюс к этому, должен набраться и скопиться в шкатулке (или рюкзаке, если вам это больше нравится) жизненный опыт всей нашей жизни. Добавьте сюда чутьё и вкус, колоссальное терпение и труд, поддержку близких, и вы – на коне. Вы – художник.
«Лики» (смешанная техника). Автор Мария Воробьёва
Фото Андрея Кокшарова
Маша – один из любимых и давних моих друзей. Но лишь недавно выяснилось, насколько генеалогическое древо Воробьёвых раскидисто. Предки их - сибирские бердские казаки. Её прадед Сергей Воробьёв в январе 1919 года ушёл вместе с генералом Дутовым (атаманом Оренбургского войска, для многих – символом всего антибольшевистского сопротивления) и дошёл до Китая. Дед, Георгий Воробьёв, кадровый военный лётчик. Отец, Владимир Георгиевич – журналист, начинавший свою трудовую деятельность на Камчатке, но большую часть жизни проработал журналистом центральной газеты «Правда» по Пскову и Новгороду. Среда, в которой Маша росла, совершенно творческая. Дружба и общение её родителей с Семёном Степановичем Гейченко, Василием Михайловичем Звонцовым и многими людьми того же круга не прошли бесследно. А мама Неля Фёдоровна влюбила дочь в кукольный и сказочный мир, научила шить.
Разными путями приходят люди в художественные училища и институты. У Марии всё логично: к моменту поступления она уже жила в Петербурге (до этого был Петропавловск-Камчатский, где она родилась, Целиноград, Псков). И поступила, естественно, в «Серовку», так ласково и привычно называют художественное училище имени Серова, любимую альма-матер многих художников, ныне носящее имя Николая Рериха. Затем – учёба в ЛГИТМИКе (Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии), а дальше - частный театр кукол в Петербурге под названием «Рождественская звезда», одним из создателей которого был машин отец, а ещё дальше – вы уже знаете – Псков.
Перемены чудного лица. «Луиза» (смешанная техника). Автор Мария Воробьёва
Фото Татьяны Даниловой
Когда рассказываешь об истинно дорогих тебе людях, слова кажутся плоскими, потёртыми, слишком блёклыми для них. Как прикажете объяснять стороннему человеку хотя бы марьино бесстрашие? Ну не боится она жизни, и всё тут. И живёт не так, как якобы положено, но как сердце подсказывает. Оберегает её Господь и близкие люди. Её вторая половина, Санечка Назаров, любимый муж, талантливый музыкант, мне кажется, человек просто уникальный: творческий и земной одновременно. Умеет растворяться как в музыке, так и в близких людях. Подобную органику редко в людях наблюдаешь, оттого она и ценна. Ксения, их дочь, похоже, наследует всё лучшее от родителей: восьмилетняя девочка танцует, рисует, дивные истории сочиняет, а скрипка – один из лучших её друзей. Это не идиллия, а простая жизненная история. Не раз видела Александра помогающим Маше делать её кукол. А буквально на днях наша юбилярша проводила онлайн многочасовой мастер-класс (два вечера подряд по пять часов). Вы полагаете, что она смогла бы тут без сашиной поддержки обойтись? Да и зачем: он был всё время рядом и даже не отказался поиграть на скрипке для участников мастер-класса.
«Африканская девушка» (смешанная техника). Автор Мария Воробьёва
Фото Татьяны Даниловой
- Исполнил танго Якоба Гаде «Ревность». Поздравил всех - причастных и нет – с международным Днём кукольника. А заодно Машу с её днём рождения, - рассказал музыкант.
Долгожданное весеннее солнце в Пскове радует даже кукол. «Луиза» (смешанная техника). Автор Мария Воробьёва
Фото Татьяны Даниловой
Так вот случилось, что 21 марта родилась Мария. А позже этот день стал и Днём кукольника. День театра рядышком празднуется. Нет ничего случайного в этом, лучшем из миров, похоже.
Гениально то, что куклы Мани живут как в домах у её любимых людей, так и у самых разных коллекционеров, в том числе – у Тонино Гуэрра, итальянского поэта, писателя и сценариста. Гуэрра приобрёл в одной из московских галерей нескольких «марроканских ангелов» от нашего автора.
И почти наверняка у каждого второго (ну, пускай, третьего), читающего эти строки, есть в доме кукла от Маши Воробьёвой. Следовательно, все мы отчасти куклоМаны.
ВАЖНО
Выставка «КуклоМания» открыта в галерее «Цех» Псковского драмтеатра с 13.00 до 19.00 ежедневно до 10 апреля. Вход свободный.