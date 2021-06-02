Воспитание театром

Псковская область выбрана площадкой для презентации «Школьной классики» - проекта, нацеленного на возрождение школьных театров. В Михайловском собрались его первые победители — семь театральных коллективов со всей страны - которые в дни Пушкинской поэзии и русской культуры покажут спектакль-фантазию «Чудное мгновение».

По пути возрождения

В конце марта Российское движение школьников и Театральный институт имени Бориса Щукина запустили проект «Школьная классика», призванный содействовать развитию театральных студий при школах. - Создавая проект, мы исходили из идеи, что театральные студии могут стать не просто местом досуга, но также инструментом, позволяющим максимально полно раскрыть творческий потенциал как школьников, так и педагогов, - рассказала заместитель исполнительного директора Российского движения школьников Екатерина Самсонова. Перед запуском проекта его инициаторы провели опрос среди более чем 9 тысяч школьников и педагогов России. 96% опрошенных выразили заинтересованность в создании театрального кружка или студии в своей школе.

Создавая проект мы исходили из идеи, что театральные студии могут стать не просто местом досуга, но также инструментом, позволяющим максимально полно раскрыть творческий потенциал как школьников, так и педагогов Екатерина Самсонова, заместитель исполнительного директора Российского движения школьников

- На конкурс поступило более 200 заявок из всех федеральных округов России, - отметила Екатерина Самсонова. - Те школы, в которых пока не созданы театральные студии или кружки, получили полные методические рекомендации по организации театральной деятельности в школе. Действующие же театральные коллективы смогли принять участие в конкурсном отборе, а также прошли очный образовательный интенсив от педагогов Театрального института. Они встречались с ними в Zoom, репетировали, получали рекомендации и снова репетировали. По итогам такой работы были выбраны семь школьных коллективов, которые примут участие в итоговом мероприятии проекта, которое пройдет под Пушкинскими Горами, на поляне в Михайловском. Это ребята из Курска, Тулы, Набережных Челнов, Казани, Самары, Тамбова и Москвы.

Видео-уроки от звезд

Псковские школьники тоже приняли участие в конкурсе. Заявки поступили от 6 школьных студий и коллективов, но пока в число победителей они не вошли. Но у них еще будет шанс побороться за звание лучших — в сентябре, по словам Екатерины Самсоновой, проект перезапустят. - Это проект - пролог к большой программе, которая называется «воспитание личности школьника», - отметил ректор Театрального института имени Бориса Щукина, народный артист РФ Евгений Князев. - Когда ко мне обратились с этой идеей, она мне сразу понравилась, - рассказал он. - Кроме того, первые шаги в этом направлении мы уже начинали делать. Ранее к нам обратился департамент образования Москвы с просьбой давать учителям уроки правильной речи и актерского мастерства, с тем чтобы на уроках они чувствовали себя более уверенно, были более выразительны. Педагоги тогда растерялись, мы даже приглашали психологов, чтобы те объяснили им для чего эти уроки нужны, а уже в процессе работы мы узнали о театральных студиях, которые действуют при школах, и стали с ними работать. Преподавателями института были подготовлены учебно-методические пособия, которые были направлены всем участникам проекта. Кроме того, были отсняты образовательные видео-уроки для ребят с участием народных и заслуженных артистов РФ, которые выпускниками театрального вуза.

День на поляне

Главное событие проекта - спектакль-фантазия «Чудное мгновение», сыграют его финалисты. Уже сейчас в Михайловском идет подготовка к этому мероприятию: коллективы репетируют, площадки монтируют. 5 июня на поляне будут работать несколько интерактивных зон. В «Зоне отдыха» будет много сена и дерева. Для гостей организуют места, где они смогут немного передохнуть.

Поэзия Пушкина живет с нами постоянно, она - часть нашего культурного кода. 6 июня исполнится 222 года со дня рождения великого русского поэта, но многое, о чем он писал и думал, сегодня так же актуально, как и тогда: человеческое достоинство, жизнь, любовь, дружба, творчество – эти темы вне времени Евгений Князев, ректор Театрального института имени Бориса Щукина, народный артист РФ

На площаде «Бал» всех желающих научат танцевать, так, как танцевали во времена Пушкина. В «Библиотеке» отдыхающие смогут насладиться чтением книг, сделать памятные снимки с уникальным арт-объектом, выполненном в виде зеркального дерева. Локация «Пленэр» - это творческое пространство для самых маленьких гостей и их родителей. Здесь пройдет серия мастер-классов по каллиграфии и изобразительному искусству. Короткие иммерсивные шоу от профессиональных актеров можно будет посмотреть на площадке «Пикник», а гости площадки «Поэтическая сцена» проведут время за играми в шарады, мастер-классами по этикету, а также прочесть любимые стихотворения. Все самое важное произойдет на «Главной сцене». - Это уникальный объект, полностью воссозданный по мотивам лучших сценических площадок времен Александра Сергеевича Пушкина, - пояснила Екатерина Самсонова. - На ней лучшие школьные театральные коллективы страны, финалисты проекта «Школьная классика», подарят каждому гостю незабываемые эмоции детского искреннего исполнения театральных постановок.

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