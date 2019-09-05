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Культура / Событие

20 самых интересных событий прошедшего лета в фотографиях «Псковской правды»

Подборка наиболее колоритных моментов теплого сезона

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Редакция
5 сентября 2019 года, 15:36
Фото: Андрей Степанов
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На память о прошедшем лете «Псковская правда» предлагает читателям подборку снимков, на которых запечатлены наиболее важные для Псковской области, интересные и яркие мгновения трех теплых месяцев.

20 самых интересных событий прошедшего лета в фотографиях «Псковской правды»
Подарок новорожденному.
Фото Сергея Герасимова.

В День защиты детей, 1 июня, в Псковской области стартовала программа «Подарок новорожденному», инициированная губернатором Михаилом Ведерниковым. Младенец получает открытку и медаль «Рожденному на земле псковской», а родители - сертификат в магазин товаров для детей на 5 тысяч рублей.


20 самых интересных событий прошедшего лета в фотографиях «Псковской правды»
Псковская область на экономическом форуме.
Фото Сергея Герасимова.

С 6 по 8 июня Псковская область в 2019 году впервые за всю историю Петербургского международного экономического форума представила собственный стенд.


20 самых интересных событий прошедшего лета в фотографиях «Псковской правды»
Дни пушкинское поэзии и русской культуры.
Фото Дарьи Хватковой.

Традиционный праздник, приуроченный ко дню рождения поэта, прошёл в Псковской области в 53-й раз с 6 по 8 июня. Почетными гостями стали руководитель Имперского русского балета Гедиминас Таранда и олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов. 


20 самых интересных событий прошедшего лета в фотографиях «Псковской правды»
Международный день йоги.
Фото Андрея Степанова.

В Пскове 20 июня прошёл международный день йоги, в открытии которого участвовал третий секретарь посольства Индии, молодой дипломат, господин Ришабх Део.


20 самых интересных событий прошедшего лета в фотографиях «Псковской правды»
Граффити «Два капитана».
Фото Дарьи Хватковой.

В Пскове 20 июня на стене дома №26 на Октябрьском проспекте появилось масштабное граффити с изображением главных героев романа «Два капитана».


20 самых интересных событий прошедшего лета в фотографиях «Псковской правды»
Возвращение спасателей-ликвидаторов.
Фото Андрея Степанова.

В Псков 22 июня вернулись десять псковских спасателей, помогавших бороться с последствиями наводнения в Иркутской области в течение трёх недель.


20 самых интересных событий прошедшего лета в фотографиях «Псковской правды»
Ганзейские дни Нового времени.
Фото Дарьи Хватковой.

С 27 по 30 июня в Пскове прошли 39-е Международные Ганзейские дни, участниками которых стали делегаты из 89 городов и 13 стран.


20 самых интересных событий прошедшего лета в фотографиях «Псковской правды»
Курган Дружбы.
Фото Дарьи Хватковой.

В Себежском районе 7 июля состоялась 60-я международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны и партизанского движения из России, Белоруссии и Латвии «Курган Дружбы».


20 самых интересных событий прошедшего лета в фотографиях «Псковской правды»
Псков в ЮНЕСКО.
Фото Андрея Степанова.

Комитет ЮНЕСКО 11 июля включил памятники древнего Пскова в список объектов всемирного наследия.


20 самых интересных событий прошедшего лета в фотографиях «Псковской правды»
Новый дворец бракосочетаний.
Фото Дарьи Хватковой.

В отремонтированном Дворце бракосочетаний Пскова 12 июля состоялась регистрация первой пары молодожёнов Андрея и Ирины Лазаревых.


20 самых интересных событий прошедшего лета в фотографиях «Псковской правды»
Фестиваль колокольного звона.
Фото Сергея Герасимова.

Звон-концерт в честь Святой равноапостольной княгини Ольги состоялся 23 июля на колокольне церкви Ильи пророка в Выбутах.


20 самых интересных событий прошедшего лета в фотографиях «Псковской правды»
День города Пскова.
Фото Дарьи Хватковой.

Выступление певицы Натали на Октябрьской площади в Пскове 23 июля стало кульминацией 1116-летней годовщины Дня города.


20 самых интересных событий прошедшего лета в фотографиях «Псковской правды»
Конкурс «Десантный взвод».
Фото Андрея Степанова.

В Псковской области с 3 по 14 августа второй год подряд прошёл конкурс «Десантный взвод», который стал важным этапом международных армейских игр. Победа досталась команде из России.


20 самых интересных событий прошедшего лета в фотографиях «Псковской правды»
Открытие арт-объекта.
Фото Андрея Степанова.

Символ счастья и любви «Семейное древо сердец» открыли в Пскове 9 августа в рамках Всероссийского форума молодых семей.


20 самых интересных событий прошедшего лета в фотографиях «Псковской правды»
Награждение в честь 75-летия региона.
Фото Сергея Герасимова.

Жителей Псковской области 23 августа наградили за выдающиеся достижения в честь 75-летия Псковской области.


20 самых интересных событий прошедшего лета в фотографиях «Псковской правды»
Чемпионат мира по воркауту.
Фото Дарьи Хватковой.

На самой большой гимнастической площадке Пскова 26 августа впервые прошёл Чемпионат мира по силовому воркауту, собравший полсотни атлетов из полутора десятков стран.


20 самых интересных событий прошедшего лета в фотографиях «Псковской правды»
Крестный ход на Успения Божией Матери.
Фото Дарьи Хватковой.

Традиционный крестный ход вокруг Псково-Печерского монастыря 27 августа прошёл в престольный праздник Успения Божией Матери. Во главе хода прошли губернатор Псковской области Михаил Ведерников и заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.


20 самых интересных событий прошедшего лета в фотографиях «Псковской правды»
Открытие спортивной площадки.
Фото Дарьи Хватковой.

По благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона в Печорах 27 августа появится уникальная спортивная площадка для детей и взрослых.


20 самых интересных событий прошедшего лета в фотографиях «Псковской правды»
Фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи».
Фото Дарьи Хватковой.

Более 400 представителей народа сето 28 августа приехали на традиционный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» в Печорский район.


20 самых интересных событий прошедшего лета в фотографиях «Псковской правды»
80-летие дивизии ВДВ.
Фото Дарьи Хватковой.

На набережной реки Великой в Пскове 31 августа состоялся праздник, посвященный 80-летию 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной десантно-штурмовой ордена Суворова дивизии.

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