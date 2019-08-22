По-кудяевски

В этом году 19 августа выпало на понедельник. Боялись организаторы, что зрителей будет немного: рабочий день как-никак. Но нет – пришли и приехали более 200 человек: скамейки были заняты все, люди группками расположились на траве, кто-то гулял по округе.
Исполняющая обязанности главы района Валентина Смирнова не только поздравила, но и порадовала жителей: и дороги отремонтируют, и ФАП поставят.
- Село – это прежде всего люди. Люди живут здесь очень добрые, порядочные, которые заботятся о родной деревне, своих близких. Наверное, немало в этой деревне таких людей, что края Вёскинские начинают славиться. Например, тем, что здесь проходят ралли внедорожников «Кудяевские озера». Рады и тому, что они славятся и вами, уважаемые земляки, теми, кто прославляет вашу деревню. В Вёске отремонтировали ФАП – он имеет все возможности работать, также поставим ФАП в Выборе. Сейчас вносится предложение по благоустройству дороги в черте деревни Вёска. А в 2020-2021 годах будет новый асфальт на дороге Соболицы - Адорье, в деревне Посадниково и, я надеюсь, по деревне Заречье. Также запущен проект по благоустройству колодцев.
Жители даже аплодировали – уж что-что, а дороги и медицина ой как нужны в деревнях!
Очень трогательно поздравил с праздником председатель совета ветеранов Новоржевского района Владимир Егоров:
- Я был почти на всех праздниках в Кудяево, лишь один пропустил. Меняется сам праздник: богаче стала сцена, появился стенд замечательный «Лица из прошлого». Может быть, и нас кто-нибудь найдет на этих стендах через много лет. К сожалению, уходят старожилы. Но деревня живет, как живут эти березы, посаженные школьниками. Кажется, меняется все, одежда, обувь, люди. Не меняется одно: 19 августа. В дождь, ветер, солнце – все равно праздник. Все равно вы можете ехать в Кудяево и найдете здесь людей! Постоянство - эта хорошая черта присуща тем людям, которые создавали этот праздник. Это Анатолий Коротин, Николай Соколов и многие местные жители. Стали уже символом праздника две ведущих – госпожа Соколова и госпожа Макарова. Меняются главы, а они остаются. Я думаю, что это постоянство присуще русской душе. С праздником, не зависимо от того, где вы и откуда: из Яконово, Городища, из бывшего Гущино, из Османово, из Гридино и многих других деревень. С праздником!
«И Псков, и Питер здесь», - добавила я про себя.
Отметили грамотами и подарками людей, который много лет отработали на одном месте: работникам-ветеранам сельского хозяйства, которые поднимали хозяйство во время и после войны, в период перестройки. Это доярки, механизаторы, полеводы, ветеринары, санитарки, работники администрации. К сожалению, не все смогли прийти на праздник, чьи-то подарки забирали соседи и родственники, чтобы передать.