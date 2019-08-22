По-кудяевски

Пела гармонь, звучали частушки, пестрили цыганские юбки, взмывали вверх белоснежные платки, в корзинках лежали наливные яблочки. Где, как не в деревне, есть место развернуться русской душе. И где, как не в деревне, люди умеют веселиться и отдыхать. По-настоящему.

НА БЕРЕГУ ОЗЕРА

Уже в который раз я попала на день деревни Кудяево. Места здесь такие, что за душу берут да не отпускают. Деревенька Кудяево находится в Новоржевском районе – 30 километров от райцентра, расположена меж трех озер, вокруг поля и леса. Выйдешь из машины – голову кружит от свежего воздуха.

Да вот беда, местных жителей уже не осталось, но дачников еще много приезжает. И каждый год жители соседних деревень (кто родом отсюда, кто по соседству) празднуют День деревни, в этом году – в 18-й раз. Начало празднику положил Анатолий Коротин, который был тогда главой волости. Датой выбрали 19 августа – Яблочный Спас, любимый праздник, который издавна праздновался в деревне с размахом: половина урожая убрана, а отпуска еще не закончились, гуляй - не хочу! Анатолия Коротина нет уже, а традиция жива –19 августа все соседние деревни спешат на берег огромного озера Глубенец.

Есть легенда, что когда-то здесь была церковь. Построил ее местный купец - и возгордился. Когда купец находился в храме, прогремел гром и хлынул ливень. Храм залило водой, и на его месте образовалось глубокое озеро, которое местные назвали Глубенец. Вода в нем всегда остается чистой и прозрачной.

На самом берегу озера, у огромных берез, стоит деревянная сцена, разукрашена лентами, цветами да яблоками. Вдоль берез – выставка местных мастеров и рукодельниц: лоскутное шитье, поделки, картины, вышивка бисером. И огромный стенд «Лица прошлого»: фотографии жителей Кудяево и окрестных деревень, черно-белые, расплывчатые. На нас глядели те, кто всю жизнь здесь работал, жил, воспитывал детей.

- Фотографии представили жители соседних деревень и те, кто уехал из Кудяево, - рассказала Зоя Макарова, специалист Вёскинского дома культуры и ведущая праздника. – Отдельное спасибо Анатолию Васильеву из Великого Новгорода, он прислал много фотографий, сам он раньше жил неподалеку - в Снетницах и Яконово.

На фото кто-то находил знакомых, кто-то просто смотрел. «Спасибо, всколыхнули прошлое, знакомых вот увидал», - сказал почти про себя мужчина. И долго-долго не отходил от стенда.