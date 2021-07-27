До ставшего популярным концерта «Лавандовая ночь», который в этом году в Пскове пройдет в четвертый раз, осталось совсем недолго. Завесу тайны над тем, что ждет зрителей, приподняли художественный руководитель Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, худрук «Летних сезонов» Николай Хондзинский и ведущая солистка Мариинского театра, неоднократная участница open-air концертов в Пскове Мария Баянкина.
-В этом году вновь будет звучать только музыка эпохи барокко, - рассказал Николай Хондзинский. - Многое будет исполняться впервые в Пскове, а что-то — даже впервые в России.
Ведущая солистка Мариинского театра Мария Баянкина отметила, что «Лавандовая ночь» - одно из самых ожидаемых для нее событий.
Мы может все предложить псковской публике, и она всегда с благодарностью и интересом это примет.
Мария Баянкина, ведущая солистка Мариинского театра
- Я не знаю, почему я так люблю к вам приезжать, но скучаю и жду с нетерпением, - сказала она. - Мы может все предложить псковской публике, и она всегда с благодарностью это примет. Мы не идем на потребу, а ведь могли бы сделать концерт оперных классических шлягеров. Он 100% вызвал бы горячий отклик, но нам это не так интересно.
В псковском зрителе, по словам Марии Баянкиной, исполнители нашли одаренного слушателя, который все, чтобы не было предложено, встречает с радостью.
-Этим меня поразила и захватила псковская публика, для меня она теперь навсегда особенная, - отметила солистка.
Она напомнила, что самый первый концерт «Лавандовая ночь» прошел под проливным дождем.
-Я не очень понимала, как он состоится при такой погоде, - призналась Мария. - Над музыкантами и сценой был установлен тент, а зрители сидели в дождевиках и под зонтами. И что удивительно – за время, что шел концерт, никто не ушел, а было еще и очень холодно. И пока шел второй концерт, тоже лил дождь, но никто своего места не покинул. Потом были другие трудности — из-за пандемии приходилось петь два концерта в день. Это сложно для инструменталистов, а голосу сложнее в несколько раз. Я помню, что после этих выступлений голоса просто не было.
Много таких вещей, которые хочется открывать слушателям.
Николай Хондзинский, руководитель Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, худрук «Летних сезонов»
Однако трудности организаторов не напугали. Этим летом вновь запланировано проведение двух концертов вместо одного. Из-за ограничительных мер число зрителей ограничено, а попасть хочется многим.
-Мы идем на это, потому что нам важна эта встреча и мы рады, что этот вечер состоится, - отметила Мария Баянкина.
Стало традицией, что на концертах «Лавандовая ночь» звучит музыка эпохи барокко.
- Это самая чистая, светлая, искренняя и близкая душе человека музыка, - прокомментировал этот выбор Николай Хондзинский. - На такую музыку всегда находится отклик у слушателя. Мы не изображаем барокко, для нас оно современно, интересно и те эмоции, которые там заложены, актуальны и в наше время.
Одним из сюрпризов для зрителей станет исполнение песни «Пассакалья о жизни (смерти)» (Passacaglia della vita) композитора, который старше И. Баха на 100 лет.
- Она будет исполнена впервые в Пскове, - отметил Николай Хондзинский. – У нее очень актуальный для нашего времени текст и смысл. И много таких вещей, которые хочется открывать слушателям.
В следующем году у «Лавандовой ночи» маленький юбилей – проекту исполнится пять лет. Уже сейчас организаторы думают, чем удивить и порадовать псковскую публику.
-Идеи есть, - сказал Николай Хондзинский.- Будем осваивать просторы французского барокко.
Напомним, что концерты проходят под открытым небом в исторической части Пскова, у стен Покровской башни.