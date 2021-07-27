До ставшего популярным концерта «Лавандовая ночь», который в этом году в Пскове пройдет в четвертый раз, осталось совсем недолго. Завесу тайны над тем, что ждет зрителей, приподняли художественный руководитель Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, худрук «Летних сезонов» Николай Хондзинский и ведущая солистка Мариинского театра, неоднократная участница open-air концертов в Пскове Мария Баянкина. -В этом году вновь будет звучать только музыка эпохи барокко, - рассказал Николай Хондзинский. - Многое будет исполняться впервые в Пскове, а что-то — даже впервые в России. Ведущая солистка Мариинского театра Мария Баянкина отметила, что «Лавандовая ночь» - одно из самых ожидаемых для нее событий.

Мы может все предложить псковской публике, и она всегда с благодарностью и интересом это примет. Мария Баянкина, ведущая солистка Мариинского театра

- Я не знаю, почему я так люблю к вам приезжать, но скучаю и жду с нетерпением, - сказала она. - Мы может все предложить псковской публике, и она всегда с благодарностью это примет. Мы не идем на потребу, а ведь могли бы сделать концерт оперных классических шлягеров. Он 100% вызвал бы горячий отклик, но нам это не так интересно. В псковском зрителе, по словам Марии Баянкиной, исполнители нашли одаренного слушателя, который все, чтобы не было предложено, встречает с радостью. -Этим меня поразила и захватила псковская публика, для меня она теперь навсегда особенная, - отметила солистка. Она напомнила, что самый первый концерт «Лавандовая ночь» прошел под проливным дождем. -Я не очень понимала, как он состоится при такой погоде, - призналась Мария. - Над музыкантами и сценой был установлен тент, а зрители сидели в дождевиках и под зонтами. И что удивительно – за время, что шел концерт, никто не ушел, а было еще и очень холодно. И пока шел второй концерт, тоже лил дождь, но никто своего места не покинул. Потом были другие трудности — из-за пандемии приходилось петь два концерта в день. Это сложно для инструменталистов, а голосу сложнее в несколько раз. Я помню, что после этих выступлений голоса просто не было.

Много таких вещей, которые хочется открывать слушателям. Николай Хондзинский, руководитель Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, худрук «Летних сезонов»