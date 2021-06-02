Воспитание театром

Псковская область выбрана площадкой для презентации «Школьной классики» - проекта, нацеленного на возрождение школьных театров. В Михайловском собрались его первые победители — семь театральных коллективов со всей страны - которые в дни Пушкинской поэзии и русской культуры покажут спектакль-фантазию «Чудное мгновение».
В конце марта Российское движение школьников и Театральный институт имени Бориса Щукина запустили проект «Школьная классика», призванный содействовать развитию театральных студий при школах.
- Создавая проект, мы исходили из идеи, что театральные студии могут стать не просто местом досуга, но также инструментом, позволяющим максимально полно раскрыть творческий потенциал как школьников, так и педагогов, - рассказала заместитель исполнительного директора Российского движения школьников Екатерина Самсонова.
Перед запуском проекта его инициаторы провели опрос среди более чем 9 тысяч школьников и педагогов России. 96% опрошенных выразили заинтересованность в создании театрального кружка или студии в своей школе.
Создавая проект мы исходили из идеи, что театральные студии могут стать не просто местом досуга, но также инструментом, позволяющим максимально полно раскрыть творческий потенциал как школьников, так и педагогов
Екатерина Самсонова, заместитель исполнительного директора Российского движения школьников
- На конкурс поступило более 200 заявок из всех федеральных округов России, - отметила Екатерина Самсонова. - Те школы, в которых пока не созданы театральные студии или кружки, получили полные методические рекомендации по организации театральной деятельности в школе.
Действующие же театральные коллективы смогли принять участие в конкурсном отборе, а также прошли очный образовательный интенсив от педагогов Театрального института. Они встречались с ними в Zoom, репетировали, получали рекомендации и снова репетировали.
По итогам такой работы были выбраны семь школьных коллективов, которые примут участие в итоговом мероприятии проекта, которое пройдет под Пушкинскими Горами, на поляне в Михайловском. Это ребята из Курска, Тулы, Набережных Челнов, Казани, Самары, Тамбова и Москвы.
Псковские школьники тоже приняли участие в конкурсе. Заявки поступили от 6 школьных студий и коллективов, но пока в число победителей они не вошли. Но у них еще будет шанс побороться за звание лучших — в сентябре, по словам Екатерины Самсоновой, проект перезапустят.
- Это проект - пролог к большой программе, которая называется «воспитание личности школьника», - отметил ректор Театрального института имени Бориса Щукина, народный артист РФ Евгений Князев.
- Когда ко мне обратились с этой идеей, она мне сразу понравилась, - рассказал он. - Кроме того, первые шаги в этом направлении мы уже начинали делать. Ранее к нам обратился департамент образования Москвы с просьбой давать учителям уроки правильной речи и актерского мастерства, с тем чтобы на уроках они чувствовали себя более уверенно, были более выразительны. Педагоги тогда растерялись, мы даже приглашали психологов, чтобы те объяснили им для чего эти уроки нужны, а уже в процессе работы мы узнали о театральных студиях, которые действуют при школах, и стали с ними работать.
Преподавателями института были подготовлены учебно-методические пособия, которые были направлены всем участникам проекта. Кроме того, были отсняты образовательные видео-уроки для ребят с участием народных и заслуженных артистов РФ, которые выпускниками театрального вуза.
Главное событие проекта - спектакль-фантазия «Чудное мгновение», сыграют его финалисты. Уже сейчас в Михайловском идет подготовка к этому мероприятию: коллективы репетируют, площадки монтируют.
5 июня на поляне будут работать несколько интерактивных зон. В «Зоне отдыха» будет много сена и дерева. Для гостей организуют места, где они смогут немного передохнуть.
Поэзия Пушкина живет с нами постоянно, она - часть нашего культурного кода. 6 июня исполнится 222 года со дня рождения великого русского поэта, но многое, о чем он писал и думал, сегодня так же актуально, как и тогда: человеческое достоинство, жизнь, любовь, дружба, творчество – эти темы вне времени
Евгений Князев, ректор Театрального института имени Бориса Щукина, народный артист РФ
На площаде «Бал» всех желающих научат танцевать, так, как танцевали во времена Пушкина. В «Библиотеке» отдыхающие смогут насладиться чтением книг, сделать памятные снимки с уникальным арт-объектом, выполненном в виде зеркального дерева.
Локация «Пленэр» - это творческое пространство для самых маленьких гостей и их родителей. Здесь пройдет серия мастер-классов по каллиграфии и изобразительному искусству.
Короткие иммерсивные шоу от профессиональных актеров можно будет посмотреть на площадке «Пикник», а гости площадки «Поэтическая сцена» проведут время за играми в шарады, мастер-классами по этикету, а также прочесть любимые стихотворения.
Все самое важное произойдет на «Главной сцене».
- Это уникальный объект, полностью воссозданный по мотивам лучших сценических площадок времен Александра Сергеевича Пушкина, - пояснила Екатерина Самсонова. - На ней лучшие школьные театральные коллективы страны, финалисты проекта «Школьная классика», подарят каждому гостю незабываемые эмоции детского искреннего исполнения театральных постановок.
Сначала на сцене выступит камерный оркестр творческой мастерской Леонида Лундстрема, а потом состоится спектакль «Чудное мгновение». Зрителями последнего станут псковские школьники — участники театральных студий.
Творчество Пушкина неслучайно выбрано темой первого спекталя.
- Поэзия Пушкина живет с нами постоянно, она - часть нашего культурного кода, - отметил Евгений Князев. - 6 июня исполнится 222 года со дня рождения великого русского поэта, но многое, о чем он писал и думал, сегодня так же актуально, как и тогда: человеческое достоинство, жизнь, любовь, дружба, творчество – эти темы вне времени. Недаром, на цитаты разобрано буквально все, что создал великий поэт, а в день его рождения отмечается международный день русского языка. Поэтому мы и решили дать сказкам Пушкина немного другое, новое звучание.
Отметим, что все приглашенные коллективы-участники имеют отрицательный ПЦР тест, а также справки об отсутствии контактов с инфекционными больными. На территории площадки будет действовать масочно-перчаточный режим, установлены диспенсеры для обработки рук, доступ к каждой интерактивной зоне будет организован группами. Организаторами также предусмотрено наличие ограждений для уменьшения скопления людей и возможности контролировать поток.