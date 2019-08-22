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Культура / Событие

По-кудяевски

Увидеть лица прошлого, полюбоваться на загадочное озеро, сфотографироваться с Бабкой Ёжкой и поесть яблок смогла на Дне деревни в Новоржевском районе обозреватель «Псковской правды»

Текст:
Мария Соколова
22 августа 2019 года, 14:35
Фото: Мария Соколова
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Пела гармонь, звучали частушки, пестрили цыганские юбки, взмывали вверх белоснежные платки, в корзинках лежали наливные яблочки. Где, как не в деревне, есть место развернуться русской душе. И где, как не в деревне, люди умеют веселиться и отдыхать. По-настоящему.

НА БЕРЕГУ ОЗЕРА

Уже в который раз я попала на день деревни Кудяево. Места здесь такие, что за душу берут да не отпускают. Деревенька Кудяево находится в Новоржевском районе – 30 километров от райцентра, расположена меж трех озер, вокруг поля и леса. Выйдешь из машины – голову кружит от свежего воздуха.

Да вот беда, местных жителей уже не осталось, но дачников еще много приезжает. И каждый год жители соседних деревень (кто родом отсюда, кто по соседству) празднуют День деревни, в этом году – в 18-й раз. Начало празднику положил Анатолий Коротин, который был тогда главой волости. Датой выбрали 19 августа – Яблочный Спас, любимый праздник, который издавна праздновался в деревне с размахом: половина урожая убрана, а отпуска еще не закончились, гуляй - не хочу! Анатолия Коротина нет уже, а традиция жива –19 августа все соседние деревни спешат на берег огромного озера Глубенец.

Есть легенда, что когда-то здесь была церковь. Построил ее местный купец - и возгордился. Когда купец находился в храме, прогремел гром и хлынул ливень. Храм залило водой, и на его месте образовалось глубокое озеро, которое местные назвали Глубенец. Вода в нем всегда остается чистой и прозрачной.

На самом берегу озера, у огромных берез, стоит деревянная сцена, разукрашена лентами, цветами да яблоками. Вдоль берез – выставка местных мастеров и рукодельниц: лоскутное шитье, поделки, картины, вышивка бисером. И огромный стенд «Лица прошлого»: фотографии жителей Кудяево и окрестных деревень, черно-белые, расплывчатые. На нас глядели те, кто всю жизнь здесь работал, жил, воспитывал детей.

- Фотографии представили жители соседних деревень и те, кто уехал из Кудяево, - рассказала Зоя Макарова, специалист Вёскинского дома культуры и ведущая праздника. – Отдельное спасибо Анатолию Васильеву из Великого Новгорода, он прислал много фотографий, сам он раньше жил неподалеку - в Снетницах и Яконово.

На фото кто-то находил знакомых, кто-то просто смотрел. «Спасибо, всколыхнули прошлое, знакомых вот увидал», - сказал почти про себя мужчина. И долго-долго не отходил от стенда.

По-кудяевски
День деревни - это праздник, который собирает жителей со всей округи.
Фото Марии Соколовой.
По-кудяевски
День деревни - это праздник, который собирает жителей со всей округи.
Фото Марии Соколовой.
По-кудяевски
День деревни - это праздник, который собирает жителей со всей округи.
Фото Марии Соколовой.
По-кудяевски
День деревни - это праздник, который собирает жителей со всей округи.
Фото Марии Соколовой.
По-кудяевски
День деревни - это праздник, который собирает жителей со всей округи.
Фото Марии Соколовой.

РУССКОЕ ПОСТОЯНСТВО

В этом году 19 августа выпало на понедельник. Боялись организаторы, что зрителей будет немного: рабочий день как-никак. Но нет – пришли и приехали более 200 человек: скамейки были заняты все, люди группками расположились на траве, кто-то гулял по округе.

Исполняющая обязанности главы района Валентина Смирнова не только поздравила, но и порадовала жителей: и дороги отремонтируют, и ФАП поставят.

- Село – это прежде всего люди. Люди живут здесь очень добрые, порядочные, которые заботятся о родной деревне, своих близких. Наверное, немало в этой деревне таких людей, что края Вёскинские начинают славиться. Например, тем, что здесь проходят ралли внедорожников «Кудяевские озера». Рады и тому, что они славятся и вами, уважаемые земляки, теми, кто прославляет вашу деревню. В Вёске отремонтировали ФАП – он имеет все возможности работать, также поставим ФАП в Выборе. Сейчас вносится предложение по благоустройству дороги в черте деревни Вёска. А в 2020-2021 годах будет новый асфальт на дороге Соболицы - Адорье, в деревне Посадниково и, я надеюсь, по деревне Заречье. Также запущен проект по благоустройству колодцев.

Жители даже аплодировали – уж что-что, а дороги и медицина ой как нужны в деревнях!

Очень трогательно поздравил с праздником председатель совета ветеранов Новоржевского района Владимир Егоров:

- Я был почти на всех праздниках в Кудяево, лишь один пропустил. Меняется сам праздник: богаче стала сцена, появился стенд замечательный «Лица из прошлого». Может быть, и нас кто-нибудь найдет на этих стендах через много лет. К сожалению, уходят старожилы. Но деревня живет, как живут эти березы, посаженные школьниками. Кажется, меняется все, одежда, обувь, люди. Не меняется одно: 19 августа. В дождь, ветер, солнце – все равно праздник. Все равно вы можете ехать в Кудяево и найдете здесь людей! Постоянство - эта хорошая черта присуща тем людям, которые создавали этот праздник. Это Анатолий Коротин, Николай Соколов и многие местные жители. Стали уже символом праздника две ведущих – госпожа Соколова и госпожа Макарова. Меняются главы, а они остаются. Я думаю, что это постоянство присуще русской душе. С праздником, не зависимо от того, где вы и откуда: из Яконово, Городища, из бывшего Гущино, из Османово, из Гридино и многих других деревень. С праздником!

«И Псков, и Питер здесь», - добавила я про себя.

Отметили грамотами и подарками людей, который много лет отработали на одном месте: работникам-ветеранам сельского хозяйства, которые поднимали хозяйство во время и после войны, в период перестройки. Это доярки, механизаторы, полеводы, ветеринары, санитарки, работники администрации. К сожалению, не все смогли прийти на праздник, чьи-то подарки забирали соседи и родственники, чтобы передать.

По-кудяевски
Пела гармонь, звучали частушки, пестрили цыганские юбки - красок и эмоций хоть отбавляй!
Фото Марии Соколовой.
По-кудяевски
Пела гармонь, звучали частушки, пестрили цыганские юбки - красок и эмоций хоть отбавляй!
Фото Марии Соколовой.
По-кудяевски
Пела гармонь, звучали частушки, пестрили цыганские юбки - красок и эмоций хоть отбавляй!
Фото Марии Соколовой.
По-кудяевски
Пела гармонь, звучали частушки, пестрили цыганские юбки - красок и эмоций хоть отбавляй!
Фото Марии Соколовой.
По-кудяевски
Пела гармонь, звучали частушки, пестрили цыганские юбки - красок и эмоций хоть отбавляй!
Фото Марии Соколовой.
По-кудяевски
Пела гармонь, звучали частушки, пестрили цыганские юбки - красок и эмоций хоть отбавляй!
Фото Марии Соколовой.

ПЕСНИ-ПЛЯСКИ

И – понеслась! Заводные песни перемежались задушевными, слезы наворачивались от песен в память о войне. Но потом снова шуршали цветные юбки – то цыганские, то народные, взметались подолы, взлетали платки, и вдруг – танцовщицы всех угощали яблоками из корзин! Покорила всех своими песнями и молодая исполнительница Екатерина Шибина, победительница всероссийского конкурса «Без границ». Екатерина из Пскова, а бабушка ее живет в деревне Выбор, что недалеко от Кудяево, – одна и та же волость. На кудяевском празднике Екатерина была впервые:

- Очень весело! – поделилась Екатерина. – Так открыто танцуют, веселятся – мало где такое увидишь. Хочется – поешь, хочется – танцуешь. Такие праздники очень нужны, чтобы собрать всю деревню, весь поселок – и всем вместе отдыхать!

Поздравил жителей и песней (чем удивил народ) замглавы администрации Новоржевского района Сергей Мезенцев:

- Приятно удивлен, что здесь много народу, красотища необыкновенная. Все так душевно, тепло. Восемнадцать лет вашему празднику, вы совершеннолетние. Всем желаю душевного равновесия, спокойствия, здоровья, благополучия и храни вас Господь.

Одни за одним выступали как местные артисты, так и новоржевские. Ворвался на сцену с гармонью и петербургский артист-гармонист Игорь Шипков – зазвучали народные напевы, посыпались шутки-прибаутки.

По-кудяевски
Пока взрослые заняты выступлениями, дети находят себе приключения везде и всюду.
Фото Марии Соколовой.
По-кудяевски
Пока взрослые заняты выступлениями, дети находят себе приключения везде и всюду.
Фото Марии Соколовой.
По-кудяевски
Пока взрослые заняты выступлениями, дети находят себе приключения везде и всюду.
Фото Марии Соколовой.
По-кудяевски
Пока взрослые заняты выступлениями, дети находят себе приключения везде и всюду.
Фото Марии Соколовой.
По-кудяевски
Любимые жителями исполнители Виктор Аверкин и Виктор Шавкун.
Фото Марии Соколовой.
Пока взрослые заслушивались, дети вовсю исследовали близлежащие территории. Здесь же были фотозоны: «Хуторок Гаврюши» со стогами сена и аистами и болото – со страшной Бабой-ягой. Дети рассматривали, взрослые фотографировались и инстраграмились. Мальчишки чуть не до дыр засматривали плакат с внедорожниками. И конечно же, просто не могли оторваться от озера: бултыхали ногами в воде, сидя на мостике (местные называют это лАвина). Разгоряченные взрослые, конечно, ныряли и с головой – но это уже потом, ближе к вечеру.

А пока артисты за артистами. Вот появился местный житель Дмитрий Афанасьев с народными песнями Зыкиной. А затем самые ожидаемые и любимые жителями исполнители Виктор Аверкин и Виктор Шавкун. Вот тут уж усидеть не могли – пустились в пляс! И стар и млад, и мужчины, и женщины лихо отплясывали, подпевали. Да как плясали – до дрожи в коленках, до круженья в голове, одним словом – до упаду! И не важно, умеешь ли ты танцевать, один ты или с детьми, кто ты по званию и профессии – здесь все танцуют и веселятся как могут. По-честному так, от души. По-кудяевски.

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