Гедиминас Таранда: В этой сказке есть большой смысл

12 и 13 ноября Имперский Русский Балет покажет на сцене БКЗ Псковской областной филармонии балет Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро». По сложившейся традиции известный коллектив выступит в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области. В преддверии этого события Гедиминас Таранда, художественный руководитель Имперского Русского Балета, заслуженный деятель искусств России, рассказал, что нового произошло в жизни балетной труппы, чем интересна будет постановка для детей и как подготовить ребенка к восприятию балета, с каким настроением коллектив едет в Псков и какая она, любовь псковских зрителей.

- Только что мы приехали из Греции с гастролей в Салониках, в Афинах. Совершенно потрясающие были залы, ну и греки, конечно, соскучились по русскому искусству и принимали просто потрясающе. Зал в 2000 мест в Салониках был полностью заполнен. Это было конечно здорово! Греки относились к нам с таким прекрасным чувством. Мы им привезли как раз «Лебединое озеро», то, что мы сейчас привозим в Псков. И они все единогласно сказали: «Давно мы не видели русский балет и спасибо, что вы приехали!». Это здорово!

Когда мы вернулись в Москву, конечно, для нас были некоторые разочарования, потому что многие гастроли по России у нас перенеслись, к сожалению, многие города закрыты. Но счастье оказалось в том, что все-таки 8 числа мы получили известие из нашего любимого Пскова, что мы приезжаем, и губернатор разрешил 50% зала, и мы едем в наш славный город Псков и везем наше прославленное «Лебединое озеро».

- Гедиминас Леонович, а чем удивит псковичей постановка? И с каким настроением едете к нам?

- Каждый раз, когда мы едем в Псков, мы едем, как домой. Нас встречают настолько по-домашнему везде: в отеле, где мы живем, в городе, в филармонии, где вообще все просто родные и готовы предложить все что угодно, даже чего нет. Ну и конечно, самое прекрасное, что в этот раз мы с филармонией все-таки решили сделать утренний спектакль в сокращенном виде для наших детей. Это очень и очень важно!