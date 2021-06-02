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Культура / Событие

Воспитание театром

Лучшие школьные театральные коллективы выступят в Михайловском

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Ольга Нефёдова
2 июня 2021 года, 17:49
Фото: Андрей Степанов
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Псковская область выбрана площадкой для презентации «Школьной классики» - проекта, нацеленного на возрождение школьных театров. В Михайловском собрались его первые победители — семь театральных коллективов со всей страны - которые в дни Пушкинской поэзии и русской культуры покажут спектакль-фантазию «Чудное мгновение».

По пути возрождения

В конце марта Российское движение школьников и Театральный институт имени Бориса Щукина запустили проект «Школьная классика», призванный содействовать развитию театральных студий при школах.

- Создавая проект, мы исходили из идеи, что театральные студии могут стать не просто местом досуга, но также инструментом, позволяющим максимально полно раскрыть творческий потенциал как школьников, так и педагогов, - рассказала заместитель исполнительного директора Российского движения школьников Екатерина Самсонова.

Перед запуском проекта его инициаторы провели опрос среди более чем 9 тысяч школьников и педагогов России. 96% опрошенных выразили заинтересованность в создании театрального кружка или студии в своей школе.

Создавая проект мы исходили из идеи, что театральные студии могут стать не просто местом досуга, но также инструментом, позволяющим максимально полно раскрыть творческий потенциал как школьников, так и педагогов

Воспитание театромЕкатерина Самсонова, заместитель исполнительного директора Российского движения школьников

- На конкурс поступило более 200 заявок из всех федеральных округов России, - отметила Екатерина Самсонова. - Те школы, в которых пока не созданы театральные студии или кружки, получили полные методические рекомендации по организации театральной деятельности в школе.

Действующие же театральные коллективы смогли принять участие в конкурсном отборе, а также прошли очный образовательный интенсив от педагогов Театрального института. Они встречались с ними в Zoom, репетировали, получали рекомендации и снова репетировали.

По итогам такой работы были выбраны семь школьных коллективов, которые примут участие в итоговом мероприятии проекта, которое пройдет под Пушкинскими Горами, на поляне в Михайловском. Это ребята из Курска, Тулы, Набережных Челнов, Казани, Самары, Тамбова и Москвы.

Видео-уроки от звезд

Псковские школьники тоже приняли участие в конкурсе. Заявки поступили от 6 школьных студий и коллективов, но пока в число победителей они не вошли. Но у них еще будет шанс побороться за звание лучших — в сентябре, по словам Екатерины Самсоновой, проект перезапустят.

- Это проект - пролог к большой программе, которая называется «воспитание личности школьника», - отметил ректор Театрального института имени Бориса Щукина, народный артист РФ Евгений Князев.

- Когда ко мне обратились с этой идеей, она мне сразу понравилась, - рассказал он. - Кроме того, первые шаги в этом направлении мы уже начинали делать. Ранее к нам обратился департамент образования Москвы с просьбой давать учителям уроки правильной речи и актерского мастерства, с тем чтобы на уроках они чувствовали себя более уверенно, были более выразительны. Педагоги тогда растерялись, мы даже приглашали психологов, чтобы те объяснили им для чего эти уроки нужны, а уже в процессе работы мы узнали о театральных студиях, которые действуют при школах, и стали с ними работать.

Преподавателями института были подготовлены учебно-методические пособия, которые были направлены всем участникам проекта. Кроме того, были отсняты образовательные видео-уроки для ребят с участием народных и заслуженных артистов РФ, которые выпускниками театрального вуза.

День на поляне

Главное событие проекта - спектакль-фантазия «Чудное мгновение», сыграют его финалисты. Уже сейчас в Михайловском идет подготовка к этому мероприятию: коллективы репетируют, площадки монтируют.

5 июня на поляне будут работать несколько интерактивных зон. В «Зоне отдыха» будет много сена и дерева. Для гостей организуют места, где они смогут немного передохнуть.

Поэзия Пушкина живет с нами постоянно, она - часть нашего культурного кода. 6 июня исполнится 222 года со дня рождения великого русского поэта, но многое, о чем он писал и думал, сегодня так же актуально, как и тогда: человеческое достоинство, жизнь, любовь, дружба, творчество – эти темы вне времени

Воспитание театромЕвгений Князев, ректор Театрального института имени Бориса Щукина, народный артист РФ

На площаде «Бал» всех желающих научат танцевать, так, как танцевали во времена Пушкина. В «Библиотеке» отдыхающие смогут насладиться чтением книг, сделать памятные снимки с уникальным арт-объектом, выполненном в виде зеркального дерева.

Локация «Пленэр» - это творческое пространство для самых маленьких гостей и их родителей. Здесь пройдет серия мастер-классов по каллиграфии и изобразительному искусству.

Короткие иммерсивные шоу от профессиональных актеров можно будет посмотреть на площадке «Пикник», а гости площадки «Поэтическая сцена» проведут время за играми в шарады, мастер-классами по этикету, а также прочесть любимые стихотворения.

Все самое важное произойдет на «Главной сцене».

- Это уникальный объект, полностью воссозданный по мотивам лучших сценических площадок времен Александра Сергеевича Пушкина, - пояснила Екатерина Самсонова. - На ней лучшие школьные театральные коллективы страны, финалисты проекта «Школьная классика», подарят каждому гостю незабываемые эмоции детского искреннего исполнения театральных постановок.

Все по СанПину

Сначала на сцене выступит камерный оркестр творческой мастерской Леонида Лундстрема, а потом состоится спектакль «Чудное мгновение». Зрителями последнего станут псковские школьники — участники театральных студий.

Творчество Пушкина неслучайно выбрано темой первого спекталя.

- Поэзия Пушкина живет с нами постоянно, она - часть нашего культурного кода, - отметил Евгений Князев. - 6 июня исполнится 222 года со дня рождения великого русского поэта, но многое, о чем он писал и думал, сегодня так же актуально, как и тогда: человеческое достоинство, жизнь, любовь, дружба, творчество – эти темы вне времени. Недаром, на цитаты разобрано буквально все, что создал великий поэт, а в день его рождения отмечается международный день русского языка. Поэтому мы и решили дать сказкам Пушкина немного другое, новое звучание.

Отметим, что все приглашенные коллективы-участники имеют отрицательный ПЦР тест, а также справки об отсутствии контактов с инфекционными больными. На территории площадки будет действовать масочно-перчаточный режим, установлены диспенсеры для обработки рук, доступ к каждой интерактивной зоне будет организован группами. Организаторами также предусмотрено наличие ограждений для уменьшения скопления людей и возможности контролировать поток. 

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