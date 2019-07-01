Мечом по башке

Сколько лет строится ладья, почему ганзейских купцов не пускали в крепость, зачем стрельцу бобровая шапка и какое развлечение мужчины отобрали у женщин еще в Средневековье? Об этом и о многом другом узнали псковичи и гости города, посетившие одно из центральных событий Ганзейских дней - фестиваль средневековой культуры «Псковская Ганза». Заклепать заклепки Одна из площадок фестиваля разместилась у слияния рек Великой и Псковы. Под крепостными стенами были установлены белые шатры, а у берега пришвартованы две деревянные ладьи, созданные по средневековым рецептам судостроения. Правда, как отмечают сами судостроители, ладьи эти ганзейскими назвать нельзя. - Просто ладья эпохи раннего средневековья, - поясняет руководитель клуба исторической реконструкции «Чертог Раса» Александр Бойчук. Одну из них два года строили ребята из клубов «Чертог Раса» и «Усадьба» при активной помощи инженера клуба «Юный техник»: - Заказали лес. Из 10 кубов доски для строительства ладьи пригодилось меньше одного куба, потому что не каждая доска подходит для изготовления корабля.

В среднем четыре человека по три-четыре часа работали почти каждый день. Электроинструмент использовали по минимуму, в основном все делали вручную. В том числе, забили 2,5 тысячи заклепок, с помощью которых скрепляются элементы обшивки. Кстати, возможность попробовать «заклепать заклепку» реконструкторы давали всем желающим . Но как оказалось, быть средневековым кораблестроителем не просто. Заклепочник из меня оказался никудышным – работу пришлось доделывать (а может даже и переделывать!) коллегам из средневековья. Гостеприимство и торговля Покататься на ладье тоже не удалось – спасатели строго запретили участникам фестиваля брать на борт пассажиров. В большой волне лодка пока неустойчива. Да и с пристанью накануне праздника случилось непредвиденное: - Причал устанавливали по уровню воды, которая была день назад. Но за ночь из-за сильного ветра уровень воды поднялся на метр. Пирс поломало. В целях безопасности мы вышли на отмелевую часть, - говорит руководитель «Чертога Раса». Именно там, на мелководье, обитатели лагеря встречали новгородских купцов. Причем, не «хлебом солью», а сразу – требованием заплатить! Александр Бойчук объясняет, почему наши предки оказались столь не гостеприимными: - На тот момент у псковичей были свои законы. В частности, судно разгружали только наши грузчики. В данном случае новгородцы не захотели платить денег и пытались решить суд поединком: чей воин побеждает, на той стороне и правда. Победил наш воин, и новгородцы вынуждены были платить.

Впрочем, занимались наши предки и более мирными занятиями. Например, делали одежду, обувь и аксессуары из кожи. Ребята из клуба исторической реконструкции "Tallskög" (г. Сосновый Бор, Ленобласть) продемонстрировали умения средневековых ремесленников. - Мы ничего не придумываем, все делаем по эскизам тех вещей, которые найдены в археологических раскопках. Кожа настоящая, растительного дубления, - отмечает представитель клуба Павел Саноцкий. На ногах у реконструктора – кожаная обувь собственного производства, говорит, что удобная: - Это очень похоже на ходьбу босиком. Просто надо смотреть, куда идешь, и тогда никаких проблем не будет! Не женское дело Также в лагере можно было наблюдать, как плетутся рыболовные сети и изготавливаются медные крючки. А за одно узнать, что рыболовство в средневековье было не только прибыльным промыслом, но и развлечением. Причем, не для мужчин, а для женщин.

- Мы точно знаем, что в XII веке на поплавок рыбу уже ловят монахи в монастырях. А в XV веке рыбная ловля стала популярной среди зажиточных городских слоев. Причем, это было женским развлечением. Но потом мужчины тоже увлеклись рыболовством, и женщины стали оставаться дома, а на рыбалку стали ходить они, - говорит руководитель клуба исторической реконструкции «Усадьба» Максим Колпаков. А вот дела ратные никогда женским занятием не были. Потому что сражаться с оружием в руках – это вам не удочку закидывать. Один меч весит килограмма полтора. Еще 4 килограмма щит и примерно 5 кг – доспех. Еще 4 килограмма «железа» надеваем на голову. Итого – четвертая часть моего собственного веса. А в этом наряде надо еще и двигаться! - Это обмундирование достаточно богатого, но легковооруженного воина. Золоченый шлем и ламеллярный доспех на красной коже говорит о том, что статус человека очень высокий,- поясняет руководитель клуба исторической реконструкции «Плесков-Град» Борис Колесников. И инструктирует относительно предстоящего боя: - Левая нога впереди, меч держи готовым к удару, щитом прикрываешься. За время боя меняю меч на копье – оружие, которым можно бить из второго ряда, прикрываясь впереди стоящими, ибо «в бою не до рыцарства». Но это не помогает. За время короткого поединка насчитала, что была «убита» раз десять, а сама так и не смогла нанести ощутимого удара противнику. Зачем стрельцу шапка Еще больше оружия и доспехов можно было увидеть на другой площадке фестиваля, расположенной на набережной Псковы, у церкви Богоявления с Запсковья. Там под навесом разместилась целая выставка доспехов и вооружения русских воинов периода с XIII по XVII вв. Наименее закованный в железо манекен представлял XVII век, когда появилось огнестрельное оружие, против которого тяжелые доспехи стали бесполезны. Там же гости фестиваля могли увидеть и первое огнестрельное оружие массового поражения – пушку. - Орудие имело хождение, начиная с эпохи Ивана Грозного. Огнестрельное оружие того времени опасно прежде всего залповым огнем, потому что кучности и точности не было почти никакой, - объясняет представитель клуба исторической реконструкции «Сварга» Алексей Блохин. И рассказывает о представленных на площадке элементах полевого укрепления: - Это так называемый «Гуляй-город». Впереди выставляются ежи против кавалерии - как просто деревяшки, так и со стальными наконечниками. Сзади стены. Здесь стены тоньше раза в три. Но если увеличить их вес - будет то, что надо. Подобное укрепление вместе с пушками и мушкетами помогло нашим предкам в XVI веке выиграть Молодинское сражение и разгромить армию крымского хана. На площадке можно было примерить костюм стрельца и подержать в руках мушкет. Кстати, по словам реконструктора, чтобы зарядить это оружие, нужно было произвести множество действий в определенной последовательности. Т.е. мушкет заряжали очень долго! А знаете почему стрельцы носили шапки с боровой опушкой?