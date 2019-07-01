ОрГАНЗАнизация

Актёрская повозка После работы весь город вышел посмотреть на палатки гостей в центре города. Вот они – белые ряды. И не все горожане сдержали разочарования: вместо товаров гости привезли с собой… буклеты и карты своих городов! Вот те на! Но некоторые приехали в народных костюмах, со своими инструментами, песнями и плясками, даже своими играми. А кто-то всё-таки привёз небольшие подарочки и угощения. Неожиданно наткнулись на группу людей в народных костюмах сельских жителей. На телеге, с балалайками, песнями и плясками – они заряжали людей вокруг своими песнями с шутками и прибаутками. Пригляделась – ба! Это же наши актёры, драмтеатр! Подошли узнать, что это они: вытворяют: - Мы показываем средневековую псковскую жизнь – чем люди жили, как развлекались на ярмарках! – рассказали артисты. – Все три дня здесь будем. Средневековые девушки Наше внимание привлёк необычный инструмент, похожий на гусли с клавишами. Девушка на нём играла, другие девушки в средневековых костюмах – танцевали. Мы не могли с ними не познакомиться. Оказалось, что они представляют Таллин: - Мы показываем мир 15-16 века, - рассказала танцовщица Ютта. - Это европейский средневековый танец, на этих движениях основываются все танцы в Европе. Люди много путешествовали, видели интересные движения танцев или музыку в других городах, и привозили их к себе домой. И почти все наши народные танцы, особенно у стран Балтийского моря – можно найти одинаковые элементы. - А вы участвовали в Ганзейских днях в других городах? - Я была в Пярну лет 5 назад, и в других городах – я много путешествовала по всему миру. - Как вам наша Ганза? - Ой, просто прелесть! – небесно-голубые глаза девушки засветились радостью. – Хочется гулять и гулять и ещё оставаться ночью. В каждом уголке здесь своя новая сцена, разная музыка, люди такие хорошие, весёлые! Вчера ночью мы гуляли по городу, даже Кремль был открыт – жалко только, в собор не попали. Ровно в 11 часов ночи мы слушали, как бьют колокола – это такое чувство, непередаваемо! Город живёт! Такую работу сделали – всё перекрашено, отреставрированные дома, слов нет! Я чувствую, что этот город живёт в своём ритме, и этот ритм бодрый. Затем мы подошли к девушке-музыканту, чтобы узнать, что это за невиданный инструмент: - Никельхарпа, это шведский народный инструмент, – пояснила нам музыкант, сказочница и антрополог из Эстонии Полина Черкасова. - У него 4 основных струны и 16 резонаторных струн, которые делают объёмное звучание. Также на никельхарпе играли и в Швеции, и у нас в Эстонии. Из-за того, что люди путешествовали, инструменты и музыка перемешивались по всему миру.

- А вы были до этого в Пскове? - Да, мы приезжаем в Печоры и часто бываем и в Пскове. - То есть вы можете сравнить, каким был Псков до и как мы подготовились к Ганзе нынче. Удалось нам подготовиться? - Мы каждый год ездим по разным странам на Ганзейские дни и честно могу сказать, что эти Ганзейские дни – самые лучшие! – заметила Полина Черкасова. - Самое большое количество сцен, потрясающая организация. Например, те Ганзейские дни, которые проходят в Германии – они немножко однотипные, все от них уже устали. Всё красиво, но как-то скромненько, без души. А вот я была в Великом Новгороде 11 лет назад – там были грандиознейшие Ганзейские дни, одно из самых ярких воспоминаний в жизни! И я искренне говорю, не хочу льстить: в вашем городе очень душевно, тепло, хорошая организация, я очень хотела попасть к вам на Ганзейские дни. Всё время, не переставая, вокруг звучала музыка: песни, пляски, народные костюмы. Голова кругом! Засмотрелась я и на платье собеседницы: - А вот здесь так называемые «чёртовы окошки», - девушка показала на шнуровку на талии по бокам. - Их так называли, потому что они многое открывали на обозрение. Это очень смелый костюм, далеко не все осмеливались его носить. Ели цукаты А вот палатка из Литвы! Здесь всех угощали цукатами из ревеня, сыром и хлебом. - Что ж вы на продажу-то не привезли? – сетовали люди. - Привезли! – отвечает мужчина-продавец на чистом русском языке. – Да с самого утра за два часа две коробки цукатов разобрали! Мы не думали, что такой спрос будет!

А рядом на соседнем столике – продаются странные молоты доисторического вида: к грубо обтёсанному камню прибито топорище. Что это? - Это топор, который должен быть в каждой семье! Для взаимопонимания! – смеётся литовец. - Топор взаимопонимания? – удивляемся мы. - Да, топор взаимопонимания! – снова заливисто смеётся иностранный гость. Вот и пойми, шутит он или серьёзно? Очень удивило присутствие палатки из Салехарда – это Ямало-Ненецкий автономный округ. Что-то не припомним, чтобы Салехард входил в Ганзейский союз. Интересуемся у продавцов: - Нет, не входили. Но нас пригласили к вам на праздник, вот мы и приехали. Впервые у вас, и нам очень нравится.

На столах – поделки и статуэтки, вырезанные на костях, бивнях и зубах мамонта. Такого ни на одном празднике в Пскове мы ещё не видели! - Нравится нам у вас, да только далековато и дороговато ехать! – замечают продавцы. Сначала на самолёте до Петербурга, потом на машине. А ведь все поделки – хрупкие, их нельзя в багаж, только в ручную кладь! Поэтому привезли ровно столько, сколько можно было унести. Если будете приглашать – обязательно приедем к вам ещё! Пробовали клюкву Палатки российских городов ломились от различных изделий: тут и керамика, и ручная вышивка, статуэтки и бижутерия… Большие палатки развернули соседи-новгородцы. Мы и к ним подошли спросить, как торговля и как им Ганза в Пскове? - Ой, мы целый день от палаток не отходим, всё продаём и продаём! – рассказали новгородки – именно так, как мы узнали от самих новгородев, называют их женщин. – К сожалению, некогда посмотреть на сам праздник. Но мы вчера ночью гуляли по городу – такое красивое было небо, и на его фоне – собор! Посмотрите какое чудо! Обязательно нарисуем такую картину! В подтверждении слов женщины показали нам фотографии – на самом деле, сказочные! И сразу же накормили нас вяленой клюквой – сладкой-сладкой! Её сначала вымачивают в сиропе, и потом вялят на солнышке. Отправляли почту А вот ещё одна палатка окружена людьми. Это Порхов, здесь работает Ганзейская почта! Люди стоят в очереди, чтобы отправить самим себе или родственникам письмо, украшенное печатями Ганзейских городов. Здесь мы «поймали» псковскую маму с двумя детишками: - Мы отправляли Газейскую почту нашим бабушкам, - рассказала мне одна девчуля. – Мы ей нарисовали сердечки. Следом мы и у самой мамы спросили, как ей Ганзейские дни? - Всё очень интересно, много городов представляют, - рассказала Юлия. - Мы вот только что обошли палатки, а сейчас собираемся идти на набережную. Тут же мы познакомились с гостей из Латвии, Еленой: - Я вообще в первый раз на Ганзейских дня, чисто случайно попала. Я в восторге, мне всё очень-очень нравится! Я везде фотографируюсь, везде лезу, обязательно приеду к вам ещё! Только у вас здесь я узнала, что такое Ганзейские дни – даже не могла выговорить и объяснить, что это такое. После праздника в Интернет забью, чтобы получше узнать, что это за Ганза такая. Я была в Пскове в 1999-м году, в последний раз – год назад. С каждым годом ваш город меняется на глазах и становится всё лучше и лучше. Есть конечно кое-где плохие дороги, а так всё очень красиво. Я напелась песен – хоть слов не знаем, всё равно поём! Наконец, мы добрались и до самого организатора Ганзейской почты, Мартина Нармонтаса. Он весь в почтовых делах: ставит печати, помогает надписывать конверты: - Это уже не первые мои Ганзейские дни: три раза я ездил за границу, в России был на Ганзейских днях в Новгороде, Тихвине, Вологде. В Пскове Ганзейские дни не хуже, чем в Герфорде и Бергене. Но объективно оценить мне трудно, потому что я все Ганзейские дни сижу на одном месте.

Собеседник заметил, что активнее всего услугами «Ганзейской почты» пользуются наши сограждане. Но иностранцы тоже подходят и, не смотря на разные языки, они вполне понимают друг друга! Что ж, не будем мешать. Обойдя всю ярмарку, мы решили дойти до Промышленной выставки. Прыгали перед камерой Здесь ведущие предприятия и хозяйства Псковской области установили свои шатры и палатки, показывая свои товары и услуги. В центре – сцена, где все дни тоже проходили концерты. Первая же палатка мобильного оператора нас затянула: мы решили выяснить, почему там прыгают люди. Оказалось всё просто – чтобы получить движущиеся фотографии: - Это буллет-тайм — техника комбинированной съёмки, которая позволяет создать на экране иллюзию «заморозки» времени, когда движения объекта получаются замедленными, - пояснил сотрудник. – По сути это технология фильма «Матрица» первой части, фильм снимался в похожей технологии. Не раздумывая, мы тоже попрыгали перед камерой. Через 2 минуты живое фото мы получили на свою электронную почту. Чудеса!

- Мы показываем на простых примерах сложные производственные процессы, - пояснил Вадим Кясилес. – Простые примеры заключаются в приёмах молекулярной криогенной кухне для изготовления мороженого, сорбетов, коктейлей и всевозможных трюков с жидким азотом и сухим льдом, которые являются нашими продуктами и которые мы производим. Я приехал из Риги. Мы там работаем уже 20 лет, а в Псковской области в Моглино мы через 2 года закончим строительство крупнейшего завода в регионе, и будем радовать всех. Например, пузырики в лимонаде это наших рук дело, мы поставляем производителям углекислый газ. - Неужели в Пскове появится кафе с какой-нибудь молекулярной кухней и коктейлями из азота? – мы было обрадовались, но преждевременно. - Мы работаем по продуктам, которые востребованы в промышленности – промышленный газ. Когда построят завод, я думаю, предприниматели подтянутся и обязательно и откроют и в Пскове такие кафе. На опыте европейском такие рестораны и бары существуют и действительно популярны. Получили мы и свой коктейль: несколько видов лимонада были заморожены в стакане в считанные секунды жидким азотом. Сверху – замороженная клубника и листочек мяты. На шедевр вкуса не претендует, но зрелище невероятное. Волшебство, да и только!

Ложка дёгтя Решили мы вернуться снова на центральную площадь – попробовать пиво да послушать концерт. По пути забежали было в ЦУМ в поисках туалета: куда там! Туалеты оказались закрыты для простых смертных. Пришлось вместе со всеми отстоять очередь к зелёной кабинке на улице: в очереди жители города уже вовсю жаловались на состояние туалетов. Мол, грязь, вонь, в Летнем саду вот только что машина их мыла. На самом деле, посещение такого туалета-кабинки то ещё испытание. Из удобств здесь только 4 стены – тебя никто не видит. На этом удобства и заканчиваются: нет даже крючка, чтобы повесить сумку, про бумагу вообще лучше не спрашивать, а грязь внутри – ну сами понимаете. Хотя, разве ж можно многого требовать с передвижных кабинок? Попробовали пиво, которое предлагалось нам нынче на празднике. Конечно же, пиво вредит вашему здоровью, не забывайте. Но мы рискнули. И расстроились: оно оказалось невкусным даже на наш неискушённый взгляд. А ещё после него сильно болела голова на следующий день – после полу литра пришло похмелье. Думается, немцы не будут больше пить пиво в России. Кстати, многие жители города жаловались на то, что немцы не привезли с собой пива. Может быть, попробовав наше, теперь будут привозить?

Гуляли по ярмарке Конечно же, мы не могли не пройти по ярмарке мастеров, которая раскинулась на берегу Великой. Здесь уже нас ждали преимущественно наши, отечественные таланты и мастера: они и куют, и кожу мнут, и печеньки глазурью поливают. Так, специалисты Порховского дома ремесел прямо на глазах гостей плели из болотных трав. Это ремесло было создано ими буквально с нуля и развито до «бренда». Никакой литература по плетению не было, поэтому женщины ездили по деревням, собирали старые плетеные вещи, изучали технологию. Теперь – учат других. - Ничего в этом сложного нет, - уверяет Елена Регнер. - Главное – желание и фантазия. Она сама - ученица Порховского Дома ремесел, несколько лет назад окончила трехмесячные курсы по плетению из трав. Теперь из-под ее рук выходят корзинки, шкатулки, короба, сумки, коврики, конфетницы, шляпы, игрушки – да что угодно. Все изделия легко моются и чистятся, достаточно долговечны. При правильном обращении вещи могут служить более 15 – 20 лет. Мастер из Невеля Алла Фомичева гостей к себе привлекала запахом. Мята, мелисса, полынь, чабрец, бережно собранные и упакованные в кукол-травниц, притягивали к себе гостей и жителей Пскова ароматом летнего луга и адекватной ценой. - Трава работает запахом, - рассказывала она подходящим. - Пока пыльца летит, она пахнет. Запах сохраняется от 3 до 5 лет. Заваривать и дышать – большая разница. При дыхании природные фитонциды проникают глубоко в дыхательные пути. А если траву заваривать, то половина витаминов сразу же пропадает, а их всего в природе двенадцать. Полынь, к примеру, пахнет бабушкой ягой, волками и степью. По поверьям она помогает от сглаза и злых людей, но это сказки. Возьмите чабрец и будете спать, как бревно. Алла Фомичева - известный мастер-кукольник. До своего увлечения 12 лет проработала главным редактором газеты «Невельская жизнь. - А теперь вот до какой жизни докатилась, - смеется она. - «Надо как-то себя развлекать», – подумала я, когда вышла на пенсию. Помог случай: по телеканалу «Культура» промелькнул сюжет, как делать кукольное лицо из колготок. Попробовала и заразилась. Первой куклой был пират Сильвер. Потом появились Дурочка из переулочка, Дэвушка, Стерва, Мадам Брошкина и другие «люди». А вот к палатке, в которой были представлены сразу три организации - питерский центр «Антон тут рядом», псковская благотворительную организацию «Я и ты» и специальная олимпиада России - подходили не так часто. И зря. Например, Центр «Антон тут рядом» - первый в России центр системной поддержки людей с расстройствами аутистического спектра. Его «брендом» стали высказывания людей, в том числе, детей, страдающих этим заболеванием. «Я буду отдыхать, а вы меня любите», «Все состоит из магии и кирпичей», «Ты похожа на картину из Эрмитажа – красивая, но висишь отдельно», «Я сегодня под твоим нежным оком весь день» - одна цитата интереснее другой. В итоге преподаватели, которые работают с такими людьми, стали их записывать. Когда высказываний набралось достаточно, стали выпускать сумки, значки, открытки с этими изречениями. Это стало фирменным знаком, стилем Центра. Купить, да даже не купить, а почитать и восхититься, можно было на ярмарке. К сожалению, желающих было не много. Ели снеток А ещё мы увидели… псковский снеток! Сушёный, жирненький. Подошли к продавцу Ирина: - Снеток ловили на Чудском озере, а корюшку с Ильменя,- заметила Ирина. - Мы всего второй год работаем. Сами ловим, сами сушим и коптим и продаём. Нынче планируем посетить все большие фестивале: и в Бебешкино, и на Хельгу. Как увидите огромный котёл – значит, и мы тут где-то неподалёку! И правда: рядом стоит огромный котёл. Пустой, правда. Поели мы и корюшку, и снетка. Следующая палатка – с расписными печенюшками из Пскова. Нас – снова угостили! Оказалось, что эти прекрасные и вкусные печенья под глазурью нигде не купить, кроме как на ярмарках и на заказ. Хотя они подготовились – вот и с Ганзейским знаком печенья сделали! Но торговля всё равно вяло идёт, люди больше смотрят, чем покупают.

Торговля не пошла Рядом палатка с ремнями – кожевенная мастерская из Великого Новгорода. Мы засмотрелись на ремни, и поговорили с мастером Анатолием: - Плохо торговля идёт, - честно признался новгородец. – Я думаю из-за того, что у людей денег нет. Это видно, плохо покупают не только здесь у вас, но и в Новгороде, и везде. Раскупают товары только в Москве и Питере. Хотя само по себе такое мероприятие располагает к покупкам. Из иностранцев у меня покупки сделали только пару человек из Прибалтики. Но иностранцы в принципе редкие покупатели. У меня на один ремень уходит порядка 5-ти часов: покупаю кожу, в ручную делаю тиснение, рублю отверстия, крашу. Успели мы прогуляться и вдоль набережной до двух ладей. К сожалению, забраться в них, чтобы пофотографироваться, нам не дали. А те кто успел пробраться, были выгнаны громким криком прибежавшим откуда-то парнем. Пришлось уйти не солоно хлебавши: фотографировать на фоне лодок – скучно. Может быть, когда-нибудь удастся и нам пробраться. Закрытие Воскресенье. День последний, заключительный. В воскресенье прежде всего мы хотели попасть на закрытие кинофестиваля «Западные ворота». А посему парад Ганзейских городов – пропустили. Зачем два таких важных события делать в одно время, для нас осталось загадкой. Надеемся, вам парад понравился! Кстати, после парада все Ганзейские палатки были закрыты, а рабочие принялись разбирать деревянные ворота ярмарки, не дожидаясь ухода людей. И так грустно как-то стало. Что вот оно - не только пережили, а ещё и понравилось!