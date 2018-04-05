Время лозунгов, говорите, прошло? Предлагаю новый: «Развеем миф о художниках в целом и о художниках-кукольниках в частности». Кто из вас, положа руку на сердце, не считал кукольниц и кукольников вдоволь не наигравшимися в детстве людьми? А игра ли это? Присмотритесь для начала к известному не только в Пскове художнику Марии Воробьёвой. Этот удивительный человек может с утра пахать, как папа Карло, напрочь забыв обо всём остальном, а к вечеру обернуться бонтонной дамой, которой без шляпки и перчаток - ну никуда, ни в пир, ни в мир… Словом, человек-театр.

ДРАГОЦЕННЫЙ ПЕРИОД

Театр и Маша неразрывны: в конце 1990-х - начале 2000-х она работала в Псковском академическом театре драмы им. А.С.Пушкина главным художником. А сейчас практически в тех же стенах, в галерее «Цех» проходит её выставка «КуклоМания». Один из экспонатов так и называется «Театр». Не скроем, притягивает он буквально каждого - будоражит умы и провоцирует на разгадывание не ребусов, но вечных тайн. Каждый считывает эту композицию по-своему.

Почему театральный занавес – единое целое с дамским платьем? И сама женщина отчего-то выше разыгрываемого представления. Неужели намёк на то, что всё в этом мире делается ради неё, разыгрываются представления и турниры ради одного лишь благосклонного её взгляда? А почему бы и нет. Вы только взгляните на автора работы в минуту душевного подъёма, на вернисаже: она прекрасна, вся светится - от горящего взгляда до кончиков ногтей. И во всеуслышание заявляет:

- Вот говорят, что бывает недостаточно любви, а мне кажется, что я в этой любви за последние дни чуть не утонула. Честное слово!

Маша умеет работать самозабвенно и так же дружить. Совершенно справедливо она назвала соавтором этой выставки своего друга, дизайнера Татьяну Данилову. Без гениальных экспозиционных ходов, сочинённых Танечкой, и без её фантастической самоотверженной помощи при подготовке неизвестно, какова была бы судьба этой роскошной выставки. Ведь бурный поток по имени Маша не удержать в каких бы то ни было рамках. Сейчас у неё новый, драгоценный для этой натуры, период.

Если раньше зритель влюблялся в машинных ангелов, то теперь он падает ниц перед её живописными рельефами. Пленительные женские образы из разных эпох и стран решены в необычной технике. Художник отрывает живописное изображение от поверхности, сделав его объёмным, смело используя весьма эффектные декоративные приёмы. Но это лишь начало: в композициях по мотивам Амедео Модильяни, Марка Шагала, Нико Пиросмани проявилась её тяга к скульптуре, и, в соответствии техникой, усложнился стиль. Образный, эмоциональный диалог художника с любимыми авторами, окрашенный трепетно-музыкальным отношением к своим персонажам… Словно заскучала Маша и стала подбирать себе компанию, пригласила в гости тех удивительных героинь, которым всегда симпатизировала и сейчас будет нам их представлять. А там, глядишь, и чайку с ними попьём, и пообщаемся. Когда новую куклу, а точнее, всё-таки, монументальный объект по имени Луиза привезли в галерею, и псковское солнце его преобразило по-весеннему, художник Татьяна Данилова, наша, всегда такая уравновешенная, Танечка бегом устремилась к фотоаппарату. И то, что она запечатлела, похоже на чудо: лицо куклы настолько изменчиво, что кажется ЖИВЫМ. Не верите – убедитесь сами. Такая нежность и трепетность в этом образе, что лицо её – не иначе, как лик, и стихи лучшие - ей, и цветы к ногам. Словом, прекрасная дама.

БЛИЗКИЕ ОБЕРЕГАЮТ

Откуда всё это у Маши? – можете вы спросить. Этому учат где-нибудь? Да, она профессионал. Но никакое образование не заменит того, что передаётся нам от предков, и что мы называем наследственностью. Плюс к этому, должен набраться и скопиться в шкатулке (или рюкзаке, если вам это больше нравится) жизненный опыт всей нашей жизни. Добавьте сюда чутьё и вкус, колоссальное терпение и труд, поддержку близких, и вы – на коне. Вы – художник. Маша – один из любимых и давних моих друзей. Но лишь недавно выяснилось, насколько генеалогическое древо Воробьёвых раскидисто. Предки их - сибирские бердские казаки. Её прадед Сергей Воробьёв в январе 1919 года ушёл вместе с генералом Дутовым (атаманом Оренбургского войска, для многих – символом всего антибольшевистского сопротивления) и дошёл до Китая. Дед, Георгий Воробьёв, кадровый военный лётчик. Отец, Владимир Георгиевич – журналист, начинавший свою трудовую деятельность на Камчатке, но большую часть жизни проработал журналистом центральной газеты «Правда» по Пскову и Новгороду. Среда, в которой Маша росла, совершенно творческая. Дружба и общение её родителей с Семёном Степановичем Гейченко, Василием Михайловичем Звонцовым и многими людьми того же круга не прошли бесследно. А мама Неля Фёдоровна влюбила дочь в кукольный и сказочный мир, научила шить.

Разными путями приходят люди в художественные училища и институты. У Марии всё логично: к моменту поступления она уже жила в Петербурге (до этого был Петропавловск-Камчатский, где она родилась, Целиноград, Псков). И поступила, естественно, в «Серовку», так ласково и привычно называют художественное училище имени Серова, любимую альма-матер многих художников, ныне носящее имя Николая Рериха. Затем – учёба в ЛГИТМИКе (Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии), а дальше - частный театр кукол в Петербурге под названием «Рождественская звезда», одним из создателей которого был машин отец, а ещё дальше – вы уже знаете – Псков.

Когда рассказываешь об истинно дорогих тебе людях, слова кажутся плоскими, потёртыми, слишком блёклыми для них. Как прикажете объяснять стороннему человеку хотя бы марьино бесстрашие? Ну не боится она жизни, и всё тут. И живёт не так, как якобы положено, но как сердце подсказывает. Оберегает её Господь и близкие люди. Её вторая половина, Санечка Назаров, любимый муж, талантливый музыкант, мне кажется, человек просто уникальный: творческий и земной одновременно. Умеет растворяться как в музыке, так и в близких людях. Подобную органику редко в людях наблюдаешь, оттого она и ценна. Ксения, их дочь, похоже, наследует всё лучшее от родителей: восьмилетняя девочка танцует, рисует, дивные истории сочиняет, а скрипка – один из лучших её друзей. Это не идиллия, а простая жизненная история. Не раз видела Александра помогающим Маше делать её кукол. А буквально на днях наша юбилярша проводила онлайн многочасовой мастер-класс (два вечера подряд по пять часов). Вы полагаете, что она смогла бы тут без сашиной поддержки обойтись? Да и зачем: он был всё время рядом и даже не отказался поиграть на скрипке для участников мастер-класса.

- Исполнил танго Якоба Гаде «Ревность». Поздравил всех - причастных и нет – с международным Днём кукольника. А заодно Машу с её днём рождения, - рассказал музыкант. Так вот случилось, что 21 марта родилась Мария. А позже этот день стал и Днём кукольника. День театра рядышком празднуется. Нет ничего случайного в этом, лучшем из миров, похоже. Гениально то, что куклы Мани живут как в домах у её любимых людей, так и у самых разных коллекционеров, в том числе – у Тонино Гуэрра, итальянского поэта, писателя и сценариста. Гуэрра приобрёл в одной из московских галерей нескольких «марроканских ангелов» от нашего автора. И почти наверняка у каждого второго (ну, пускай, третьего), читающего эти строки, есть в доме кукла от Маши Воробьёвой. Следовательно, все мы отчасти куклоМаны.