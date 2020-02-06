BrainStorm: Токио, Париж и Псков — три города, где мы еще не были



- Какую программу вы привезете для псковичей, чем будете удивлять? - Мэджик, рассказывай, — дал слово гитаристу Ренарс. Мэджик: - Мы, как любим говорить, привезем и старые песни, и новые, все будет в таком хорошем балансе. Будут наши хиты, такие как «Ветер», «Выходные», «Maybe», песня, написанная в сотрудничестве с группой БИ-2 «Скользкие улицы», «На заре», которую мы спели с Евгением Гришковцом, и конечно новые песни из самого последнего альбома — например, песня «Контакты». И сыграем какие-то композиции из фильмов, например «Мотив». То, что у нас скопилось за 30 лет, то мы и сыграем, отдадим все эмоции. - А в Пскове вы были хоть проездом? Вы же наши соседи! Ренарс: — Не были! А вы в Риге были? Подловили! Тут уж мне пришлось краснеть: - Нет, не была! Ренарс: - Ну вот, - и погрозил мне пальцем. - После Пскова в каких города у вас будут концерты? Куда дальше поедете? Ренарс: - На слушающий же день после Пскова у нас будет концерт в Великом Новгороде, потом чуточку передохнем и дадим несколько концертов в Англии, Ирландии, и еще несколько концертов в России.





Палестина и Индия

- Я слышала что вы только что после отпуска. Где вы отдыхали? Мэджик: - Мы с Марисом были в Израиле, а перед этим в Сочи, и были в Палестине, нам очень понравилось. Марис: - Там очень вкусно, очень красиво, дружелюбные люди, и конечно, особенные места, где мы побывали. Ренарс: - Я был в Таиланде, это была семейная поездка, и это было прекрасно. Две недели были полны чудных солнечных дней, было много купания, прекраснейшая природа, запахи, очень дружелюбные люди, я приехал домой полным вдохновения. Это, конечно, отзовется на концерте в Пскове. А сейчас я передаю слово Каспарсу, который побывал где? Оставайтесь с нами! Каспарс: - Я один побывал в Индии, поехал медитировать. Есть такой индийский мистик по имени Садхгуру, я поехал в его центр йоги и там провел десять дней. - Это отразится на вашем концерте, игре, песнях? - Посмотрим. У меня спрашивают, отразилось это на мне? - обратился за помощью к друзьям Каспарс. Мэджик: - Не поверите — отразилось! Каспарс сел за барабаны, вставил наушники в уши и просто сиял! Это все Садхгуру, я уверен! - Часто ли удается устраивать такие отпуска? Мэджик: - После этого отпуска мы договорились, что каждый Новый год мы в январе будем устраивать такие каникулы.





На китайской заре

- Мне кажется, что ваши латвийские и русские поклонники любят разные песни. Так это или нет? Какие песни больше популярны у вас на родине, а какие в России? Ренарс: - Вы знаете, наверное самое большое отличие - в языке. В Латвии мы поем на латышском, и люди любят те же песни, но на другом языке. Хотя есть несколько исключений, например, песни «Скольские улицы», «На заре» и «Maybe». Связь прервалась, будь она не ладна. Дальше мы разговаривали, уже отключив видеосвязь. - Но в основном мы должны признать, что песни совпадают, которые любят и в Латвии, и в России. - А не хочется песню «На заре» перевести на латышский язык? - Вы знаете, нет… Она прекрасна именно в той версии, в какой она есть. И мы даже в китайской версии этой песни припев оставили на русском. Куплеты поет китайский репер BigYear на китайском, припев все равно на русском - «На заре голоса зовут меня». - Каждый год у вас много концертов по разным странам и городам. А какой концерт вам запомнился больше всего? Марис: - Из самых последних, наверное, Московский и Петербургский концерты, которые проходили в декабре. Пришло очень много людей, концерты очень хорошо прошли. И кстати, программа там была же самая, которую мы будем показывать в Пскове. Мэджик: — Мне очень понравился концерт в Петербурге, который проходил под нашим знаменем, слоганом «Выходные», летом. Это был фестиваль, было очень интересно, в первый раз мы выступали с вместе с Кастой, сыграли песню «Верхом на звезде» с Найком Борзовым — это очень запомнилось. Ренарс: — А я упомянул, что мне запомнился концерт The Rolling Stones, где мы тоже выступали. Прага, 2003 год, очень много людей - 80 тысяч, это очень исторический концерт для нас. У нас даже есть фотография с роллингами, которой мы очень гордимся. - Пришлете? - С удовольствием! - пообещал Ренарс.





Репетировал школьный ансамбль

- А каким был ваш самый первый концерт? Марис: - Это была наша школа, 1989 год. Прошло буквально полгода, как мы собрали свою группу. Наша родная школа и наш родной город Елгава, поскольку мы все из одной школы. Это был актовый зал, куда пришли наши друзья, одноклассники и еще какие-то школьники, всего было сорок-пятьдесят человек. Мы очень волновались, сыграли тогда четыре собственные песни. Мы к этому концерту долго готовились и очень сильно переживали. Потом был второй концерт в школе, потом выступали в городе в парке, затем - концерт в Риге. То есть мы постепенно приобретали опыт и выходили на все большие зрительские аудитории.



- Музыкантами какой страны вы себя ощущаете? Каспарс: - Латвии конечно. Даже не Евросоюза, а Латвии. Это закономерно, мы себя ощущаем латышами. Группой из города, который для нас в детстве казался очень большим — Елгава, что в сорока километрах от Риги, нам казалось, что нет в округе города больше, чем наш. Тогда там жило семьдесят тысяч людей, что нам казалось очень много. Потом когда мы начали разъезжать по миру, поняли, что наш город маленький, но мы все равно остались группой из Елгавы. - А в каком городе, стране вы бы очень хотели выступить, но пока еще не удалось? - Мы никогда не были в Японии, не были в Пскове, не были в Париже. Оппа, вот это новость, мы в Париже никогда не играли! Токио, Париж и Псков — три города, где мы еще не были. Давайте в этом году мы начнем с Пскова, и потом уже будет Париж и Токио. - Давайте!



