20 самых интересных событий прошедшего лета в фотографиях «Псковской правды»

На память о прошедшем лете «Псковская правда» предлагает читателям подборку снимков, на которых запечатлены наиболее важные для Псковской области, интересные и яркие мгновения трех теплых месяцев.

В День защиты детей, 1 июня, в Псковской области стартовала программа «Подарок новорожденному», инициированная губернатором Михаилом Ведерниковым. Младенец получает открытку и медаль «Рожденному на земле псковской», а родители - сертификат в магазин товаров для детей на 5 тысяч рублей.



С 6 по 8 июня Псковская область в 2019 году впервые за всю историю Петербургского международного экономического форума представила собственный стенд.



Традиционный праздник, приуроченный ко дню рождения поэта, прошёл в Псковской области в 53-й раз с 6 по 8 июня. Почетными гостями стали руководитель Имперского русского балета Гедиминас Таранда и олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов.



В Пскове 20 июня прошёл международный день йоги, в открытии которого участвовал третий секретарь посольства Индии, молодой дипломат, господин Ришабх Део.



В Пскове 20 июня на стене дома №26 на Октябрьском проспекте появилось масштабное граффити с изображением главных героев романа «Два капитана».



В Псков 22 июня вернулись десять псковских спасателей, помогавших бороться с последствиями наводнения в Иркутской области в течение трёх недель.



С 27 по 30 июня в Пскове прошли 39-е Международные Ганзейские дни, участниками которых стали делегаты из 89 городов и 13 стран.



В Себежском районе 7 июля состоялась 60-я международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны и партизанского движения из России, Белоруссии и Латвии «Курган Дружбы».



Комитет ЮНЕСКО 11 июля включил памятники древнего Пскова в список объектов всемирного наследия.



В отремонтированном Дворце бракосочетаний Пскова 12 июля состоялась регистрация первой пары молодожёнов Андрея и Ирины Лазаревых.



Звон-концерт в честь Святой равноапостольной княгини Ольги состоялся 23 июля на колокольне церкви Ильи пророка в Выбутах.



Выступление певицы Натали на Октябрьской площади в Пскове 23 июля стало кульминацией 1116-летней годовщины Дня города.



В Псковской области с 3 по 14 августа второй год подряд прошёл конкурс «Десантный взвод», который стал важным этапом международных армейских игр. Победа досталась команде из России.



Символ счастья и любви «Семейное древо сердец» открыли в Пскове 9 августа в рамках Всероссийского форума молодых семей.



Жителей Псковской области 23 августа наградили за выдающиеся достижения в честь 75-летия Псковской области.



На самой большой гимнастической площадке Пскова 26 августа впервые прошёл Чемпионат мира по силовому воркауту, собравший полсотни атлетов из полутора десятков стран.



Традиционный крестный ход вокруг Псково-Печерского монастыря 27 августа прошёл в престольный праздник Успения Божией Матери. Во главе хода прошли губернатор Псковской области Михаил Ведерников и заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.



По благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона в Печорах 27 августа появится уникальная спортивная площадка для детей и взрослых.



Более 400 представителей народа сето 28 августа приехали на традиционный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» в Печорский район.

