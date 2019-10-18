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Культура / Событие

Как Псков готовится к 800-летию Александра Невского

Дно Чудского озера обследуют, про легендарного князя снимут фильм, в области появятся новые туристические объекты

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Наталья Баранова
18 октября 2019 года, 14:28
Фото: radiovera.ru
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В Псковской области появились пять новых туристических маршрутов, связанных с именем Александра Невского.

В Кобыльем городище — месте, рядом с которым происходило Ледовое побоище, появится новый туристический объект — диорама, посвященная сражению.

Как Псков готовится к 800-летию Александра Невского
Ежегодно в Гдовском районе проходит фестиваль «Ледовое побоище».
Фото Андрея Степанова.
Российское военно-историческое общество выиграло грант на исследование дна Чудского озера. Историки установят точное место битвы и будут искать артефакты того времени. Первая экспедиция уже состоялась.

В начале 2020 года в Пскове откроется большая выставка, посвященная Александру Невскому, которая позже поедет в путешествие по России и за рубеж.

Фонд кино поддержал идею создания полнометражного фильма об Александре Невском. Один из авторов заявки – Александр Петров, лауреат премии «Оскар».

Все это часть подготовки к большому празднику - 800-летию со дня рождения Александра Невского, которое вся страна будет отмечать в 2021 году. В особенности шесть регионов, тесно связанных с именем князя.

Псковская область, безусловно, в авангарде по числу проектов, которые мы реализуем. Проект празднования 800-летия Александра Невского должен стать общенациональным делом.


Как Псков готовится к 800-летию Александра НевскогоАлла Манилова,
заместитель министра культуры РФ 
О том, что произошло в 1242 году на нашем Чудском озере, написано во всех учебниках истории.

- Ежегодно на месте Ледового побоища проходит одна из самых известных исторических реконструкций, - сказала первый заместитель губернатора Вера Емельянова. - Для нас большая честь принимать участие в подготовке мероприятий, посвященных 800-летию великого князя. Память об Александре Невском особенно трепетно хранят в Пскове, в областном центре ежегодно проводят Александро-Невские чтения.

Чтения проводит храм Александра Невского. И он тоже окажется в центре праздничных событий.

Как Псков готовится к 800-летию Александра Невского
К празднованию 800-летия князя планируется отреставрировать Храм Александра Невского.
Фото Андрея Степанова.
- Для Пскова очень важно получить ещё один объект, привлекательный для туристов, - сказал митрополит Псковский и Порховский Тихон. - Мы приложим все усилия, чтобы привести храм Александра Невского в надлежащий вид.

Администрация Псковской области в ближайшее время подготовит список первоочередных объектов для реставрации и направит их в федеральный оргкомитет. Специалисты Санкт-Петербургского государственного института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина уже реставрируют икону XVII века «Святой благоверный князь Александр Невский с избранными святыми», готовится соглашение с Российской национальной библиотекой по передаче прав Псково-Изборскому объединенному музею-заповеднику на переиздание листов из летописного свода, посвященного Александру Невскому. 

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