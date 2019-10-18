Как Псков готовится к 800-летию Александра Невского

В Кобыльем городище — месте, рядом с которым происходило Ледовое побоище, появится новый туристический объект — диорама, посвященная сражению.

В Псковской области появились пять новых туристических маршрутов, связанных с именем Александра Невского.

Российское военно-историческое общество выиграло грант на исследование дна Чудского озера. Историки установят точное место битвы и будут искать артефакты того времени. Первая экспедиция уже состоялась.

В начале 2020 года в Пскове откроется большая выставка, посвященная Александру Невскому, которая позже поедет в путешествие по России и за рубеж.

Фонд кино поддержал идею создания полнометражного фильма об Александре Невском. Один из авторов заявки – Александр Петров, лауреат премии «Оскар».

Все это часть подготовки к большому празднику - 800-летию со дня рождения Александра Невского, которое вся страна будет отмечать в 2021 году. В особенности шесть регионов, тесно связанных с именем князя.