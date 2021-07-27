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Культура / Событие

Впервые в Пскове

Зрителей «Лавандовой ночи» ждет сюрприз

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Ольга Нефёдова
27 июля 2021 года, 21:20
Фото: Псковская областная филармония
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До ставшего популярным концерта «Лавандовая ночь», который в этом году в Пскове пройдет в четвертый раз, осталось совсем недолго. Завесу тайны над тем, что ждет зрителей, приподняли художественный руководитель Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, худрук «Летних сезонов» Николай Хондзинский и ведущая солистка Мариинского театра, неоднократная участница open-air концертов в Пскове Мария Баянкина.

-В этом году вновь будет звучать только музыка эпохи барокко, - рассказал Николай Хондзинский. - Многое будет исполняться впервые в Пскове, а что-то — даже впервые в России.

Ведущая солистка Мариинского театра Мария Баянкина отметила, что «Лавандовая ночь» - одно из самых ожидаемых для нее событий.

Мы может все предложить псковской публике, и она всегда с благодарностью и интересом это примет.

Впервые в ПсковеМария Баянкина, ведущая солистка Мариинского театра 

- Я не знаю, почему я так люблю к вам приезжать, но скучаю и жду с нетерпением, - сказала она. - Мы может все предложить псковской публике, и она всегда с благодарностью это примет. Мы не идем на потребу, а ведь могли бы сделать концерт оперных классических шлягеров. Он 100% вызвал бы горячий отклик, но нам это не так интересно.

В псковском зрителе, по словам Марии Баянкиной, исполнители нашли одаренного слушателя, который все, чтобы не было предложено, встречает с радостью.

-Этим меня поразила и захватила псковская публика, для меня она теперь навсегда особенная, - отметила солистка.

Она напомнила, что самый первый концерт «Лавандовая ночь» прошел под проливным дождем.

-Я не очень понимала, как он состоится при такой погоде, - призналась Мария. - Над музыкантами и сценой был установлен тент, а зрители сидели в дождевиках и под зонтами. И что удивительно – за время, что шел концерт, никто не ушел, а было еще и очень холодно. И пока шел второй концерт, тоже лил дождь, но никто своего места не покинул. Потом были другие трудности — из-за пандемии приходилось петь два концерта в день. Это сложно для инструменталистов, а голосу сложнее в несколько раз. Я помню, что после этих выступлений голоса просто не было.

Много таких вещей, которые хочется открывать слушателям.

Впервые в ПсковеНиколай Хондзинский, руководитель Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, худрук «Летних сезонов» 

Однако трудности организаторов не напугали. Этим летом вновь запланировано проведение двух концертов вместо одного. Из-за ограничительных мер число зрителей ограничено, а попасть хочется многим.

-Мы идем на это, потому что нам важна эта встреча и мы рады, что этот вечер состоится, - отметила Мария Баянкина.

Стало традицией, что на концертах «Лавандовая ночь» звучит музыка эпохи барокко.

- Это самая чистая, светлая, искренняя и близкая душе человека музыка, - прокомментировал этот выбор Николай Хондзинский. - На такую музыку всегда находится отклик у слушателя. Мы не изображаем барокко, для нас оно современно, интересно и те эмоции, которые там заложены, актуальны и в наше время.

Одним из сюрпризов для зрителей станет исполнение песни «Пассакалья о жизни (смерти)» (Passacaglia della vita) композитора, который старше И. Баха на 100 лет.

- Она будет исполнена впервые в Пскове, - отметил Николай Хондзинский. – У нее очень актуальный для нашего времени текст и смысл. И много таких вещей, которые хочется открывать слушателям.

В следующем году у «Лавандовой ночи» маленький юбилей – проекту исполнится пять лет. Уже сейчас организаторы думают, чем удивить и порадовать псковскую публику.

-Идеи есть, - сказал Николай Хондзинский.- Будем осваивать просторы французского барокко.

Напомним, что концерты проходят под открытым небом в исторической части Пскова, у стен Покровской башни.

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